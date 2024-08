Rodriguez au Betis Séville ++ Servette face à Chelsea?

Guerdat décroche l'argent, Fuchs maudit Guerdat a manqué de peu un 2e titre olympique Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Sacré en 2012 sur Nino des Buissonnets, Steve Guerdat tient sa deuxième médaille olympique individuelle. En selle de Dynamix de Belheme, le Jurassien s'est paré d'argent mardi aux Jeux de Paris. Le titre est revenu à l'Allemand Christian Kukuk, sur Checker 47. Sixième des qualifications la veille, Steve Guerdat (42 ans) a vécu une matinée quasi parfaite. Il efface ainsi de belle manière la désillusion vécue dans le concours par équipes, où l'ambitieuse formation helvétique avait échoué dès les qualifications. Dernier à s'élancer dans un "jump-off" qui n'a réuni que trois cavaliers et qui comportait huit sauts, Steve Guerdat a dû prendre tous les risques après que Christian Kukuk avait réalisé un sans faute en barrage en 38''34. Il est parti à la faute sur l'avant-dernier obstacle en tentant de raccourcir sa trajectoire. Remarquable de fluidité, le champion d'Europe 2023 s'était montré le plus rapides parmi les trois "finalistes" sur le parcours normal (80''99). Maigre consolation, il a été battu de 0''04 par Christian Kukuk en barrage. Le bronze est revenu au Néerlandais Maikel van der Vleuten, sur Beauville Z, également auteur d'une faute (en 39''12), Fuchs maudit Cruel dénouement en revanche pour Martin Fuchs et Leone Jei mardi matin dans la carrière du Château de Versailles. La Zurichois de 32 ans a commis une faute sur le tout dernier obstacle de l'exigeant parcours normal, alors qu'il avait réussi l'exploit d'effectuer plus de la moitié du parcours sans son étrier gauche. Il semble bel et bien maudit aux Jeux olympiques.

Ricardo Rodriguez signe au Betis Séville Ricardo Rodriguez découvrira un troisième grand championnat européen. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Ricardo Rodriguez va poursuivre sa carrière en Espagne. Le Betis Séville a annoncé sur son compte X la venue du défenseur international suisse. Le latéral gauche de 31 ans, qui n'a pas obtenu de nouveau contrat en Serie A avec le Torino, a signé une entente de deux ans avec le club andalou. Après avoir évolué en Allemagne et en Italie, le joueur formé au FC Zurich et comptant 120 sélections va découvrir son troisième grand championnat européen, dans le pays d'origine de son père.

Le Tahitien Kauli Vaast sacré Kauli Vaast, premier champion olympique tahitien Image: KEYSTONE/AP/Ed Sloane Le Tahitien Kauli Vaast a obtenu lundi à Teahupo'o le premier titre olympique du surf français. Il est devenu le premier médaillé d'or du sport tahitien. Habitant tout près du spot et porté par la ferveur de toute la Polynésie, Vaast (22 ans) a pris les deux plus belles vagues d'une finale très relevée pour battre avec panache l'Australien Jack Robinson. Le Brésilien Gabriel Medina a décroché le bronze. "J'ai mis un beau score sur ma première vague et ensuite c'étaient les quinze minutes les plus longues de ma vie. Mais il n'y a eu plus de vague pendant 15 minutes... le mana était avec moi", a dit Vaast, en référence à la force surnaturelle de la culture polynésienne. Chez les dames, Caroline Marks (22 ans) est devenue la deuxième Américaine championne olympique de surf après Carissa Moore en 2021. Dans une finale équilibrée qui s'est jouée dans les dernières minutes, la championne du monde 2023 est venue à bout de la Brésilienne Tatiana Weston-Webb. La Réunionnaise Johanne Defay s'est parée de bronze.

Ehammer pour mettre fin à 36 ans de disette La soirée de mardi pourrait être historique pour l'athlétisme helvétique aux JO de Paris. Simon Ehammer peut devenir le premier athlète suisse à se hisser sur un podium olympique depuis le colosse Werner Günthör, en bronze au lancer du poids en 1988. Steve Guerdat et Martin Fuchs lorgneront aussi le podium mardi matin à Versailles. Si l'or semble promis au champion olympique et du monde en titre Miltiadis Tentoglou au saut en longueur, tout est possible derrière le Grec. No 2 de la saison avec ses 8m41 réalisés en qualifications des Européens de Rome, Simon Ehammer ne se cache pas. L'Apenzellois vise le podium à Paris, deux ans après s'être paré de bronze dans la spécialité aux Mondiaux de Eugene. Le podium est également l'objectif des cavaliers de saut d'obstacles Martin Fuchs et Steve Guerdat, revanchards après leur élimination consommée en qualification du concours par équipe. Le Zurichois, sur Leone Jei, et le Jurassien, en selle de Dynamix de Belheme, ont parfaitement rectifié le tir en se classant respectivement 5e et 6e de la qualification individuelle. Les candidats au podium sont nombreux, avec le Suédois Henrik von Eckermann, le Néerlandais Harrie Smolders, le Britannique Ben Maher, l'Irlandais Shane Sweetnam ou encore le Français Julien Epaillard, vainqueur de la qualification. Et la lutte s'annonce intense: les 30 duos en lice en découdront sur une seule manche, qui comprendra de grandes difficultés, avec un barrage en cas d'égalité. Jayet dans l'histoire Une autre médaille historique pourrait par ailleurs tomber mardi, au large de Marseille. La navigatrice Maud Jayet a certes perdu sa place sur le podium provisoire après sa contre-performance dans la dernière régate qualificative. Mais la Vaudoise, 4e avant la Medal Race, peut encore espérer offrir à la voile suisse son premier podium olympique depuis... 1968. En beachvolley, les deux duos féminins suisses disputeront leur quart de finale. Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré se mesureront dès 21h aux Australiennes Mariafe Artacho del Solar/Taliqa Clancy, alors que Tanja Hüberli et Nina Brunner se frotteront aux Américaines Sara Hughes/Kelly Cheng à 22h. Un derby helvétique n'est possible qu'en finale, ou dans le match pour le bronze.

Le rêve de Thierry Henry prend forme Jean-Philippe Mateta: un doublé en demi-finale du tournoi olympique. Image: KEYSTONE/AP/Silvia Izquierdo Le rêve de Thierry Henry de mener la France au titre olympique est toujours d’actualité. Les Bleus disputeront vendredi la finale du tournoi contre l’Espagne au Parc des Princes. A Lyon, la France s’est imposée 3-1 devant l’Egypte après les prolongations. Auteur d’un doublé, Jean-Philippe Mateta a été le sauveur des Tricolores qui avaient concédé l’ouverture du score peu après l’heure de jeu. L’attaquant de Crystal Palace partage les lauriers avec son ancien coéquipier Michael Olise. Le futur joueur du Bayern Munich a scellé le score après avoir été à l'origine des deux premiers buts des siens. Comme la France, l’Espagne a dû courir derrière le score pour battre le Maroc 2-1 à Marseille. Un mois après l’Euro, le football espagnol peut cueillir un nouveau titre qui renforcera l’emprise presque totale qu'il exerce cette année. Mais pour y parvenir, la Roja devra impérativement neutraliser le duo maître formé par Mateta et Olise.

Record du monde pour Armand Duplantis, encore champion olympique Armand Duplantis a battu son propre record du monde à Paris, devant une foule en délire. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Armand Duplantis a réussi son pari fou. Le perchiste suédois s'est offert un deuxième titre olympique consécutif en battant son propre record du monde à Paris. Il a franchi la barre record de 6m25. "Mondo" Duplantis a réalisé l'exploit qu'il avait manqué lors des derniers championnats d'Europe à Rome. Après deux essais manqués, il a finalement franchi la barre de 6m25 devant un public en délire lundi au Stade de France. Ce record dépasse d'un centimètre celui qu'il avait établi à Xiamen le 20 avril. Le Suédois de 24 ans s'était déjà assuré son titre une demi-heure plus tôt lorsqu'il a été le seul à franchir 6m00. Il avait également effacé facilement une barre à 6m10 pour battre une première fois le record olympique. Avant "Mondo", seuls l'Américain Bob Richards, en 1952 et 1956, et la Russe Yelena Isinbayeva, en 2004 et 2008, avaient obtenu deux titres olympiques au saut à la perche. L'argent est revenu à l'Américain Sam Kendricks (5m95) et le bronze au Grec Emmanouil Karalis (5m90). L'or après l'argent Médaillée d'argent il y a trois ans à Tokyo, la Britannique Keely Hodgkinson est devenue championne olympique du 800 m. Elle s'est imposée en 1'56''72 devant l'Ethiopienne Tsige Duguma et la Kényane Mary Moraa. Le 5000 m féminin est revenu à la Kényane Beatrice Chebet (14'28''56). La médaillée de bronze des Mondiaux 2023 a battu au sprint sa compatriote Faith Kipyegon, championne du monde en titre et finalement déclassée. L'argent est revenu à la Néerlandaise Sifa Hassan et le bronze à l'Italienne Nadia Battocletti. L'Américaine Valarie Allman a quant à elle remporté son deuxième titre olympique consécutif du lancer du disque avec un jet mesuré à 69m50.

Mujinga Kambundji échoue en demi-finale sur 200 m Mujinga Kambundji a manqué d'énergie en demi-finale du 200 m Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Mujinga Kambundji ne disputera pas une quatrième finale olympique individuelle mardi soir à Paris. La Bernois a craqué en demi-finale du 200 m, signant le 11e chrono total en 22''63. Brillante 6e samedi sur 100 m, Mujinga Kambundji avait déjà souffert dimanche lors des séries du 200 m, ne passant l'épaule que pour 0''03. Mais cette performance mi-figue mi-raison n'était pas due qu'à l'enchaînement de deux courses en moins de 15 heures. Auteure d'un bon départ lundi soir, la double championne d'Europe en titre du 200 m a manqué cruellement d'énergie sur les 50 derniers mètres. Son chrono ne lui permettait ainsi déjà plus d'espérer être repêchée au temps avant même le départ de la troisième demi-finale. "Je suis quand même un peu déçue. J'en voulais plus. Mais j'ai senti que c'était difficile au niveau de l'énergie. J'ai plus galéré que les autres années, et plus que mes adversaires", a expliqué au micro de la RTS Mujinga Kambundji, qui a manqué le top 8 pour 0''38. "J'ai fait avec ce que j'avais dans les jambes. C'est dommage, mais j'ai déjà fait une grande finale ici", a-t-elle poursuivi. Techniquement, c'était moyen, moins léger que d'habitude. Normalement je sors du virage comme un boulet de canon et là, j'étais scotchée à la piste", a-t-elle regretté.

Les Suisses en repêchages du 200 m Timothé Mumenthaler devra passer par les repêchages pour tenter de rallier les demi-finales du 200 m. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Timothé Mumenthaler, William Reais et Felix Svensson ne se sont pas qualifiés directement pour les demi-finales du 200 m. Les trois sprinteurs suisses devront passer par les repêchages mardi (12h30). Le Genevois a terminé cinquième de sa série, en 20''63, loin de son chrono qui lui avait permis de devenir champion d'Europe le 10 juin à Rome (20''28). En 20''54, Svensson s'est lui aussi classé cinquième de sa course. Médaillé de bronze à Rome, Reais a déçu avec une septième et dernière place en 20''92 d'une série remportée par le champion olympique du 100 m Noah Lyles (20''19). Le meilleur temps de ce premier tour a été l'oeuvre de l'Américain Kenny Bednarek (19''96).

Maud Jayet quatrième avant la Medal Race Maud Jayet a le podium en ligne de mire. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET Maud Jayet abordera sa Medal Race mardi avec la médaille de bronze en ligne de mire. La navigatrice vaudoise a mal négocié la dernière course de qualification mais peut encore croire au podium. Le manque de vent a largement perturbé la tenue des courses de voile olympique au large de Marseille lundi. En ILCA 6, la catégorie de Maud Jayet, seule une des deux courses prévues a pu aller à son terme. Et pas de la meilleure manière pour la Vaudoise de 28 ans, qui l'a bouclée à la 23e place. Forcée de barrer ce résultat, le pire de sa semaine, Jayet a perdu sa place sur le podium provisoire. Elle peut toutefois encore rêver du bronze si elle réalise une bonne Medal Race. "Mon objectif doit être de la gagner, et ensuite seulement de voir ce que font les autres navigatrices", a-t-elle déclaré. Les deux premières places sont en revanche promises à la Néerlandaise Marit Bouwmeester et à la Danoise Anne-Marie Rindom. Lengwiler en tête En kitesurf, Elena Lengwiler mène la danse après cinq des seize courses de qualification prévues. La Saint-Galloise, qui a bénéficié d'un reclassement après sa disqualification lors de la quatrième course dimanche, a remporté la seule régate qui a pu se tenir lundi. De leur côté, Yves Mermod et Maja Siegenthaler ont vu leurs deux courses du jour être annulées en 470 mixte. L'équipage bernois pointe toujours à la dixième et dernière place qualificative pour la Medal Race après six des dix courses.

Steve Guerdat et Martin Fuchs qualifiés pour la finale Steve Guerdat s'est bien rattrapé après sa mauvaise journée lors du concours par équipe. Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Auteur d'un sans-faute avec sa jument Dynamix, Steve Guerdat s'est qualifié pour la finale de saut d'obstacles lundi. Martin Fuchs a également passé l'écueil, mais pas le novice Edouard Schmitz. Dans le somptueux décor du parc du château de Versailles, le Jurassien a bien réagi après sa mauvaise journée lors du concours par équipe (deux fautes). Martin Fuchs a lui aussi réalisé un sans-faute sur son hongre Leone Jei, tout comme une vingtaine d'autres cavaliers. Remplaçant du vétéran Pius Schwizer, Edouard Schmitz a fait tomber deux barres, dont une sur le dernier obstacle du parcours. Même sans cette ultime faute, le Genevois de 24 ans n'aurait pas fait partie des trente qualifiés.

Dougoud manque le coche, Marx également Martin Dougoud ne décrochera pas de médaille en kayak cross. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Martin Dougoud repartira bredouille des JO de Paris. Quatrième en slalom, le Doubiste a été éliminé en demi-finale de l'épreuve du kayak cross lundi dans la Stade nautique de Vaires-sur-Marne. L'attente se prolonge donc encore pour le canoë-kayak helvétique, qui n'a décroché jusqu'ici qu'une seule médaille olympique, mais en régates. Le quatuor Ingrid Harlamov/Sabine Eichenberger/Daniela/Baumer/Gabi Müller s'était paré d'argent en 1996 à Atlanta en kayak. Privé de bronze pour 0''57 le 1er août en slalom, Martin Dougoud comptait bien prendre sa revanche dans l'épreuve spectaculaire du cross, nouvellement inscrite au programme des JO. Médaillé de bronze aux Mondiaux 2023 ainsi qu'aux Européens 2024 en contre-la-montre dans la discipline, il pouvait croire en son étoile. Mais, aussi spectaculaire soit-elle, l'épreuve du cross n'offre aucune garantie en raison des nombreux contacts entre les quatre concurrents. Le Palois d'adoption en a fait l'amère expérience lundi après-midi. Le médaillé de bronze des Mondiaux 2023 a ainsi manqué son départ en demi-finale. Il a ensuite pris tous les risques, mais est parti à la faute au passage d'une porte. Alena Marx n'a pas non plus signé d'exploit, pour sa troisième épreuve disputée dans ces joutes parisiennes. La Bernoise de 23 ans, 11e en kayak (demi-finaliste) et 8e en canoë en slalom, a elle aussi connu l'élimination en demi-finale de ce "slalom de l'extrême".

Chelsea après Braga pour le Servette FC ? Chelsea peut-être sur la route du Servette FC... Image: KEYSTONE/AP/Tony Avelar L’avenir européen du Servette FC s’assombrit. S’ils ne sortent pas victorieux de leur double confrontation contre Braga, les Grenat seront opposés à Chelsea ! La formation de Thomas Häberli devra vraiment se surpasser pour disputer à nouveau une phase de poules. Avec le Sporting Braga, quatrième du dernier championnat du Portugal, elle se mesurera dès ce jeudi à un adversaire déjà très redoutable au troisième tour préliminaire de l’Europa League. S’ils s’imposent lors de cette double confrontation, les Grenat joueront leur place en phase de poules de l’Europa League contre Trabzonspor ou le Rapid de Vienne avec l’assurance, en cas d’élimination, de disputer la phase de poules de la Conference League. S’il ne déjoue pas les pronostics contre Braga, Servette affrontera Chelsea, double vainqueur de la Ligue des Champions et qui revient sur la scène européenne après une parenthèse d’une année. Dirigés désormais par l’Italien Enzo Maresca, les Londoniens aborderont très certainement ce play-off avec minutie pour ne pas s’exposer à une déconvenue qui passerait très mal. Leader de la Super League, le FC Lugano connaît également son programme. S’ils éliminent le Partizan Belgrade, les Tessinois retrouveront le Besiktas Istanbul en play-off de l’Europa League. S’ils échouaient devant les Serbes, leur qualification pour la phase de poules de la Conference League se jouerait contre les Danois de Silkeborg ou les Belges de la Gantoise, le club de l’ex-Xamaxien Franck Surdez. Respectivement opposés au troisième tour préliminaire de la Conferece League au Slask Wroclaw et au Vitoria Guimaraes, le FC St. Gall et le FC Zurich connaissent également leurs futurs adversaires en cas de succès : le perdant de la confrontation entre Trabzonspor et le Rapid de Vienne pour le FC St. Gall, le vainqueur de celle entre le Botev Plovdiv et le Zrinjski Mostar pour le FC Zurich.

La 8e médaille d'or attendra pour Simone Biles Simone Biles est tombée à la poutre et a fini 5e Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco Simone Biles et la poutre ne font pas bon ménage aux Jeux. L'Américaine est tombée de l'engin en finale et n'a terminé que 5e. Biles n'a obtenu que 13,100 points et a dû attendre de longues minutes le verdict des juges après son exercice. La Texane de 27 ans avait successivement remporté l'or avec l'équipe américaine, au concours général et au saut. Mais elle ne devra normalement pas attendre bien longtemps ce huitième titre olympique. La Texane est en effet la grande favorite de la finale au sol de lundi après-midi (dès 14h23). L'or à la poutre a été remporté à la surprise générale par Alice D'Amato. L'Italienne de 21 ans a triomphé avec 14,366 points devant la Chinoise Zhou Yaqin (14,100). Cette dernière a certes présenté l'exercice le plus difficile des huit finalistes, mais elle est tombée de l'engin, tout comme Biles.