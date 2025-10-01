Reusser championne d'Europe ++ Wawrinka déjà sorti

Masters 1000 de Shanghai: c'est déjà fini pour Wawrinka Une d馭aite de plus pour Wawrinka Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 131) a pris la porte dès le 1er tour au Masters 1000 de Shanghai. Le quadragénaire vaudois a été battu 6-1 4-6 6-4 en 1h46 par le Hongrois Fabian Marozsan (ATP 57).

Wawrinka a livré une belle résistance, sauvant notamment deux balles de match sur son service à 5-3. Il avait également su réagir après avoir été nettement dominé dans la manche initiale. Le Vaudois, qui avait reçu une invitation, n'a plus gagné un match en Masters 1000 depuis l'édition 2024 à Shanghai.

Le triple vainqueur en Grand Chelem sera de la partie lors des prochains Swiss Indoors de Bâle (20-26 octobre), qu'il disputera pour la 17e fois. Les organisateurs lui ont attribué une wild card.



Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono L'or européen après l'or mondial pour Marlen Reusser Image: KEYSTONE/AP/Alex Whitehead Marlen Reusser a remporté le contre-la-montre du championnat d'Europe à Etoile-sur-Rhône. La Bernoise, championne du monde la semaine dernière à Kigali, a confirmé son excellente forme actuelle.

C'est déjà la quatrième fois de sa carrière que Marlen Reusser (34 ans) se pare d'or sur cette épreuve après 2021, 2022 et 2023. Elle a survolé à 43 km/h de moyenne l'épreuve disputée sur 24 km entre Loriol et Etoile-sur-Rhône et devancé la Norvégienne Mie Ottestad de 49 secondes et la Néerlandaise Mischa Bredewold de 51 secondes.

Après un départ prudent, la Suissesse a progressivement mis le turbo. Au premier temps intermédiaire, la Norvégienne Katrine Aalerud, finalement 4e, faisait encore jeu égal, mais ensuite Marlen Reusser a inexorablement creusé l'écart.

Après son année 2024 marquée par un Covid long qui l'avait notamment empêchée de disputer les Jeux olympiques, les Mondiaux et les Européens, la Bernoise a donc effectué un spectaculaire retour au premier plan. Ce succès dans la Drôme est déjà le onzième de sa saison.

L'autre Suissesse en lice sur ce chrono, Jasmin Liechti, a terminé au 11e rang à 2'11 de Marlen Reusser.



National League: le CP Berne limoge l'entraîneur Jussi Tapola La défaite 5-1 contre Fribourg Gottéron mardi aura été celle de trop pour l'entraîneur de Berne Jussi Tapola. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Berne se sépare avec effet immédiat Jussi Tapola et son assistant Pasi Puistola. L'actuel entraîneur-assistant Patrick Schöb assure l'intérim, a annoncé le club mercredi.

Jussi Tapola a pris les rênes du SC Berne avant la saison 2023/24. Lors de sa première saison, l'équipe a terminé au 5e rang, puis à la 3e place la saison dernière, se qualifiant directement pour la Champions Hockey League.

Avec trois victoires et six défaites, dont trois défaites consécutives -, l'équipe bernoise n'occupe actuellement que la 11e place. Cette nouvelle intervient au lendemain de la défaite 5-1 à domicile face à Fribourg-Gottéron.



ATP 500 à Pékin: Sinner remporte son 21e titre L'Italien Jannik Sinner (à droite)a vaincu l'Américain Learner Tien pour s'offrir son 21e titre en carrière. Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Jannik Sinner a sèchement battu le jeune Américain Learner Tien 6-2 6-2 mercredi en finale du tournoi ATP 500 de Pékin. Il s'agit du 21e titre de sa carrière.

Le numéro 2 mondial n'a laissé aucune chance à Tien (ATP 52), qui disputait sa première finale sur le circuit ATP. L'Italien remporte ce tournoi pour la deuxième fois, après son titre en 2023, où il avait battu Daniil Medvedev en finale. Tien, 19 ans, avait justement profité de l'abandon du Russe mardi en demi-finale.

Sinner devrait enchaîner avec le Masters 1000 de Shanghai, où il serait la tête de série du tournoi en l'absence de son rival et numéro un mondial Carlos Alcaraz, contraint au repos.



Les outsiders Thoune et St-Gall secouent la Super League Après sept journées en Super League, le leader St-Gall accueille samedi le promu Thoune pour un match au sommet. La malédiction du leader va-t-elle à nouveau frapper?

Samedi soir, le FC Zurich a battu St-Gall 3-1 au Letzigrund, infligeant ainsi aux Brodeurs leur 2e défaite de la saison. Moins de 24 heures plus tard, Thoune a subi le même sort en s'inclinant 4-2 dans le derby cantonal face aux Young Boys, malgré une belle bataille.

Premier contre troisième Néanmoins, tant les St-Gallois que les Thounois sont classés parmi les trois premiers. Alors que les Brodeurs sont en tête avec 15 points, l'équipe de Mauro Lustrinelli est classée 3e avec deux points de retard, derrière YB.

Il y a quelques mois encore, rien ne laissait présager une telle issue: St-Gall a réalisé une saison en demi-teinte et a dû se contenter du Relegation Group au lieu de jouer les places européennes. Et Thoune ne s'est définitivement détaché de son poursuivant Aarau que lors des dernières journées de Challenge League pour obtenir sa promotion.

Désormais, St-Gall a l'opportunité de se maintenir à la première place en cas de victoire à domicile, indépendamment des autres matchs. Et si Thoune sort vainqueur, il est fort probable que le promu se retrouve à nouveau leader de la Super League à la fin de la 8e journée.

De nombreuses équipes sur un pied d'égalité A cela s'ajoute le fait que St-Gall et Thoune comptent dans leurs rangs deux des trois meilleurs buteurs actuels de la ligue, et ce malgré le départ du meilleur attaquant des Brodeurs Willem Geubbels après trois journées. La jeune star de St-Gall Alessandro Vogt et le joyau de Thoune Christopher Ibayi ont marqué cinq fois, tout comme l'attaquant d'YB, Chris Bedia.

La situation actuelle n'est donc pas une vraie surprise car il n'est pas rare que les promus démarrent la saison en fanfare. Souvent, les véritables difficultés n'apparaissent que plus tard, lorsque l'accumulation des matches fait des ravages.

D'autre part, seuls quatre points séparent la première de la septième place. Servette et Lugano, respectivement deuxième et quatrième la saison dernière et actuellement 8e et 9e, sont en net recul par rapport à leurs performances passées.

Le retour de la malédiction du leader Depuis le début de la Super League, quatre équipes différentes ont déjà été en tête du classement - outre St-Gall, YB, Sion et Thoune - ce qui rappelle la saison dernière et la "malédiction du leader" évoquée à l'époque.

Au début du second tour, sept équipes différentes s'étaient déjà retrouvées en tête du classement, pour la simple et bonne raison que presque aucune d'entre elles n'était parvenue à remporter plusieurs victoires consécutives en tant que leader et à se détacher.

Ce schéma semble se répéter: aucune des quatre équipes en tête du classement n'a réussi à remporter plusieurs fois de suite les trois points en tant que leader - pas même St-Gall et Thoune.

Les hommes d'Enrico Maassen ont maintenant l'occasion de briser cette malédiction - dans un duel qui n'est certes pas un match au sommet classique comme un Bâle-YB , mais non sans charme.



Ligue des champions: un Barcelone - PSG qui promet La soirée s'annonce passionnante en Ligue des champions. L'affiche principale opposera dès 21h00 le FC Barcelone au Paris Saint-Germain, tenant du trophée.

Les deux clubs connaissent quelques soucis avec de nombreux blessés. Mais cela ne devrait pas les empêcher de se livrer à un joli duel de prestige en Catalogne. Le Barça, qui a pris dimanche la tête de son championnat, espère marquer les esprits face aux Parisiens.

Plusieurs autres favoris de la compétition seront en lice, aussi dès 21h00. Arsenal recevra les Grecs d'Olympiakos, alors que Manchester City se déplacera à Monaco où l'absence de Denis Zakaria blessé aux adducteurs va sans doute peser.

Borussia Dortmund et Naples devraient s'imposer à domicile contre respectivement Athletic Bilbao et Sporting Lisbonne. La Juventus aura intérêt à se méfier sur la pelouse de Villarreal. Un potentiel derby suisse se jouera dès 18h45 en Belgique où l'Union Saint-Gilloise de Marc Giger accueillera Newcastle, pour qui Fabian Schär est incertain après avoir subi une commotion. Le défenseur n'a pas joué dimanche en Premier League contre Arsenal.



Ligue des champions: Galatasaray bat un Liverpool décevant Le penalty victorieux d'Osimhen Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco Galatasaray a causé la surprise mardi lors de la 2e journée de Ligue des champions. Le club stambouliote a battu un Liverpool décevant 1-0 grâce à un penalty d'Osimhen (16e).

Les Reds traversent une période de moins bien. Dans la foulée de leur défaite en Premier League samedi à Londres contre Crystal Palace, ils ont livré une nouvelle rencontre assez quelconque et ont en plus perdu Alisson et Ekitike sur blessure. L'équilibre de l'équipe laisse à désirer.

Une autre demi-surprise s'est produite en Norvège, où Bodo/Glimt a tenu Tottenham en échec 2-2 tout en se permettant le luxe de rater un penalty alors que le score était encore nul et vierge. Chelsea a sauvé l'honneur des clubs anglais: les Londoniens ont battu Benfica Lisbonne 1-0 grâce à un autogoal de Rios (18e). Le retour de José Mourinho à Stamford Bridge n'a donc pas été couronné de succès.

L'Inter et l'Atlético faciles Avec Yann Sommer titulaire et Manuel Akanji entré à la 67e, l'Inter Milan n'a pas eu de peine pour battre Slavia Prague 3-0 et remporter un deuxième succès. Martinez (30e/65e) et Dumfries (34e) ont marqué.

Eintracht Francfort, pour qui Avec Aurèle Amenda a évolué dès la 57e, a pris l'eau à Madrid contre l'Atlético, qui a confirmé avec brio son succès samedi (5-2) dans le derby contre le Real Madrid. Les Colchoneros se sont imposés 5-1 face aux Allemands. Auteur du troisième but, Antoine Griezmann a fêté sa 200e réalisation avec le maillot de l'Atlético.

L'OM et le Bayern cartonnent Marseille s'est fait plaisir lors de la venue de l'Ajax Amsterdam au Vélodrome. Les Phocéens ont largement dominé les Néerlandais 4-0 grâce à Paixao (6e/12e), Greenwood (26e) et Aubameyang (52e).

Un autre gros score de la soirée est venu de Chypre, où Pafos a été balayé 5-1 par le Bayern Munich. L'inévitable Kane a signé un doublé.



Romands à la fête Connor Hughes n'a cédé qu'une fois contre Ajoie Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La 10e journée de National League a souri aux Romands. Lausanne a battu Ajoie 2-1, Fribourg a écarté Berne 5-1, Genève a dominé Langnau 4-3 et Bienne a pris le meilleur sur Zoug 2-0.

Un carton presque plein car Lausanne a battu un Romand, Ajoie. A Porrentruy, les Jurassiens n'ont pas démérité, mais ils n'ont pas su créer la surprise en imitant Davos et Kloten, seuls tombeurs du LHC jusqu'ici.

Histoire sans doute de le préserver pour les matches à venir, Geoff Ward avait décidé de laisser Austin Czarnik à la maison. Assez étonnant tout de même de se passer du meilleur compteur du championnat (15 pts en 9 matches).

Mais Lausanne a pu gérer à Porrentruy sans son pointeur le plus prolifique en raison de la qualité du contingent et parce que le power-play fonctionne extrêmement bien, avec un taux de réussite de 31% avant cette partie. A la 10e, c'est Kahun qui a pu ouvrir la marque. Les Jurassiens ont répondu par Wick, là aussi avec un homme de plus sur la glace. Et à la 19e, c'est Jäger qui a expédié un tir imparable pour le portier Patenaude.

Ajoie a poussé, mais Lausanne a tenu pour signer un huitième succès en dix matches.

Fribourg sur des rails Derrière les Vaudois, Fribourg accuse toujours trois longueurs de retard. Mais les Dragons ont réalisé un excellent match. Le premier derby des Zähringen n'a pas donné lieu à une rencontre disputée avec une victoire fribourgeoise 5-1. La faute à des Ours apathiques et des Dragons bien dans leurs patins. Les joueurs de Rönnberg semblent de plus en plus à l'aise avec le système proposé par le technicien suédois. Face à Berne, les Fribourgeois ont fait mal au SCB en jouant de manière très verticale.

Les Ours peuvent regretter d'avoir galvaudé un 5 contre 3 lors du tiers initial, car ils ont pris l'eau au cours de la période médiane. En trois minutes, Fribourg a compilé trois réussites par Ljunggren, qui prenait la place laissée vacante par Wallmark, Nicolet et Sörensen.

Genève renoue avec la victoire En déplacement à Langnau, Genève a fait un travail solide et ce malgré un premier tiers où les Aigles ont été largement dominés par les Tigers. Seulement les joueurs de Paterlini n'ont pas allumé la lampe, au contraire de ceux de Yorick Treille. C'est Simon Le Coultre qui a inscrit son 3e de la saison à la 2e.

Et même si Bachofner a égalisé à la 24e, les Emmentalois ont subi les assauts des Finlandais du bout du Léman, Manninen a trouvé la faille en supériorité numérique à la 33e, tandis que Puljujärvi a planté le 1-3 à la 49e avec un homme de moins sur la glace.

En sortant Boltshauser, les Bernois ont mis la pression et marqué par Pesonen, mais Bozon a pu redonner deux longueurs d'avance aux siens dans la cage vide avant un ultime baroud d'honneur de Rohrbach.

Bienne, enfin trois points Victorieux de quatre de leurs cinq derniers matches, les Seelandais n'avaient pas encore pu s'imposer après 60 minutes. Anomalie réparée et en plus lors de la venue de Zoug grâce à une victoire 2-0. Hofer a ouvert le score (31e) et Grossmann, qui vient de fêter ses mille matches dans l'élite, a doublé la mise à la 52e.

Le derby tessinois a tourné à l'avantage d'Ambri, vainqueur de Lugano 2-1. Les Léventins ont ouvert le score à la 11e. Et c'est l'ancien attaquant luganais Michael Joly qui s'est fait un malin plaisir de marquer son premier but de la saison face aux supporters bianconeri. L'égalisation de Sanford ne servira à rien au final puisque Zwerger a pu mettre le 1-2 à la 49e.



Ligue des champions: facile succès du Real Madrid au Kazakhstan Mbappé inscrit son deuxième but Image: KEYSTONE/EPA/MAXIM SHIPENKOV Le Real Madrid s'est aisément imposé 5-0 sur la pelouse du Kairat Almaty lors de la 2e journée de Ligue des champions. Mbappé s'est illustré en signant un triplé (25e pen/52e/73e).

Les Espagnols semblent avoir bien digéré le long voyage qui leur a été imposé, avec dix heures de vol pour rejoindre la ville kazakhe. Après une entame un peu hésitante, ils ont assez vite pris le contrôle du jeu.

Les occasions se sont alors multipliées, mais il a fallu un penalty pour que les Madrilènes prennent l'avantage. Ils ont ensuite pris le large après la pause grâce à Mbappé, qui s'est montré leur élément le plus percutant, Camavinga (83e) et Brahim Diaz (93e).



Tokyo: Alcaraz bat Fritz en finale et s'offre un 8e titre en 2025 Le numéro un mondial Carlos Alcaraz a remporté mardi à Tokyo son 8e titre sur 10 finales disputées en 2025. Image: KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA Le numéro un mondial espagnol Carlos Alcaraz a remporté son huitième titre de l'année mardi. Il a vaincu l'Américain Taylor Fritz (ATP 5) 6-4 6-4 en finale du tournoi ATP 500 de Tokyo.

A 22 ans, l'Espagnol remporte son 24e titre sur le circuit, dont six tournois du Grand Chelem.

Encore strappé à la cheville gauche, comme depuis le début du tournoi à cause d'un mauvais appui contre Sebastian Baez au premier tour, l'Espagnol n'a pas semblé gêné et a déroulé face à l'Américain de 27 ans.

Après la victoire de Fritz en Laver Cup, tournoi d'exhibition par équipes, il y a dix jours, Alcaraz a remis les pendules à l'heure sans trembler. Il mène 4-1 dans leurs confrontations.

S'il a été breaké sur un excellent revers de Fritz au moment de servir pour le match à 5-2, le Murcien a mis fin au suspense dès son jeu de service suivant. Avec autant de variations dans son jeu que dans son style capillaire, le blond décoloré a conclu sur une nouvelle superbe amortie.

Le récent vainqueur de l'US Open était le premier joueur depuis Rafael Nadal en 2017 à réaliser l'exploit de rallier une dixième finale en une saison.

Et 2025 n'est pas finie: dans la foulée de sa victoire, il se rend à Shanghai pour le Masters 1000, point d'orgue de la tournée asiatique où il retrouvera Jannik Sinner et Novak Djokovic.



Italie: la vente de San Siro à l'AC Milan et à l'Inter acceptée Le stade San Siro accueillera encore la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver 2026. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Le conseil municipal de Milan a voté dans la nuit de lundi à mardi en faveur de la vente de San Siro à l'AC Milan et l'Inter. C'est une étape cruciale avant la construction d'une nouvelle enceinte.

Au terme de plus de onze heures de débats, portant sur 239 amendements, la résolution portant sur la vente du stade et des terrains avoisinants pour un total de 28 hectares, propriétés de la ville de Milan, a été adoptée mardi à 03h46 par 24 voix pour, vingt contre et deux abstentions.

L'AC Milan et l'Inter vont débourser 197 millions d'euros pour l'actuel stade et les parkings adjacents où ils comptent construire leur nouveau stade qu'ils continueront de partager.

Le nouveau San Siro, d'une capacité de 71'500 places, doit être livré en 2031 et coûtera aux deux clubs 1,2 milliard d'euros. Il remplacera l'actuel, dont l'enceinte a été inaugurée en 1926, qui est le plus grand d'Italie avec ses 75'000 places.

San Siro, connu également sous le nom de stade Giuseppe-Meazza, sera détruit en grande partie une fois que les travaux de construction du nouveau stade seront en voie d'achèvement. Les vestiges du stade, dont l'une des tribunes est classée monument historique, doivent être intégrés dans un projet immobilier de bureaux et d'installations sportives.

San Siro sera cet hiver le cadre de la cérémonie d'ouverture des JO-2026 de Milan Cortina.



Sinner accroché par De Minaur mais passe en finale Le numéro 2 mondial Jannik Sinner jouera pour le titre à Pékin mercredi. Image: KEYSTONE/EPA/JESSICA LEE Le numéro 2 mondial Jannik Sinner a lâché un set contre Alex De Minaur (ATP 8) mais a fini par s'imposer mardi 6-3 4-6 6-2. L'Italien de 24 ans rejoint ainsi la finale du tournoi ATP 500 de Pékin.

Contre l'une de ses victimes préférées, qu'il domine désormais 11-0, Sinner a trouvé les ressources pour atteindre sa septième finale de l'année - contre l'Américain Learner Tien ou le Russe Daniil Medvedev mercredi.

Souvent en danger sur son service, c'est au total 11 balles de break que l'Italien a sauvées, n'en concédant qu'une.

Mais, s'il a montré des signes de faiblesse (39 fautes directes), le finaliste de l'édition 2024 s'est montré autoritaire dans le 3e set et a conclu sur un service gagnant dès sa première balle de match.

Seul Carlos Alcaraz l'ayant battu en finale cette année (aux Masters 1000 de Rome et Cincinnati, à Roland-Garros et à l'US Open), Sinner visera un troisième titre en 2025, après l'Open d'Australie et Wimbledon.



WTA 1000 à Pékin: Bencic s'incline face à la numéro 3 mondiale Il n'a manqué que trois points à Belinda Bencic pour sortir vainqueure face à la numéro trois mondiale ce mardi à Pékin. Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 17) s'est inclinée en 8e de finale du WTA 1000 de Pékin en 4-6 7-6 (7-4) 6-2 en 2h31' mardi. Face à Coco Gauff, numéro trois mondiale, elle a été à trois points de la victoire.

La St-Galloise n'est pas passée loin de la victoire contre l'Américaine Coco Gauff, qu'elle avait déjà affrontée à trois reprises cette année, pour une seule victoire de la Suissesse à Indian Wells.

Au 2e set, la Suissesse de 28 ans s'est retrouvée à 3 points de la victoire à 5-4 puis au tie-break, mais a laissé la Floridienne revenir à un set partout. La championne olympique 2021 a concédé le break d'entrée au 3e set, puis a perdu un deuxième jeu de service.

La voie était libre pour Coco Gauff, toujours en lice pour une 2e titre cette année après Roland-Garros.

La St-Galloise avait enlevé le premier set alors qu'elle avait concédé le break à 1-3, avant de reprendre l'avantage. Bencic a ensuite eu besoin de cinq balles de set sur son service pour remporter le premier jeu 6-4.



Ligue des champions: choc Barcelone-PSG, le Real au bout du monde La rencontre entre le Barça et le PSG mercredi constitue l'affiche de la 2e journée de Ligue des champions. Le Real Madrid va traverser l'Europe pour affronter le club kazakh du Kairat Almaty mardi.

La revanche du Ballon d'or n'aura pas lieu. Ousmane Dembélé est parti au Qatar soigner sa cuisse droite et n'affrontera pas son dauphin Lamine Yamal, qui vient de rejouer après quatre rencontres manquées.

Le tenant du titre se présente très diminué face au Barça. Outre Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos et Joao Neves sont sur le flanc, et peut-être aussi Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia.

Les Catalans ont aussi quelques soucis d'infirmerie, ils sont privés de leurs deux premiers gardiens, de Rafinha et de Gavi, mais viennent de retrouver Yamal, décisif dès son entrée contre la Real Sociedad (2-1) dimanche. "Sa simple présence sur le terrain est une menace", a constaté l'entraîneur des Basques Sergio Francisco Ramos.

Son retour intervient au meilleur moment pour ce septième affrontement entre les deux équipes depuis 13 ans en C1. Après des années à souffrir, le PSG est en train de prendre le dessus sur le Barça, qu'il a éliminé en 8e de finale en 2021 (4-1/1-1) et en quarts en 2024 (2-3/4-1).

Mourinho retrouve Chelsea Kairat Almaty-Real Madrid est en revanche une toute nouvelle affiche. Le club espagnol effectue un long voyage de 8000 km pour se rendre au Kazakhstan.

Les partenaires de Kylian Mbappé sont archi-favoris face au débutant, qui n'a pas résisté au Sporting Portugal (4-1) au premier match, mais ils restent méfiants: ils viennent de se faire secouer par l'Atlético Madrid (5-2).

Chelsea reste aussi sur une défaite, à domicile contre Brighton (3-1), mais c'est la troisième en quatre matches. les Blues n'ont battu que Lincoln (2-1), club de 3e division, en Coupe de la Ligue.

Le champion du monde des clubs, qui a notamment raté son entrée dans la compétition en perdant au Bayern Munich (3-1), reçoit Benfica, qu'il a battu en juin en 8e de finale du Mondial des clubs (4-1 a.p.). José Mourinho a été appelé au chevet des aigles de Lisbonne et retrouve un de ses anciens clubs qui a bâti sa légende de Special One.

Le changement a été opéré après la défaite surprise du Benfica à domicile contre le Qarabag Agdam (3-2). Le bizuth azéri va tenter la passe deux contre le FC Copenhague.

L'Ajax à la peine Parmi les prétendants au titre Arsenal en pleine forme reçoit l'Olympiakos, Liverpool, battu pour la première fois cette saison en Premier League (par Crystal Palace, 2-1), se rend au Galatasaray Istanbul, l'Inter Milan reçoit le Slavia Prague et le Bayern Munich se rend à Chypre affronter un autre débutant, Paphos.

Ancien grand d'Europe en déclin, l'Ajax Amsterdam va défier l'Olympique de Marseille, après avoir raté son entrée en C1 contre l'Inter (défaite 2-0).

Avec les mêmes couleurs, l'AS Monaco aussi est en plein doute, balayée à Lorient (3-1) en championnat dix jours après une correction à Bruges (4-1) en C1. La défense encaisse trop de buts, "nous ne sommes pas assez solides actuellement", admet l'entraîneur Adi Hütter.

Mais son adversaire Manchester City a retrouvé sa verve offensive contre Burnley (5-1). Enfin le leader Eintracht Francfort va à Bilbao contre l'Athletic.

