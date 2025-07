Sabalenka en quarts ++ Martin Fuchs sacré

Euro dames: la Norvège fait le plein dans le groupe A Caroline Graham Hansen, à gauche, a donné la victoire aux Norvégiennes Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino La Norvège fait la course en tête dans le groupe A de l'Euro dames. A Sion, elle a empoché un deuxième succès consécutif en s'imposant 2-1 face à la Finlande.

Après avoir battu la Suisse 2-1 aussi lors de la journée initiale, les Norvégiennes ont récidivé au stade de Tourbillon. Elles ont bénéficié d'un autogoal de Nyström dès la 3e avant de concéder l'égalisation de Sevenius (32e).

C'est finalement l'une des deux vedettes de la sélection, la joueuse de Barcelone Caroline Graham Hansen, qui a fait la décision à la 84e après une action individuelle aussi impressionnante qu'un brin chanceuse. Son centre-tir, qui a fini au fond du but finnois via le poteau, semblait bien davantage être pensé comme un centre que comme un tir...



Sabalenka domine Mertens en deux sets Aryna Sabalenka sera présente au rendez-vous des quarts de finale à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Aryna Sabalenka sera présente au rendez-vous des quarts de finale à Wimbledon. Le no 1 mondial n'a eu besoin que de deux sets pour vaincre la solide Elise Mertens (no 24) dimanche au 4e tour.

Battue en finale des deux premiers tournois du Grand Chelem de l'année (Open d'Australie et Roland-Garros), Aryna Sabalenka s'est imposée 6-4 7-6 (7/4) devant la Belge, titrée sur le gazon de Bois-le-Duc en juin. Elle s'est ainsi hissée en quarts de finale des onze derniers Majeurs qu'elle a disputés.

La Bélarusse a accusé un break de retard dans la deuxième manche avant de forcer la décision au tie-break. Elle est d'ailleurs intraitable dans cet exercice: elle a remporté les 14 derniers jeux décisifs qu'elle a dû négocier en Grand Chelem (dont trois depuis le début du tournoi).

Aryna Sabalenka se frottera au tour suivant à l'invitée-surprise de ces quarts de finale, Laura Siegemund (WTA 104), plutôt habituée à briller en double. Elle se méfiera forcément de l'Allemande de 37 ans, très à l'aise sur herbe et qui n'a pas perdu le moindre set dans ses quatre premiers matches disputés à Church Road.



Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e Martin Fuchs et Leone Jei ont remporté dimanche le GP d'Aix-la-Chapelle Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Les cavaliers suisses ont frappé fort dimanche dans le GP du prestigieux CHIO d'Aix-la-Chapelle.

Martin Fuchs a cueilli la victoire sur Leone Jei, Steve Guerdat terminant quant à lui 3e avec Dynamix de Belheme.

Martin Fuchs a survolé les débats dans le barrage final, qui réunissait les onze cavaliers ayant réussi un sans faute sur chacune des deux premières manches. Le Zurichois a mis 50''29 pour boucler son troisième parcours de la journée, soit 2''12 de mieux que sa dauphine américaine Laura Kraut qui montait Baloutinue.

Steve Guerdat a également signé un parcours immaculé sur le "jump off", mais en concédant 2''30 à son compère. Le vice-champion olympique de Paris 2024 empoche ainsi un chèque de 220'000 euros, alors que Martin Fuchs a droit à une prime d'un demi-million d'euros pour cette victoire.

C'est la cinquième fois que Martin Fuchs (33 ans dimanche prochain) remporte le Grand Prix d'un des quatre concours estampillés Grand Chelem (avec Genève, Bois-le-Ducs et Spruce Meadows). Le champion d'Europe individuel de 2019, deux fois vainqueur tant à Genève (2019, 2021) qu'au Canada (2023, 2024), n'avait encore jamais triomphé dans la Mecque du saut d'obstacles.

Martin Fuchs est d'ailleurs simplement le quatrième cavalier suisse à s'adjuger ce prestigieux Grand Prix, après Paul Weier en 1973, Willi Melliger en 1983, et son oncle Markus Fuchs en 2004.



GP de Grande-Bretagne: Norris gagne, une Sauber sur le podium Nico Hülkenberg a signé le meilleur résultat de sa carrière en F1 Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone devant son coéquipier Oscar Piastri. Le podium a été complété par l'Allemand Nico Hülkenberg (Sauber-Ferrari).

A 37 ans, Hülkenberg a provoqué une véritable sensation en finissant sur la troisième marche du podium à l'occasion de son 239e Grand Prix. Jamais encore le vainqueur des 24 Heures du Mans 2015 n'avait terminé dans le top 3 d'une course de formule 1! Pour Sauber, après des années de vaches maigres, c'est un premier podium depuis le GP du Japon en 2012...

Sur un tracé rendu très piégeux par les averses, les McLaren ont encore dominé les débats et ce en dépit de la pénalité de dix secondes infligée à Piastri, qui a ainsi perdu la course. Mais il conserve la tête du championnat avec 8 points d'avance sur Norris.

Le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Ferrari) a terminé quatrième. Il a mis fin à une série de 12 podiums consécutifs sur le légendaire circuit de Silverstone.



Tour de France: coup double pour Mathieu van der Poel La joie de Mathieu van der Poel à l'arrivée Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Mathieu van der Poel a fait coup double à Boulogne-sur-Mer lors de la 2e étape du Tour de France. Le Néerlandais s'est imposé et a revêtu le maillot jaune de leader.

Au terme d'un sprint royal en montée, van der Poel a devancé le Slovèbe Tadej Pogacar et le Danois Jonas Vingegaard, soit les deux grands favoris pour la victoire finale à Paris. Le spécialiste des classiques - qui a cette année remporté Milan - San Remo et Paris - Roubaix - a ainsi fêté un deuxième succès sur le Tour de France. En 2021, il avait déjà gagné la 2e étape avant de porter le maillot jaune pendant six jours.

Son coéquipier Jasper Philipsen, vainqueur la veille à Lille et premier porteur du maillot de leader, a franchi la ligne à plus de 30 secondes. Au général, van der Poel compte 4 secondes d'avance sur Pogacar et 6 sur Vingegaard.



Bayern Munich: fracture du péroné pour Jamal Musiala Jamal Musiala a été évacué sur une civière Image: KEYSTONE/AP/BRYNN ANDERSON Jamal Musiala (Bayern Munich) souffre d'une fracture du péroné après un contact avec le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma. Le milieu offensif allemand sera indisponible pour une longue durée.

Remplacé à la mi-temps du match perdu 2-0 à Atlanta, l'international allemand de 22 ans est en cours de rapatriement. Il sera opéré prochainement, a précisé le Bayern dans un communiqué. "Cette grave blessure et cette longue absence sont un véritable choc pour Jamal et pour nous tous", a commenté Max Eberl, directeur sportif du Bayern.

Selon la presse allemande, Jamal Musiala devrait être éloigné des terrains entre quatre et cinq mois, avec un retour espéré pour les derniers matches avant la trêve hivernale. Le choc avec Donnarumma s'est produit dans le temps additionnel de la première période, samedi. Musiala était parvenu à se faufiler entre le défenseur parisien Pacho et son gardien de but.

L'Italien a plongé, mais dans sa chute, la jambe gauche de l'attaquant allemand s'est retrouvée en porte-à-faux et a plié sous le poids de Donnarumma. "C'est une situation dans laquelle on ne doit pas sortir de cette façon. C'est très risqué. Il accepte le risque de blesser son adversaire", a reproché le gardien du Bayern, Manuel Neuer après la rencontre.



Fritz s'impose avant la limite et rejoint Khachanov en quart Taylor Fritz figure pour la 3e fois en quart de finale à Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Joanna Chan Taylor Fritz (no 5) n'a pas dû forcer son talent pour se hisser en quart de finale à Wimbledon. L'Américain a bénéficié de l'abandon de Jordan Thompson (ATP 44) dimanche au 4e tour.

Finaliste du dernier US Open, Taylor Fritz menait 6-1 3-0 après un peu plus de 40 minutes de jeu lorsque son adversaire australien a jeté l'éponge en raison d'une blessure. Il se frottera au Russe Karen Khachanov (no 17) pour une place dans le dernier carré.

C'est la troisième fois que Fritz se hisse en quart de finale à Wimbledon, lui qui a échoué à ce stade de la compétition en 2022 et en 2024 sur le gazon londonien. Après deux premiers tours difficiles bouclés en cinq sets dans la foulée de son titre à Eastbourne, il abordera son prochain match avec le plein d'énergie.



Les soeurs Vergé-Dépré terminent au 3e rang à Gstaad La joie d'Anouk (à droite) et de Zoé Vergé-Dépré, qui ont pris la 3e place à Gstaad Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont décroché dimanche la 3e place du tournoi Elite16 de Gstaad, qui vivait sa 25e édition.

Les soeurs bernoises ont battu la paire Tanja Hüberli/Leona Kernen dans une "petite finale" 100% helvétique.

La Team "Zouk" a survolé les débats dimanche après-midi face à la Schwytzoise et à sa nouvelle partenaire bernoise, s'imposant 21-17 21-11. Les deux meilleurs duos féminins suisses avaient déjà été opposés samedi en 8e de finale, avec là aussi un succès des soeurs Vergé-Dépré en deux sets (21-18 21-15).

Anouk et Zoé Vergé-Dépré confirment ainsi l'excellence de leur forme, elles qui avaient déjà terminé au 3e rang du tournoi Elite16 d'Ostrava en juin avant de cueillir leur premier titre en commun dans le tournoi Challenge d'Alanya. Elles n'ont perdu qu'un seul match cette semaine, en demi-finale face aux Américaines Kristen Nuss/Taryn Brasher.

Les deux soeurs offrent ainsi au beachvolley féminin helvétique son premier podium à Gstaad depuis 2012 et la 3e place de la paire Simone Kuhn/Nadine Zumkehr. Tanja Hüberli et Leona Kernen devront quant à elles patienter avant de fêter un premier top 3 dans une épreuve de la plus haute catégorie. Mais elles ont confirmé leur montée en puissance dans l'Oberland bernois.



Marlen Reusser prend les commandes du Giro Marlen Reusser (ici lors du dernier Tour de Suisse) a pris les commandes du Giro dimanche Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER Marlen Reusser a pris les commandes dès la 1re étape du Tour d'Italie féminin. La Bernoise a remporté dimanche le contre-la-montre de 14,2 km disputé à Bergame.

La récente lauréate du Tour de Suisse a donc affiché d'emblée ses ambitions sur ce Giro. Elle s'est imposée en 17'22 en devançant de 12'' la Belge Lotte Kopecky (2e) et de 16'' l'Italienne Elisa Longo Borghini (3e). La 4e place est revenue à la quadruple gagnante de ce Giro, la Néerlandaise Anna van der Breggen (à 20'').

Marlen Reusser vise la victoire finale dans cette épreuve qui comporte huit étapes et qu'elle estime taillée pour elle. Ses principales rivales devraient justement être Kopecky, 2e du général l'an passé, Longo Borghini, vainqueure sortante, et van der Breggen. A noter aussi la 12e place dans ce chrono inaugural de la Grisonne Elena Hartmann, qui a concédé 44''.



Khachanov premier qualifié pour les quarts à Wimbledon Karen Khachanov est le premier quart de finaliste de Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Karen Khachanov (no 17) est le premier joueur qualifié pour les quarts de finale de l'édition 2025 de Wimbledon. Le Russe a mis fin au parcours de Kamil Majchrzak (ATP 109) dimanche.

Trois ans après son premier quart de finale sur le gazon de l'All England Club, Khachanov s'est imposé 6-4 6-2 6-3 au 4e tour devant le Polonais, qui jouait à 29 ans son premier 8e de finale en Grand Chelem. Il s'agit de son quatrième succès en quatre affrontements.

Karen Khachanov affrontera en quart de finale le vainqueur du match entre l'Américain Taylor Fritz (no 5) et l'Australien Jordan Thompson (ATP 44).



La Suisse termine au 8e rang de "son" Mondial M19 Dayan Nessah et la Suisse ont terminé au 8e rang du Mondial M19 Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO L'équipe de Suisse a conclu "son" Mondial M19 comme elle l'avait entamé: avec une défaite face à Israël.

Les jeunes protégés du coach Ivan Rudez se sont inclinés 79-68 face aux espoirs israéliens dans le match pour la 7e place dimanche matin à Lausanne.

Les Helvètes bouclent donc cette compétition à un remarquable 8e rang, même s'ils ont perdu leurs trois derniers matches. L'exploit réalisé en 8e de finale face à la France restera comme LE grand moment suisse d'un tournoi dans lequel Dayan Nessah (17,7 points, 9,3 rebonds et 3,4 assists en moyenne par match) s'est mis particulièrement en évidence. Le Genevois de 19 ans a cumulé 25 points et 8 rebonds dimanche.



La Team "Zouk" s'incline également en demi-finale Anouk (à droite) et Zoé Vergé-Dépré retrouveront Hüberli/Kernen dans le match pour la 3e place à Gstaad Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les deux meilleures paires féminines suisses en découdront dans le match pour la 3e place dimanche dès 14h dans le tournoi Elite16 de Gstaad.

Les soeurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont connu le même sort que Tanja Hüberli/Leona Kernen en s'inclinant en demi-finale.

La Team "Zouk" a été battue 21-14 21-17 par les Américaines Kristen Nuss/Taryn Brasher. Nettement dominées dans la première manche, Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont résisté jusqu'à 13-13 dans la seconde avant de perdre quatre points d'affilée. Hüberli/Kernen ont quant à elles subi la loi des Lettones Tina Graudina et Anastasija Samoilova en demi-finale, en deux sets également (21-18 24-22).

Les deux duos suisses ont déjà été opposés samedi sur le sable bernois, en 8e de finale. Les soeurs Vergé-Dépré l'avaient emporté en deux manches (21-18 21-15). Le vainqueur de leur affrontement dominical offrira au beach féminin helvétique son premier podium à Gstaad depuis la 3e place de Simone Kuhn/Nadine Zumkehr en 2012.



Hüberli/Kernen battues en demi-finale à Gstaad Tanja Hüberli (à droite) et Leona Kernen ont connu la défaite en demi-finale à Gstaad Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Il n'y aura pas de derby suisse en finale du tournoi Elite16 de Gstaad. Tanja Hüberli et Leona Kernen ont en effet connu la défaite dans la première demi-finale dimanche matin.

La Schwytzoise, médaillée de bronze aux JO de Paris avec Nina Brunner, et sa nouvelle partenaire bernoise se sont inclinées 21-18 24-22 devant les Lettones Tina Graudina et Anastasija Samoilova. Elles ont pourtant offert une superbe résistance dans la deuxième manche, s'offrant même une balle d'égalisation à un set partout avant de plier sur la quatrième balle de match.

Deuxième paire suisse en lice dans le dernier carré sur le sable bernois, les soeurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré se mesurent quant à elles aux Américaines Kristen Nuss/Taryn Brasher dans la deuxième demi-finale (dès 11h). Le match pour la 3e place est prévu à 14h, la finale dès 16h.



Deux records du monde, grâce à Kipyegon et Chebet Faith Kipyegon a battu le record du monde du 1500 m samedi à Eugene Image: KEYSTONE/AP/FREDERIC SIERAKOWSKI Faith Kipyegon et Beatrice Chebet ont brillé samedi à Eugene. Les Kényanes ont respectivement battu les records du monde du 1500 et du 5000 m lors du meeting de Ligue de diamant "Prefontaine Classic".

Pour Faith Kipyegon, un chrono de 3'48''68 a permis de battre son propre record (3'49''04 en 2024 à Paris). Elle confirme sa suprématie totale sur le demi-fond, elle qui est également triple championne olympique et triple championne du monde de la discipline.

La championne du monde et vice-championne olympique du 5000 m a su rebondir après avoir échoué la semaine dernière à Paris à casser la barrière des 4 minutes sur le mile (1609 m). Son équipementier avait monté pour elle une course non officielle, comme pour son partenaire d'entraînement, la légende Eliud Kipchoge, lorsqu'il avait couru un marathon en moins de deux heures en 2019.

Une première Sous un grand soleil et dans un Hayward Field à guichets fermés (plus de 12'600 spectateurs), la compatriote et "meilleure amie" de Kipyegon, Beatrice Chebet, avait chauffé la foule en s'emparant du record du monde du 5000 m en 13'58''06, devenant la première femme à courir en moins de 14 minutes.

Chebet s'est ainsi approprié un prestigieux "double-double": elle détient aussi le record du monde du 10'000 m (28'54''14 à Eugene déjà en 2024) et avait remporté les deux courses aux Jeux olympiques de Paris l'an passé.

Jefferson dompte Alfred D'autres records du monde ont tremblé samedi dans le Hayward Field. La championne olympique bahreïnie Winfred Yavi a foncé dans le dernier tour du 3'000 m steeple pour signer la troisième meilleure performance de tous les temps (8'45''25). Le Suédois Armand Duplantis a lui buté trois fois sur une barre à 6m29 après avoir porté le record à 6m28 il y a trois semaines à Stockholm.

Le vice-champion olympique jamaïcain du 100 m Kishane Thompson a par ailleurs facilement gagné en 9''85. La médaillée de bronze de Paris, l'Américaine Melissa Jefferson, a elle dominé la championne olympique de Sainte-Lucie Julien Alfred (10''75 contre 10''77), confirmant sa nouvelle dimension en ce début de saison, pendant que Sha'Carri Richardson prenait la dernière place en 11''19.