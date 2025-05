Raphinha prolonge au Barça ++ Hurkacz sort Fritz à Genève

Patrick Fischer: "On a joué juste pendant 60 minutes" La Suisse a joué juste pendant 60 minutes jeudi, a apprécié Patrick Fischer Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse s'est qualifiée facilement pour les demi-finales du Championnat du monde en battant l'Autriche 6-0. "On a joué juste pendant 60 minutes", a apprécié le sélectionneur Patrick Fischer.

Le Zougois n'avait que des bons points à adresser à ses troupes après un match finalement sans histoire. Pour trouver des pistes d'amélioration, c'est du côté d'Andrea Glauser qu'il fallait se tourner. "Il y a des choses que l'on peut et doit améliorer pour le prochain match, a noté le Singinois. Notamment au niveau des pénalités." La Suisse a en effet concédé six punitions mineures, qui n'ont heureusement pas eu de conséquences.

Genoni à nouveau impérial Car Leonardo Genoni a veillé au grain. Le portier de Zoug a signé son troisième blanchissage dans cette édition 2025, le 11e au total dans le cadre des Mondiaux. Il se rapproche encore davantage du Tchèque Jiri Holecek (12). "Leo a fait un match extraordinaire", a tenu à relever Patrick Fischer. A 37 ans, le gardien aux sept titres de champion de Suisse et aux deux médailles d'argent mondiales prouve que sa présence rassure toujours autant.

"Il faut aussi dire que nous sommes l'équipe qui concède le moins de chances à nos adversaires", précise encore Fischer. Sans aller jusqu'à parler de verrou, il est vrai que le système défensif helvétique tient bien la route jusqu'ici, avec seulement deux buts encaissés dans les six derniers matches.

"C'est dur de jouer contre nous si tout le monde s'investit pour l'équipe", ajoute le sélectionneur. Mais le Zougois n'est pas naïf, il sait bien que ses hommes vont devoir hausser leur niveau pour la demi-finale, peu importe l'adversaire: "Oui c'est clair, on doit toujours augmenter notre niveau. Et la demi-finale sera de toute façon difficile."

Bertschy soulagé Auteur de l'ouverture du score, Christoph Bertschy se transforme en homme des quarts de finale. L'an dernier à Ostrava contre l'Allemagne, le Fribourgeois avait signé un doublé au même stade de la compétition. "Je suis un petit peu soulagé, explique-t-il. J'avais déjà connu des phases dans ma carrière où je ne marquais pas, alors j'ai appris à me concentrer sur autre chose. Bloquer un tir, faire un bon repli défensif, des choses du genre. C'était un peu frustrant parce que j'ai manqué des buts lors des matches précédents, mais il fallait bien que ça tombe une fois."

Mais l'attaquant de Gottéron a surtout apprécié la performance d'ensemble helvétique: "On a joué de la bonne manière. Ce n'est jamais facile d'être dans la peau du favori, on l'a vu contre le Kazakhstan. Cette fois, on a tout de suite mis les Autrichiens sous pression, notamment leurs défenseurs. On était prêt dès le début du match, ce n'était qu'une question de temps pour qu'on marque."

Le mot de la fin est pour Patrick Fischer. A la question de savoir s'il avait un adversaire préféré pour la demi-finale, le sélectionneur n'a pas perdu sa salive. "Non", a-t-il lancé avec le sourire, avant de s'en aller.



Raphinha prolonge au FC Barcelone jusqu'en 2028 Raphinha a prolongé jusqu'en 2028 avec le Barça Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta Auteur d'une saison spectaculaire, l'attaquant du FC Barcelone Raphinha a prolongé son contrat jusqu'en 2028, a annoncé le club catalan. Les deux parties étaient jusqu'ici liées jusqu'en 2027.

L'ailier brésilien de 28 ans a donc prolongé son bail d'un an de plus, récompensant une saison exceptionnelle. Il a joué un rôle crucial dans le triplé national (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne) fêté par le club blaugrana.

Devenu un formidable finisseur et leader d'attaque, l'ancien Rennais, sur le départ l'été dernier, s'est affirmé comme un candidat légitime au Ballon d'Or avec des statistiques folles: 34 buts et 25 passes décisives en 56 rencontres. Il a notamment marqué 13 buts en Ligue des champions.

Le jeune prodige espagnol Lamine Yamal, 17 ans, devrait également prolonger son contrat jusqu'en 2030 d'ici juillet prochain, lorsqu'il deviendra majeur. Son agent Jorge Mendes l'a annoncé jeudi après une réunion avec son joueur.



Hurkacz sort Fritz en quart de finale à Genève Taylor Fritz s'est incliné dès les quarts de finale à Genève Image: KEYSTONE/EPA/MARTIAL TREZZINI Le Geneva Open a perdu sa tête de série no 1 jeudi.

L'Américain Taylor Fritz (ATP 4) a été battu en quart de finale par Hubert Hurkacz (ATP 31), qui affrontera l'étonnant Sebastian Ofner (ATP 128) vendredi pour une place en finale.

Exempté de 1er tour, Taylor Fritz n'aura donc joué que deux matches sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives. Le finaliste du dernier US Open s'est incliné 6-3 7-6 (7/5) devant le Polonais Hubert Hurkacz, qui confirme son regain de forme après avoir atteint les quarts de finale du Masters 1000 de Rome.

Dernier vainqueur de Roger Federer en simple - en quart de finale à Wimbledon en 2021, Hubert Hurkacz n'a pas joué la moindre finale depuis juin 2024 à Halle (défaite face à Jannik Sinner). Il partira favori face au qualifié autrichien Sebastian Ofner, tombeur quant à lui de la tête de série no 4 Karen Khachanov (ATP 26).

A noter que la pluie a encore joué les trouble-fête jeudi. Le duel Khachanov-Ofner, remporté 4-6 6-4 6-4 par l'Autrichien, a démarré peu avant 15h45 alors qu'il aurait dû commencer juste après 13h30 selon le programme initial.



La Suisse écrase l'Autriche et file en demi-finale Sandro Schmid (73) a trouvé la juste récompense de ses efforts face à l'Autriche Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse s'est aisément qualifiée pour le dernier carré du Championnat du monde. Jeudi à Herning, les hommes de Patrick Fischer ont dominé l'Autriche 6-0.

Comme en 2018 et en 2024, la sélection nationale n'a pas manqué son rendez-vous pour se hisser une fois encore parmi les quatre meilleures équipes de la compétition. Ce fut cependant nettement moins compliqué qu'en 2018 à Herning contre la Finlande (3-2) et qu'en 2024 à Ostrava face aux Allemands (3-1). Cette fois, face à un adversaire plus faible, les Suisses ont bouclé l'affaire très tôt.

Comment s'épargner un match stressant? En marquant le plus vite possible. Un message parfaitement reçu par les joueurs de Patrick Fischer, qui n'ont pas perdu leur temps pour ouvrir la marque par Bertschy dès la 7e. Le Fribourgeois, peu en réussite ces dernières semaines, est décidément l'homme des quarts de finale puisqu'il avait signé un doublé contre l'Allemagne l'an passé.

Un blanchissage tranquille Les Suisses ont ensuite maintenu le pied sur l'accélérateur et ont enchaîné avec le 2-0 à la 12e grâce à Timo Meier en power-play sur un excellent service de Kevin Fiala. Puis à la 15e, les Suisses ont ajouté le 3-0 sur une jolie action conclue par Ken Jäger. Ce troisième but força le coach de l'Autriche Roger Bader à demander un temps-mort pour tenter de remettre les idées de ses troupes en place.

Malheureusement pour les Autrichiens, le joueur des Zurich Lions Vinzenz Rohrer a dû se rendre au vestiaire plus vite que ses coéquipiers, après avoir reçu une pénalité de cinq minutes assortie d'une méconduite pour le match pour un cross-check sur Sandro Schmid (20e). Fiala a profité du jeu de puissance à la 24e pour le 4-0. Schmid s'est lui vengé en inscrivant le 5-0 64 secondes plus tard. A noter que Leonardo Genoni a de nouveau passé une partie tranquille pour signer son 11e blanchissage dans le cadre d'un Mondial.

Pas de vrai test depuis une semaine Cette large victoire est naturellement bonne à prendre. Mais la Suisse n'a pas été "challengée" par un adversaire de valeur depuis son succès face à l'Allemagne une semaine plus tôt. Il faudra donc se préparer à une opposition différente au tour suivant.

Andres Ambühl aura quant à lui droit à une sortie digne de sa carrière au Globe de Stockholm, où la Suisse va se rendre pour la fin du tournoi. Mais elle ne connaîtra son adversaire pour la demi-finale de samedi qu'au terme des matches de 20h20. Pour l'heure, on sait juste qu'elle ne pourra pas se retrouver face au Canada, qui affronte le Danemark.



Kooij remporte la 12e étape, Del Toro reste leader Isaac Del Toro a repris quelques secondes à Juan Ayuso lors de la 12e étape du Giro Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Le Néerlandais Olaf Kooij (Visma-Lease a bike) a remporté jeudi au sprint la 12e étape du Tour d'Italie. Le Mexicain Isaac del Toro (UAE) reste quant à lui leader au classement général.

Emmené par son leader Wout Van Aert jusqu'à 200 mètres de l'arrivée, Olaf Kooiy a décroché sa 40e victoire chez les professionnels, sa deuxième dans le Giro. Il a devancé sur la ligne son compatriote Casper van Uden, vainqueur de la 4e étape, et le Britannique Ben Turner. Le Danois Mads Pedersen, vainqueur au sprint de trois des cinq premières étapes, a terminé au pied du podium.

Cette étape de transition, conclue à Viadana au lendemain de la difficile 11e étape dans les Apennins, a relégué les favoris au second plan. Del Toro, maillot rose depuis la 9e étape, a toutefois accru légèrement son avance (33'' désormais) sur son coéquipier et leader espagnol Juan Ayuso en grappillant deux secondes de bonifications avec sa 3e place dans un sprint intermédiaire.



Waltert au 3e tour des qualifs, Masarova éliminée Simona Waltert est à un succès du tableau principal à Roland-Garros Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Simona Waltert (WTA 137) est à un succès d'une place dans le tableau principal à Roland-Garros.

Deuxième Suissesse encore en lice dans les qualifications, Rebeka Masarova (WTA 124) a en revanche buté sur le dernier obstacle.

Au repos forcé mercredi en raison des averses, Simona Waltert s'est imposée 6-4 6-3 devant la Chinoise Shuai Zhang (WTA 136) jeudi au 2e tour. Elle se frottera à la Tchèque de 18 ans Tereza Valentova (WTA 174) vendredi pour une place dans le tableau final.

Tête de série no 10 de ces qualifications, Rebeka Masarova a quant à elle échoué au 3e tour jeudi. La Bâloise, toujours en quête d'un premier succès dans le tableau principal à Roland-Garros, s'est inclinée 6-2 7-6 (7/2) devant l'Allemand Tamara Korpatsch (WTA 148).



Luka Modric annonce son départ du Real Madrid Luka Modric va quitter le Real après le Mondial des clubs Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ Luka Modric a annoncé jeudi qu'il quitterait le Real Madrid après le Mondial des clubs (14 juin-11 juillet). Le milieu de terrain croate de 39 ans évolue depuis 2012 sous le maillot merengue.

"Le moment est venu. (...) Samedi je jouerai mon dernier match au Santiago Bernabéu. Et même si, après le Mondial des clubs, je ne porterai plus ce maillot sur les terrains, je serai toujours +madridista+", écrit le Ballon d'Or 2018 dans un communiqué publié sur Instagram.



Bencic-Rybakina et Wawrinka-Fearnley au 1er tour Les trophées de Roland-Garros ont été présentés au public lors du tirage au sort Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Les quatre Suisses admis directement dans les tableaux de simple à Roland-Garros sont fixés sur leur sort.

La tâche de Belinda Bencic, qui défiera la Kazakhe Elena Rybakina au 1er tour, s'annonce particulièrement délicate. Celle de Stan Wawrinka est abordable.

Belinda Bencic est la moins bien lotie parmi les représentants de Swiss Tennis. La St-Galloise devra se frotter à Elena Rybakina, tête de série no 12. Et elle pourrait retrouver ensuite deux anciennes lauréates du tournoi parisien: Jelena Ostapenko (no 12) au 3e tour puis Iga Swiatek (no 5) en 8e de finale!

Viktorija Golubic affrontera une autre star du circuit, la gauchère tchèque Petra Kvitova. Mais la Zurichoise aura un joli coup à jouer face à la double championne de Wimbledon, qui n'a gagné qu'un seul des cinq matches qu'elle a disputés depuis son retour après sa pause maternité en février dernier.

Dernière Suissesse concernée par ce tirage, Jil Teichmann se frottera à une joueuse issue des qualifications au 1er tour. En cas de victoire, la gauchère devrait avoir un sacré challenge à relever: elle devrait affronter au 2e tour la Bélarusse Aryna Sabalenka, no 1 mondial, qui fait partie des grandes favorites.

Invité par les organisateurs, Stan Wawrinka a hérité d'un adversaire à sa portée. Le Vaudois de 40 ans, qui fête cette année les 10 ans de son sacre sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, en découdra avec le Britannique Jacob Fearnley (ATP 54). Il pourrait affronter le Français Ugo Humbert (no 22) au 2e tour.



Xherdan Shaqiri et la Suisse: "la porte est fermée" pour le moment Xherdan Shaqiri a été très sollicité par la presse jeudi Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Xherdan Shaqiri n'a pas encore écouté le message que lui a envoyé Murat Yakin, a-t-il indiqué lors de la conférence de presse du FC Bâle. Son téléphone regorge de messages après la conquête du titre.

"J'en ai reçu tellement, je dois encore regarder tranquillement s'il y a eu quelque chose de sa part. Il recevra ensuite ma réponse. C'est évidemment toujours flatteur quand le sélectionneur pense à toi", a dit Shaqiri lors de la conférence diffusée sur le site du Blick.

"Mais vous connaissez mes pensées concernant l'équipe nationale pour le moment, elles restent les mêmes. Je suis très content de la situation actuelle", a-t-il poursuivi. Plus tard, le capitaine bâlois a répété vouloir se concentrer sur son club. "Il y aura beaucoup de matches la saison prochaine, avec la Coupe d'Europe. C'est le plus important."

Le meilleur buteur et passeur de la Super League a par ailleurs dit comprendre que le sélectionneur pense à lui. "Il doit livrer la marchandise cette année et se qualifier. L'équipe n'a pas montré ses meilleures performances ces derniers mois. Comme déjà dit, pour le moment je suis heureux. Je n'ai pas encore vu la conférence de presse de Murat. J'ai aussi déjà dit de ne jamais dire jamais, mais pour l'instant la porte est fermée."



Super League: Kutesa poursuivra sa carrière à l'AEK Athènes Dereck Kutesa: au revoir Servette Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Dereck Kutesa (27 ans) quittera Servette au terme de la saison. L'attaquant, auteur de 15 buts en Super League lors de l'exercice en cours, s'est engagé avec l'AEK Athènes.

Kutesa a pris congé des fans du club genevois dans une vidéo publiée par Servette. Il y déclare que les grenat lui ont permis de réaliser plusieurs rêves. Il a été formé dans le club, avec qui il a plus tard gagné la Coupe de Suisse et connu sa première convocation en équipe nationale.

L'attaquant a porté le maillot de plusieurs autres clubs en Suisse (Bâle, Lucerne, Saint-Gall) et a également évolué à l'étranger, en France avec Reims et en Belgique avec Zulte-Waregem. Il était revenu à Genève en août 2022.



Manchester United: Bruno Fernandes ouvre la porte à un départ Bruno Fernandes: une saison à oublier pour Manchester United Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Bruno Fernandes s'est dit prêt à quitter Manchester United si le club devait tirer profit de son transfert pour se reconstruire. Les Red Devils restent sur une saison catastrophique.

Très loin en Premier League (16e), Manchester United a manqué l'occasion d'obtenir un ticket pour la Ligue des champions mercredi soir. Les Mancuniens, encore une fois décevants, ont été battus 1-0 par Tottenham en finale de l'Europa League à Bilbao.

Tout comme son compatriote portugais, l'entraîneur Ruben Amorim, qui a déclaré que si le club ne voulait plus de lui, il quitterait ses fonctions sans indemnités, le capitaine Bruno Fernandes est également prêt à partir si cela peut aider le club d'Old Trafford à retrouver les sommets.

Honnête "J'ai toujours été honnête. J'ai toujours dit que je resterai ici jusqu'à ce que le club me dise qu'il est temps de partir", a déclaré Fernandes. "J'ai envie d'en faire plus, de pouvoir ramener le club à ses grandes heures. Mais le jour où le club pensera que j'en fais trop ou qu'il est temps de se séparer, le football est ainsi", a ajouté l'international portugais de 30 ans.

"Si le club pense qu'il est temps de se séparer parce qu'il veut récupérer de l'argent ou quoi que ce soit, c'est comme ça". Fernandes a été le joueur le plus en vue de Manchester United cette saison, mais il n'a pas su peser contre les Spurs au stade San Mames de Bilbao. "Nous voulions plus que tout gagner cette finale," a-t-il déclaré. "C'est une journée très triste, car nous avons fait de très bonnes choses dans cette compétition".

Le milieu de terrain, qui a inscrit 98 buts avec United où il s'est engagé en janvier 2020, a affirmé que son compatriote Amorim restait selon lui "l'homme de la situation", malgré un bilan catastrophique depuis son arrivée sur le banc à Old Trafford en novembre dernier. Les Red Devils n'ont remporté que six matches de championnat sous sa direction et occupent la 16e place, se dirigeant vers leur pire saison depuis la relégation de 1974.



Equipe de Suisse: un néophyte pour le périple aux Etats-Unis Murat Yakin explique ses choix face à la presse Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Murat Yakin a convoqué un néophyte pour le prochain rassemblement de l'équipe de Suisse. Il a retenu le milieu de terrain Johan Manzambi (19 ans), qui évolue en Bundesliga avec le SC Fribourg.

Celui-ci, formé à Servette, s'est signalé par une série de bonnes performances avec son club allemand, pour qui il a marqué deux buts et donné deux assists en onze rencontres. Murat Yakin est allé le voir jouer contre Leverkusen et il a été impressionné par son volume de jeu, ainsi que par sa flexibilité. Il possède des qualités tant offensivement que sur le plan défensif.

Xherdan Shaqiri ne figure pas dans la sélection, mais Yakin a avoué avoir tenté de le joindre mercredi. Il lui a laissé un message vocal pour le féliciter pour le titre conquis avec Bâle et pour ses performances.

La porte reste ouverte Le sélectionneur dit avoir respecté la décision de Shaqiri de mettre fin à sa carrière internationale. "Il connaît son rôle, qu'il a bien rempli l'été dernier à l'Euro. Mais pour moi, la porte reste ouverte. On verra ce qu'il se passera à l'avenir, mais un signal de sa part doit venir", a expliqué Murat Yakin.

Comme attendu, les cadres que sont Manuel Akanji et le capitaine Granit Xhaka effectuent leur retour en sélection. Les défenseurs Nico Elvedi, Ulisses Garcia et Silvan Widmer sont également à nouveau retenus, de même que le milieu Ardon Jashari, qui a convaincu cette saison avec Bruges. Un changement concerne les gardiens, comme c'était prévu: Marvin Keller remplace Pascal Loretz aux côtés de Gregor Kobel et Yvan Mvogo.

Deux matches aux Etats-Unis Les trois nouveaux éléments qui avaient été retenus lors du précédent rassemblement sont à nouveau de la partie. Il s'agit de Lucas Blondel, Stefan Gartenmann et Isaac Schmidt.

Lors de son périple aux Etats-Unis, la Suisse disputera deux rencontres de préparation: la première contre le Mexique à Salt Lake City (7 juin) et la seconde face aux Etats-Unis à Nashville (11 juin).



Epoustouflants, les Pacers renversent les Knicks Tyrese Haliburton et les Pacers ont signé un improbable comeback mercredi au Madison Square Garden Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Indiana est revenu de nulle part avant de battre New York mercredi dans l'acte I de la finale de la Conférence Est de NBA.

Menés de 14 points (119-105) à 2'51 de la fin du temps réglementaire, les Pacers se sont imposés 138-135 après prolongation face aux Knicks.

Tyrese Haliburton et ses coéquipiers ont éteint le Madison Square Garden grâce à une fin de match époustouflante. L'ailier Aaron Nesmith a notamment témoigné d'une réussite insolente en réussissant pas moins de 4 tirs à 3 points dans les 125 dernières secondes du quatrième quart (8/9 de loin au final pour un total de 30 points).

Haliburton, qui avait sonné la révolte en trouvant la cible derrière l'arc à 2'29 de la fin, a cru offrir la victoire à son équipe au "buzzer" avec un nouveau panier primé. Mais une analyse de la vidéo a montré qu'il touchait la ligne, et les 2 points comptabilisés ont envoyé les équipes en prolongation (125-125).

New York, qui vise une première finale NBA depuis 1999, a cédé en "overtime" malgré un grand Jalen Brunson (43 points) et un excellent Karl-Anthony Towns (35 points, 12 rebonds). Les Knicks ont pourtant marqué les 4 premiers points de cette prolongation, et menaient 135-134 à 35''2 de la fin.

Tyrese Haliburton, motivé comme jamais depuis qu'il a été désigné comme le joueur le plus surcoté dans un sondage anonyme par ses pairs, s'est montré décisif en cumulant 31 points et 11 assists. Mais c'est l'arrière Canadien Andrew Nembhard qui a joué les héros en prolongation en marquant 7 de ses 15 points.



Les Stars gagnent le match 1 face aux Oilers L'ex-Biennois Tyler Seguin (91) et les Stars mènent 1-0 face aux Oilers Image: KEYSTONE/AP/LM Otero Dallas a pris un excellent départ en finale de la Conférence Ouest de NHL. Les Stars de Lian Bichsel se sont imposés 6-3 face aux Edmonton Oilers mercredi au Texas dans l'acte I de la série.

Sortis en six matches par ce même adversaire en finale de Conférence l'an dernier, les Stars ont d'ores et déjà exorcisé certains démons. Ils ont ainsi marqué trois fois en "power play" mercredi soir, alors qu'ils affichaient un terrible 0/14 en supériorité numérique sur l'ensemble de la série face aux Oilers un an plus tôt.

Ces trois buts ont été marqués de manière consécutive en l'espace de 5'26 et ont permis aux Stars de renverser la table dans un troisième tiers entamé sur le score de 3-1 en faveur des Oilers. Ils ont été inscrits par Miro Heiskanen (41e), Mikael Granlund (44e) et l'ex-éphémère pigiste d'Ambri-Piotta Matt Duchene (46e).

Déjà auteur du 1-1 à la 16e, Tyler Seguin - qui avait renforcé Bienne durant l'intégralité du "lockout" de 2012/13 - a donné deux longueurs d'avance aux Stars après 56'02, Esa Lindell scellant le score 43'' plus tard dans une cage vide. Porté par Leon Draisaitl (1 but, 2 assists), Edmonton menait pourtant 3-1 avant même la mi-match.

Lian Bichsel, qui a fêté ses 21 ans dimanche dernier, est resté "muet" dans cette partie et n'a toujours pas réussi le moindre point dans ces séries finales. Solide, le défenseur soleurois a toutefois fait ce qu'on attendait de lui. Aligné durant 12'40, il a effectué 3 charges et a terminé le match avec un bilan équilibré.