Nico Hischier blessé ++ Les Wizards et les Hawks perdent

Les Devils gagnent mais perdent Hischier, blessé Entouré par ses équipiers après son but, Nico Hischier n'a pas terminé le match samedi à Montréal Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Nico Hischier est passé par tous les états d'âme samedi à Montréal en NHL. Auteur de son 24e but de la saison dans un match gagné 4-3 en prolongation par New Jersey, le capitaine des Devils s'est blessé au deuxième tiers et n'a pas terminé cette partie. Touché sur un coup de crosse de Nick Suzuki durant la période médiane, le centre valaisan a regagné définitivement les vestiaires après avoir tenté un seul shift au troisième tiers. La nature exacte de sa blessure n'est pas connue, et son état de santé doit être réévalué au jour le jour selon son coach Sheldon Keefe. Une longue absence de Nico Hischier, qui a ouvert la marque après 15'52 samedi, constituerait un sacré coup dur pour une équipe qui doit déjà composer pendant 4-6 semaines sans son gardien titulaire Jacob Markström (entorse à un genou). Le Valaisan est le meilleur buteur de son équipe. Sans lui, les Devils sont tout de même parvenus à décrocher leur deuxième victoire d'affilée, après avoir pourtant vu les Canadiens revenir de 1-3 à 3-3. L'Appenzellois Timo Meier s'est montré décisif en prolongation, signant l'assist sur le but de Jack Hughes marqué à 54 secondes de la fin de la période supplémentaire. Fin de série pour Nashville L'attaquant saint-gallois des Kings Kevin Fiala a pour sa part réalisé deux assists samedi, en vain. Los Angeles s'est incliné 3-2 après prolongation à Columbus, subissant une cinquième défaite dans ses sept dernières sorties. Les Predators de Roman Josi, qui restaient sur cinq succès de rang, ont également connu la défaite samedi (5-2 à Anaheim). Victoire en revanche pour les Stars de Lian Bichsel (2-0 à St. Louis) et pour les Canucks de Pius Suter (2-1 face à Washington).

Une 4e défaite de suite pour les Hawks, une 13e pour les Wizards Clint Capela (15) et les Hawks ont été battus par Toronto samedi, comme deux jours plus tôt Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Clint Capela et Kyshawn George ont tous deux connu la défaite samedi en NBA. Le Genevois et les Hawks ont été battus 117-94 par Toronto, alors que le Valaisan et les Wizards se sont inclinés 119-109 à Phoenix. Absent deux jours plus tôt face aux mêmes Raptors en raison d'une douleur au genou droit, Clint Capela a eu droit à 14 minutes de jeu samedi. L'intérieur meyrinois a réussi 5 points et 4 rebonds en sortant du banc, pour un différentiel de -9. Cette 4e défaite consécutive, la 23e en 45 matches, fait reculer les Hawks au 9e rang de la Conférence Est. Les Hawks doivent qui plus est composer sans leur deuxième meilleur marqueur Jalen Johnson, touché à une épaule jeudi face à Toronto. Plus mauvaise équipe de la Ligue, Washington a pour sa part subi samedi à Phoenix un 13e revers consécutif, le 38e en 44 parties disputées cette saison. De retour dans le cinq de base des Wizards, le "rookie" Kyshawn George a cumulé 5 points et 6 rebonds en 32 minutes passées sur le parquet, avec un différentiel de +6.

Lausanne et Sion en déplacement dimanche Contraint au nul face à Lucerne pour la reprise, Lausanne a manqué dimanche dernier une belle occasion de prendre les commandes de la Super League. Le LS se déplace à St-Gall dimanche (coup d'envoi à 14h15) avec la ferme intention de renouer avec la victoire. Devancé d'un point par le leader Lugano avant cette 20e journée, Lausanne a une revanche à prendre face à St-Gall. La troupe du coach Ludovic Magnin s'était en effet inclinée 4-3 en terre vaudoise lors de sa première confrontation avec les Brodeurs. Mais ce duel remonte au 4 août. Depuis, Lausanne s'est installé dans le peloton de tête avec notamment 7 victoires dans ses 10 derniers matches. St-Gall, qui a également entamé l'année sur un nul (à Genève face à Servette), n'a pour sa part gagné que 2 de ses 13 dernières parties en championnat. Battu 1-0 à Tourbillon par Grasshopper huit jours plus tôt, Sion effectue pour sa part le périlleux déplacement de Bâle dimanche (coup d'envoi à 16h30). Les Rhénans pointaient au 2e rang avant cette journée à égalité avec Lausanne, et avec un point d'avance sur Lucerne et Zurich qui seront directement opposés au même moment.

Lugano arrache la victoire à la 93e Georgios Koutsias jubile: il vient de doner la victoire au FC Lugano. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Le leader a du caractère ! Mené 2-0 à la pause, le FC Lugano s’est imposé 3-2 à Winterthour sur une réussite de sa nouvelle recrue Giorgios Koutsias à la... 93e minute. Transfuge du Chicago Fire cet hiver, le Grec a surgi pour tromper son compatriote Stefanos Kapino et pour offrir à ses nouvelles couleurs trois points qui pourraient peser en fin de saison. Mais le héros de la soirée se nomme Yanis Cimignani. Introduit à la pause, le Français a tout d’abord signé au doublé pour permettre au FC Lugano de recoller au score. Et c’est lui qui a adressé le centre au premier poteau pour le 3-2 de Koutsias. Avec cette victoire improbable, le FC Lugano met la pression sur le Lausanne-Sport et le FC Bâle, désormais relégués à 4 points. Les Vaudois, à St. Gall, et les Rhénans, qui reçoivent le FC Sion, se doivent de l’emporter ce dimanche s’ils entendent demeurer dans le sillage du FC Lugano, qui s’affirme de plus en plus comme le favori no 1 de ce championnat.

Lausanne en patron, Genève et Fribourg battus Ken Jäger a inscrit le 2-2 très important pour Lausanne Image: KEYSTONE/Alessandro Crinari Lausanne continue sa marche en avant en National League. Le LHC, solide leader, a dominé Ambri 4-2 pour signer un quatrième succès de rang. On appelle cela la confiance. Après avoir retourné une situation compromise la veille face à Berne à Malley, les Vaudois ont su réagir immédiatement après avoir encaissé le 2-1 par Landry (49e). Sept secondes après le début du power-play et 24 secondes après la réussite tessinoise, c'est Jäger qui a pu niveler la marque. Le jeu de puissance des Lions a une fois encore fait merveille puisqu'à la 57e c'est Raffl qui a pu battre Juvonen. Rochette a ensuite terminé le travail dans la cage vide. Avant cela, c'était Prassl qui avait ouvert le score pour le LHC (16e). L'ancien Zurichois a marqué son deuxième but. Et dire que les Vaudois ont dû se rendre au sud du Gothard sans leur maître à jouer Antti Suomela, touché contre Berne, ni Kuokkanen, ni Glauser. Cette défaite n'arrange bien évidemment pas les Tessinois. 11e avec 55 points, Ambri se bat à la fois pour avoir encore du hockey à jouer en mars et pour ne pas devoir se battre dans un play-out de tous les dangers. Genève peine à marquer A Genève, c'est le retour de suspension de Sakari Manninen qui a fait parler. Pour rappel, le top scorer du GSHC avait écopé de cinq matches en tribunes pour avoir donné un coup de crosse à un officiel lors d'une rencontre à...Zoug. Le centre finlandais s'est tout de suite mis en évidence en servant son compère Teemu Hartikainen pour le 1-0. Malheureusement, ce but fut le seul pour des Grenat en panne devant le goal adverse. Alors Zoug est revenu par Wingerli (41e) et Genève n'a pas su battre une seconde fois Genoni. Il a fallu attendre la prolongation pour voir le but de la victoire côté zougois à la 64e de la canne de Bengtsson. pour un succès 2-1 ap des joueurs de Dan Tangnes. Les Aigles, 12es, sont sous la menace de Lugano, 13e avec le même nombre de points. Et sous Uwe Krupp, les Bianconeri semblent quand même plus dangereux et mieux structurés qu'avant. Ils ont d'ailleurs écarté Kloten 4-1. Petit coup d'arrêt pour Fribourg A Bienne, Fribourg a été mené 2-0 puis est revenu en un peu plus d'une minute grâce à Jecker et Sprunger en power-play dans le tiers médian. Après avoir vu un but de Müller annulé pour une faute sur Berra, Bienne pensait bien devoir céder en fin de partie à la suite d'une pénalité de Yakovenko. Mais les Seelandais ont su faire le dos rond et aller en prolongation. A la 64e, un coup de crosse de Wallmark a permis aux Biennois de terminer la rencontre en avantage numérique. Et à la 65e, Lias Andersson a offert le point supplémentaire à ses couleurs (3-2 ap). Septième, Fribourg compte trois points de retard sur Davos mais deux parties de plus. Quant à Bienne, il garde sa 10e place avec deux unités de bonus par rapport à Ambri. Ajoie battu A Porrentruy, Ajoie avait le redoutable honneur de recevoir les Zurich Lions. Enfin une version B du "Z" en raison de plusieurs malades d'importance dans les rangs alémaniques. Ainsi Malgin, Fröden, Lammikko, Balcers, Hrubec et Zumbühl sont restés au lit. Ce qui fait que les Lions ont dû faire appel au troisième portier Lorin Grüter. Malgré cette hécatombe, les Zurichois sont parvenus à repartir du Jura avec la victoire (3-2 ap). Andrighetto a égalisé à la 57e et Derek Grant a classé l'affaire à la 63e. Dans les autres matches, Berne a battu Rapperswil 3-2 ap avec trois points de Czarnik et Langnau a surpris Davos 4-3, grâce à un improbable doublé de Lapinskis.

L'impuissance du Servette FC et des Young Boys Dereck Kutesa ne trompe pas Paul Bernardoni. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le Servette FC et les Young Boys marquent toujours autant le pas. Les Genevois et les Bernois ont dû se contenter d’un triste 0-0 devant respectivement Yverdon et les Grasshoppers. En terre vaudoise, les Grenat n’en ont pas fait assez pour mériter vraiment de l’emporter. Même si Paul Bernardoni a réussi trois arrêts de grande classe devant Dereck Kutesa, Jérémy Guillenenot et Bradley Mazikou à la dernière seconde, la production offensive des Genevois est restée bien trop modeste. L’essoufflement de Timothé Cognat en ce début d’année pèse vraiment. Avec une seule victoire lors de ses neuf derniers matches, le Servette FC n’est pas dans le rythme d’un futur champion. Il dévoile trop de lacunes pour nourrir l’ambition de remporter le titre. Par ailleurs, la sortie sur blessure de Yoan Severin, touché en début de rencontre dans un choc avec son coéquipier Keigo Tsunemoto, laisse présager le pire. Son remplaçant Kasim Adams, déjà en perdition lors du dernier match de l’année à Berne, n’a plus le niveau pour évoluer en Super League. Marvin Keller sauve YB Au Letrzigrund, les Young Boys ont livré leur troisième match de l’année sans encore trouver le chemin des filets. Après le 0-0 contre le FC Winterthour et la défaite 1-0 à Glasgow face à Celtic, ce 0-0 devant les Grasshoppers démontre bien que Giorgio Contini n’a pas encore trouvé la parade pour enrayer la chute sans fin du double champion en titre. Et cela aurait pu être pire sans les exploits de Marvin Keller. Meilleur homme du match, le nouveau no 1 a détourné un penalty comme trois jours plus tôt à Glasgow. Cette fois, c’est Adama Bojang qui a échoué devant ce gardien appelé très certainement à épouser un magnifique destin.

Denis Zakaria touché à la cheville Un nouveau coup dur pour Denis Zakaria (à droite). Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Denis Zakaria joue vraiment de malchance cette saison. Le capitaine de l’AS Monaco doit composer avec une nouvelle blessure. Denis Zakaria a été touché à la cheville peu avant l’heure de jeu lors du succès 3-2 à domicile des Monégasques face à Rennes. Il s’est blessé sur l’action du 3-1 d’Aleksandr Goliviin au cours de laquelle il fut déterminant à la récupération. Remplacé tout de suite, il est bien sûr incertain pour le match de mercredi face à l’Inter à Milan où l’AS Monaco jouera sa qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Comme Philipp Köhn, Breel Embolo a suivi du banc pendant l’intégralité de la rencontre le succès de ses couleurs.

Fribourg Olympic en finale Eric Nottage a encore été déterminant pour Olympic Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg Olympic s'est qualifié pour la finale de la SBL Cup à Clarens. Les champions de Suisse ont dominé Union Neuchâtel 73-69. Hiérarchie respectée entre Fribourgeois et Neuchâtelois, mais Union n'est pas passé loin d'infliger aux joueurs de Thibaut Petit leur deuxième défaite au niveau national. Seulement Olympic a tenu en deuxième mi-temps. Même si les Unionistes ont ennuyé les champions de Suisse, ceux-ci n'ont jamais réussi à égaliser. Et ce même après un gros match de Dylan Duccomun, l'ancien de la maison Olympic, auteur de 20 points. En face, Eric Nottage a rempli sa mission avec 19 points. Les Fribougeois ont fait la différence grâce à leur banc et à leur expérience. Ross Williams s'est notamment montré très efficace avec un 9/9 aux lancers francs. On connaîtra l'adversaire des Fribourgeois au terme de la deuxième demi-finale qui mettra aux prises dès 19h Les Lions de Genève à Nyon.

Justine Mettraux: "J'ai vrauiment bien profité" Justine Mettraux, première femme du Vendée Globe. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Même si sa remontée de l’Atlantique fut éprouvante, Justine Mettraux gardera un souvenir lumineux de son premier Vendée Globe. "J’ai vraiment bien profité", explique-t-elle à l’heure du bilan. Jusqu’aux derniers milles, la Genevoise a dû batailler. "Ma grande voile a cassé vendredi. J’ai eu peur de perdre mon huitième rang samedi", avoue Justine Mettraux, première femme de ce Vendée Globe. "Il n’y a pas de classements distincts entre les hommes et les femmes. Je n’attache donc pas une grande importance à cette place de première femme, explique-t-elle. Mais je sais que mes sponsors sont plutôt ravis..." Elle a pris la mesure de ses deux "rivales" Clarisse Crémer et Samantha Davies en partant dans un front. "Je me suis retrouvée au bon endroit au bon moment, se félicite-t-elle. Pas elles... Comme si j’étais montée dans le bon train". A la barre d’un bateau de l’ancienne génération, Justine Mettraux concède avoir souffert d’un déficit sur les vitesses de pointe. "A la longue, cela a pesé", lâche-t-elle. Enfin durant 76 jours, elle s’est ménagé, bien sûr, des plages de repos. "J’ai pris du temps. J’ai lu. J’ai écouté de la musique. J’ai appelé mes proches", conclut-elle tout en rappelant qu’un problème d’aérien sur un côté qu’elle n’a pas pu résoudre l’a contraint à la fois de faire appel à son sens marin et de témoigner d’une vigilance encore plus extrême dans sa navigation.

Alexis Monney: "Je pensais que ça allait suffire" Alexis Monney heureux de sa 2e place à Kitzbühel Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Magnifique deuxième de la descente de Kitzbühel, Alexis Monney est passé à un cheveu de la victoire. Mais le Fribourgeois sait que ce n'est que partie remise. "Je pensais que ça allait être bon. C'est peut-être un peu arrogant, même si je n'ai pas envie d'être comme ça. J'ai pu faire mon plan comme je le voulais d'en haut jusqu'en bas. Je sentais que j'avais de la vitesse un peu partout, donc je pensais que ça allait suffire, a confié le Fribourgeois devant la presse. Je commençais presque à la voir, la cabine. (Rires) (réd: les vainqueurs ont droit à leur nom sur une cabine) Quand on passe le premier groupe de skieurs, on se dit que ça devrait être bon. Après, il y a toujours de bons athlètes et Crawford a super bien skié, donc il faut lui laisser. Pour les huit centièmes, je reviendrai une autre fois." En parlant de ces huit centièmes, le skieur des Paccots a avoué avoir ressenti une brève déception: "Au début, oui. Maintenant, non. Je veux dire, deuxième à Kitzbühel, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait. Un podium sur la Streif, c'est incroyable. Je suis hyper content." Sur une piste aussi exigeante, Alexis Monney ne s'attendait pas à un tel résultat: "Je n'imaginais pas être ici. Après, je savais qu'avec l'équipe, on avait fait une bonne préparation, qu'on était en forme. Il ne fallait plus que le faire en course, ce qui est une autre paire de manches." Les compatriotes du Fribourgeois ont été plus en retrait, samedi. "Dire que je sauve l'honneur des rangs suisses est un peu trop fort. Je pense qu'avec le début de saison qu'on a fait, on n'a plus rien à prouver. Il y a quand même quelqu'un sur le podium, alors je pense qu'il y a pire", a relevé Monney sur la performance d'ensemble de l'équipe de Suisse. Vainqueur pour la première fois en descente en décembre sur la Stelvio, Alexis Monney sait déjà où placer son Chamois d'argent, gagné à Kitzbühel: "Il sera probablement à côté des trophées de Bormio. Ils n'ont pas une place particulière, mais ce sera dans le salon." Pour conclure son passage en zone mixte, le skieur fribourgeois a lancé: "Il faudra que je revienne plus fort pour une fois avoir le Chamois en or."

Valerio Grond 5e du sprint à Silvaplana Valerio Grond (5e) a manqué le coche en finale à Silvaplana Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Valerio Grond a signé la meilleure performance helvétique samedi dans le sprint en skating de Silvaplana. Le Grison s'est classé 5e sur "sa" neige, manquant d'énergie en finale. Cinquième du sprint de Dobbiaco fin décembre en ouverture du Tour de Ski, Valerio Grond a maîtrisé son sujet sur le plan tactique samedi en Engadine. Convaincant 5e du prologue le matin, il a remporté son quart de finale avant d'arracher le deuxième ticket de "lucky loser" attribué au terme des demi-finales. Mais le Grison n'est pas parvenu à s'immiscer dans la lutte pour les places sur le podium en finale. Il a concédé 5''03 au vainqueur et grand favori, le Norvégien Johannes Hösflot Klaebo, manquant le top 3 pour près de trois secondes. Deuxième du prologue, Janik Riebli (9e) a quant à lui "coincé" dès les demi-finales, tout comme Alina Meier (10e) chez les dames. Un top 10 constitue néanmoins un bon résultat pour eux. En revanche, Nadine Fähndrich (17e) a déçu en connaissant l'élimination dès les quarts de finale. La Lucernoise avait tout donné vendredi pour offrir au relais mixte suisse une belle 3e place.

Mettraux 8e aux Sables d'Olonne Justine Mettraux a terminé 8e et meilleure femme dans le Vendée Globe Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Justine Mettraux a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe en 8e position à 14h38 samedi, après des dernières heures difficiles en mer. La Genevoise a mis 76 jours, 1 heure, 36 minutes et 52 secondes pour accomplir son tour du monde, battant ainsi le record féminin de cette épreuve. Sur un IMOCA (TeamWork) construit en 2018, Justine Mettraux (38 ans) est donc la première femme à boucler l'édition 2018 de cette course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, qu'elle disputait pour la première fois. Cerise sur le gâteau, elle "explose" le record féminin détenu depuis 2021 par Clarisse Crémer, qui s'était alors classée 12e en 87 jours et 2 heures. La navigatrice genevoise - qui a finalement manqué de peu l'ancien record absolu signé Armel Le Cléac'h lors de l'édition 2016/2017 (74 jours 3h35') - signe le premier top 10 helvétique dans cette mythique épreuve depuis la 7e place en 2012/2013 de Dominique Wavre. En ayant pourtant perdu fin novembre une voile avant - un J0 qui s'est déchiré -, ce qui l'a pénalisée par vent faible.

Les Suisses "battus" en descente, Monney 2e derrière Crawford Alexis Monney a manqué de peu la victoire en descente à Kitzbühel Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Après quatre doublés suisses en quatre descentes disputées cet hiver, la superbe série a pris fin samedi à Kitzbühel. Le Fribourgeois Alexis Monney a néanmoins pris la 2e place sur la Streif derrière le Canadien James Crawford, qui fête son premier succès en Coupe du monde. Très attendu sur la Streif, le patron du ski mondial Marco Odermatt termine seulement à la sixième place. Champion du monde en titre de Super-G, James Crawford a remporté la descente 0''08 devant Alexis Monney. Un autre Canadien, Cameron Alexander, complète le podium à 0’’22. Victorieux pour la première fois sur le Cirque blanc en descente à Bormio fin décembre, Alexis Monney a longtemps cru pouvoir s’imposer, avant de voir Crawford le devancer. En pleine confiance, le skieur des Paccots a réalisé une course irréprochable. Très rapide sur le bas, il a atteint une vitesse de 142,6 km/h. Marco Odermatt, vainqueur du Super-G la veille, n’a pas réalisé la manche qu’il avait espérée. Avec un engagement total, comme à son habitude, le Nidwaldien a pris tous les risques pour tenter de remplir son grand objectif de la saison. Sans toutefois être transcendant. Très probablement déçu de sa course, "Odi" a néanmoins affiché un grand sourire quand il a vu le temps de Monney, dans l’aire d’arrivée. Deux autres Suisses ont pris place dans le top 15. Le Bernois Franjo von Allmen, déjà monté à quatre reprises sur le podium cet hiver dont trois fois en descente, a terminé 9e (à 0’’71). Justin Murisier se classe quant à lui 11e (à 0’’74).

Un premier titre majeur pour Madison Keys Madison Keys a décroché un 1er titre majeur inattendu Image: KEYSTONE/AP/Ng Han Guan Madison Keys a créé la sensation en décrochant son premier titre du Grand Chelem samedi à Melbourne. L'Américaine de 29 ans s'est imposée 6-3 2-6 7-5 devant le no 1 mondial Aryna Sabalenka, double tenante du titre, en finale de l'Open d'Australie. L'exploit de Madison Keys, 19e mondiale avant de cueillir le titre à Adelaide la veille des trois coups de cet Open d'Australie, est inattendu. D'autant plus qu'elle est revenue de loin en demi-finale, écartant une balle de match avant de vaincre le no 2 mondial Iga Swiatek 10/8 au super tie-break dans la troisième manche. Aryna Sabalenka semblait en outre avoir pris l'ascendant en remportant le deuxième set de cette finale, après avoir signé deux breaks au passage. Mais Madison Keys a élevé à nouveau son niveau de jeu dans la troisième manche pour aller chercher son 10e titre sur le circuit principal, de loin le plus beau. L'Américaine, qui n'a triomphé qu'une seule fois dans un tournoi WTA 1000 (Cincinnati 2019) et n'avait joué qu'une seule finale majeure (US Open 2017), a su mettre Aryna Sabalenka sous pression dans le "money time". A 6-5 sur le service adverse au troisième set, elle s'est procuré deux balles de match, convertissant la deuxième d'un coup droit gagnant. Keys au 7e rang Ce sacre permettra à Madison Keys, en larmes au terme d'une finale passionnante, de grimper jusqu'à la 7e place mondiale. La puissante Américaine égalera ainsi son meilleur classement, établi en octobre 2016, elle qui n'avait plus figuré dans le top 10 depuis janvier 2023. Aryna Sabalenka conserve elle sa 1re place dans la hiérarchie, mais sa marge sur Iga Swiatek sera de 186 points seulement.