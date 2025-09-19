beau temps22°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

HC Davos: Ambühl entame sa carrière dans les bureaux du club

Andres Ambuehl (Fiala Selection) nach dem Charity Game zwischen den ZSC Lions und den Fiala Selection, am Freitag, den 08. August 2025 in der Swiss Life Arena in Zuerich. .(KEYSTONE/Manuel Geisser)
Jeune retraité, Andres Ambühl a participé au match de charité entre les ZSC Lions et la Fiala Selection, le 8 août 2025 à Zurich.Image: keystone

La légende du hockey Andres Ambühl entame sa deuxième carrière

Le mythique attaquant du HC Davos et de la Nati, qui a rangé ses patins ce printemps, prend ses fonctions le 1er octobre dans les bureaux du club grison. Avec encore une inconnue.
19.09.2025, 11:5719.09.2025, 11:57
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Avec plus de 300 matchs internationaux, un record planétaire de plus de 150 rencontres de Championnat du monde et plus de 1 300 apparitions dans l’élite suisse, aucun hockeyeur n’a accumulé autant d’expérience qu’Andres Ambühl (42 ans). Il est donc logique que le HC Davos veuille capitaliser sur son immense savoir.

Son contrat de joueur avec le club grison a pris fin à l’issue de la saison dernière et il a raccroché ses patins après la médaille d’argent au Mondial 2025. Désormais, il est engagé par le HCD avec un contrat à durée indéterminée à partir du 1er octobre 2025 – un contrat de travail tout ce qu’il y a de plus classique.

Andres Ambuehl (HCD) verabschiedet sich von seinen Fans beim sechsten Eishockey Playoff Halbfinalspiel der National League zwischen dem HC Davos, HCD, und den ZSC Lions, ZSC, am Donnerstag, 10 April 2 ...
Andres Ambühl a disputé son dernier match de National League le 10 avril, après 25 ans dans l'élite du hockey suisse. Image: KEYSTONE

Mais quelles seront exactement ses missions? «Nous allons le définir ensemble au cours des prochains mois», explique Marc Gianola, le directeur général du HC Davos. «Il découvrira les différents secteurs de notre organisation.» Cela inclut le bureau du manager et du directeur sportif, le secteur junior ou encore l’équipe féminine. Et Gianola ajoute, sur le ton de la plaisanterie:

«Dans l’idéal, il pourrait devenir mon successeur…»

Ce qui n’est pas pour demain: à 51 ans, Gianola s’est déjà imposé comme le «Marc Lüthi des montagnes»: moins flamboyant et moins porté sur l’ego que le grand patron du CP Berne, figure haute en couleur de la plaine. Discret dans son style comme dans ses actions, Marc Gianola est, depuis son entrée en fonction le 1er janvier 2017, l’un des piliers du retour du HCD dans le haut du tableau, aussi bien sur le plan sportif que financier, et de la réussite économique et de la notoriété accrue de la Coupe Spengler.

Marc Gianola during the opening Ceremony prior the game between Switzerland&#039;s Fribourg-Gotteron and the Czeck HC-Pardubice at the 96th Spengler Cup ice hockey tournament in Davos, Switzerland, on ...
Marc Gianola a remis le HC Davos sur les bons rails.Image: keystone

Quelle sera donc la place idéale pour Andres Ambühl? Même retraité, il reste l’une des personnalités les plus populaires du hockey suisse, un ambassadeur parfait pour le HC Davos et un excellent «ouvreur de portes». Mais il ne se limite pas à ce rôle: sa connaissance quasi encyclopédique des forces et faiblesses de la plupart des joueurs de la ligue est légendaire. De quoi faire de lui un directeur sportif rêvé. Reste que les négociations acharnées autour des contrats ne collent guère à son tempérament modeste et affable.

Il serait sans doute plus à l’aise comme recruteur et conseiller du directeur sportif, ou comme modèle inspirant sur la glace lors des entraînements des jeunes. Peut-être encore comme bras droit du directeur général pour toutes les questions de hockey. Un duo Gianola–Ambühl comme rêve de gouvernance, version hockey de la mythique double direction du Bayern Munich formée par Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge.

Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses

Sans aller jusque-là, l’essentiel reste qu’Andres Ambühl continue d’apporter au HC Davos – et au hockey suisse – même après la fin de sa carrière de joueur.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
Il a eu un gros problème après avoir offert son maillot à un fan
Il a eu un gros problème après avoir offert son maillot à un fan
de Yoann Graber
La star du cyclisme féminin suisse mène «une vie absurde»
La star du cyclisme féminin suisse mène «une vie absurde»
de Simon Häring
Luis Enrique a une bonne raison de coacher le PSG depuis la tribune
Luis Enrique a une bonne raison de coacher le PSG depuis la tribune
de Yoann Graber
La vidéo de cette tenniswoman fait scandale
La vidéo de cette tenniswoman fait scandale
de Yoann Graber
Xamax a créé un concept insolite pour se rapprocher de ses fans
Xamax a créé un concept insolite pour se rapprocher de ses fans
de Yoann Graber
«L’athlétisme suisse est à son apogée»
«L’athlétisme suisse est à son apogée»
de Rainer Sommerhalder
Le voyage galère de GC reflète les problèmes du foot féminin
Le voyage galère de GC reflète les problèmes du foot féminin
de Robin Walz
Robert Redford a popularisé le ski alpin à Hollywood
Robert Redford a popularisé le ski alpin à Hollywood
de Sven Papaux
Yann Sommer en prend plein la poire en Italie
Yann Sommer en prend plein la poire en Italie
de Céline Feller
Cette qualité a fait de Kambundji la reine des haies
Cette qualité a fait de Kambundji la reine des haies
de Rainer Sommerhalder
La ligue d'athlétisme portée par Djokovic tourne au fiasco
La ligue d'athlétisme portée par Djokovic tourne au fiasco
de Romuald Cachod
Crans-Montana a honoré une icône du sport suisse
Crans-Montana a honoré une icône du sport suisse
de Emil Rohrbach
Immense sensation aux Mondiaux d'athlétisme
Immense sensation aux Mondiaux d'athlétisme
de Romuald Cachod
Il réussit l'ace «le plus bizarre de l'Histoire»
Il réussit l'ace «le plus bizarre de l'Histoire»
de Yoann Graber
Le t-shirt de ce crack du padel cache une dure réalité
Le t-shirt de ce crack du padel cache une dure réalité
de Louise LE BORGNE
Messi s'est ridiculisé de la même manière qu'un Romand
Messi s'est ridiculisé de la même manière qu'un Romand
de Yoann Graber
«C’est très inhabituel»: pourquoi deux arbitres voilées officient en Suisse
2
«C’est très inhabituel»: pourquoi deux arbitres voilées officient en Suisse
de Jasmin Steiger
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
de Romuald Cachod
Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses
Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses
de Niklas Helbling
Abus dans le ski suisse: «Beaucoup de coachs sont dépassés intellectuellement»
Abus dans le ski suisse: «Beaucoup de coachs sont dépassés intellectuellement»
de Simon Häring
Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka
Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka
de Yoann Graber
Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel
Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel
de Céline Feller
Thèmes
L'ironie en 22 images
1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
La Montagne de «Game Of Thrones» a encore battu un record
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
Swatch fait une promesse aux Suisses concernant sa montre anti-Trump
3
«C'est injuste»: ces étudiants étrangers de l'EPFL sont en colère
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
Elle n’était qu'une simple participante amateur au Grand Raid. Mais la Fribourgeoise Maëlle Minnig a fait jeu égal avec certaines des meilleures mondiales, venues disputer en Valais les Championnats du monde de VTT marathon. Partie après les élites, elle raconte sa remontée.
Peu de femmes s’aventurent sur l’épreuve reine du mythique Grand Raid: une course de 125 kilomètres entre Verbier et Grimentz, affichant un dénivelé supérieur à 5000 mètres, et dont le point culminant, à 2700 mètres d'altitude, n'est autre que le redoutable Pas de Lona.
L’article