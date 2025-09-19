Jeune retraité, Andres Ambühl a participé au match de charité entre les ZSC Lions et la Fiala Selection, le 8 août 2025 à Zurich. Image: keystone

La légende du hockey Andres Ambühl entame sa deuxième carrière

Le mythique attaquant du HC Davos et de la Nati, qui a rangé ses patins ce printemps, prend ses fonctions le 1er octobre dans les bureaux du club grison. Avec encore une inconnue.

Klaus Zaugg

Avec plus de 300 matchs internationaux, un record planétaire de plus de 150 rencontres de Championnat du monde et plus de 1 300 apparitions dans l’élite suisse, aucun hockeyeur n’a accumulé autant d’expérience qu’Andres Ambühl (42 ans). Il est donc logique que le HC Davos veuille capitaliser sur son immense savoir.

Son contrat de joueur avec le club grison a pris fin à l’issue de la saison dernière et il a raccroché ses patins après la médaille d’argent au Mondial 2025. Désormais, il est engagé par le HCD avec un contrat à durée indéterminée à partir du 1er octobre 2025 – un contrat de travail tout ce qu’il y a de plus classique.



Andres Ambühl a disputé son dernier match de National League le 10 avril, après 25 ans dans l'élite du hockey suisse. Image: KEYSTONE

Mais quelles seront exactement ses missions? «Nous allons le définir ensemble au cours des prochains mois», explique Marc Gianola, le directeur général du HC Davos. «Il découvrira les différents secteurs de notre organisation.» Cela inclut le bureau du manager et du directeur sportif, le secteur junior ou encore l’équipe féminine. Et Gianola ajoute, sur le ton de la plaisanterie:

«Dans l’idéal, il pourrait devenir mon successeur…»

Ce qui n’est pas pour demain: à 51 ans, Gianola s’est déjà imposé comme le «Marc Lüthi des montagnes»: moins flamboyant et moins porté sur l’ego que le grand patron du CP Berne, figure haute en couleur de la plaine. Discret dans son style comme dans ses actions, Marc Gianola est, depuis son entrée en fonction le 1er janvier 2017, l’un des piliers du retour du HCD dans le haut du tableau, aussi bien sur le plan sportif que financier, et de la réussite économique et de la notoriété accrue de la Coupe Spengler.

Marc Gianola a remis le HC Davos sur les bons rails. Image: keystone

Quelle sera donc la place idéale pour Andres Ambühl? Même retraité, il reste l’une des personnalités les plus populaires du hockey suisse, un ambassadeur parfait pour le HC Davos et un excellent «ouvreur de portes». Mais il ne se limite pas à ce rôle: sa connaissance quasi encyclopédique des forces et faiblesses de la plupart des joueurs de la ligue est légendaire. De quoi faire de lui un directeur sportif rêvé. Reste que les négociations acharnées autour des contrats ne collent guère à son tempérament modeste et affable.

Il serait sans doute plus à l’aise comme recruteur et conseiller du directeur sportif, ou comme modèle inspirant sur la glace lors des entraînements des jeunes. Peut-être encore comme bras droit du directeur général pour toutes les questions de hockey. Un duo Gianola–Ambühl comme rêve de gouvernance, version hockey de la mythique double direction du Bayern Munich formée par Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge.

Sans aller jusque-là, l’essentiel reste qu’Andres Ambühl continue d’apporter au HC Davos – et au hockey suisse – même après la fin de sa carrière de joueur.

Adaptation en français: Yoann Graber