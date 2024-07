Martin Schmidt quitte Mayence ++ Donat Rrudhani prêté par YB

Martin Schmidt quitte son poste de directeur sportif de Mayence Martin Schmidt quitte son poste de directeur technique de Mayence ,masi va rester lié au club allemand. Image: KEYSTONE/DPA/THOMAS FREY Martin Schmidt quitte avec effet immédiat son poste de directeur sportif de Mayence (Bundesliga). Une décision dictée par un soucis médical. Martin Schmidt démissionne de son poste de directeur sportif du club de Bundesliga de Mayence en raison d'un cas de maladie dans sa famille. Le Valaisan a demandé à ses dirigeants à pouvoir céder sa responsabilité opérationnelle et de se retirer des affaires courantes. Selon le communiqué du club, "d'autres priorités passent au premier plan pour Schmidt, qui nécessite sa présence personnelle en Suisse". Le Suisse devrait continuer à travailler en arrière-plan pour Mayence en tant que conseiller sportif. Durant sa carrière, Schmidt a entraîné Rarogne et la deuxième équipe du FC Thoune puis a mis le cap sur l'Allemagne en tant qu'entraîneur à Mayence (2015 à 2017), Wolfsburg (2017 à 2018) et Augsbourg (2019 à 2020). Il y a quatre ans, Martin Schmidt était revenu à Mayence comme directeur sportif. Niko Bungert, jusqu'ici assistant de l'entraîneur Bo Henriksen, reprend le poste laissé vacant par le Suisse.

Donat Rrudhani prêté par YB à Lucerne Donat Rrudhani est à nouveau prêté par Young Boys. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Déjà prêté, ce printemps, au Lausanne-Sport, Donat Rrudhani est à nouveau prêté par Young Boys. Cette fois-ci à Lucerne, toujours en Super League. L'international kosovar Donat Rrudhani change de club en Super League. Le milieu de terrain (25 ans) quitte Young Boys et rejoint immédiatement le FC Lucerne sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Donat Rrudhani, qui avait rejoint le club bernois il y a deux ans en provenance du FC Aarau, avait déjà été prêté, ce printemps, mais au Lausanne-Sport.

Aurelia-Maxima Janzen passe, pas le 4 sans barreur Joel Schuerch, Patrick Brunner, Tim Roth et Kai Schaetzle disputeront la finale B en quatre sans barreur. Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson Aurelia-Maxima Janzen (20 ans) a atteint son objectif sur le plan d'eau olympique de Vaires-sur-Marne. La rameuse bernoise s'est classée deuxième de sa série des quarts de finale du skiff féminin. Un résultat synonyme de qualification pour les demi-finales, au terme d'une prestation très convaincante. Durant la majeure partie de la course, la vice-championne d'Europe 2023 est parvenue à caler son rythme sur celui de la championne olympique de Tokyo 2021, la Néo-Zélandaise Emma Twigg (1re). Pas de grande finale pour le 4 sans barreur Le quatre de pointe sans barreur masculin devra, lui, se contenter de la finale B des JO de Paris. Le quatuor formé de Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth et de Joel Schürch a terminé cinquième de son repêchage. Seuls les deux meilleurs temps étaient synonymes de qualification pour la grande finale. Déjà dernier de sa série, l'équipage lucerno-argovien n'est pas parvenu à faire le saut de qualité espéré à l'occasion de sa deuxième prestation.

Noè Ponti 3e des séries du 200 m papillon à Paris Ponti a maîtrisé son sujet en séries du 200 pap' Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Enfin une bonne nouvelle pour la natation suisse aux JO de Paris! Noè Ponti a parfaitement tenu son rang mardi matin dans le grand bassin de La Défense Arena. Le Tessinois a décroché son ticket pour les demi-finales du 200 m papillon en signant le 3e temps des séries. En lice dans la troisième des quatre séries, Noè Ponti a réalisé sans trop forcer 1'54''77, à 0''57 de son record national établi lors des demi-finales des Mondiaux 2022 à Budapest. Son meilleur chrono de l'année est de 1'54''59, réussis aux championnats de Suisse en avril à Uster. C'est le Hongrois Kristof Milak, recordman du monde de la discipline, qui a signé le meilleur temps (1'53''92) en gagnant cette troisième série. Le Français Léon Marchand (6e en 1'55''26) a pour sa part géré son effort alors qu'il est également engagé sur 200 m brasse mardi. Les demi-finales sont programmées mardi soir dès 20h44, la finale mercredi à 20h37.

Andrea Glauser signe pour sept ans à Fribourg-Gottéron Glauser fera son retour à Fribourg en 2025 Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Andrea Glauser va changer de club. Dès la saison 2025-2026, l'actuel défenseur du Lausanne HC portera les couleurs d'un autre club romand de National League: Fribourg-Gottéron. Le Fribourgeois de 28 ans, finaliste du dernier championnat du monde, a signé pour sept ans. "Andrea incarne cette volonté inébranlable d’avoir une équipe compétitive grâce à un noyau de joueurs issus de la région", précise le club fribourgeois, au sein duquel Glauser a déjà évolué entre 2015 et 2018, dans un communiqué diffusé mardi matin. "C’est le projet sportif du club qui m’a convaincu", souligne pour sa part le finaliste du dernier championnat de Suisse. "Comme moi, Fribourg-Gottéron est ambitieux et veut atteindre les sommets. En attendant, je vais continuer de donner le maximum pour mon club actuel."

Aurelia-Maxima Janzen se hisse en demi-finale Aurelia-Maxima Janzen n'a jamais tremblé pour décrocher son ticket pour les demi-finales du skiff féminin. Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Pour ses premiers JO, la Bernoise Aurelia-Maxima Janzen a décroché une place en demi-finale de l'épreuve du skiff féminin, en aviron. Aurelia-Maxima Janzen (20 ans) a atteint son objectif sur le plan d'eau olympique de Vaires-sur-Marne. La rameuse bernoise s'est classée deuxième de sa série des quarts de finale du skiff féminin. Un résultat synonyme de qualification pour les demi-finales, au terme d'une prestation très convaincante. Durant la majeure partie de la course, la vice-championne d'Europe 2023 est parvenue à caler son rythme sur celui de la championne olympique de Tokyo 2021, la Néo-Zélandaise Emma Twigg (1re).

Une publicité pour Gemini, l'IA de Google, suscite l'indignation Une publicité pour Gemini suscite l'indignation Image: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT Une publicité de Google diffusée pendant le premier week-end des Jeux olympiques de Paris a indigné de nombreux téléspectateurs. Elle montre comment son modèle d'intelligence artificielle (IA) peut aider les enfants à rédiger une lettre à leurs idoles. Le clip présente une petite fille en train de courir, tandis que son père raconte qu'elle est sans doute la fan numéro un de l'athlète américaine Sydney McLaughlin-Levrone, reine du 400 m haies. Il fait appel à Gemini, le modèle d'IA générative de Google, pour rédiger une lettre: "Gemini, aide ma fille à écrire une lettre pour dire à Sydney à quel point elle est une source d'inspiration. Et n'oublie pas de mentionner que ma fille a l'intention de battre un jour son record du monde". Les commentaires ont fusé sur les réseaux sociaux de la part de téléspectateurs abasourdis à l'idée que l'on encourage les enfants à utiliser l'IA pour écrire une lettre à leurs stars préférées. "C'est exactement ce que nous ne voulons pas que les gens fassent avec l'IA. Jamais", a réagi Shelly Palmer, professeur des médias à l'Université de Syracuse. "Le père dans la vidéo n'encourage pas sa fille à apprendre à s'exprimer. Au lieu de la guider pour qu'elle utilise ses propres mots et communique de manière authentique, il lui apprend à s'en remettre à l'IA pour cette compétence humaine essentielle", continue-t-il dans un billet de blog. Depuis la percée de ChatGPT (OpenAI), les géants de la tech déploient à grande vitesse des applications qui permettent de générer du texte, des images et d'autres contenus de bonne facture, sur simple requête en langage courant. Le boom de cette technologie enthousiasme de nombreux utilisateurs. Mais il énerve aussi beaucoup de professionnels, notamment des enseignants, inquiets que l'apprentissage de certaines compétences essentielles ne périclite, et des artistes, qui accusent les entreprises d'avoir pillé leurs oeuvres pour entraîner les modèles. No comment "Difficile d'imaginer une méthode d'inspiration moins sincère que de demander à une IA de dire à quelqu'un à quel point il est inspirant", a commenté Anthony Ha, rédacteur du site spécialisé TechCrunch. "Si cela se produisait dans la réalité, Sydney se retrouverait avec une pile géante de lettres presque identiques."

Le triathlon masculin reporté à cause de la pollution de la Seine Le triathlon messieurs est reporté à mercredi Image: KEYSTONE/AP/David Goldman C'est un premier couac sérieux pour les JO 2024: l'épreuve masculine du triathlon est reportée de mardi à mercredi, en raison d'une eau de la Seine encore trop polluée. Le triathlon est la première discipline olympique qui doit se tenir dans le fleuve, avant la natation en eau libre la deuxième semaine des JO de Paris. Les deux entraînements de "familiarisation" dans la Seine prévus dimanche et lundi avaient déjà été annulés pour cause de pollution. L'épreuve masculine est reprogrammée mercredi à 10h45, après l'épreuve féminine à 8h00, "sous réserve que les prochains tests correspondent aux standards de seuil de baignabilité", indiquent-ils. Si la qualité de la Seine était encore insuffisante, un nouveau report serait possible vendredi, autre "jour de contingence", précisent les organisateurs. Les fortes pluies tombées vendredi et samedi sur Paris ont dégradé la qualité de l'eau, dont les dernières analyses montrent des "valeurs relevées encore supérieures aux limites acceptables" à "certains endroits" du parcours de natation, ont annoncé World Triathlon et le comité d'organisation dans un communiqué conjoint. L'équivalent de 15 jours de précipitations "Les analyses effectuées dans la Seine aujourd'hui (lundi) ont révélé des niveaux de qualité de l'eau qui n'offraient pas les garanties suffisantes pour permettre la tenue de l'événement", ont déclaré Paris 2024 et la fédération internationale, dont la "priorité est la santé des athlètes". Des événements météorologiques, comme les pluies des 26 et 27 juillet sur Paris, "peuvent altérer la qualité de l'eau et nous contraindre à reporter l'événement pour des raisons sanitaires", ont-ils ajouté. Dimanche, la préfecture avait souligné que la quantité d'eau tombée, "15 à 20 mm vendredi et 10 mm en plus samedi", représentait "l'équivalent d'à peu près 15 jours de précipitations d'un mois de juillet normal".

Dougoud: "Comme un chien affamé" Martin Dougoud entre en scène mardi aux JO de Paris, à l'occasion des séries du slalom en kayak mono. Il abordera aussi le kayak cross "comme un chien affamé" lundi prochain. "J'ai une préférence pour le slalom", souligne d'emblée le Genevois établi à Pau, qui s'est confié aux médias la semaine dernière. "Mais je suis excité à l'idée de disputer chacune de ces deux épreuves, qui me motivent tout autant l'une que l'autre", et qui représentent autant de chances de médaille pour lui. Dougoud fait partie des hommes à battre, surtout en kayak cross, discipline dans laquelle il s'est paré de bronze lors des Mondiaux 2023 à Lee Valley - où il a terminé 4e en slalom. "Favori? C'est vous qui le dites. Je sais où je me situe. Mais il faudra se libérer le plus possible, trouver une pression positive", lâche-t-il. "Je ne suis pas forcément plus rassuré. Mais je suis désormais plus recentré sur le plaisir et sur l'envie de bien faire. Je parviens à mieux me libérer pour les événements importants" assure celui qui avait échoué en demi-finale aux JO de Tokyo 2021 (13e place finale) alors qu'il rêvait de podium. "Je fais juste du kayak, comme tous les jours, comme c'est le cas depuis dix ans. Quand je navigue avec un état d'esprit plus joueur, je livre de meilleures performances", poursuit le Français d'adoption, qui évoluera en quelque sorte à domicile dans le stade nautique de Vaires-sur-Marne. Méditation Martin Dougoud est un cérébral. "Je me parle beaucoup à moi-même, car j'ai souvent des pensées négatives. Je cherche à les canaliser, à me recentrer sur moi-même et sur mes sensations. Je fais beaucoup de méditation, de relaxation par la respiration, pour faire descendre au maximum mon rythme cardiaque", précise-t-il. A-t-il une revanche à prendre par rapport à Tokyo 2021 ? "Je ne pense pas. Ca n'avait pas fonctionné là-bas, mais c'est du passé. Je dois être dans le présent. Je suis plus serein, je suis mieux préparé mentalement", explique-t-il. A 33 ans, il semble mûr pour un premier exploit sur la scène olympique. "Cela reste du sport, et une contre-performance est toujours possible. Mais j'ai une grosse envie ainsi qu'un immense plaisir à me retrouver là", glisse-t-il. "J'essaie de ne pas me cacher, et je sais que le stress viendra. Je le gère à ma façon, avec ma joie de vivre. La pression sera là, mais pour tous", poursuit Martin Dougoud, qui s'attend à souffrir dès mardi lors des séries du slalom. "C'est un bassin très physique, étroit", souligne-t-il. "Il faut développer beaucoup de puissance et de vitesse. C'est un bassin très exigeant, assez particulier aussi", explique encore le Genevois, qui devra faire partie du top 20 des séries pour se hisser en demi-finale du slalom. Cette demi-finale est programmée le jeudi 1er août, tout comme la finale. "Ca va être grandiose" Il sera ensuite temps de songer au cross, moins exigeant mentalement que le slalom selon lui. "En slalom, c'est une question de précision à chaque passage de porte, et c'est un contre-la-montre", rappelle-t-il. "En cross, il faut se comporter comme un chien affamé depuis 3-4 jours", lâche-t-il. "Il faut être plus à l'attaque, plus agressif. L'état d'esprit est différent, il faudra sortir les crocs. En slalom, il s'agit d'être plus léger et plus fin", compare-t-il. "Le cross va plaire au public, on part à quatre sur une rampe placée à 5-6 mètres du sol. Ca va être grandiose", se réjouit-il. Un objectif minimal Martin Dougoud a un objectif minimal, "être au moins en finale dans les deux disciplines. Après, tout peut se passer si je suis dans un bon jour. Il y a des étapes à passer avant d'y songer, mais mon but est de pouvoir jouer mes cartes à fond en finale", conclut-il.

Ponti vise deux finales, et plus si affinités Les JO de Paris ont démarré de la pire des manières pour la natation suisse. Son leader Noè Ponti aura l'occasion dès mardi de la replacer sur la bonne vague, lors des séries du 200 m papillon. "Mon but est d'atteindre deux finales ici", sur 200 et donc sur 100 m papillon (séries le 2 août), souligne le surprenant médaillé de bronze du 100 m papillon des Jeux de Tokyo 2021, qui s'est confié aux médias la semaine dernière. "Ma discipline forte jusqu'ici, c'est évidemment le 100 m papillon. Mais j'ai les moyens de réussir quelque chose également sur 200 m à Paris", assure le Tessinois, no 2 de la saison sur 100 (50''16) et no 8 sur 200 (1'54''59). En finale, tout est possible Son discours n'a pas changé au fil des ans, malgré (ou grâce à ?) son expérience. "On le sait tous, le plus dur, c'est souvent de passer le cap des demi-finales. Ce n'est qu'ensuite que l'on peut se permettre de penser à la finale", souffle-t-il. "Si tu es en finale, tu as ta chance. Si je me qualifie pour une finale, tout sera possible", poursuit le vice-champion d'Europe 2022 du 100 m papillon en grand bassin, qui n'a pas pu défendre ses chances lors des récents Européens en raison d'une gastro-entérite. Contraint de déclarer forfait pour les demi-finales du 100 m papillon à Belgrade le 19 juin, Noè Ponti a cependant rapidement retrouvé la forme. "J'étais très mal ce jour-là. J'avais zéro énergie, et j'avais beaucoup vomi", raconte-t-il. "Mais j'allais déjà mieux le samedi suivant, et j'ai alors pu recommencer l'entraînement. Ce n'était pas un week-end agréable, mais les dernières semaines ont en revanche été excellentes pour moi", assure le Tessinois de 23 ans. Ponti espère d'ailleurs être au sommet de son art dans La Défense Arena, lui qui a signé un temps-canon de 50''16 sur 100 m papillon en avril déjà, aux championnats de Suisse à Uster. "J'étais en bonne forme, et j'étais calme sur le plan mental. On a travaillé dur, et je devrais donc être plus rapide ici", glisse-t-il. Plus de pression "Mais je n'étais pas au sommet de ma forme. Je peux faire mieux. J'étais peut-être à 70% de mes possibilités, et j'espère bien être à 100% ici", poursuit-il. Mais "ce sont des Jeux olympiques, et la pression sera donc forcément bien plus grande" qu'aux championnats de Suisse en avril. "Je devrais être bien plus rapide ici", répète-t-il. "Surtout sur 200 m où je pense pouvoir retrancher quelques secondes à mon meilleur temps", lâche encore le Tessinois, qui aborde ces JO totalement rasé, lui qui ne s'était plus rasé les bras depuis les Mondiaux de Fukuoka en juillet 2023.

Noè Ponti et Nikita Ducarroz en lice mardi à Paris Noè Ponti disputera les séries du 200 m dos mardi matin Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER La journée de mardi aux JO de Paris sera marquée par l'entrée en lice de deux médaillés de bronze de Tokyo 2021. Noè Ponti effectuera ses premières longueurs de bassin en série du 200 m papillon le matin, alors que Nikita Ducarroz disputera les qualifications du BMX Freestyle. En bronze sur 100 m papillon il y a trois ans, Noè Ponti entame ses deuxièmes Jeux dans sa discipline la moins forte, mais non sans ambition. Le Tessinois est le 8e meilleur performeur de l'année sur 200 pap' (1'54''59), et il s'estime capable d'améliorer de plus d'une seconde ce chrono. Mais la pression est grande sur ses épaules après les contre-performances des autres nageurs ce week-end. Elle sera moindre sur celles de la Genevoise Nikita Ducarroz: 9 des 12 concurrentes en lice à Paris décrocheront en effet leur ticket pour la finale programmée mercredi en début d'après-midi. La tâche d'un autre Genevois, Martin Dougoud, s'annonce également aisée mardi. Le kayakiste devrait obtenir sans trop forcer son talent l'un des 20 tickets de demi-finaliste. Parmi les autres temps forts de la journée côté suisse, Stan Wawrinka disputera son 2e tour avec un joli coup à jouer face à l'Australien Alexei Popyrin. Les chances d'assister à un deuxième podium helvétique seront en revanche minces mardi. Les triathlètes Adrien Briffod et Max Studer ne semblent ainsi pas en mesure de s'immiscer dans la lutte pour les médailles. Et le relais 4x200 m nage libre messieurs, privé de Noè Ponti et Roman Mityukov en séries, n'a que peu d'espoir d'accéder à la finale programmée en soirée.

Mission presque impossible à Istanbul pour le FC Lugano Le FC Lugano est condamné à l’impossible exploit ce mardi à Istanbul. Les Tessinois doivent gommer face au Fenerbahçe de Jose Mourinho la défaite 4-3 du match aller. Le but de Milton Valenzuela inscrit mardi dernier au bout du temps additionnel à Thoune offre un fragile espoir aux Luganais. S’ils avaient le bonheur d’ouvrir le score ou de tenir le plus longtemps possible le 0-0, ils auront leur chance dans ce match retour. Le souvenir de la victoire 3-2 l’an dernier sur les bords du Bosphore face au Besitkas en phase de poules de la Conference League dans une rencontre où ils avaient été menés 2-0 est par ailleurs encore bien présent pour entretenir la flamme. Auteur d’un triplé à Thoune, l’éternel Edin Dzeko sera, bien sûr, l’homme à surveiller dans les rangs turcs. Mais sur la lancée de leur victoire samedi à Bâle, Mattia Croci-Torti et ses joueurs veulent croire que l’exploit est possible. S’ils le réalisent, ils affronteront Lille au troisième tour du tour préliminaire de cette Ligue des Champions. En cas d’élimination, ils seront reversés dans le tour préliminaire de l’Europa League pour rencontrer selon toute vraisemblance le Partizan Belgrade.

McIntosh et Popovici entament leur moisson d'or Summer McIntosh trop forte pour la concurrence Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Deux stars annoncées, deux premiers titres olympiques. La Canadienne Summer McIntosh a assommé lundi le 400 m 4 nages des JO de Paris, alors que le Roumain David Popovici a remporté le 200 m libre. L'adolescente de Toronto, 17 ans, et le filiforme sprinteur de Bucarest, 19 ans, incarnaient déjà l'avenir de la natation, plus retentissantes éclosions de la dernière olympiade avec Léon Marchand. Mais comme le Français, il leur fallait confirmer sur la grande scène olympique: McIntosh, déjà argentée samedi sur 400 m libre, a dominé de bout en bout le 400 m 4 nages. En 4'27''71, la jeune surdouée a devancé les Américaines Katie Grimes (4'33''40) et Emma Weyant (4'34''93). Double championne du monde de la distance (2022, 2023), elle avait fracassé mi-mai sa marque de référence lors des sélections canadiennes en 4'24''38. Et la moisson de la jeune fille, qui a baptisé son chat Mikey en hommage à l'icône Michael Phelps, ne fait que commencer: elle replongera mercredi en séries du 200 m papillon, dont elle est également double championne du monde (2022, 2023). McIntosh devrait enchaîner jeudi avec le relais 4x200 m libre, puis les séries et demi-finales vendredi du 200 m 4 nages, pour une éventuelle finale samedi. Popovici s'arrache Sur 200 m libre, David Popovici a lui régalé l'Arena-La Défense de sa nage déliée, qui donne l'impression de déjouer la résistance de l'eau plutôt que de lui opposer sa puissance. Mais il a bataillé, encore en retard à dix mètres de la ligne, avant de s'imposer à la touche en 1'44''72 devant le Britannique Matthew Richards (1'44''74) et l'Américain Luke Hobson (1'44''79). Révélé lors des Mondiaux 2022 avec un rare doublé 100 m-200 m, le jeune Roumain a eu du mal l'année suivante à concilier performances et passage de son baccalauréat et son permis, mais semble de retour à son meilleur niveau. Il replongera dès mardi matin pour les finales du 100 m libre dont il est l'un des favoris, détenteur de la deuxième meilleure marque de l'année (46''88) derrière le record du monde du Chinois Pan Zhanle (46''80).

La Suisse 7e, l'or pour le Japon Noe Seifert et la Suisse ont fini 7es par équipe Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Les gymnastes suisses ont pris la 7e place du concours olympique par équipe. Le Japon a remporté l'or devant la Chine et les Etats-Unis. Contrairement aux qualifications, seuls trois gymnastes et non quatre ont pris part à la finale sur les six agrès. Aux Jeux de Tokyo il y a trois ans, les Suisses avaient terminé à la 6e place. Matteo Giubellini, Florian Langenegger, Noe Seifert, Taha Serhani et Luca Giubellini n'auraient de toute façon pas pu faire mieux que sixièmes, le top 5 étant trop éloigné. Il a manqué 0,833 point pour réitérer l'exploit et devancer les Italiens. Les Suisses ont commis trois erreurs majeures. Au saut, le premier engin, Luca Giubellini a failli tomber à la réception et a obtenu 1,167 point de moins que les 14,600 des qualifications. Noe Seifert a de nouveau raté sa sortie à la barre fixe, et au cheval d'arçons, Matteo Giubellini a dû interrompre son exercice. Les Suisses ont été très forts aux anneaux, pourtant leur engin le plus faible. Ce n'est finalement qu'au sol qu'ils ont obtenu plus de points que lors des qualifications. Les Suisses se sont présentés avec cinq novices olympiques et une moyenne d'âge de 23 ans. Les perspectives sont donc prometteuses pour la suite. Pour Serhani, 29 ans, il s'agissait de la dernière compétition de sa carrière. Les Japonais ont remporté l'or olympique pour la huitième fois dans cette épreuve par équipe. Ils ont même rattrapé les Chinois, nettement en tête avant le dernier engin. Mais une double chute à la barre fixe a précipité la défaite de la Chine. Les Etats-Unis sont eux montés sur le podium pour la première fois depuis 2008.