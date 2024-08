Nouvelle opération de l'épaule pour le skieur norvégien Kilde

La Suisse éliminée du concours par équipe Martin Fuchs et Leone Jei sont passés proches du sans-faute, mais cela n'a pas suffi (archives). Image: KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI Enorme déception pour l'équipe de Suisse de saut d'obstacles. Seulement 12es de l'épreuve qualificative, Steve Guerdat, Pius Schwizer et Martin Fuchs ont été éliminés et ne disputeront pas la finale. La donne s'est compliquée dès le passage du Jurassien sur Dynamix, qui a commis deux fautes. Les trois barres heurtées par Pius Schwizer et Vancouver ont ensuite mis la Suisse au pied du mur. Martin Fuchs, qui n'avait plus le droit à l'erreur, est passé proche d'un sans-faute avec Leone Jei, un sans-faute qui aurait permis aux cavaliers helvétiques de passer l'épaule. Mais une erreur sur l'avant-dernier obstacle du parcours a enterré les espoirs suisses.

Chiara Leone en finale, pas Nina Christen Chiara Leone pourra viser une médaille vendredi lors de la finale du 50 m à 3 positions. Image: Keystone/EPA/VASSIL DONEV Chiara Leone disputera la finale du tir à la carabine à 50 m 3 positions. L'Argovienne a pris la 3e place de la qualification jeudi à Châteauroux, alors que Nina Christen a été éliminée. Leone a réalisé un total de 593 points, se montrant particulièrement à l'aise sur la position couchée. Avec les sept autres qualifiées, elle se battra pour une médaille vendredi lors de la finale (9h30). Déception en revanche pour Nina Christen. Déjà éliminée en qualification à 10 m, la championne olympique en titre n'a pas pu faire mieux qu'une 21e place jeudi (582 points). Double médaillée à Tokyo, la Nidwaldienne ne décrochera pas troisième breloque olympique à Paris.

Pirmin Schwegler quitte Hoffenheim Pirmin Schwegler (à droite) dans un duel avec Timo Werner (alors à Stuttgart,) lors de la saison 2015-2016 disputée avec Hoffenheim. Image: KEYSTONE/EPA dpa/UWE ANSPACH Hoffenheim, c'est terminé pour Pirmin Schwegler. Le Lucernois a choisi de quitter son poste de dirigeant au sein du club de Bundesliga. Pirmin Schwegler quitte prématurément Hoffenheim, malgré un contrat courant jusqu'à l'été 2025. Le Lucernois de 37 ans occupait le poste de directeur du football professionnel au sein d'un club dans lequel il avait joué entre 2014 et 2017. Son contrat actuel sera résilié pour le 6 septembre. Entre 2021 et 2023, Schwegler avait travaillé au Bayern Munich, comme chef scout, avant de revenir à Hoffenheim.

Daniel Eich est à une victoire d'une médaille olympique Daniel Eich laisse éclater sa joie après sa victoire en quart de finale contre l'Espagnol Nikoloz Sherazadishvili. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Daniel Eich (24 ans) fait partie des demi-finalistes des JO de Paris en moins de 100 kg. Le judoka a remporté trois combats en moins de 3 heures. Le judoka de Brugg (AG) Daniel Eich est en demi-finale olympique chez les moins de 100 kg. Après s'être défait d'Adnan Khankan, membre de l'équipe olympique des réfugiés (16es) et du no 3 mondial, le Canadien Shady Elnahas (8es) au Golden Score, l'Argovien a battu l'Espagnol d'origine géorgienne Nikoloz Sherazadishvili. Ce quart de finale a tourné l'avantage du Suisse après deux minutes de combat lorsqu'il est parvenu à marquer un wazari, sur un mouvement qui a fait croire, l'espace d'un instant, à un ippon. En fin d'après-midi, en demi-finale, l'adversaire d'Eich sera Ilia Sulamanidze. Le Géorgien a éliminé en quart de finale le champion olympique en titre, le Japonais Aaron Wolf,.

Exploit de Daniel Eich qui se hisse en quart de finale Daniel Eich explose de joie après son succès contre le Canadien Shady Elnahas Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Daniel Eich est le premier Suisse à se qualifier pour les quarts de finale, en judo, aux JO de Paris. Pour y parvenir l'Argovien a éliminé le no 3 mondial chez les moins de 100 kg. Daniel Eich a signé la plus belle performance des judokas suisses à Paris. En 8es de finale de la catégorie moins de 100 kg, l'Argovien a battu le 3e mondial, le Canadien Shady Elnahas. Ce succès est mérité pour Eich qui aura davantage pris l'initiative que le vice-champion du monde en titre, et ce tant dans le temps réglementaire que lors du Golden Score. Le judoka de Brugg a réussi un ippon décisif après 34'', en prolongation. Cet après-midi, en quart de finale, l'adversaire d'Eich sera soit le Géorgien Nikolas Scherasadischvili ou le Hongrois Zsmobor Veg. En 16es de finale, plus tôt ce matin, Daniel Eich n'a pas dû puiser dans ses réserves pour battre Adnan Khankan, membre de l'équipe olympique des réfugiés. Il avait réussi à immobilier le natif de Damas (SYR) après seulement 47'' de combat.

Desplanches file en demi-finales du 200 m 4 nages Desplanches nagera en demi-finales du 200 m 4 nages Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Jérémy Desplanches s'est qualifié pour les demi-finales du 200 m 4 nages jeudi aux JO de Paris. Le médaillé de bronze de Tokyo 2021 a signé le 9e temps des séries jeudi matin. Desplanches, qui aura 30 ans le 7 août, a nagé en 1'58''46. Présent dans la même série que la star Léon Marchand (3e en 1'57''86), le Genevois pointait en tête de sa course après la partie de brasse avant de flancher quelque peu en crawl. Les demi-finales sont programmées ce soir à 21h47. "C'était une très bonne course. Je me suis fait mal. Le dernier 50 mètres a fait mal, mais j'en ai l'habitude", a-t-il lâché en zone mixte. "J'ai tout donné, une fois de plus. Je me suis arraché, et je suis en demi-finale, huit ans après ma première demi-finale olympique dans la discipline", s'est-il félicité. Quel est l'objectif pour les demi-finales ? "Prendre du plaisir. Je me suis régalé ce matin, je vais me régaler ce soir", a-t-il répondu, conscient qu'il sera compliqué d'accéder à la finale: "Si tu as une ligne (d'eau), tu as une chance. La natation, ce n'est pas du poker. Je vais m'arracher une dernière fois, et on verra bien." Présent sur cette épreuve grâce à une invitation alors qu'il avait flirté avec la limite qualificative à plusieurs reprises, Jérémy Desplanches mettra un terme à sa carrière de nageur à l'issue de ces Jeux. Ses dernières longueurs de bassin sont prévues dans le cadre du relais 4x100 m 4 nages, dont les séries sont prévues samedi matin. Bollin se reprend Eliminé dès les séries du 100 m dos, sa discipline de prédilection, Thierry Bollin a connu le même sort sur 50 m libre jeudi matin dans La Défense Arena. Le Bernois, 42e, a néanmoins explosé son record personnel de 0''44 pour le porter à 22''95. Le 16e et dernier ticket de demi-finaliste est revenu au Français Maxime Grousset (21''94).

Nouvelle opération de l'épaule pour Kilde Aleksander Aamodt Kilde avait chut Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI Pour cause d'infection, Aleksander Kilde a dû subir une nouvelle opération de son épaule. Sa convalescence devrait durer six semaines. Aleksander Kilde a essuyé un revers sur le chemin de son retour, plus de six mois après sa chute à Wengen. Le Norvégien a dû se faire opérer une nouvelle fois de l'épaule gauche. Une infection a rendu l'intervention nécessaire, comme Kilde l'a écrit sur Instagram : "Ces dernières semaines, j'ai dû faire face à une douleur croissante dans mon épaule opérée, ce qui semblait en fait être une réaction normale s'est avéré être une infection" Kilde va désormais recevoir des antibiotiques par voie intraveineuse pendant six semaines "jusqu'à ce que l'infection soit résorbée. Après ce laps de temps, nous verrons quelles seront les prochaines étapes", a encore annoncé le Scandinave. En janvier, Kilde avait chuté dans le S d'arrivée de la descente du Lauberhorn et avait percuté les filets de sécurité à grande vitesse, se blessant profondément au mollet droit et se déboîtant l'épaule gauche.

La très belle entrée en matière de Daniel Eich Daniel Eich a pris la mesure d'Adnan Khankan en moins d'une minute. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Daniel Eich s'est qualifié pour les 8es de finale des JO de Paris en catégorie - de 100 kg. Le judoka argovien a été convaincant. Daniel Eich n'a pas dû puiser dans ses réserves pour franchir le cap des 16es de finale des JO de Paris, chez les moins de 100 kg. L'Argovien s'est défait d'Adnan Khankan, membre de l'équipe olympique des réfugiés. Eich a réussi à immobilier le natif de Damas (SYR) après seulement 47'' de combat. Au prochain tour, le judoka de club de Brugg affrontera le Canadien Shady Elnahas, 3e mondial, qualifié d'office pour les 8es de finale.

Aurelia-Maxima Janzen manque la finale A du skiff Aurelia-Maxima Janzen s'est fait déborder aux alentours de la mi-course. Image: KEYSTONE/AP/Ebrahim Noroozi Aurelia-Maxima Janzen (20 ans) ne disputera pas la grande finale de l'épreuve du skiff féminin aux JO de Paris. Brillante en quart de finale, la Bernoise a craqué à la distance, en demi-finale, terminant au 5e rang de sa série. Ce résultat n'est toutefois pas à considérer comme un échec pour la jeune rameuse à son premier rendez-vous olympique. Bien en rythme sur les 800 premiers mètres de course, Janzen s'est ensuite fait progressivement déborder par ses adversaires bulgare (Desislava Angelova, 3e) et ouzbèque (Anna Prakaten, 4e). Malgré la non-qualification de la Bernoise, quatre des six embarcations suisses présentes sur le plan d'eau de Vaires-sur-Marne seront parvenues à se qualifier en finale A.

Le 20 km marche couronne un Equatorien Brian Daniel Pintado a porté une attaque décisive à 1 km de l'arrivée. Image: KEYSTONE/AP/Vadim Ghirda Les épreuves d'athlétisme ont débuté, ce jeudi aux JO de Paris. par le 20 km marche. Une épreuve remportée par l'Equatorien Brian Daniel Pintado. La première épreuve d'athlétisme des JO de Paris a souri à Brian Daniel Pintado. L'Equatorien a remporté le 20 km marche. Le champion du monde 2023 du 35 km s'est irrémédiablement détaché dans le dernier kilomètre de course, devançant de respectivement 14 et 16 secondes, le Brésilien Caio Bonfim (2e) et l'Espagnol Alvaro Martin (3e). Champion olympique en titre, l'Italien Massimo Stano s'est tordu la cheville juste avant le passage du 18e km, alors qu'il figurait dans le groupe de tête. Le Transalpin (4e) a finalement échoué à.... 1 seconde du podium.

Zoé Claessens est mûre pour un exploit olympique Zoé Claessens est mûre pour un exploit olympique en BMX Racing. "Je me sens prête", a lâché mardi devant la presse la Vaudoise, qui entrera en scène jeudi soir à l'occasion des quarts de finale. Demi-finales et finale sont prévues le lendemain. "Ma préparation s'est super bien passée. On a effectué les premiers entraînements dimanche, et ils se sont parfaitement déroulés", poursuit la triple championne d'Europe (2021, 2023, 2024), et double médaillée d'argent mondiale (2022, 2024). Zoé Claessens aborde donc forcément en confiance ses deuxièmes JO, elle qui avait chuté en demi-finale à Tokyo en 2021. D'autant plus qu'elle est à l'aise sur la piste de St-Quentin-en-Yvelines. "La piste est très technique, je l'adore", lâche-t-elle. "Il faut essayer de générer un maximum de vitesse, ce qui me convient très bien", souligne la Vaudoise qui, à 23 ans, possède une maturité certaine. "Je peux profiter de mon expérience de Tokyo. J'étais alors encore très jeune, et j'étais un peu là pour apprendre", confesse-t-elle. "A Paris, je veux obtenir un beau résultat, je veux performer", souligne-t-elle. Mais quel résultat serait beau à ses yeux? "Je veux juste faire une bonne performance, comme à chaque course. Je veux prendre un bon départ et livrer une course sans faute", glisse-t-elle, peu encline à évoquer un podium. Plus de pression "En général, quand je livre une bonne course, il y a un bon résultat au bout. C'est vrai que ce serait super cool de décrocher une médaille, mais je dois me concentrer sur moi-même", a-t-elle encore relevé, consciente que "les JO amènent plus de pression que les autres compétitions". Quatre "riders" suisses seront au départ jeudi, avec une ambition commune: celle de faire oublier la déconvenue de Tokyo 2021 où, malgré un gros potentiel, les Helvètes avaient déçu. "Notre équipe est forte", a conclu Zoé Claessens, qui est accompagnée à Paris de Nadine Aeberhard, Simon Marquart et Cedric Butti.

Mityukov et Dougoud rêvent d'exploit Le sourire de Roman Mityukov en dit long Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Le jour de la Fête nationale sera-t-il synonyme de feux d'artifice pour les athlètes suisses ? Les Genevois Roman Mityukov et Martin Dougoud espèrent en tout cas bien tirer le leur. Deux jours après avoir fêté son 23e anniversaire, Roman Mityukov a l'occasion de s'offrir le plus beau des cadeaux. Double médaillé mondial sur 200 m dos, il fait partie des principaux candidats au podium dans sa discipline de prédilection. Il a signé le 2e temps des demi-finales, en gérant son effort. A 33 ans, Martin Dougoud espère quant à lui couronner sa belle carrière par un podium olympique. Sixième des qualifications en kayak mono, le Palois d'adoption peut lorgner le podium, à condition bien sûr de passer l'écueil des demi-finales. Il abattra une deuxième carte en kayak cross. L'ambitieuse équipe de Suisse de saut d'obstacles, composée de Steve Guerdat, Martin Fuchs et Pius Schwizer, entre quant à elle en scène à Versailles à l'occasion des qualifications. Les spécialistes de BMX Racing - Zoé Claessens, Nadine Aeberhard, Simon Marquart et Cedric Butti - disputeront eux les quarts de finale en soirée. Les titres seront attribués vendredi dans ces deux disciplines. Cette journée est aussi marquée par les premières épreuves d'athlétisme. Les titres masculin et féminin du 20 km marche seront attribués en matinée. La reine Simone Biles tentera pour sa part de décrocher son sixième titre olympique à l'occasion de la finale du concours général de gymnastique.

Or et record du monde pour le Chinois Pan Zhanle sur 100 m libre Pan Zhanle a battu le premier record du monde dans la piscine olympique de Paris. Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Le Chinois Pan Zhanle, 19 ans, a assommé mercredi le 100 m nage libre des JO de Paris en décrochant son premier titre olympique et en pulvérisant son propre record du monde, en 46''40. Révélation des derniers championnats du monde à Doha, où il avait établi la précédente marque de référence (46''80), le sprinter a devancé de plus d'une seconde l'Australien Kyle Chalmers (47''48) et le Roumain David Popovici (47''49). Méconnaissable mardi matin au point de passer à deux centièmes de l'élimination en séries, Pan Zhanle s'était repris en demi-finales après avoir établi samedi un nouveau record olympique (46''92) lors du 4x100 m. Mercredi soir, celui que les médias chinois surnomment le "poisson volant" a pris d'emblée les commandes de la course et mis une claque de 0''40 à sa marque de référence établie en février lors des Mondiaux de Doha. Il a par ailleurs devancé de plus d'une seconde ses poursuivants, un gouffre sur cette distance. Kyle Chalmers, titré aux JO-2016 de Rio et argenté aux JO-2020 de Tokyo, s'est imposé à la touche (47''48) devant David Popovici (47''49), qui a détenu le record du monde de la distance entre août 2022 et février 2024. Né en 2004 à Wenzhou, ville prospère de la côte est chinoise, Pan Zhanle avait éclos au niveau international en septembre 2023, en remportant l'or des Jeux asiatiques sur 100 m en 46''97, avant d'exploser aux Mondiaux de Doha. Folle soirée de Marchand Léon Marchand a remporté pour sa part le 200 m brasse, la deuxième médaille d'or de sa folle soirée olympique après celle du 200 m papillon, et la troisième des Jeux après le titre du 400 m quatre nages. Dans une salle en furie, accompagnant chaque coup de brasse, le Français de 22 ans a bouclé la distance en 2'05''85, nouveau record olympique, devant l'Australien Zac Stubblety-Cook (2'06''79) et le Néerlandais Caspar Corbeau (2''07''90).

Les Etats-Unis livrent la marchandise LeBron James (à droite) dans ses oeuvres face é Nuni Omot. Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Les Etats-Unis assurent toujours le spectacle à Lille. Deux jours après leur victoire 110-84 devant la Serbie, les Américains ont battu le Sud-Soudan 103-86. LeBron James et ses coéquipiers ont forcé la décision dans le premier quarter qu’ils ont remporté 26-14. Malgré leur courage et leur talent, les Soudanais n’ont jamais pu revenir dans le match. Avant les Jeux, ils avaient été capables de pousser les Etats-Unis dans leurs derniers retranchements en match amical à Londres. Mais à Lille, le Team USA défend avec une autre intensité. Sorti du banc, Bam Adebayo a été le meilleur marqueur des Américains avec 18 points. Steven Curry a connu une soirée moins heureuse avec son 0 sur 6 derrière la ligne des trois points...