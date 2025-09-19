Vidéo: twitter

Il a eu un gros problème après avoir offert son maillot à un fan

La générosité de Nader Ghandri, défenseur de l'Akhmat Grozny (Russie), s'est retournée contre lui. Une histoire cocasse.

Plus de «Sport»

C'est une scène des plus cocasses qui a eu lieu en Russie, mercredi. Et elle n'aurait jamais existé il y a encore quelques années, avant l'introduction de l'assistance vidéo (VAR) dans le football.

Lors du match de coupe nationale entre le Zenit Saint-Pétersbourg et l'Akhmat Grozny, le défenseur central des visiteurs, Nader Ghandri, reçoit un carton rouge dans les dernières minutes de la rencontre. En quittant le terrain, il offre son maillot à un spectateur en le lançant dans la tribune. Jusque-là, rien de très croustillant, si ce n'est qu'il est rare de voir un footballeur expulsé – qui est généralement très énervé dans pareille situation – donner son maillot à un fan.

La séquence en vidéo Vidéo: twitter

Mais voilà: alors qu'il était déjà dans le tunnel et en chemin vers le vestiaire, torse nu, Nader Ghandri a été rappelé sur le terrain par l'arbitre. Et pour cause: après consultation de la VAR, ce dernier a décidé d'annuler le carton rouge qu'il avait donné à l'international tunisien.

De retour sur la pelouse, Ghandri a donc dû demander au spectateur à qui il avait offert son maillot de le lui rendre. Le fan s'est exécuté et a lancé le tissu à l'international tunisien, hilare. Les commentateurs TV ont, eux aussi, éclaté de rire devant cette scène inhabituelle.

Malgré le retour de son défenseur central sur le terrain pour les derniers instants du match, l'Akhmat Grozny n'a pas réussi à égaliser et s'est incliné 2-1. Les Tchétchènes sont quatrièmes et derniers de ce groupe de Coupe de Russie, mené par le Zenit Saint-Pétersbourg.

C'est Nader Ghandri, décidément héros de cette partie, qui avait réduit le score à la 73e minute. Mais son plus beau geste, le Tunisien l'a réalisé après le coup de sifflet final: comme le relève le site FootBoom, il est allé à nouveau offrir son maillot au même fan. Et cette fois, ce dernier a pu le garder.