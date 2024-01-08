Liverpool livre un festival++ Rapperswil-Jona Lakers jubile

Ligue des champions: belle qualification de Liverpool Mohamed Salah: un penalty raté, puis un assist et un superbe but Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Liverpool a réussi un festival pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Il a largement battu Galatasaray 4-0 et retrouvera ainsi le Paris Saint-Germain au tour suivant.

Le match entre les Reds et les Turcs était sur le papier le seul à être incertain après le court succès 1-0 de Galatasaray à Istanbul. Liverpool a logiquement mis beaucoup d'intensité pour refaire son retard. Le 1-0 est tombé à la 25e des pieds de Szoboszlai. Jusqu'à la pause, le gardien Cakir a réussi plusieurs parades décisives. Il a notamment sauvé un penalty - certes mal tiré - par un Salah en apparente panne de confiance (45e).

La résistance des visiteurs a été totalement brisée à la reprise. Etikite (51e) et Gravenberch (53e) ont fait chavirer Anfield Road. Salah a été impliqué dans ces deux réussites, avec notamment l'assist pour le 2-0. L'Egyptien s'est ensuite fait l'auteur d'un magnifique but qui lui fera le plus grand bien (62e) et qui a mis fin à tout suspense.

Facile pour le Bayern Le Bayern Munich n'a pas eu besoin de forcer son talent face à l'Atalanta. Le 6-1 ramené de Bergame à l'aller avait placé les Bavarois sur la voie royale. Ils ont mis un point d'honneur à engranger un nouveau succès 4-1 avec des buts de Kane (25e penalty, 54e), Karl (56e) et Luis Diaz (70e). Le Bayern affrontera le Real Madrid dans un prometteur quart de finale entre géants européens, avec le match aller en Espagne.

L'Atlético Madrid, qui a perdu 3-2 à Londres contre Tottenham, a aussi rejoint les quarts de finale. La victoire 5-2 conquise à l'aller a largement suffi. Les Colchoneros seront aux prises avec Barcelone pour un duel explosif entre grandes écuries de la Liga.



Rapperswil-Jona Lakers prend le dernier billet pour les play-off Les joueurs de Rapperswil-Jona ont pu jubiler Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les Rapperswil-Jona Lakers se sont emparés du dernier billet pour les quarts de finale des play-off de National League. Ils ont battu Berne 4-0 (2-1 à l'aller) au 2e tour du play-in.

Les Saint-Gallois n'ont donc pas tremblé après s'être mis en bonne position après leur succès à Berne lundi. Ils ont su patienter et laisser les Ours faire le jeu avant de frapper à la moitié de la rencontre.

D'un tir qui ne semblait pas imparable, Fritz a ouvert le score à la 30e. Strömwall a ensuite fait le break en supériorité numérique à la 36e. Les Bernois, qui ont fait preuve d'indiscipline et écopé de nombreuses pénalités, n'ont pas été en mesure de réagir.

Ils ont encaissé un troisième but signé Albrecht (54e) alors qu'ils évoluaient à quatre contre cinq. Zangger a encore salé l'addition 14 secondes plus tard. Les Lakers affronteront Fribourg-Gottéron en quarts de finale dès vendredi. La saison du CP Berne est quant à elle prématurément terminée.



Ligue des champions: Barcelone corrige Newcastle 7-2 Un doublé pour Lewandowski en seconde période Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. A domicile, les Catalans ont battu Newcastle 7-2 (1-1 à l'aller) dans une rencontre aux allures de portes ouvertes.

Le Barça a donc justifié son rôle de favori, même si les Magpies ont vendu chèrement leur peau en première mi-temps. Ils ont égalisé deux fois par Elanga (15e/28e), mais leurs errements défensifs récurrents ont signé leur perte.

Il n'a pas fallu attendre pour que Raphinha ouvre les hostilités (6e). Bernal (18e) a suivi avant que Yamal ne transforme un penalty au bout des arrêts de jeu (45e+7). A la reprise, les Catalans ont déroulé. Ils ont assuré leur succès pour de bon grâce à de nouvelles réussites de Fermin Lopez (51e), Lewandowski (56e/61e) et Raphinha (72e).

Orpheline de Fabian Schär toujours blessé, la défense des Geordies a été totalement dépassée en de nombreuses circonstances, laissant des espaces béants. Dans l'axe, Thiaw a multiplié les erreurs alors que le géant Burn n'a pas pu cacher son terrible manque de mobilité. Les Barcelonais en ont profité sans états d'âme lors d'une seconde période à sens unique.



HC Bienne: départ de Jere Sallinen après cinq saisons Jere Sallinen quitte Bienne après cinq saisons Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Jere Sallinen (35 ans) et le HC Bienne, c'est fini. L'attaquant finlandais ne jouera plus pour le club seelandais, a annoncé ce dernier.

Sallinen a porté le maillot biennois lors des cinq dernières saisons. En 247 matches, il a marqué 65 buts et donné 79 assists. Le double champion du monde va probablement rentrer dans son pays.



Milan - Turin: Tom Pidcock s'impose Tom Pidcock en forme avant Milan - San Remo Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BETTINI Tom Pidcock a remporté Milan - Turin. Cette semi-classique servait de préparation avant Milan - San Remo, le premier Monument de la saison prévu samedi.

Absent de Paris - Nice et de Tirreno - Adriatico la semaine passée, le Britannique, double champion olympique de cross-country, a justifié son statut de favori sur les routes italiennes. Il a devancé de quatre secondes le Norvégien Tobias Halland Johannessen et de cinq secondes le Slovène Primoz Roglic à l'arrivée au sommet de Superga (4,9 km à 9%).

Pidcock, qui court pour la formation suisse Pinarello-Q36.5, a parfaitement géré la course, longue de 174 km entre Rho et Superga. Le Britannique de 26 ans a attaqué à 600 mètres du sommet dans la seconde ascension pour franchir la ligne d'arrivée seul en tête pour la deuxième fois de la saison après sa victoire d'étape sur le Tour d'Andalousie en février.



Julien Wanders opéré d'une endofibrose Julien Wanders (ici en 2022) retrouvera-t-il le très haut niveau? Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Julien Wanders, qui fête ses 30 ans ce mercredi, sort du bois en révélant sur Instagram la blessure qui l'a handicapé ces cinq dernières années. Le Genevois se remet d'une opération consécutive à une endofibrose de l'artère fémorale profonde.

"A la fin de l'année dernière, après avoir lutté pendant les cinq dernières années, j'ai enfin découvert quel était le problème", écrit l'ancien recordman d'Europe du semi-marathon, qui avait largement disparu des radars ces dernières années. En 2025, son meilleur résultat était une 12e place en février au semi-marathon de Naples, en 1h03'07, à près de 4 minutes du record d'Europe (entre-temps amélioré par Andreas Almgren) qu'il avait signé début 2019.

"Cela fait trois mois que j'ai subi l'opération (en décembre) et mon corps s'améliore très bien. Maintenant, je suis vraiment excité de découvrir ce qui est possible sans 'freins' dans mes jambes. L'opération s'est très bien passée", confie encore l'ancien médaillé de bronze des Européens de cross et triple vainqueur de la Course de l'Escalade (2017 à 2019).

La photo dans une chambre d'hôpital qui accompagne son post en côtoie d'autres où Wanders s'entraîne au Kenya, sa terre d'adoption.



Nashville reste au contact Parade du portier de Nashville Juuse Saros devant Gabriel Vilardi, des Winnipeg Jets. Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Les Nashville Predators de Roman Josi ont remporté un succès important dans la course pour les play-off de NHL face aux Winnipeg Jets.

Cette victoire permet aux Predators, dans la Conférence Ouest, de se rapprocher à 2 points d'une place qualificative pour les play-off, avec deux unités d'avance sur les Jets (qui évoluent toujours sans Nino Niederreiter, blessé). Il leur reste 15 matches à disputer dans la saison régulière.

A 61 secondes du terme du temps réglementaire, Nashville menait 3-2, avant l'égalisation de Jonathan Toews. Tout s'est décidé aux tirs au but, exercice lors duquel Ryan O'Reilly fut le seul à mettre le puck au bon endroit. Josi avait distribué un assist lors de l'ouverture du score du Finlandais Erik Haula.

Le Tampa Bay Lightning de Janis Moser, 3e de la Conférence Est, reste très bien placé dans la course aux play-off après son succès 6-2 à Seattle. Nikita Kucherov, avec trois buts et deux assists, a été l'homme du match.



Les Suissesses sur leur lancée La skip canadienne Kerri Einarson donne ses instructions, sous l'oeil de Xenia Schwaller. Les Suissesses ont pris le dessus. Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh La jeune équipe de Suisse continue d'étonner au Championnat du monde de Calgary.

Xenia Schwaller et ses coéquipières ont cueilli une 5e et une 6e victoire en battant le Danemark 11-9 et le Canada 6-5 après un end supplémentaire.

Les curleuses du CC Grasshopper ont accumulé six succès de rang après leur défaite initiale (3-6) devant le Japon. Pour rappel, la skip Xenia Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder et Selina Gafner disputent leur premier Championnat du monde élite.

Elles ont terrassé mardi soir le Canada de Kerri Einarson, qui était invaincu jusque-là dans l'Alberta. Menées, les Canadiennes sont revenues à égalité en inscrivant deux pierres dans le 10e end, mais les Suissesses ont repris le dessus en profitant de l'avantage de la dernière pierre dans la manche supplémentaire.

Contre le Danemark, les Helvètes sont parties fort, marquant cinq points dans le 3e end pour mener 7-2. Mais les Scandinaves, championnes d'Europe il y a trois ans après avoir battu en finale les Suissesses de Silvana Tirinzoni, sont revenues à la hauteur des Suissesses après le 9e end. Piquée au vif, la formation de Xenia Schwaller a profité de l'avantage de la dernière pierre dans l'ultime manche pour reprendre la main et s'imposer.



Le Sénégal déchu de son titre Le Sénégal perd par forfait la finale de la CAN Image: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI Le jury d'appel de la Confédération africaine a retiré, deux mois après une finale chaotique, le titre gagné par le Sénégal en Coupe d'Afrique des nations pour l'attribuer au Maroc.

La Fédération sénégalaise dénonce une décision "inique" et va faire appel.

Dans un communiqué transmis mardi, l'instance, saisie par la Fédération marocaine, a annoncé avoir décidé de "déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale", pourtant remportée 1-0 (après prolongation) par les Lions de la Teranga, "le résultat étant homologué sur le score de 3-0" en faveur du Maroc.

La fédération sénégalaise a dénoncé "une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain". Elle a indiqué qu'elle engagerait, "une procédure d'appel devant le Tribunal arbitral du sport" à Lausanne "dans les plus brefs délais".

Les réseaux sociaux se sont emballés de toutes parts et, dans le flot de réactions incandescentes, le défenseur du Sénégal Moussa Niakhaté a diffusé sur Instagram une photo de lui soulevant la Coupe d'Afrique et portant une médaille, avec ce commentaire: "venez les chercher ! ils sont fous eux !" Aussitôt imité par des coéquipiers de sa sélection postant le même type d'image.

Le 18 janvier, plusieurs joueurs sénégalais avaient quitté temporairement la pelouse lors de la finale disputée à Rabat, en protestation contre une décision de l'arbitre qui, peu après un but refusé au Sénégal, avait accordé un penalty au Maroc dans le temps additionnel de la seconde période.

Au bout de 15 longues minutes de confusion précédant finalement un retour sur le terrain des joueurs sénégalais et dans un chaos qui gagna alors les tribunes avec des supporters sénégalais lançant des projectiles et tentant d'envahir le terrain, l'ailier marocain Brahim Diaz avait manqué le penalty de la discorde. En prolongation, c'est le Sénégal qui s'était imposé grâce à un but de Pape Gueye.

Un précédent Le jury d'appel de la CAF justifie sa décision en application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), selon lequel si une équipe "refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match", "elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours".

Dans un communiqué, la fédération marocaine, prenant "acte de la décision" en faveur des Lions de l'Atlas, a indiqué que "sa démarche (n'avait) jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l'application du règlement de la compétition".

Et une source proche de la Fédération marocaine a rappelé à l'AFP qu'un précédent existait dans le cadre d'une autre compétition africaine. En 2019, l'Espérance Sportive de Tunis avait en effet été déclarée lauréate de la Ligue des Champions de la CAF, trois mois après que les joueurs du Wydad Casablanca avaient quitté la pelouse durant la finale, pour protester contre une panne de la VAR.

Fin janvier, le jury disciplinaire de la Confédération africaine (CAF), sans remettre en cause le résultat finale de ce match, avait néanmoins infligé une série de sanctions disciplinaires, dont des amendes s'élevant à plusieurs centaines de milliers d'euros, aux fédérations des deux pays pour comportements antisportifs et violations des principes de fair-play.

Le procès en appel de 18 supporters sénégalais, emprisonnés depuis la finale et condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison pour "hooliganisme", qui devait se dérouler lundi, a été reporté au 30 mars.



Ligue des champions: Barcelone veut convaincre face à Newcastle Les derniers matches retour des 8es de Ligue des champions ont lieu mercredi. Barcelone doit faire la différence face à Newcastle (18h45), et Liverpool veut corriger le tir face à Galatasaray (21h00).

Face au leader du championnat espagnol, Newcastle a cru tenir la victoire à domicile lors du match aller, avant que Lamine Yamal ne sauve les Blaugrana dans le temps additionnel en transformant un penalty. Ce nul 1-1 offre un relatif avantage aux Catalans, qui n'ont pas été défaits à domicile depuis leur revers 2-1 contre le PSG en phase de ligue début octobre. En face, les Magpies sont cependant dans une bonne phase, eux qui restent sur deux succès de prestige en championnat face à Manchester United le 4 mars (2-1) et Chelsea samedi dernier (1-0).

Arne Slot en sursis? Liverpool accueille le club stambouliote Galatasaray, vainqueur du match aller 1-0. L'entraîneur des Reds Arne Slot est sous pression et pourrait bien être éjecté du banc de Liverpool en cas d'élimination de la C1 par le leader du championnat turc. En Premier League, le tenant du titre a également déçu en perdant de précieux points dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions, tout d'abord en s'inclinant 2-1 face à la lanterne rouge Wolverhampton début mars puis en concédant le nul 1-1 dans les derniers instants de la rencontre face à Tottenham dimanche.

L'Athletico et le Bayern pour valider leur qualification Les Spurs, qui reçoivent l'Athletico Madrid (21h00), sont pourtant au bord du gouffre. Défaits 5-2 à l'aller, les Londoniens avaient livré une prestation catastrophique en étant menés 4-0 à la 22e. En championnat, les hommes d'Igor Tudor ne possèdent qu'un seul point d'avance sur West Ham, premier relégable. De son côté, l'Athletico peut retrouver les quarts de finale de la Ligue des champions pour la troisième fois en quatre éditions, après avoir connu l'élimination l'an dernier aux tirs au but face au Real Madrid en 8es de finale.

Enfin, le dernier club italien engagé dans le tournoi a besoin d'un miracle pour se qualifier face au Bayern Munich (21h00). L'Atalanta Bergame s'est lourdement incliné 6-1 au match aller face au leader incontesté de Bundesliga.



Ligue des champions: Arsenal, PSG et Real Madrid qualifiés Declan Rice fête son but Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Arsenal a sauvé l'honneur des clubs anglais mardi lors des 8es de finale retour de la Ligue des champions. Les Gunners ont battu le Bayer Leverkusen 2-0 pour atteindre les quarts de finale.

Les Londoniens ont dominé dès les premières minutes, mais le gardien Blaswich a longtemps mis son veto. Les Allemands ont fini par céder sur une magnifique frappe d'Eze à la 36e. Arsenal s'est mis à l'abri grâce à Rice (63e). Il y avait eu 1-1 lors du match aller.

Si Arsenal a fait le job, tant Chelsea que Manchester City ont quitté la compétition la tête basse. La perspective d'un improbable retournement de situation n'a d'ailleurs pas duré longtemps à Stamford Bridge.

Le Paris Saint-Germain, déjà vainqueur 5-2 à l'aller chez lui, a tué dans l'oeuf tout espoir de Chelsea en marquant deux buts très rapidement par Kvaratskhelia (6e) et Barcola (15e). Les tenants du titre ont pu dès lors jouer sur du velours. Ils ont encore creusé l'écart par Mayulu (62e), dont la réussite a précipité le départ du stade de centaines de fans des Blues!

A l'Etihad, Manchester City - battu 3-0 à l'aller par le Real Madrid - s'est d'abord brisé sur un excellent Courtois, avant de subir une double peine: Bernardo Silva a été expulsé (20e) et Vinicius a transformé le penalty qui en a résulté (22e). Les Citizens n'avaient dès lors plus grand-chose à espérer, mais ils ont quand même égalisé par Haaland (42e). Le Norvégien n'avait plus marqué depuis le 11 février. Vinicius a donné la victoire au Real à la 93e.



Ligue des champions: Sporting Lisbonne renverse Bodo/Glimt Araujo exulte après le 4-0 Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO COTRIM Le conte de fées vécu par Bodo/Glimt en Ligue des champions a brutalement pris fin à Lisbonne. En 8es de finale retour, le Sporting a en effet battu les Norvégiens 5-0 ap.

Bodo/Glimt semblait pourtant bien placé après son net succès 3-0 lors du match aller. Mais face aux champions du Portugal, la formation norvégienne n'a cette fois pas eu voix au chapitre, étant nettement dominée.

Le Sporting a refait son retard lors du temps réglementaire par Inacio (34e), Pedro Goncalves (61e) et Luis Suarez (78e/penalty) avant d'arracher la qualification lors des prolongations par Araujo (92e) et Nel (121e). Les Portugais ont livré une très bonne prestation et ont au final mérité de rejoindre les quarts de finale.



WTA 1000 de Miami: Simona Waltert sortie d'entrée Simona Waltert battue d'entrée à Miami Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Simona Waltert (WTA 88) n'a pas franchi le 1er tour au tournoi WTA 1000 de Miami. La Suissesse a perdu 6-3 6-4 contre l'Australienne Aija Tomljanovic (WTA 81) dans un match perturbé par la pluie.

Le jeu a en effet été plusieurs fois interrompu durant le set initial. La Grisonne s'est bien battue durant la deuxième manche, mais elle a dû finalement s'avouer vaincue après une rencontre qui a duré 1h51.



Super League: Saint-Gall égare deux points Witzig heureux après son but Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Saint-Gall a égaré deux points précieux en match en retard de la 30e journée de Super League. Les Brodeurs ont été tenus en échec 1-1 par Lugano. Ils accusent 16 points de retard sur le leader Thoune.

Les Saint-Gallois ont pris comme à leur habitude un départ fulgurant. Ils ont été récompensés par une réussite de Witzig à la 15e. Mais ils ne sont pas parvenus ensuite à enchaîner.

Les Tessinois ont été réduits à dix à la 64e quand Daniel Dos Santos a écopé d'un second carton jaune synonyme d'expulsion. Mais malgré cette infériorité numérique, ils ont arraché le nul à la 92e par Steffen. Cela leur permet d'occuper seuls la troisième place du classement, à 22 longueurs de Thoune.

