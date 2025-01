Shiffrin a retrouvé la neige ++ West Ham tient son nouveau coach

Mikaela Shiffrin a retrouvé la neige Mikaela Shiffrin lors de sa chute à Killington Image: KEYSTONE/AP/ROBERT F. BUKATY Mikaela Shiffrin a annoncé, vidéo à l'appui, avoir repris le ski. Elle s'était blessée voici un mois et demi lors du géant de Killington. Elle n'a pas évoqué un potentiel retour à la compétition. Dans cette vidéo publiée sur son compte Instagram mercredi soir, on voit Shiffrin, incognito parmi les amateurs avec un pantalon de ski noir et une doudoune violette, enchaîner quelques virages sans trop d'intensité. "Ca a été un test réussi sur la neige", a ensuite affirmé l'Américaine de 29 ans, évaluant lors des virages entre "zéro" et "un" l'inconfort ressenti lié à sa blessure. "On a fait trois descentes, rien de fou, mais c'était très chouette." Alors qu'elle se dirigeait vers sa 100e victoire en Coupe du monde lors du géant de Killington fin novembre, Mikaela Shiffrin a chuté, a priori sans gravité. Mais le lendemain, la Fédération américaine avait annoncé qu'elle souffrait d'une "sévère blessure musculaire" et d'une plaie "profonde" au ventre. "Empalée" Lors de la chute, les muscles abdominaux obliques de la skieuse ont été perforés, sans doute par l'accroche d'un filet ou un élément d'un piquet: "J'ai été empalée", avait expliqué Shiffrin le 30 décembre, toujours sur ses réseaux sociaux. La quintuple vainqueur du gros globe n'est pas encore certaine de pouvoir reprendre la compétition cet hiver. Depuis sa chute, elle a laissé la porte ouverte à une fin de saison anticipée. "Tout dépendra de la façon dont je guéris au cours des semaines et des mois à venir", a-t-elle expliqué mi-décembre.

Premier League: West Ham mise sur Graham Potter West Ham: Graham Potter sera désormais à la baguette Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira West Ham a nommé Graham Potter (49 ans) comme nouveau manager. L'Anglais succède à l'Espagnol Julen Lopetegui, limogé mercredi après six mois sur le banc des Hammers. Potter a signé un contrat de deux ans et demi. Il retrouve de l'embauche pour la première fois depuis son licenciement de Chelsea en avril 2023. Le technicien s'était fait un nom à la tête de Brighton, de mai 2019 à septembre 2022. Chelsea l'avait alors débauché avec un contrat de cinq ans.

Open d'Australie: un os pour Belinda Bencic Un tirage difficile pour Belinda Bencic Image: KEYSTONE/EPA/MARK EVANS Belinda Bencic (WTA 421) n'a pas été gâtée lors du tirage au sort de l'Open d'Australie à Melbourne. Elle affrontera en effet la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 17). Ostapenko avait gagné Roland-Garros il y a sept ans et était devenue la première joueuse à remporter le trophée en étant pas tête de série. Ce sera le troisième affrontement entre les deux femmes. Le bilan actuel est d'une victoire partout. Dans la même section du tableau, on trouve aussi la Japonaise Naomi Osaka et la Tchèque Karolina Muchova. Issue des qualifications, Viktorija Golubic sera aux prises avec la Belge Elise Mertens (WTA 34), qui s'était imposée lors du seul précédent duel. Au 2e tour, la Zurichoise devrait ensuite, en cas de succès, se mesurer avec l'Américaine Jessica Pagula (WTA 7). Dans le tableau masculin, le vétéran vaudois Stan Wawrinka (ATP 158) sera opposé à l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 54). Celui-ci a gagné leur seul match, il y a deux ans à Umag. Le vainqueur pourrait affronter le Russe Andrey Rublev au 2e tour. Dominic Stricker (ATP 298) devra quant à lui jouer contre l'Australien James Duckworth (ATP 94), qui a dix ans de plus que lui.

Golubic dans le tableau principal à Melbourne Viktorija Golubic a passé l'écueil des qualifications à l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Viktorija Golubic (WTA 90) se retrouve pour la neuvième fois dans le tableau principal de l'Open d'Australie. La Zurichoise de 32 ans a dominé l'Américaine Sachia Vickery (WTA 208) 6-2 6-4 au 3e et dernier tour des qualifications vendredi. La vice-championne olympique 2021 de double a maîtrisé son sujet dans cette partie, à l'exception de l'entame de la seconde manche. Alors menée 0-3 après avoir perdu deux fois son service, elle a toutefois pu renverser la vapeur en gagnant six des sept derniers jeux qui a duré moins de 80 minutes. Viktorija Golubic peut donc respirer, elle qui a brillé trop tard en 2024 pour intégrer directement le tableau final à Malbourne. Seizième de finaliste de l'Open d'Australie 2024, elle pourrait à nouveau chuter au-delà de la 100e place en cas d'échec prématuré. Mais elle couche sur une série de 15 victoires. Rebeka Masarova (WTA 144), qui représente à nouveau la Suisse , a en revanche buté sur le dernier obstacle. La Bâloise a été battue 7-5 6-2 par l'Ukrainienne Daria Snigur (WTA 139).

Une 3e défaite d'affilée pour Suter et les Canucks Pierre-Luc Dubois a signé un doublé mercredi face aux Canucks Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Pius Suter fut finalement le seul Suisse à griffer la glace mercredi en NHL. Mais le Zurichois a vécu une soirée compliquée, Vancouver s'inclinant 2-1 après prolongation à Washington. Les Canucks ont ainsi subi leur troisième défaite de rang, la huitième dans leurs dix dernières parties. Ils ont cédé après 4'19 en "overtime" sur une réussite de Pierre-Luc Dubois, auteur d'un doublé mercredi. En quête du record de buts en saison régulière de Wayne Gretzky (892), Alex Ovechkin est quant à lui resté "muet" pour la deuxième fois consécutive. La superstar des Capitals affiche donc toujours 22 longueurs de retard sur la marque légendaire de Gretzky. Philipp Kurashev et Kevin Fiala n'ont quant à eux pas joué mercredi. Le Bernois était surnuméraire - pour la quatrième fois de suite - lors du match perdu 3-1 par Chicago face à l'Avalanche. Le St-Gallois s'est pour sa part retrouvé au repos forcé après que le match entre ses Kings et les Calgary Flames a été reporté en raison des incendies qui ravagent Los Angeles.

Cleveland stoppe Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander (2) a brillé face aux Cavs Image: KEYSTONE/AP/Sue Ogrocki A l'issue d'un choc superbe entre les deux meilleures équipes de la NBA, les Cavaliers ont cueilli mercredi leur 11e succès d'affilée en mettant fin à la série de 15 victoires du Thunder. Cleveland a maté Oklahoma City 129-122 dans une partie marquée par 30 changements de leader. Après avoir dominé les New York Knicks puis les Boston Celtics, OKC avait l'ambition de battre le dernier membre du top 3 de la Conférence Est. Mais Cleveland (30 succès-4 défaites) s'est montré trop fort dans sa salle lors d'un match haletant où l'écart n'est jamais monté au-dessus de 9 points. "J'aimerais juste pouvoir m'asseoir et regarder, c'est un super match de basket, les deux équipes jouent très bien", a apprécié pendant la rencontre le coach des Cavaliers Kenny Atkinson. Même s'il a manqué quelques tirs inhabituels, l'inévitable canadien Shai Gilgeous-Alexander a brillé avec 31 points. Cleveland lui a opposé un effort collectif (sept joueurs à plus de 11 points) et a surtout dominé près du cercle grâce à Jarrett Allen (25 points, 12 rebonds, 6 assists) et Evan Mobley (21 points, 10 rebonds, 7 passes). Le pivot du Thunder Isaiah Hartenstein a bien résisté (18 points, 11 rebonds, 8 passes décisives) mais a fini par être débordé. L'absence de l'immense et polyvalent Chet Holmgren (2m16), victime d'une fracture au niveau du bassin en novembre, s'est fait sentir. Mais il pourrait être rétabli pour la revanche le 16 janvier, alors que le Thunder reste largement en tête à l'Ouest (30-6). 4e défaite de suite pour les Wizards Les Wizards ont par ailleurs concédé mercredi leur 29e défaite de la saison en 35 parties, la quatrième d'affilée, en s'inclinant 109-103 à Philadelphie. De retour dans le cinq de base de Washington, le "rookie" valaisan Kyshawn George est resté discret avec 3 points (à 1/6 au tir), 4 rebonds et 2 assists. Mais il a terminé ce match avec un différentiel de +17.

Belinda Bencic face à Jelena Ostapenko Jelena Ostapenko affrontera Belinda Bencic au 1er tour à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Belinda Bencic (WTA 421) n'aura, sur le papier, pas la tâche facile au 1er tour de l'Open d'Australie. La St-Galloise affrontera la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 17). Ce 1er tour a évidemment tout du piège. Championne de Roland-Garros en 2017, demi-finaliste à Wimbledon en 2018, Jelena Ostapenko demeure capable du meilleur comme du pire avec son tennis basé sur une attaque à outrance. La Lettone, âgée comme Bencic de 27 ans, a ainsi atteint les quarts de finale à Wimbledon l'été dernier. Mais depuis, elle n'a gagné que sept des neuf matches qu'elle a disputés, une blessure aux abdominaux l'ayant contrainte à mettre fin à sa saison à la mi-septembre. Belinda Bencic, qui monte quant à elle en puissance depuis son retour de maternité à la fin octobre, a affronté à deux reprises Jelena Ostapenko. La championne olympique 2021 avait été battue lors de leur premier face-à-face, en 2018 à Indian Wells, mais elle a gagné le plus récent en 2020 à... l'Open d'Australie. Stan Wawrinka (ATP 158) a, lui, hérité d'un Italien comme adversaire au 1er tour. Le Vaudois de bientôt 40 ans en découdra avec Lorenzo Sonego (ATP 54), qu'il avait battu 6-3 6-4 en demi-finale à Umag en 2023 pour leur seul duel en date. En cas de victoire, le champion 2014 pourrait défier Andrey Rublev (no 9) au 2e tour. Troisième Helvète admis directement dans le tableau principal, Dominic Stricker (ATP 298) peut avoir le sourire après ce tirage au sort. Le gaucher bernois de 22 ans affrontera l'Australien James Duckworth (32 ans), qui bénéficiera certes du soutien du public mais n'a rien d'un foudre de guerre. Sinner-Jarry au 1er tour A noter que les tenants du titre et nos 1 mondiaux devront serrer leur garde d'entrée. Jannik Sinner se frottera au 1er tour au solide Chilien Nicolas Jarry, vainqueur du Geneva Open 2023 et encore 16e du classement ATP en mai dernier, et Aryna Sabalenka se mesurera à Sloane Stephens, ex-no 3 mondial et lauréate de l'US Open 2017.

Justine Mettraux rivalise jusqu'au bout avec les meilleurs Justine Mettraux est toujours en course pour boucler son premier Vendée Globe dans le top 10. Une belle performance pour la Genevoise, qui ne s'attendait pas à être aussi proche des meilleurs bateaux. "Justine la machine", comme certains la surnomment dans le milieu de la voile, est en train de réussir un véritable tour de force. En pleine remontée de l'Atlantique, elle fait toujours partie du groupe de poursuivants dans lequel figurent presque uniquement des monocoques de dernière génération. "C'est chouette d'être au contact des Jérémie Beyou ou Thomas Ruyant, dont les bateaux ont un potentiel supérieur au mien, même si la météo m'a beaucoup aidée", raconte Justine Mettraux lors d'un entretien téléphonique accordé lundi à Keystone-ATS, alors qu'elle se trouvait au large des côtes brésiliennes. Certes, son bateau ne fait pas partie des antiquités de la flotte - Oliver Heer, le troisième Suisse engagé dans ce Vendée Globe avec Alan Roura, navigue sur un IMOCA mis à l'eau en 2007 -, mais Justine Mettraux a tout de même du mérite. Le sien date de 2018 et a déjà un Vendée Globe dans les foils - avec Jérémie Beyou, 13e en 2020-21. Et hormis le Britannique Sam Goodchild (2019), tous les skippers du top 10 voguent sur des bateaux dernier cri. Le bon train Cela n'a pas empêché la Suissesse de revenir à hauteur de ce groupe alors qu'elle comptait plus de 700 milles de retard sur Paul Meilhat aux abords du Cap de Bonne-Espérance. Avec la Française Clarisse Crémer, la Britannique Samantha Davies et l'Allemand Boris Herrmann, elle est parvenue à réduire l'écart dans l'Indien. Puis, à l'entrée du Pacifique, elle a recollé, laissant ses deux concurrentes dans le rétroviseur. "Il y a eu un front qu'il ne fallait pas rater et avec lequel j'ai réussi à avancer alors que les conditions étaient très dures. Cela m'a permis de rester dans le coup, au contraire de Clarisse et Samantha qui ont raté le train de peu", explique Justine Mettraux. "Ensuite j'ai eu une météo un peu plus favorable que le groupe qui était devant moi. Cela m'a permis naturellement de revenir mais ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose de spécial. J'ai pu suivre une route rectiligne alors qu'eux ont dû tirer des bords", poursuit-elle avec modestie. Après avoir brièvement grimpé à la 8e place provisoire, la Genevoise de 38 ans a retrouvé le 10e rang, à plus de 2000 milles du leader Charlie Dalin, qui semble se diriger vers une victoire qui lui avait échappé pour 2h31' en 2021. La route du nord Dans sa remontée vers les Sables-d'Olonne, Justine Mettraux a opté pour une route proche des côtes du Brésil. "Elle nous permet d'aller toucher l'alizé sud-est qui souffle au nord de Rio. Pour tous les bateaux qui avaient un peu de retard, ce n'était plus possible de passer par l'est car les vents ne nous permettaient plus de prendre une route assez efficace. Du coup, cette option nord nous donne temporairement l'avantage, mais on fera les comptes dans quelques jours", détaille la skippeuse, qui apprécie ces quelques jours de navigation au soleil, dans la mer bleutée des tropiques. Avant de retrouver les alizés, la navigatrice basée à Lorient a toutefois dû passer par une zone de faible vent, dans laquelle la voile avant qu'elle a perdue fin novembre - un J0 qui s'est déchiré - aurait pu s'avérer utile. "Je savais que cette voile ne me manquerait pas trop dans les mers du sud car elle trop grande pour être efficace dans les zones très ventées. C'est un peu plus pénalisant maintenant", regrette-t-elle. A 80% du parcours, Justine Mettraux est déjà satisfaite de sa course, même si elle rappelle que l'objectif principal est de revenir à bon port. "Les bateaux commencent à fatiguer et on n'est jamais à l'abri d'un souci quelconque. Je vais essayer de tout garder en un seul morceau et de continuer à tirer mon épingle du jeu", dit la première femme du classement provisoire. A deux semaines du but La Genevoise parviendra-t-elle aussi à profiter de ce sprint final? "Des fois, les conditions sont dures et c'est difficile de prendre du plaisir. Il y a clairement eu des jours où ce n'était pas le cas, typiquement dans le Pacifique quand les conditions étaient fortes. Lorsque la météo est compliquée, il y a toujours de l'incertitude et on ne sait pas si on fait les bons choix", confie-t-elle. Cette première expérience autour du monde, Justine Mettraux la juge malgré tout "positive". "Globalement, je peux être contente de ce que j'ai fait et je vais essayer de continuer de naviguer comme cela jusqu'à mon arrivée aux Sables." Une arrivée que les organisateurs estiment entre le 22 et 24 janvier.

Genève-Servette lourdement battu à Zoug La joie des Zougois, qui ont domin Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Au terme d'un match très compliqué, le GSHC s'est incliné 7-4 à Zoug mercredi soir. Les Aigles restent englués à la 11e place du classement de National League. Vingt-quatre heures après leur défaite à Berne, les Genevois n'ont pas su rebondir sur la glace de Zoug. Ils se sont rapidement éteints après avoir pourtant ouvert le score dès la 3e minute par Bertaggia. Tous les espoirs étaient encore permis au terme d'une première période conclue sur le score de 1-1. Mais peu avant la mi-match, les protégés de Yorick Treille ont complètement perdu pied et encaissé trois réussites en 3'27. Hofmann puis Martschini - par deux fois - n'ont laissé aucune chance à un Raanta abandonné par sa défense. Genève a ensuite repris espoir en fin de période médiane, quand Pouliot et Le Coultre ont fait passer le score de 4-1 à 4-3. Mais le GSHC n'a pas pu recoller, notamment par la faute de ses leaders qui n'ont jamais pesé sur la rencontre. Manninen a même écopé d'une pénalité de match, à 12 minutes du terme, pour avoir asséné un cross-check à un juge de ligne! Künzle et Simion venaient alors de redonner deux longueurs d'avance à Zoug. Toujours 11e, Genève-Servette accuse désormais onze points de retard sur la 6e place. Les Aigles se déplaceront vendredi à Ambri pour un match de tous les dangers.

Le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne La joie des joueurs du Barça, qualifiés pour la finale de la Supercoupe d'Espagne Image: KEYSTONE/AP/Altaf Qadri Porté par ses jeunes prodiges Gavi et Lamine Yamal, le FC Barcelone s’est qualifié mercredi pour la finale de la Supercoupe d’Espagne. Le Barça a dominé l’Athletic Bilbao 2-0 à Jeddah. Bien servi en retrait par son latéral gauche Alejandro Baldé, Gavi a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis sa grave blessure au genou en novembre 2023. le jeune milieu espagnol a ouvert le score en concluant un beau mouvement collectif (17e, 1-0), avant de servir parfaitement son cadet Lamine Yamal, auteur d’un enchainement plein de sang-froid pour faire le break (53e, 2-0). L'Athletic Bilbao qui restait invaincu depuis quinze matches, a cru revenir dans la rencontre à deux reprises mais les buts d'Oscar De Marcos (82e) et Inaki Williams (87e) ont été finalement refusés pour hors-jeu. Le Barça affrontera dimanche le vainqueur de la deuxième demi-finale entre le Real Madrid et Majorque.

Meillard termine 2e et s'empare du dossard rouge Loïc Meillard, 2e à Madonna, a pris les commandes en Coupe du monde de slalom Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Loïc Meillard a décroché mercredi son 25e podium en Coupe du monde. Le skieur d'Hérémence a terminé 2e du slalom nocturne de Madonna di Campiglio, remporté par l'étonnant Bulgare Albert Popov, pour prendre la tête du classement de la discipline. Daniel Yule s'est quant à lui classé 7e, et Tanguy Nef 15e. Deuxième sur le premier parcours à 0''62 du Norvégien Atle Lie McGrath, Loïc Meillard n'a rien pu faire face à Albert Popov, auteur d'une seconde manche de feu qui lui a permis de passer du 8e au 1er rang. Mais il a tenu le choc, contrairement à McGrath qui est parti à la faute sur une piste verglacée. Meillard a concédé au final 0''44 à Albert Popov, qui cueille à 27 ans son premier succès sur le Cirque blanc. Sa régularité cet hiver en slalom est éblouissante: 3e, 5e, 3e, 2e et encore 2e. Elle lui permet de s'emparer de la 1re place dans la Coupe du monde de slalom, 10 points devant Henrik Kristoffersen (5e mercredi). Vainqueur en 2018, 2020 et 2022 à Madonna, Daniel Yule n'a pas signé pareil exploit. Le Valaisan, 18e après la manche initiale, a réussi une belle remontée pour obtenir son meilleur résultat de la saison. Il monte en puissance, mais une faute commise sur le second parcours lui a sans doute coûté une place dans le top 5. Tanguy Nef, 19e à 0''03 de son compatriote à l'issue du premier tracé, n'a en revanche pas trouvé la solution en seconde manche. Le Genevois a profité des nombreuses éliminations pour intégrer le top 15 final. Mais il fut loin d'évoluer au niveau qui lui avait permis de terminer 5e à la mi-novembre à Levi. Von Grünigen éliminé Quatrième Helvète présent en seconde manche, Noel von Grünigen a en revanche manqué le coche. Le Bernois de 29 ans, qui ne fait plus partie des cadres de Swiss-Ski, est parti à la faute à quelques portes de l'arrivée. Cette élimination est frustrante pour un skieur qui n'a inscrit que trois fois des points en Coupe du monde.

Le Mondial 2026 sera le dernier pour Neymar Neymar disputera son dernier Mondial en 2026 Image: KEYSTONE/EPA EFE/ANDRE BORGES Neymar a annoncé que le Mondial 2026 serait son dernier avec la sélection brésilienne. Quintuple lauréate de la compétition, la Seleçao est toutefois à la peine lors des qualifications. "Je sais que c'est mon dernier Mondial, ma dernière chance. Je vais faire tout ce qui est possible" pour gagner le tournoi, a expliqué le meilleur buteur de l'histoire du Brésil, âgé de 32 ans, dans un entretien diffusé mardi sur CNN. Le joueur d'Al-Hilal en Arabie saoudite) aura 34 ans lors de la Coupe du monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'ancien Parisien s'était gravement blessé (ligament croisé du genou gauche et ménisque) lors d'un match des qualifications sud-américaines contre l'Uruguay le 17 octobre 2023 et n'a pas encore fait son retour en équipe nationale. Il a rejoué avec son club en octobre et a depuis disputé deux matches, les deux en débutant sur le banc. A six journées de la fin des qualifications, le Brésil pointe à la 5e place avec 18 points, à sept longueurs du leader, l'Argentine. Seuls les six premiers seront qualifiés directement pour le Mondial 2026.

Le Barça autorisé à faire rejouer Dani Olmo Dani Olmo (à droite) est provisoirement autorisé à rejouer pour le Barça Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Le FC Barcelone a été autorisé à faire rejouer son meneur de jeu Dani Olmo et le jeune Pau Victor, dont les licences avaient été annulées par la Liga faute de garanties financières suffisantes. Le Barça profite d'une décision du Conseil Supérieur des Sports espagnol. Cette mesure provisoire "suspend l'annulation des licences sportives des joueurs susmentionnés" et en maintient également la validité jusqu'à l'issue du litige, écrit l'instance dépendant du ministère de l’Éducation et des Sports dans un communiqué. Les deux joueurs pourraient retrouver les terrains dès dimanche en cas de qualification pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Ils peuvent rejouer sous le maillot blaugrana le temps que les instances du football espagnol fassent évoluer leurs règlements face à ce cas inédit.

1re manche: Meillard 2e, à 0''62 de McGrath Loïc Meillard a signé le 2e temps en 1re manche à Madonna di Campiglio Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Loïc Meillard a signé le 2e temps de la première manche dans le slalom nocturne de Madonna di Campiglio. Le meilleur chrono a été l'oeuvre d'Alte Lie McGrath. Toujours en quête d'une victoire cette saison en Coupe du monde, Loïc Meillard a concédé 0''62 au Norvégien. Celui-ci a fait la différence dans le vertigineux mur de la piste Canalone Miramonti, reprenant 0''34 au skieur d'Hérémence dans ce secteur crucial. Troisième de cette première manche, le Croate Samuel Kolega a lâché 0''65 sur McGrath. Seuls cinq coureurs ont perdu moins d'une seconde, le leader du classement de la discipline Henrik Kristoffersen est pour sa part 9e à 1''09. Les espoirs suisses reposeront sauf surprise sur les seules épaules de Loïc Meillard en deuxième manche (dès 20h45). Trois fois vainqueur à Madonna, Daniel Yule a ainsi concédé 1''64 pour pointer au 18e rang après le passage de 33 concurrents. Tanguy Nef le suit de près (19e à 1''67). Eliminé en première manche sur les quatre premiers slaloms de l'hiver, Marc Rochat a cette fois-ci rallié l'arrivée. Mais son manque de confiance s'est ressenti, et le Vaudois a concédé 3''01 pour se retrouver 26e. Ramon Zenhäusern (23e à 2''50), a fait à peine mieux, alors que Luca Aerni a été éliminé. Des éliminés de marque Cette première manche a par aussi fatale au vainqueur des deux premiers slaloms de l'hiver, Clément Noël. Le Français a perdu de sa superbe depuis sa lourde chute en géant à Val d'Isère, lui qui avait terminé 6e à Atla Badia. Timon Haugan, qui s'était imposé dans la station des Dolomites, est lui aussi parti à la faute.