René Weiler ne sera plus le coach du Servette FC ++ Pedersen en jaune

René Weiler: "Un choix arrêté d'un commun accord" Clap de fin pour René Weiler en tant qu'entraîneur du Servette FC. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX "Je me suis senti parfois seul comme entraîneur dans ce club..." René Weiler ne fait pas de mystère. Le manque d’implication de ses dirigeants dans la politique sportive a dicté son choix. "Il a été arrêté d’un commun accord", explique-t-il avant de préciser qu’il espère épouser le rôle d'un directeur sportif amené à faire grandir le club. "Nous devons jouer le titre à l’avenir. J’ai le sentiment que nous ne sommes pas si loin des Young Boys, dit-il. Mais tout est encore très frais dans ma tête..." Les prochains jours diront quel sera le cahier des charges du Zurichois et qui sera son successeur au bord du terrain. Pour son ultime match à la tête du Servette FC, René Weiler a sans doute vécu mille vies en un après-midi. "Je n’ai jamais connu un tel scénario, avoue-t-il. L’adversaire a eu trois balles de match dans la séance de tirs au but... C’est complètement fou." Comme l’a été sans doute sa décision d’introduire Joël Mall pour Jérémy Frick juste avant la fin des prolongations. "Rien n’était prémédité, assure-t-il. J’avais déjà songé à prendre une telle mesure à Plzen en Coupe d’Europe. Là, je me suis décidé à la 110e minute. Je peux m’imaginer que Frick n’était pas très heureux... " Mais ce coup de poker, le même réussi par Louis Van Gaal avec les Pays-Bas en quart de finale de la Coupe du monde 2014 contre le Costa-Rica, a payé au-delà de toutes les espérances. "Cette saison raconte que le Servette FC était vraiment une "vraie" équipe", conclut le désormais ex-entraîneur des Grenat.

A Stockholm, Dominic Lobalu bat le record de Suisse du 3000 m Dominic Lobalu a fini 2e du 3000 m de Stockholm, mais il a battu le record de Suisse Image: KEYSTONE/EPA/Beate Oma Dahle Après celui du 5000 m à Olso, Dominic Lobalu s'est emparé du record de Suisse du 3000 m. A Stockholm, le coureur suisse d'origine sud-soudanaise a fini 2e en 7'33''68. Markus Ryffel a donc encore perdu un record. Mais c'était bien évidemment attendu compte tenu des qualités de Lobalu. Vainqueur à Stockholm il y a deux ans en 7'29''48, le réfugié qui vit en Suisse depuis 2019 avait déjà couru bien plus vite que les 7'41''05 de Ryffel réussis à Lausanne le 18 juillet 1979. Lobalu a géré le rythme de la course et il semblait bien parti pour s'imposer comme en 2022. Seulement dans la dernière ligne droite, Lobalu a été devancé de 19 centièmes par le Norvégien Narve Gilje Nordas.

René Weiler ne sera plus l'entraîneur du Servette FC René Weiler: une autre casquette la saison prochaine au Servette FC. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX René Weiler ne sera plus l’entraîneur du Servette FC ! Le Zurichois a, au micro de la SRF, officialisé cette nouvelle. Il restera toutefois au club dans une fonction à définir. Dans l'air depuis plusieurs semaines, cette nouvelle n'a rien de surprenante. Même s'il a offert au Servette FC un premier titre depuis vingt-trois ans et l'a emmené jusqu'en huitième de finale de la Conference League, le Zurichois ne pouvait pas masquer un certain étonnement devant la politique sportive du club. Le départ de Chris Bedia à Union Berlin lors des dernières heures du mercato de janvier l'avait ainsi ébranlé. Sans son buteur, il a très vite compris que les chances de rivaliser avec les Young Boys en championnat étaient pratiquement inexistantes. Très attaché au Servette FC dont il avait porté les couleurs durant les années nonante, René Weiler entend rester au club. Pour embrasser sans doute le rôle de directeur sportif qui n'est plus pourvu depuis de long mois. Son successeur à la tête de l'équipe n'est pas encore connu. Le trouver ne sera pas chose facile.

Une huitième Coupe de Suisse pour le Servette FC La joie des Servettiens après le dernier arrêt de Joël Mall. Image: Keystone/PETER SCHNEIDER Cardiaques s’abstenir ! La 99e édtion de la finale de la Coupe de Suisse a souri au Servette FC au terme d’une séance de tirs au but bien improbable. Les Grenat se sont, en effet, imposés 9-8 dans cette séance qui avait suivi 120 minutes de jeu sans but et sans grand relief. Joël Mall a détourné la... 24e frappe de ces tirs au but pour offrir à ses couleurs un 8e succès en Coupe de Suisse, le premier depuis 2001. L’Argovien avait relayé Jérémy Frick juste avant cette séance. Il a le temps de détourner une frappe splendide d’Ignacio Aliseida qui aurait pu donner la victoire aux Tessinois dans les prolongations. Joël Mall le héros Lors de cette séance qui restera dans l’histoire, Joël Mall aura paré trois des douze frappes adverses pour s’avancer comme le héros de cette finale et pour donner raison à son entraîneur René Weiler qui n'a pas hésité à tenter ce coup de poker audacieux. Il s’est, notamment, interposé sur les tirs de Renato Steffen et d’Albian Hajdari qui auraient donné cette Coupe de Suisse au FC Lugano s’ils avaient été transformés. Lugano a raté lors de cette séance trois balles de match, la première revenant au capitaine Jonathan Sabbatini qui n’a pas cadré. Le round d’observation fut interminable. Trop bien en place, les deux équipes ont surtout cherché à défendre, à limiter les prises de risques pour ne laisser aucune ouverture à l’adversaire. Les Grenat ont eu des semblants d’occasions sur des erreurs d’Amir Saipi (15e) et de Hajdari. Les Tessinois devaient attendre la 43e et une frappe de Steffen pour se convaincre que la vie était aussi possible au-delà de la ligne médiane. Le véto de Saipi La physionomie de la rencontre demeurait la même après le repos. Un brin trop minimaliste, le FC Lugano laissait sans trop forcer l’ascendant au Servette FC. Ce calcul aurait pu être fatal sans une prouesse de Saipi sur une frappe de Dereck Kutesa à la 64e. L’international avait tenté sa "spéciale", une frappe enroulée au second poteau, que le portier tessinois déviait en corner magistralement. Cette occasion en or devait agir comme un électrochoc pour le FC Lugano. Les Tessinois sortaient enfin de leur réserve pour semer à leur tour le danger devant la cage de Jérémy Frick avec une tentative d’Ignacio Aliseda après une action amenée par Streffen. On devait en rester là dans le temps réglementaire. Aucune des deux équipes n’en avait fait assez pour échapper aux prolongations. Après 120 minutes, le constat était identique. L'honnêteté commande de reconnaître que cette finale latine a été bien loin de tenir ses promesses. Avant qu'elle ne soit "sauvée" par la séance de tirs au but la plus renversante de l'année.

Victoire et maillot de leader pour Mads Pedersen Déjà vainqueur de Gand-Wevelgem, cette année (en image), Mads Pedersen a remporté la 1re étape du Critérium du Dauphiné. Image: KEYSTONE/AP Pour son retour à la compétition après les classiques de printemps, Mads Pedersen a remporté la 1re étape du Critérium du Dauphiné. Le Danois endosse le maillot de leader. Mads Pedersen (LIDL-Trek) est le premier leader du Critérium du Dauphiné. Le Danois a remporté la 1re étape avec départ et arrivée à Saint-Pourçain-sur-Sioule (172,5 km). Au sprint, le vainqueur du dernier Gand-Wevelgem a battu l'Irlandais Sam Bennett et le Français Hugo Page. Il s'agit du premier succès de Pedersen sur le Dauphiné, deux mois après son 3e rang sur Paris-Roubaix. De retour sur le World Tour après leurs chutes lors du Tour du Pays basque, début avril, Remco Evenepoel et Primoz Roglic ont vécu une journée sans histoire, terminant dans le temps du vainqueur. Tous deux participent à ce Critérium du Dauphiné afin de retrouver le rythme de la compétition en vue du prochain Tour de France.

Alcaraz rejoint Tsitsipas en quarts de finale, comme en 2023 Carlos Alcaraz en quarts de finale à Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Carlos Alcaraz (ATP 3) a rejoint le no 9 mondial Stefanos Tsitsipas en quarts de finale de Roland-Garros dimanche. Un remake de l'an dernier. En huitièmes de finale dimanche après-midi, Alcaraz a dominé le Canadien Félix Auger-Aliassime (21e) 6-3 6-3 6-1 en 2h20 sur le court Central découvert, pour une des rares fois depuis le début de la quinzaine parisienne, dans des conditions très fraîches et ventées. Plus créatif et plus solide que son adversaire québécois, le jeune Espagnol, bras droit toujours enserré dans un manchon protecteur, a fait la différence pour mener 5-3 dans le premier set. Massé visiblement dans le bas du dos au cours de la deuxième manche, Auger-Aliassime s'est effondré dans la troisième, pénalisé par quinze fautes directes pour seulement trois coups gagnants. Absent à cause de son avant-bras douloureux à Monte-Carlo et à Barcelone, puis à Rome après une élimination en quarts à Madrid, Alcaraz est arrivé à Paris avec seulement trois victoires obtenues au fil de la tournée européenne sur ocre. Il vient d'en gagner quatre en une semaine passée sur la terre battue parisienne et n'a laissé échapper qu'un set jusque-là, au 2e tour face au qualifié néerlandais Jesper de Jong. Il y a un an en quarts de finale, "Carlitos" avait surclassé Tsitsipas 6-2 6-1 7-6 (7/5).

Martin Fuchs remporte le Grand Prix Le Zurichois Martin Fuchs a signé l'unique sans-faute, dans le temps, du Grand Prix du CSIO de Saint-Gall. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Pour la deuxième fois après 2022, Martin Fuchs a remporté le Grand Prix du CSIO de Saint-Gall. Le Zurichois a signé l'unique sans-faute de l'épreuve, dans le temps. Dernier cavalier à s'élancer dimanche, Martin Fuchs (31 ans) s'est imposé de main de maître sur Commissar Pezi au terme d'un parcours riche de 16 obstacles. Le Saoudien Abdulhrahman Alrajhi (2e) et le Franco-Suisse Romain Duguet (3e) ont terminé avec un point de pénalité pour dépassement de temps. L'autre grand favori du jour, Steve Guerdat, a connu moins de réussite. Le champion d'Europe jurassien a commis deux fautes en début de parcours (8 points), l'empêchant de rééditer son succès de 2019. Guerdat 15e, le meilleur Romand a été le Neuchâtelois Bryan Balsiger (8e) avec PSG Starlight (5 pts). Les mauvaises conditions météorologiques de ces derniers jours et l'annulation, vendredi, du Prix des nations, ont poussé bon nombre de cavaliers à déclarer forfait dimanche. Seuls 22 d'entre eux, dont 13 Suisses, ont participé au Grand Prix. Celui-ci s'était toutefois déroulé d'une manière régulière, le système de drainage du terran du Gründenmoos ayant rempli son rôle.

Bagnaia s'impose à domicile Francesco Bagnaia a remporté le GP d'Italie au Mugello Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté devant ses supporters le GP d'Italie, 7e manche de la saison de MotoGP. L'Italien a réduit l'écart au championnat sur l'Espagnol Jorge Martin, 3e au Mugello. Le double champion du monde en titre, qui avait troqué l'habituel rouge de Ducati pour le bleu à l'occasion de la Fête nationale italienne, a devancé son coéquipier et compatriote Enea Bastianini (Ducati) et Martin, alors que le sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez (Ducati-Gresini) a fini 4e. Pas de points pour Dettwiler En Moto3, course difficile pour Noah Dettwiler qui n'a pris que la 20e place. En sept courses cette saison, le Bâlois s'est classé pour la sixième fois hors des points. Il lui a manqué près de quatre secondes pour atteindre la 15e place au Mugello. La victoire est revenue à David Alonso. Avec sa cinquième victoire de la saison, le Colombien a consolidé sa position en tête du général, puisqu'il compte désormais 37 points d'avance sur son premier poursuivant.

Swiatek passe le 4e tour en 40 minutes Iga Swiatek n'a perdu que 10 points dimanche dans son 4e tour Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Les organisateurs auraient certainement apprécié de pouvoir programmer Iga Swiatek sur le Court Philippe-Chatrier lors de l'interminable journée de samedi. La Polonaise n'a en effet mis que 40 minutes pour valider son ticket pour les quarts de finale dimanche matin. La triple lauréate du tournoi parisien (2020, 2022, 2023) s'est imposée 6-0 6-0 en 8e de finale devant la Russe Anastasia Potapova (WTA 41), tombeuse de Viktorija Golubic au 2e tour. Elle n'a perdu que 10 points au total, dont 3 seulement sur son service, et n'a pas dû faire face à la moindre balle de jeu. Iga Swiatek, qui avait dû écarter une balle de match face à Naomi Osaka au 2e tour, n'a lâché que neuf jeux au total sur l'ensemble de ses trois autres matches. Invaincue depuis désormais 16 matches après avoir triomphé successivement à Madrid et à Rome, elle abordera en totale confiance son quart de finale. "J'étais très concentrée. Je ne regardais pas le score et je jouais mon jeu. C'est allé très vite, c'est assez étrange", a expliqué sur le court la Polonaise de 22 ans, qui affrontera en quart la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 6), lauréate de Wimbledon l'an dernier et finaliste à Paris en 2019, ou la Serbe Olga Danilovic (WTA 125).

La presse espagnole encense le Real Madrid Le sacre du Real a fait vibrer les fans comme la presse espagnole Image: KEYSTONE/EPA/FERNANDO VILLAR La presse espagnole encense dimanche le Real Madrid. L'insatiable "machine à gagner" a remporté sa quinzième Ligue des champions samedi face à Dortmund (2-0) au terme d'une saison d'une impressionnante solidité. "Immortels", titrent en coeur les quotidiens espagnols AS et El Mundo. "Le Real Madrid remporte sa quinzième Ligue des champions grâce à un énorme souffle final contre un Dortmund supérieur en première mi-temps" résume AS. L'autre journal sportif de référence Marca célèbre lui la "machine à gagner" du Real, qui a fini par s'imposer grâce à un but de Carvajal à la 74e et un autre de Vinicius à la 83e, alors que le gardien belge Thibaut Courtois a "contenu Dortmund en première mi-temps." Sur sa Une, Marca met en avant la déclaration d'après-match du président emblématique du Real Florentino Pérez, déjà tourné vers l'avenir: "C'est le point de départ pour aller chercher la 16e!", a-t-il déclaré. La peur inspirée comme 12e homme Dans ses pages, le quotidien affirme que le Real "joue à 12" sur le terrain, pas avec l'aide de l'arbitre mais "de la peur" qu'elle impose à ses adversaires, "meilleur attaquant" actuel du club merengue. Pour El Pais, "le Real agrandit sa légende avec sa 15e Ligue des champions", tandis que le quotidien catalan Mundo Deportivo titre, forcément un peu lassé par le nouveau succès du grand rival du FC Barcelone, "encore une fois". "Madrid soulève sa 15e Coupe après un scénario habituel: Dortmund a raté plusieurs occasions franches et l'a payé cher" comme plusieurs adversaires du géant espagnol cette saison, dont Leipzig (8e), Manchester City (quarts) et le Bayern Munich (demies).

Sommer donne un "bon huit" à Kobel Yann Sommer attribue un "bon huit" sur dix à Gregor Kobel pour sa prestation en finale de la Ligue des champions Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les joueurs de l'équipe de Suisse déjà rassemblés en camp d'entraînement ont vibré avec Gregor Kobel, le gardien de Dortmund, à l'occasion de la finale de la Ligue des champions. La performance du Zurichois a ainsi été saluée par Yann Sommer, malgré la défaite d'un valeureux BVB face au Real Madrid (2-0). No 1 en équipe de Suisse devant l'ambitieux Gregor Kobel, Yann Sommer a souffert avec son collègue et rival: "Nous avons tous tenu les pouces à Greg. Dommage que cela n'ait pas marché, nous pensions que Dortmund aurait pu faire beaucoup mieux en première mi-temps", a-t-il souligné dimanche matin en conférence de presse. Sur une échelle de un à dix, le dernier rempart de l'Inter Milan a donné à Kobel "un bon huit" pour sa performance en finale. "Il a fait un bon match et livré un sans faute". De toute façon, atteindre la finale de la Ligue des champions est déjà une excellente performance en soir dont Kobel peut être fier, a-t-il encore relevé. Sommer a pu constater cette saison à quel point il est difficile d'aller aussi loin à ce niveau. En 8e de finale, le futur champion d'Italie a cédé face à l'Atlético Madrid sur un but en prolongation. Une confrontation directe entre les deux gardiens suisses en quart de finale avait ainsi été évitée de justesse.

MPM pour Seville, qui bat Lyles en 9''82 Oblique Seville (ici lors des JO de Tokyo) a réalisé 9''82 sur 100 m samedi Image: KEYSTONE/AP/FRANCISCO SECO Oblique Seville a brillé samedi à Kingston. Le Jamaïcain a établi la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 m en 9''82 en dominant le champion du monde américain Noah Lyles (9''85). Seville, âgé de 23 ans, a battu son record personnel (9''86) grâce à une course superbe et avec l'aide du vent (+0,9 m/s). Il a su résister au retour de Noah Lyles, qui réussit lui aussi une grande performance, proche de son record (9''83). "Je me sens bien, je suis un peu surpris. C'est spécial de pouvoir courir aussi vite sans trop de travail spécifique, ça montre que je peux encore faire mieux", a commenté le Jamaïcain qui est entraîné par Glen Mills, ancien mentor de la légende Usain Bolt, à qui la Jamaïque cherche un héritier depuis sa retraite en 2017. Oblique Seville a collectionné les places d'honneur lors des derniers grands championnats: 4e du relais 4x100 m des Jeux olympiques à Tokyo en 2021 et du 100 m des Mondiaux en 2022 et 2023. Samedi, sa course limpide lui a permis de dompter Lyles, champion du monde en titre, à qui il a jeté un regard de défi sur la ligne. Les deux sprinters ont couru largement plus vite que le meilleur chrono 2024 jusqu'ici (9''93 par les Américains Christian Miller et Kendal Williams). 10''78 pour Julien Alfred La sprinteuse de Sainte-Lucie Julien Alfred (22 ans) a elle aussi réalisé le meilleur temps de l'année sur le 100 m féminin à Kingston, courant en 10''78 (record personnel battu de 0''03). La championne du monde du 60 m en salle, âgée de 22 ans, s'affirme comme une prétendante au podium olympique.

Les Panthers en finale de la Coupe Stanley Les Panthers sont en finale de la Coupe Stanley Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Florida disputera la troisième finale de Coupe Stanley de son histoire, la deuxième d'affilée. Battus par Vegas au stade ultime des play-off de NHL un an plus tôt, les Panthers ont sorti les Rangers en six matches en finale de la Conférence Est. La franchise floridienne s'est imposée 2-1 à domicile dans l'acte VI d'une série dont elle a remporté les trois derniers matches. En quête du premier titre de son histoire, elle se frottera à Edmonton ou à Dallas en finale dès le samedi 8 juin. Les Panthers, qui avaient forcé la décision en prolongation lors d'un match no 4 vital pour eux, ont pris les commandes à 50'' de la fin du premier tiers-temps samedi grâce à Sam Bennett. Vladimir Tarasenko a inscrit le but de la sécurité, le 2-0, après 9'08'' de jeu dans la troisième période. Les Rangers ont finalement pu tromper la vigilance de Sergei Bobrovsky (22 arrêts) à 100 secondes de la fin du temps réglementaire, alors que leur gardien Igor Shesterkin (32 parades) avait quitté sa cage. Mais la réussite d'Artemi Panarin fut leur seule de cette soirée. Meilleure équipe de la saison régulière, les Rangers échouent donc pour la deuxième fois en trois ans en finale de Conférence. Ils n'ont plus soulevé la Coupe Stanley depuis 1994. Pour les Panthers, la quête du premier titre continue, 30 ans après leurs débuts en NHL et 28 ans après leur première finale perdue 4-0 face à Colorado.

Djokovic vient à bout de Musetti à 3h08 du matin Toute la hargne de Novak Djokovic, qui a conclu son 3e tour à 3h08 dimanche matin Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Novak Djokovic s'est sorti au bout de la nuit du piège tendu par Lorenzo Musetti (ATP 30) au 3e tour à Roland-Garros. Le no 1 mondial a conclu cette partie à 3h08 dimanche matin, après 4h29' de lutte. Tenant du trophée, Novak Djokovic s'est imposé 7-5 6-7 (6/8) 2-6 6-3 6-0 face à l'Italien. Mené deux sets à un à 1h45 dans une partie qui avait été lancée après 22h30 la veille, il a trouvé on ne sait où les ressources pour se relancer quand il semblait ne plus y avoir d'issue, après avoir traversé la troisième manche tel un fantôme. "C'est peut-être le plus beau match que j'aie joué ici", a déclaré Novak Djokovic en français, encore sur le court. "C'est impossible de dormir maintenant avec toute cette adrénaline. Si vous avez une fête, je viens", a poursuivi le Serbe, qui affrontera au tour suivant Francisco Cerundolo (ATP 27). "Qui joue à deux heures du matin ?" "Il y a une certaine beauté à gagner le match à trois heures du matin, si c'était le dernier du tournoi, mais ce n'est pas le cas... Je vais devoir récupérer le plus vite possible", a-t-il cependant nuancé en conférence de presse. "Physiquement, je suis vraiment allé jusqu'à mes limites pour gagner ce match", a-t-il lâché. "Quand vous jouez des rallyes de plus de vingt coups, à deux heures du matin.... Qui joue à deux heures du matin ?", s'est-il interrogé. "Les conditions étaient très lourdes, il faisait très froid. Vous n'aviez pas beaucoup de points gratuits derrière votre service. Il fallait travailler sur chaque point", a-t-il encore expliqué. 369 succès, comme Federer Les conditions météorologiques s'annoncent plus favorables pour une deuxième semaine dans laquelle Novak Djokovic jouera gros. Le Serbe, qui vise un 25e titre majeur, doit au moins atteindre la finale - qui serait sa première de l'année - pour empêcher Jannik Sinner de devenir le premier no 1 mondial du tennis italien. En attendant, s'il se hisse en quart de finale, Nole deviendra l'unique détenteur du record de matches gagnés dans le cadre des tournois du Grand Chelem. Il a en effet égalé Roger Federer en atteignant les 8es de finale, avec une 369e victoire obtenue dans un Majeur.