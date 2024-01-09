Reusser vise l'or ++ Le grand jour pour Werro

Mondiaux au Rwanda: Marlen Reusser vise l'or sur le chrono Marlen Reusser dispute dimanche le contre-la-montre des Championnats du monde à Kigali, au Rwanda. Ce titre lui échappe encore et la Bernoise entretient une relation particulière avec les Mondiaux.

Depuis des années, Marlen Reusser figure parmi les meilleures spécialistes de l’effort solitaire. Vice-championne olympique, championne d’Europe, victorieuse de plusieurs étapes sur les grands Tours, il manque toutefois un titre majeur à son impressionnant palmarès: celui de championne du monde du contre-la-montre.

Toujours proche, jamais en or La Bernoise a souvent été proche (2e en 2020 et 2021, 3e en 2022), mais elle ne s'est jamais imposée. Au Rwanda, en ouverture des premiers Mondiaux sur route organisés sur le sol africain, elle aura une nouvelle chance de s'adjuger le maillot arc-en-ciel - peut-être la meilleure depuis longtemps, au lendemain de son 34e anniversaire.

"Je sais que je peux aller le chercher", affirme Reusser, confiante sans être arrogante. Elle sait aussi à quelle vitesse les rêves peuvent s’effondrer. En 2021, en Flandre, il lui avait manqué dix secondes pour décrocher l’or, le jour de son 30e anniversaire. Un an plus tard, elle remportait le bronze en Australie.

En 2023, à Glasgow, elle avait touché le fond, mettant pied à terre, épuisée physiquement et mentalement. Elle a ensuite manqué les Mondiaux à domicile de Zurich en 2024 en raison d’un long syndrome post-Covid. Pas étonnant qu’elle dise aujourd'hui "entretenir une relation particulière avec les Mondiaux."

De retour avec de l’énergie Et pourtant, Reusser est de retour, concentrée et loin d'être résignée. Après de nouveaux problèmes de santé cet été - un virus gastrique sur le Giro, une intoxication alimentaire avant le Tour de France et une infection en août - elle revient à la compétition après près de deux mois d’absence. Ses seules références proviennent donc de ses entraînements.

Ces dernières semaines, elle s’est préparée en Engadine, lors d’un stage en altitude au col de la Bernina organisé par Swiss Cycling pour l’équipe nationale féminine. "Je me sens vraiment bien", assure Reusser, soulignant la dynamique positive du groupe et le travail du sélectionneur Edi Telser. Elle semble y avoir puisé de nouvelles forces pour relever de grands défis.

La meilleure saison de sa carrière Sportivement, elle est prête. Malgré les ennuis de santé, la Bernoise vit la saison la plus aboutie de sa carrière: victorieuse du Tour de Suisse, elle a triomphé sur le Tour de Burgos et s’est classée deuxième du Giro et de la Vuelta. De quoi rouler à Kigali avec un mélange de sérénité et de détermination.

Au cœur des collines rwandaises, Reusser affrontera un parcours exigeant qui pourrait jouer en sa faveur, à condition que les jambes - et la tête - répondent présent. "J’ai déjà battu plusieurs fois toutes les concurrentes engagées", note-t-elle. Mais elle ne veut pas se mettre une pression excessive: "Je veux surtout faire une bonne course et mettre sur la route tout ce que j'ai appris au fil des années."

Marlen Reusser le sait, sa réussite ne dépendra pas que d’elle. Les performances de ses rivales seront tout aussi décisives. Mais si tout s’aligne, Marlen Reusser restera la femme à battre. Et peut-être que son anniversaire se prolongera sous un arc-en-ciel.

Un parcours trop dur pour les Suisses Chez les hommes, les chances suisses de médaille semblent en revanche limitées. Le tracé, très vallonné, paraît trop exigeant pour que Stefan Küng ou Mauro Schmid puissent réellement briguer le podium sur le contre-la-montre.

"Ces dernières années, je m’étais toujours fixé comme objectif de décrocher une médaille aux Mondiaux, et j’y suis parfois parvenu", rappelle Küng, médaillé de bronze en 2020 et vice-champion du monde en 2022 en Australie, à trois secondes du titre. "Mais cette année, la situation est différente. Quand je regarde le profil et la liste des engagés, je me dis qu’une médaille serait presque un exploit".

Le Thurgovien s’est toutefois préparé avec les nombreuses étapes de montagne du dernier Tour d'Espagne. Et contrairement à Stefan Bissegger, il n’a jamais envisagé de renoncer malgré un parcours pas vraiment adapté à ses capacités. "Porter le maillot de l’équipe nationale et représenter mon pays aux Mondiaux est toujours un honneur", affirme-t-il. Mercredi, il s’alignera d’ailleurs avec Reusser et Schmid sur le contre-la-montre par équipe en relais mixte.



Mondiaux de Tokyo: le grand jour d'Audrey Werro ? Audrey Werro dispute dimanche la course la plus importante de sa jeune carrière. La Fribourgeoise de 21 ans peut rêver d'une médaille en finale du 800 m des Mondiaux de Tokyo (12h35).

Deuxième de sa demi-finale vendredi, la Suissesse n'a pas tremblé pour obtenir son billet pour le grand rendez-vous. Elle devra toutefois réussir une grande course en finale pour espérer décrocher une première médaille mondiale.

La grande favorite sera la Britannique Keely Hodgkinson, seule femme à avoir couru plus vite que Werro cette année (1'54''74 et 1'55''69). L'athlète de Belfaux a toutefois frappé fort en battant son propre record de Suisse le 28 août au Weltklasse de Zurich (1'55''91).

Le décathlon connaîtra aussi son épilogue lors de cette ultime journée des Mondiaux japonais. L'Appenzellois Simon Ehammer, qui vise également une médaille, bouclera son pensum avec le 1500 m.



Coupe de Suisse: Lausanne pour retrouver confiance Le Lausanne-Sport veut retrouver la victoire à l'occasion des 16es de finale de la Coupe de Suisse. Les Vaudois se rendent dimanche sur la pelouse du Concordia Bâle, pensionnaire de 1re ligue (14h00).

Les joueurs de Peter Zeidler, qui couchaient sur quatre défaites de rang en Super League, ont quelque peu relevé la tête mercredi à Lugano (1-1). Ils voudront retrouver le sourire face à un adversaire largement à leur portée.

Le Stade Nyonnais recevra quant à lui le FC Zurich (15h30) avec le secret espoir de créer la surprise. Lanterne rouge de Super League, Winterthour ne se déplacera pas à Schaffhouse l'esprit serein (16h00).

Enfin, Bosna Neuchâtel, l'un des Petits Poucets de la compétition, veut croire à l'exploit contre Lucerne (16h00). Le club de 2e ligue a mis les petits plats dans les grands pour recevoir le club de Super League à la Maladière, le stade de Neuchâtel Xamax.



Zachary Athekame a fait ses débuts en Serie A Christian Pulisic (au centre) a marqué un doublé lors de la victoire 3-0 de l'AC Milan à Udine. Image: KEYSTONE/AP/Andrea Bressanutti Zachary Athekame a fait ses grands débuts dans le championnat italien samedi. Le latéral droit biennois est entré en jeu à la 81e minute lors de la victoire 3-0 de l'AC Milan à Udine.

Athekame est arrivé cet été à Milan en provenance des Young Boys dans le cadre d'un transfert que les médias italiens ont estimé à 10 millions d'euros. L'international suisse M21 a remplacé le Croate Luka Modric, lui aussi transféré durant le mercato, alors que le match était déjà plié.

Pourtant privé de son gardien français Mike Maignan, blessé à un mollet, et de son entraîneur Massimiliano Allegri, suspendu, les Milanais n'ont pas tremblé. L'Américain Christian Pulisic a marqué un doublé et le Français Youssouf Fofana a inscrit le 2-0.

Le camouflet de la première journée, une défaite à domicile contre un promu, la Cremonese, semble loin. Les Rossoneri sont troisièmes avec à une longueur de la Juve, qui a perdu ses premiers points sur la pelouse du Hellas Vérone (1-1).



Battu à Yverdon, Servette sort à nouveau dès les 16es de la Coupe Le Genevois H閘ios Sessolo a fait tomber le Servette FC. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Pour la deuxième année consécutive, le Servette FC a pris la porte en 16es de finale de la Coupe de Suisse. Les Grenat ont trébuché sur la pelouse d'Yverdon-Sport samedi soir (1-0).

Eliminé par Schaffhouse au même stade de la compétition la saison passée, Servette a une nouvelle fois subi la loi d'un club de Challenge League. Et la victoire d'Yverdon samedi sur la belle pelouse du Stade municipal n'a pas été volée.

Plus dangereux les Servettiens, les joueurs d'Adrian Ursea ont toutefois dû attendre la deuxième période pour faire trembler les filets. La décision est d'ailleurs venue d'un Genevois, Hélios Sesselo, qui a réussi un bel enchaînement pour tromper Jérémy Frick, loin d'être irréprochable sur ce coup (58e).

Les Nord-Vaudois auraient même pu mener 2-0, mais une réussite d'Antonio Marchesano à la 74e a été annulée pour un hors-jeu pas évident à voir. Heureusement pour YS, la décision des arbitres n'a pas eu de conséquence sur l'issue du match.

Saint-Gall s'en sort aux tirs au but Vainqueur 13-0 au premier tour - contre Walenstadt, une formation de 3e ligue - Saint-Gall a eu bien plus de peine à franchir l'écueil des 16es de finale. Les Brodeurs ont eu besoin des tirs au but pour venir à bout de leurs voisins de Wil, eux aussi pensionnaires de Challenge League. Ils ont remporté la séance 3-1 alors que les deux équipes s'étaient répondues lors des prolongations (1-1).



National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin Le LHC de Fabian Heldner (à gauche) a cédé face aux Aviateurs à Lausanne. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD En perdant face à Kloten, Lausanne a été le mauvais élève de la soirée de National League samedi. Tous les autres clubs romands ont gagné.

Le retour d’Antti Suomela n’a pas souri au LHC, qui est retombé de son nuage face à Kloten (3-5). Après avoir manqué les cinq premières rencontres de la saison pour se remettre d’une blessure, le centre finlandais a retrouvé la glace.

Pour le réintégrer, Geoff Ward a fait le choix fort de ne pas toucher à ses deux premiers trios offensifs, qui ont parfaitement fonctionné lors des derniers matches. Ainsi, Suomela a évolué aux côtés de Fuchs et Jäger, puis avec Oksanen et Riat lorsque Lausanne s’est retrouvé mené. Dominik Kahun en a fait les frais, s’asseyant en tribunes.

Derrière cette armada offensive, c’est toutefois la quatrième ligne qui s’est illustrée dès la 3e, grâce au cinquième but de Benjamin Bougro cette saison (!). Les Aviateurs n’ont pas tardé à répliquer, marquant deux fois en deux minutes, avant que Czarnik ne corrige le tir en power-play (10e).

Mais le bon début de match de Kloten a encore été récompensé par des buts de Smirnovs (19e) et Ramel (26e), coûtant à Hughes sa place devant le filet, remplacé par Pasche. Les choses ne se sont pas arrangées, puisque Schreiber a ensuite marqué le 5-2 (40e).

Damien Riat a tenté de sonner la révolte avec une réalisation au début du troisième tiers (45e), mais Ewan Huet et sa défense ont tenu bon face aux assauts adverses. Le fils du légendaire gardien du LHC, qui a vécu sa première titularisation en National League contre son club formateur, a livré une grande prestation.

Ajoie enfin vainqueur, Fribourg et Genève conquérants Ajoie tient enfin ses premiers points de la saison, et avec la manière! Les Jurassiens ont dominé Berne (4-0) pour décrocher leur première victoire, notamment grâce à un très bon Benjamin Conz. Deux buts coup sur coup au début du tiers médian, signés Wick et Robin, ont permis à Ajoie de tuer le match. Pour sa deuxième rencontre après son retour de blessure, Jonathan Hazen a ouvert le score en supériorité numérique (19e) et délivré une assistance sur le 4-0 de Gauthier.

Cela faisait depuis janvier 2024 que Fribourg n’avait plus battu Langnau. La première de Roger Rönnberg face à cette bête noire a donc inversé la tendance, puisque Fribourg s’est facilement imposé (5-2). Pour sa première sous le maillot des Dragons, Patrik Nemeth s’est mis en valeur dès la 3e minute en servant Kevin Nicolet pour le 1-0. Jacob De la Rose a lui aussi inscrit ses premiers points en doublant la mise à la 7e et en marquant le 4-1.

Au terme d’une rencontre serrée, Genève a décroché un quatrième succès. Les Aigles ont dominé Zurich (2-4) et prennent la deuxième place du classement. Eric Schneller a égalisé après l’ouverture du score de Willy Riedi, avant que Jan Rutta ne marque à 5 contre 3 (47e). Vesey et Granlund ont conclu le travail dans la cage vide.

Tirs aux buts victorieux pour Bienne Par deux fois, Bienne a mené au score, grâce à Rajala puis Dionicio, avant de se faire reprendre par Ambri. Aux tirs aux buts, des réussites d’Andersson et Sylvegaard ont permis aux Biennois de prendre deux points (3-2 tab).

Davos et Rapperswil ont quant à eux confirmé leur bon début de saison. Les Grisons ne savent décidément pas perdre et obtiennent leur sixième succès en battant Lugano (2-0). Les Lakers ont étrillé Zoug (0-6).



Intraitable, Aarau élimine Young Boys en 16es de finale de la Coupe Les Argoviens ont réussi un exploit malgré le fort soutien des supporters bernois au Brügglifeld. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Leader invaincu de Challenge League, le FC Aarau a poursuivi sur sa lancée en Coupe de Suisse. Les Argoviens, vainqueurs 1-0 au Brügglifeld, ont éliminé Young Boys samedi en 16es de finale.

Mais qui arrêtera les hommes de Brunello Iacopetta ? Sur son nuage, Aarau a signé une 9e victoire de rang toutes compétitions confondues. Un but de l'attaquant français Elias Filet après moins d'une minute de jeu a suffi au bonheur du club argovien.

YB semblait pourtant être reparti de l'avant ces dernières semaines après son barrage victorieux en Europa League et deux victoires consécutives en Super League. Mais les Bernois sont tombés sur un os, une équipe vraiment en état de grâce en ce début de saison.

Sion bat le Prishtina Berne Le FC Sion n'a en revanche pas connu trop de problèmes pour rallier les 8es de finale. La formation entraînée par Didier Tholot s'est imposée 2-0 sur le terrain du Prishtina Berne, pensionnaire de première ligue.

Josias Lukembila a facilité la tâche des Sédunois en ouvrant la marque à la 8e minute d'une reprise du droit aux 5m50. Les joueurs de Super League ne se sont toutefois pas mis à l'abri et ont dû attendre la 90e pour marquer le 2-0, signé Liam Chipperfield.

Outre Aarau, trois autres clubs de Challenge League en lice samedi ont obtenu leur billet pour les 8es de finale. Neuchâtel Xamax n'a pas tremblé à Zurich pour battre 5-0 le FC Unterstrass (2e ligue), le Stade Lausanne-Ouchy s'est imposé 1-0 à Echallens (1re ligue), et Rapperswil, vainqueur 4-0, a éliminé le club tessinois de Morbio (2e ligue).



Liga: Ruben Vargas buteur et vainqueur avec Séville Ruben Vargas a ouvert le score au Pays basque. Image: KEYSTONE/EPA/L. Rico Ruben Vargas a marqué samedi son premier but de la saison à l'occasion de la 5e journée du championnat espagnol. L'attaquant lucernois a participé à la victoire 2-1 de Séville sur la pelouse d'Alavés.

Placé en soutien de l'avant-centre espagnol Isaac Romero, Vargas a ouvert le score à la 10e minute sur une action de grande classe. L'international suisse (54 sélections, 10 buts) a navigué entre trois joueurs du Deportivo Alavés avant d'envoyer une frappe du pied gauche dans la lucarne.

Le club basque a ensuite égalisé sur penalty (17e), mais les Sévillans ont arraché la victoire en deuxième période. Le Chilien Alexis Sanchez, débarqué en fin de mercato de l'Udinese, a marqué le but décisif à la 67e, avant que Vargas ne cède sa place huit minutes plus tard.

L'ailier de 27 ans a ainsi été décisif pour un cinquième match consécutif. Il avait délivré cinq assists lors de ses quatre précédentes sorties, dont deux avec l'équipe de Suisse à Bâle contre le Kosovo et la Slovénie.

Le Real toujours parfait Imparable Mbappé! L'attaquant star du Real Madrid, à nouveau décisif à domicile face à l'Espanyol Barcelone (2-0), a permis au géant madrilène, seul leader du championnat, de conserver un bilan parfait de cinq victoires en cinq journées.

Insatiable, le buteur français, bourreau de l'OM mardi en Ligue des champions avec deux pénalties (2-1), a fait le break en début de seconde période d'une frappe tendue de l'extérieur de la surface (47e, 2-0).

Il s'agit de son 9e but en huit matches toutes compétitions confondues en club et en sélection. Le défenseur brésilien Eder Militao avait ouvert le score en première mi-temps d'un missile du droit en pleine lucarne (22e, 1-0), plaçant le Real (1er, 15 points) sur la route de ce cinquième succès en cinq journées.



Kane voit triple et le Bayern poursuit son sans-faute Quatre matches, huit buts: Harry Kane est intenable en ce début de saison. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le Bayern Munich s'en est sorti samedi après-midi sur la pelouse d'Hoffenheim (4-1) grâce à un triplé de Harry Kane. Les champions d'Allemagne en titre poursuivent leur début de saison parfait.

Face au défenseur suisse Albian Hajdari, l'attaquant anglais a réussi son deuxième "hat-trick" de la saison en transformant notamment deux penaltys. Le capitaine des Three Lions compte déjà 8 buts en quatre matches de championnat.

Avec cette victoire, les hommes de Vincent Kompany comptent 12 points sur 12 possibles en ce début de saison et ont la garantie d'occuper seul la tête de la Bundesliga au soir de la 4e journée.

Widmer encore remplaçant Titulaire en équipe de Suisse, Silvan Widmer doit toujours se contenter d'un maigre temps de jeu à Mayence. Entré à la 81e minute, le latéral droit argovien a quand même participé à la large victoire de son équipe sur la pelouse d'Augsbourg (4-1).

Dans le camp bavarois, le défenseur seelandais Cédric Zesiger et le milieu offensif bernois Fabian Rieder n'ont rien pu faire. Zesiger a même été remplacé à la mi-temps, tandis que Rieder a disputé tout le match.

Muheim et Hambourg rebondissent Le piston uranais Miro Muheim et Hambourg ont quant à eux bien rebondi après la claque reçue chez le Bayern le week-end dernier (5-0). Le club qui fait son retour dans l'élite cette saison s'est imposé 2-1 devant Heidenheim.

Privé de son milieu genevois Johan Manzambi, le SC Fribourg a de son côté fait fort à Brême, où évoluent les Lausannois Cameron Puertas et Isaac Schmidt. Le club de la Forêt-Noire s'est imposé 3-0 sur le terrain du Werder. Puertas a joué 90 minutes, alors que Schmidt est sorti du banc à l'heure de jeu.



SailGP: l'équipage suisse sur le podium provisoire à Genève L'équipage suisse de SailGP est bien parti sur "son" plan d'eau (archives). Image: KEYSTONE/AP/RYAN SUN La première journée de l'étape genevoise du SailGP a souri à l'équipage suisse samedi. Sébastien Schneiter et Cie sont sur le podium provisoire à mi-parcours.

Sur leur catamaran à foils F50, les douze équipes représentant chacune un pays ont livré pour la première fois trois courtes régates au bout du Léman.

Le bateau suisse, dans lequel on retrouve également Maud Jayet, 4e aux Jeux olympiques de Paris en Laser, et Arnaud Psarofaghis, skipper d'Alinghi lors de la Coupe de l'America 2024, s'est classé 5e, 2e et 8e des trois premières régates.

Avec 18 points, les Suisses sont 3es derrière l'équipage britannique de Dylan Fletcher (2e, 23 pts) et le catamaran néo-zélandais mené par Tom Slingsby (1er, 25 pts), trois fois vainqueur du classement général du SailGP.

Finale dimanche Les "Formules 1 des mers" disputeront encore trois courses de qualification dimanche (dès 14h00) à l'issue desquelles les trois meilleures embarcations se disputeront la victoire lors d'une régate finale. L'équipage suisse vise une deuxième participation à une finale cette saison après celle atteinte en août à Portsmouth, en Angleterre.



Verstappen rescapé de qualifications perturbées Max Verstappen a su s'en sortir en qualifs à Bakou Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Les qualifications du GP d'Azerbaïdjan de F1 ont été très spectaculaires samedi à Bakou. Interrompues pas moins de six fois par des accidents, elles ont vu Max Verstappen réaliser le meilleur temps.

Alors que la bagarre pour décrocher la pole position dure habituellement une heure, elle a cette fois duré quasiment deux heures en raison du temps nécessaire à l'évacuation des monoplaces accidentées, au ramassage des débris dispersés sur la piste et à la remise en état des murs de protection.

Il y a eu trois drapeaux rouges en Q1 après les accidents du Thaïlandais Alexander Albon (Williams), de l'Allemand Nico Hülkenberg (Sauber) et de l'Argentin Franco Colapinto (Alpine), puis une interruption en Q2 avec la sortie de piste du Britannique Oliver Bearman (Haas) et enfin deux en Q3 avec les accidents du Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et de l'Australien Oscar Piastri (McLaren), leader du championnat du monde.

Au bout de ce chaos, c'est le quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) qui a décroché la pole position, devant deux pilotes inattendus, l'Espagnol Carlos Sainz (Williams) et le rookie néo-zélandais Liam Lawson (Racing Bulls).

Le Britannique Lando Norris (McLaren) n'a pas su saisir l'opportunité offerte par la sortie de piste de Piastri et n'a pris que la 7e place après avoir commis une erreur dans son seul tour lancé de la Q3. Il ne partira donc que deux rangs devant son coéquipier, qui compte 31 points d'avance sur lui en tête du championnat du monde.



Les Etats-Unis rejoignent l'Italie en finale Jessica Pegula et les Etats-Unis en finale de la BJK Cup Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong L'équipe des Etats-Unis a battu la Grande-Bretagne 2-0 samedi à Shenzhen. Elle rejoint les tenantes du titre italiennes en finale de la Billie Jean King Cup.

Jessica Pegula (WTA 7) a apporté le point décisif aux Américaines en battant Katie Boulter (55e) 3-6 6-4 6-2 sur le Central en dur de la cité du sud de la Chine, qui accueille pour la première fois la phase finale de l'ex-Fed Cup.

Plus tôt dans la journée, Emma Navarro (18e) avait également pris le meilleur en trois sets sur la Britannique Sonay Kartal (82e), dominée 3-6 6-4 6-3.

Sacrés 18 fois en Billie Jean King Cup, un record, les Etats-Unis tenteront de décrocher dimanche une première couronne depuis 2017. Elles seront opposées à l'Italie, quintuple lauréate de la compétition.

Emmenée par sa no 1 Jasmine Paolini (8e mondiale), la sélection italienne a renversé vendredi une demi-finale mal engagée contre l'Ukraine d'Elina Svitolina (13e) pour finalement s'imposer 2-1 et se qualifier pour la troisième année d'affilée pour la finale de la BJK Cup.

Les Britanniques ont elles échoué samedi pour la troisième fois en quatre ans en demi-finales de la compétition.

Elles devront attendre au moins jusqu'à l'édition 2026 pour tenter de soulever pour la première fois le trophée, après avoir perdu quatre finales (1967, 1971, 1972, 1981) du temps où la compétition se jouait sous un format différent.

Les Etats-Unis retrouvent la finale de l'ex-Fed Cup pour la première fois depuis 2018.



Premier League: Liverpool reçu cinq sur cinq Hugo Ekitiké (au centre) a marqué son troisième but en cinq matches de Premier League. Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Liverpool a assis sa domination dans le derby contre Everton (2-1), samedi à Anfield. Les Reds comptent désormais cinq victoires en cinq matches de Premier League.

Le champion d'Angleterre a mené 2-0 après moins de trente minutes, grâce à des buts du Néérlandais Ryan Gravenberch (10e) et du Français Hugo Ekitiké (29e). Mais il a perdu en maîtrise et solidité en seconde période, une mauvaise habitude du début de saison exploitée par le Sénégalais d'Everton Idrissa Gueye (51e, 2-1).

L'équipe d'Arne Slot a réussi à tenir jusqu'au bout, cependant, dans un des derbys les plus engagés d'Angleterre. Anticipant un gros combat, l'entraîneur des Reds avait choisi de laisser sur le banc ses deux recrues vedettes, Florian Wirtz et Alexander Isak. Le premier ne s'est pas encore adapté à l'intensité de la Premier League et le second manque de rythme.

Avec 15 points, Liverpool compte six longueurs d'avance sur son dauphin Arsenal (2e, 9 pts), qui reçoit Manchester City (8e, 6 pts) dimanche.



Après le 10'000 m, Chebet sacrée sur 5000 m Beatrice Chebet la plus forte sur longue distance Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Déjà titrée sur 10'000 m à Tokyo, la Kényane Beatrice Chebet a été sacrée samedi soir championne du monde du 5000 m. Elle a coupé la ligne en 14'54''36 pour le premier doublé 5000-10'000 depuis 2011.

Championne olympique et recordwoman du 5000 m (en 13'58''06), Chebet a devancé sa compatriote Faith Kipyegon, championne du monde en titre (14'05''07), et l'Italienne Nadia Battocletti, vice-championne du monde et vice-championne olympique du 10'000 m (14'55''42).

Un an après son titre olympique à Paris, le Kényan Emmanuel Wanyonyi a été sacré champion du monde du 800 m en 1'41''86, record des Mondiaux. Le Kényan de 21 ans a devancé les autres cadors d'une discipline en pleine ébullition, l'Algérien Djamel Sedjati (1'41''90) et le champion du monde en titre, le Canadien Marco Arop (1'41''95).

Hall la plus forte L'Américaine Anna Hall a été sacrée championne du monde de l'heptathlon avec 6888 pts à l'issue de la finale sur 800 m, septième et dernière course des épreuves combinées. Très régulière sur les deux jours, la vice-championne du monde Anna Hall, 24 ans, n'est au contraire sortie qu'une fois du top 3, sur le saut en longueur (9e à 6,12 m), et s'offre son premier titre dans un grand championnat (5e des JO 2024).

L'Irlandaise Kate O'Connor décroche la médaille d'argent (6714) grâce à un incroyable concours de javelot. Quatrième avant la sixième épreuve, O'Connor a effectué un lancer à 53,06 m, battant son record personnel.

Au pied du podium avant la finale du 800 m et condamnée à l'exploit, la double championne du monde Katarina Johnson-Thompson s'est arrachée pour finir avec le même total que l'Américaine Taliyah Brooks, ce qui signifie que les deux femmes ont partagé le bronze avec 6581 points.

La Néerlandaise Jessica Shilder, médaillée de bronze en 2022, a été sacrée championne du monde du lancer du poids grâce à son dernier essai. Avec un meilleur jet à 20,29 m, réussi à sa 6e tentative, la Néerlandaise a devancé l'Américaine Chase Jackson, double tenante du titre (2022, 2023), qui a échoué à 8 cm (20,21 m). Longtemps en tête grâce à un lancer à 20,06 m réussi d'entrée, la Néo-Zélandaise Maddison-Lee Wesche, 26 ans et médaillée d'argent olympique à Paris, a pris la troisième place.

Angulo titrée L'Equatorienne Juleisy Angulo a profité de l'élimination en qualifications de la championne olympique et du monde en titre, la Japonaise Haruka Kitaguchi, pour remporter le titre mondial du javelot. Angulo, 24 ans, a explosé son record personnel (63,25 m) qui datait...des qualifications de la veille, en réussissant un lancer à 65,12 m.

Elle a devancé la Lettone Anete Sietina, qui monte sur le premier podium de sa carrière avec un 6e et dernier jet à 64,64 m, et l'Australienne Mackenzie Little, qui, comme en 2023, repart des Mondiaux avec la médaille de bronze (63,58 m).

