Riedi et Ritschard avancent à Wimbledon ++ Tami encense la Nati

Les qualifications féminines, qui débutent mardi, verront trois Suissesses tenter de rejoindre le tableau principal. Au premier tour, Céline Naef (WTA 173) et Jil Teichmann (WTA 197) affronteront chacune une Ukrainienne, respectivement Katarina Zavatska (WTA 200) et Daria Snigur (WTA 131), quant à Simona Waltert (WTA 227), elle se mesurera à l'Américaine Clervie Ngounoue (WTA 384). A noter que Naef et Teichmann pourraient se retrouver face à face au deuxième tour en cas de victoire mardi.

Ritschard (ATP 178) a signé une belle performance pour écarter l'Argentin Pedro Cachin (ATP 117), tête de série no 15 des qualifications. Le natif de Zurich a effacé un break dans la première manche avant de s'imposer 7-6 (7/5) 6-3 et défiera le vainqueur du duel entre Otto Virtanen (FIN) et Franco Agamenone (ITA) au deuxième des trois tours des qualifications.

On le sait, le contrat de Murat Yakin ne court que jusqu’à la fin de cet Euro 2024. Si l’on peint le diable sur la muraille, la Suisse risque de se retrouver sans sélectionneur dès ce samedi à 20h00. "Le plan A est et reste Murat Yakin, lance avec force Pierluigi Tami. Nous n’avons pas abordé à nouveau le sujet d’une prolongation de contrat ces derniers jours. Seul compte aujourd’hui l’Euro. Mais pour prolonger l’aventure, il faut que les deux parties soient partantes." Cette dernière phrase laisse bien entendre que le choix de Murat Yakin n’est pas encore arrêté. Comme s’il était parti pour ne pas rester...

Pierluigi Tami a souligné le rôle déterminant de Manuel Akanji et de Granit Xhaxa dans cette qualification. "Manu est une véritable machine. Quant à Granit, son langage corporel dit tout sur son implication, sur l’exemple qu’il donne à ses coéquipiers", glisse-t-il. Le directeur des équipes nationales tire aussi un grand coup de chapeau à Murat Yakin. "Une feuille de route a été établie cet hiver à l’occasion des nombreuses discussions qui étaient nécessaires après les vents contraires essuyés lors du tour préliminaire. Je me réjouis de voir Murat s’y tenir aussi parfaitement, poursuit Pierluigi Tami. La présence à ses côtés de Giorgio Contini est précieuse. Son apport est essentiel. Je note surtout que nous avons livré sept matches en 2024. A chaque fois, on a pu noter des progrès dans notre jeu défensif qui avait tant souffert à l’automne. Le nouveau système en 3-4-3 s’avère être vraiment le bon."

L'Uruguay et les Etats-Unis ont effectué des débuts convaincants dans la Copa America. Ils ont dominé respectivement le Panama (3-1) et la Bolivie (2-0), dimanche, au sein du groupe C.

"Ce soir, nous avons vu des joueurs qui se sont battus jusqu’à la dernière seconde sur tous les ballons, poursuit-il. L’intensité que nous mettons dans chaque entraînement et dans chaque exercice a payé. Je dis respect à tous mes coéquipiers." Dimanche soir, il y en a toutefois deux qui l’ont vraiment impressionné: Dan Ndoye et Ricardo Rodriguez.

"Nous avons progressé d’une manière extraordinaire ces six derniers mois, se félicite le joueur du Bayer Leverkusen. Il y a dans cette équipe une nouvelle rage de vaincre, une nouvelle mentalité et une nouvelle passion."

Elu homme du match comme huit jours plus tôt face à la Hongrie, Granit Xhaka a couru 11,8 km et a été crédité de 84 % de réussite dans son jeu de passes. Avec Manuel Akanki juste derrière lui, il a ordonné le jeu d’une équipe qui a révélé lors de cette phase de poules des ressources presque insoupçonnées.

"Heureusement, nous pouvons dire à présent que +Barni+ n'est plus en danger. Il sera probablement opéré dans les heures qui viennent car il a subi une fracture ici (en montrant sa joue et son orbite). Si nous allons plus loin dans la compétition, il ne fera bien sûr plus partie de l'équipe", a-t-il détaillé.

"La situation était confuse. Ce que les joueurs m'ont dit, c'est qu'à ce moment-là, +Barni+ semblait ne pas être conscient. Tout le monde était donc très inquiet de son état et aussi du fait que les médecins étaient arrivés un peu en retard, on peut le dire", a déclaré son sélectionneur Marco Rossi.

Eblouissante aux Jeux de Rio en 2016 (or sur 100 m libre et 4x100 m 4 nages, argent du 50 m libre et du 4x100 m libre), Manuel avait été en difficulté à Tokyo en 2021 (bronze du relais 4x100 m libre), épuisée par un sur-entraînement.

Le sprinter au finish redoutable a su se muer en champion des distances les plus courtes, devenant vice-champion du monde du 60 m en salle. Mais ce sont bien le Kényan Ferdinand Omanyala (9''79) et le Jamaïcain Oblique Seville (9''82), lequel a battu Lyles le 1er juin à Kingston, qui détiennent les meilleurs temps de l'année.

Tout de rouge vêtu, après sa combinaison blanche des séries samedi, Noah Lyles a assuré comme d'habitude le spectacle avant, pendant, et après la course. "Je suis prêt", a souri le triple champion du monde à Budapest l'été dernier (100, 200, 4x100 m), qui visera un quadruplé inédit à Paris en espérant une sélection sur le 4x400 m.

Italie-Croatie, choc couperet dans le groupe B

L'Italie, surclassée par l'Espagne, et la Croatie, vieillissante, s'affrontent lundi à Leipzig (21h) dans un match couperet pour la qualification en 8es de finale de l'Euro.

Ce choc pourrait laisser sur le carreau le tenant du titre ou la brillante génération Modric.

Après sa difficile victoire contre l'Albanie lors de son premier match (2-1), l'Italie n'a pas du tout rassuré contre l'Espagne, contre qui elle a reçu une leçon et n'a pas existé (1-0), sauf Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien, élu meilleur joueur lors du dernier championnat d'Europe, reste sur les mêmes bases qu'il y a trois ans, se démarquant du reste de son équipe.

Mais le titre remporté à l'été 2021, contre toute attente, semble désormais compliqué à conserver pour les Italiens, qui devront faire sans le défenseur de l'Inter Milan Federico Dimarco, touché au mollet droit. Sauf si ce match contre la Croatie, encore plus inquiétante, réveille et relance la Nazionale avant les 8es de finale, qu'elle peut rejoindre si elle fait au moins un match nul.

"Je ne parlerais pas de rachat mais simplement de faire mieux que ce que nous avons fait contre l'Espagne. Nous n'avons pas livré un match à la hauteur de l'Italie", a ainsi déclaré samedi le milieu de terrain Lorenzo Pellegrini.

Modric vieillissant

Pour cette rencontre, le sélectionneur italien Luciano Spalletti a déjà annoncé son intention de faire trois changements par rapport à l'équipe qui a été dominée par les Espagnols, avec notamment en pointe Mateo Retegui à la place de Gianluca Scamacca, buteur resté muet lors des deux premiers matches.

Emmenés par leur vétéran et capitaine de 38 ans Luka Modric, qui ne semble plus si inusable, les Croates ont encore plus déçu sur les deux premiers matches: vieillissants, lents et sans grande inspiration. Même le milieu à trois de l'équipe à damiers rouge et blanc, avec Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic aux côtés de Modric, habituellement l'arme maîtresse des Croates, n'a pas flamboyé.

Également inexistants contre l'Espagne (3-0), les joueurs de Zlatko Dalic ont concédé le match nul contre les Albanais (2-2), barragistes et adversaires théoriquement les plus faibles du relevé groupe B. Avec un seul point au compteur, les Croates, vice-champions du monde 2018 et troisièmes du Mondial 2022, doivent donc s'imposer contre l'Italie pour espérer voir les huitièmes.

La fin d'une ère?

Les "Vatreni" (les "Ardents" en croate) n'ont pas brillé lors des dernières éditions de l'Euro avec deux éliminations en 8es de finale en 2016 et 2021. Mais en cas d'élimination, la Croatie tournerait probablement de façon définitive la page de sa génération dorée. Et si c'est sa dernière compétition en sélection, la carrière internationale de Modric se terminerait tristement.

Dans l'autre match du groupe, les Albanais devront eux aussi battre l'Espagne pour franchir le premier tour. Mais la Roja voudra certainement poursuivre son sans-faute pour aborder en pleine confiance son 8e de finale.