Sinner éliminé ++ Le LS et Servette veulent retrouver la victoire

Sinner éliminé par Rublev en quart Sinner a été éliminé en quart de finale à Montréal Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Epuisé, Jannik Sinner a été éliminé en quart de finale du Masters 1000 de Montréal. Le no 1 mondial s'est incliné 6-3 1-6 6-2 face au Russe Andrey Rublev samedi. Dans la nuit québécoise, après avoir affronté la pluie, après avoir battu le Chilien Alejandro Tabilo plus tôt dans la journée - en deux sets, le corps de Sinner ne parvenait plus à suivre. Pourtant, la deuxième manche a laissé penser que l'Italien avait retrouvé des sensations. Mais, avant d'attaquer l'ultime bataille, le vainqueur de dernier Open d'Australie se palpait, en grimaçant, une zone autour de l'aine. A bout de souffle après les longs échanges, il n'a pas abandonné, mais n'a pas été en mesure de répondre à l'intensité d'Andrey Rublev, qui avait pourtant aussi déjà joué samedi.

Les JO se terminent dimanche, quatre Suissesses en lice Fabienne Schlumpf (à gauche) et Helen Bekele (à droite) ternteront de se mêler aux meilleures lors du marathon Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les JO de Paris se terminent dimanche. Treize titres seront attribués, dont celui du marathon dames. Sauf énorme surprise. la Suisse n'augmentera pas son total de médailles (8 jusqu'ici). Dernière épreuve d'athlétisme programmée dans ces joutes, le marathon féminin se déroule dès 8h. Les deux Suissesses engagées, Fabienne Schlumpf et Helen Bekele, devraient faire mieux que Matthias Kyburz (30e) et Tadesse Abraham (38e) la veille. Mais un podium constituerait un immense exploit. Deux autres Suissesses seront engagées lors de cette dernière journée de compétition, avec des ambitions plus mesurées. En pentathlon moderne, Anna Jurt a rempli son objectif en se hissant en finale. Aline Seitz sera la dernière représentante de Swiss Olympic en lice, dans l'Omnium en cyclisme sur piste. Le dernier des 329 titres sera attribué lors de la finale du basketball féminin. Les Etats-Unis et la France, pays-hôte, s'affronteront à partir de 15h30. La Team USA, invaincue depuis 58 ans aux Jeux olympiques chez les dames, part clairement favorite de cette finale. La cérémonie de clôture démarrera dès 21h au Stade de France, 16 jours après une cérémonie d'ouverture qui avait marqué les esprits. Les organisateurs remettront le drapeau olympique aux représentants de Los Angeles, qui accueillera les Jeux d'été en 2028.

Le LS et Servette veulent retrouver la victoire en championnat Les deux formations lémaniques de Super League sont en lice dimanche après-midi. Lausanne se déplace à Zurich alors que Servette attend le FC Bâle. Le Lausanne-Sport n'est pas parvenu à enchaîner après sa victoire en ouverture de saison face à Bâle. Battus à Sion (4-0) puis par Saint-Gall (4-3), les pensionnaires de la Tuilière doivent resserrer les rangs défensivement, eux qui ont déjà encaissé dix buts en trois matches. La tâche ne s'annonce pas simple pour les Vaudois, neuvièmes du classement, qui se déplacent cet après-midi (16h30) au Letzigrund. Ils défieront un FC Zurich qui n'a pas encore perdu, mais qui a été tenu en échec le week-end dernier par Young Boys (2-2). Avec neuf unités en quatre matches, Servette n'est devancé que par Lugano, club qui l'a battu 3-1 samedi dernier au Cornaredo. Rien de grave, mais les Genevois seraient bien inspirés de réagir cet après-midi (16h30) face à un FC Bâle qui est allé chercher ses trois premiers points samedi dernier sur la pelouse de Grasshopper (3-0). Trois jours après leur solide match nul (0-0) à Braga en qualifications pour l'Europa League, les Grenats vont-ils payer leurs efforts consentis au Portugal? Lugano tentera dans le même temps de poursuivre son sans-faute avec la réception de Lucerne. Auteur d'un début de saison très compliqué, GC entreprend le court déplacement de Saint-Gall (14h15) avec l'espoir de décrocher sa première victoire de l'exercice.

Les Etats-Unis, physiquement au-dessus de la France LeBron James et Stephen Curry ont été parmi les principaux artisans du succès américain. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Pour la 17e fois de leur histoire, les Etats-Unis ont remporté le tournoi olympique de basket masculin, samedi soir à Paris. La France a tout tenté pour créer l'exploit. En vain (98-87). Ce succès, les hommes de Steve Kerr le doivent autant à des individualités d'exception qu'à une volonté de défendre supérieure aux précédentes éditions des Jeux. Sans celle-ci, les Etats-Unis auraient trébuché contre la Serbie, en demi-finale et auraient vécu une finale beaucoup plus compliquée. Ce changement de mentalité n'était pas une option mais bien une obligation pour les Américains, leur marge tendant à se réduire de plus en plus face aux autres grandes nations de la sphère orange, notamment européennes. Les stars d'entrée En alignant pour l'unique fois du tournoi, dans le cinq de base, Kevin Durant (sacré pour la 4e fois), LeBron James (3e titre) et Stephen Curry (son 1er), Seeve Kerr a voulu d'emblée donner les clés de la partie à ces trois légendes de la NBA. Son seul pari perdu de la soirée, la France trouvant énormément de shoots ouverts dans les cinq premières minutes. Le début des rotations aura ensuite rapidement permis aux futurs vainqueurs de retrouver un bon équilibre dans leur jeu et la solidité défensive recherchée. Par la suite, les stars américaines ont largement démontré leur adresse. Dans cette finale, la France a surtout vécu sur les points de son duo Yabusele-Wembanyama (46 points). Insuffisant toutefois pour créer l'exploit. Nicolas Batum et ses coéquipiers ont commis beaucoup trop d'erreurs en transition défensive. Ils se sont également montrés inférieurs aux rebonds, aux tirs à longue distance et surtout dans le combat physique. Enfin, les hommes de Vincent Collet n'auront jamais su poser le jeu, durant tout le premier quart. Revenus de -14 (61-47 à la 24e) à -3 (82-79 à la 37e), les Tricolores, portés par Nando de Colo, ont tout de même su démontrer leur capacité à mettre en difficulté les Américains, notamment par divers passages en zone. Insuffisant toutefois pour signer l'exploit de toute une vie, Stephen Curry (26 points) climatisant la salle par quatre tirs à longue distance en fin de partie. A la Bercy Arena, les Etats-Unis ont signé leur quatrième succès dans une finale olympique contre la France, après 1948 à Londres (65-21), 2000 à Sydney (85-75) et il y trois ans à Tokyo (87-82). La finale pour le bronze a vu, elle, la Serbie prendre la mesure de l'Allemagne, championne du monde en titre, 93-83.

Le champion toujours malade Ali Camara prié par l'arbitre de regagner les vestiaires peu après l'heure de jeu. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Young Boys ne gagnent toujours pas ! Tenu en échec à Yverdon (2-2), le champion a, pour la première fois, joué les cinq premiers matches d’une saison de Super League sans en gagner un seul. Face à des Vaudois valeureux et qui n’ont strictement rien volé, les Bernois ont payé au prix fort l’expulsion d’Ali Camara peu après l’heure de jeu. Pour son grand retour aux affaires, le Guinéen a vécu une soirée bien difficile face à Kevin Carlos. Abusé par l’homme qui vaut 2 millions de francs sur l’ouverture du score, il devait commettre l’irréparable face à ce même Kevin Carlos sur un tacle trop rageur pour laisser son équipe à dix qui a concédé le 2-2 à la 78e sur une tête de Marley Aké admirablement servi par Anthony Sauthier. Cette rencontre a offert deux situations de jeu bien improbables aux 3200 spectateurs présents. A la 29e minute, David von Ballmoos a laissé filer sous son pied un ballon qui aurait pu lui coûter le but le plus mortifiant de sa carrière. Juste après la pause, c’est Boris Cespedes qui trompait son propre gardien sur une séquence qui avait vu Yverdon repartir de l’arrière avec la candeur de juniors D. Au final, les deux équipes n’ont toujours pas connu les délices de la victoire depuis les trois coups de la saison. Et au classement, les Young Boys accusent virtuellement... 14 points de retard sur le FC Lugano.

Ingebrigtsen remet les pendules à l'heure sur 5000 m, Lobalu 4e Jakob Ingebrigtsen est la star des courses de fond et demi-fond. Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Quel champion! Jakob Ingebrigtsen, après son gros revers sur 1500 m, a montré qu'il était bien une superstar du demi-fond en remportant l'or sur 5000 m aux JO de Paris. Le Norvégien, mardi en finale du1500 m dont il était tenant du titre, avait présumé de ses forces en menant toute la course pour finalement échouer au pied du podium. Une défaite douloureuse et une leçon d'humilité peut-être pour cet homme qui ne manque guère l'occasion de lancer des piques à ses rivaux britanniques. Changement de décor complet samedi sur 5000 m. Ingebrigtsen s'est abrité derrière le trio éthiopien et a contre-attaqué à point nommé après la "mine" lancée à 550 m de l'arrivée par Hagos Gebrhiwet (ETH). Il ne fut plus rattrapé, pour s'imposer en 13'13''66, devant le Kényan Ronald Kwemoi (13'15''04) et l'Américain Grant Fisher (13'15''13). Le Viking est aussi double champion du monde sur les douze tours et demi. Dominic Lobalu a semblé jusqu'au bout pouvoir accrocher la médaille de bronze. Le Sud-Soudanais réfugié en Suisse, champion d'Europe du 10'000 sous les couleurs helvétiques en juin à Rome, courait pour l'équipe des réfugiés. En attendant de recevoir son passeport helvétique. Il a démontré au Stade de France que tous les espoirs lui restent permis, quel que soit son maillot. Fait Kipyegon a écrit l'histoire sur 1500 m en devenant la première femme à remporter trois titres olympiques dans une même discipline chez les femmes en athlétisme, hors disciplines techniques. La Kényane, mère d'une petite fille, l'a emporté en 3'51''29 (record olympique), devant l'Australienne Jessica Hull et la Britannique Georgia Bell, toutes deux à une seconde.

Super League: Sion domine Winterthour 2-0 Schmied jubile après le 1-0 Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le FC Sion a battu Winterthour 2-0 à domicile en ouverture de la 4e journée de Super League. Le promu valaisan a ainsi obtenu un troisième succès en quatre rencontres. Après plusieurs occasions manquées avant la pause, les Sédunois ont pris l'avantage sur un corner repris par le capitaine Schmied (50e). Deux minutes plus tard, les visiteurs étaient réduits à dix après l'expulsion de Baroan. Leur tâche devenait dès lors très ardue. Djokic a doublé l'avantage des siens (85e) et mis fin aux espoirs adverses. Dans la fournaise de Tourbillon, où le mercure dépassait la barre des 30 degrés, les conditions étaient loin d'être idéales pour développer un jeu dynamique. Les hommes de Didier Tholot y sont néanmoins parvenus par moments, en tout cas davantage que des Zurichois assez timorés. L'issue du match répond ainsi pleinement à la physionomie des débats.

Dällenbach conclut sa belle aventure sur un 14e rang Alexandre Daellenbach a perdu douze rangs à l’occasion de l’ultime épreuve de la finale du pentathlon moderne. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Alexandre Dällenbach a été pénalisé par ses lacunes au tir en finale du pentathlon moderne aux JO. Le Valaisan s'est classé 14e, après s'être élancé en 2e position avant l'épreuve finale. Le rêve vécu depuis jeudi par le citoyen de La Réunion, épatant lors des deux premières journées, ne se sera pas prolongé samedi. Sa 14e place finale est cependant conforme à la hiérarchie et n'enlèvera rien aux mérites du Romand, grâce à qui les projecteurs ont pu être braqués pour une fois sur cette discipline ancestrale. Il y avait 18 finalistes, sachant qu'il fallait se hisser dans le top 9 de chaque demi-finale pour disputer cette ultime journée. A l'aise en escrime et au saut d'obstacles à cheval (une erreur samedi), excellent sur les 200 m de natation (2e chrono en 1'57''64), Dällenbach fut en revanche, le plus lent sur le pas de tir et pas très brillant en course à pied. Le favori égyptien Ahmed Elgendy s'est imposé devant le Japonais Taishu Sato et l'Italien Giorgio Malan.

Le Kényan Wanyonyi proche du record du monde du 800 m Emmanuel Wanyonyi bat Marco Arop sur le fil. Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Emmanuel Wanyonyi a fait doublement sensation en finale du 800 m des JO. Il a rapporté la première médaille d'or à l'équipe kényane masculine d'athlétisme et s'est approché à 0''28 du record du monde. Wanyonyi, au terme d'une course de folie, la plus rapide de l'histoire, s'est imposé en 1'41''19. Il a gagné pour un centième, devant le champion du monde canadien Marco Arop (1'41''20), tandis que le favori et meilleur performer de la saison, l'Algérien Djamel Sedjati (1'41''50), prenait la 3e place. Le 4e, Bryce Hopppel (USA), est aussi passé sous 1'42'' (1'41''67), une densité jamais vue auparavant. Seul le recordman du monde David Rudisha (1'40''91) et Wilson Kipketer (1'41''11), tous deux Kényans, ont couru plus vite que Wanyonyi. Ce dernier, 20 ans tout juste, avait été champion du monde juniors à Nairobi en 2021. Avec la 6e place de Gabriel Tual (1'42''14), la France était toujours dans l'attente d'une première médaille en athlétisme à ces JO.

Cinquième titre olympique en huit éditions pour les Américaines Les Etats-Unis ont érussi la passe de cinq en football féminin. Image: KEYSTONE/AP/Vadim Ghirda Les Etats-Unis ont décroché leur cinquième médaille d’or olympique, en football féminin. Déjà titrées lors de la première édition, en 1996, puis à nouveau en 2004, 2008 et 2012, les Américaines ont ajouté un succès à leur collection en battant, en finale, le Brésil, 1-0. Les Auriverde ont manqué une belle opportunité de remporter pour la première fois ce tournoi majeur. Au Parc des Princes, les Américaines ont fait parler leur force physique pour contrecarrer la technique des Brésiliennes. Dominatrices en première période, les Sud-Américaines ont été surprises sur une rupture convertie par Mallory Swanson (57e). Même l’entrée, à l’heure de jeu, de la légende Marta (38 ans) n’aura pas permis au Brésil de tromper la gardienne des Etats-Unis Alyssa Naeher, décisive dans les arrêts de jeu des deux mi-temps. L’Allemagne a, elle, décroché le bronze en s’imposant dans la petite finale contre l’Espagne, championne du monde en titre, 1-0.

Pas de troisième mandat pour Thomas Bach Thomas Bach quittera la présidence du CIO en 2025. Image: KEYSTONE/EPA/ANDRE PAIN Thomas Bach, qui dirige le Comité international olympique (CIO) depuis 2013, ne briguera pas de troisième mandat à partir de 2025. Sa candidature aurait supposé de modifier la Charte olympique. "Après une profonde délibération, (...) je suis parvenu à la conclusion que je ne devais pas demander à ce que mon mandat soit prolongé", afin de "protéger la crédibilité" du mouvement olympique, a déclaré le dirigeant en clôture de la 142e session du CIO à Paris. Agé de 70 ans, le Champion olympique du fleuret par équipes de 1976 a entendu la voix de la sagesse. Cette décision l'honore. Président de World Athletics, Sebastian Coe est le grand favori à sa succession.

Morgane Métraux: "La pression n'était pas plus grande" Morgane Métraux a vécu un dernier tour compliqué Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON "Ce n'était pas une très bonne journée pour moi", a concédé Morgane Métraux à l'issue du tournoi olympique. "J'ai moins bien joué, les putts ne sont pas rentrés", a souligné en zone mixte la Vaudoise qui a chuté à la 18e place finale alors qu'elle pointait en tête avant le dernier tour. "Les erreurs se sont accumulées tout un long de la journée. Mais j'ai quand même réussi quelques superbes coups. Et j'ai rentré mon putt sur le no 18, ce qui rendra ma soirée un peu meilleure", a poursuivi Morgane Métraux, qui a rendu samedi une carte de 79 soit 7 coups au-dessus du par (-2 au total). "Mais forcément, ce n'est pas agréable de terminer un tournoi comme cela. Ca va prendre du temps pour oublier, mais je vais pouvoir apprendre de cette journée", a-t-elle poursuivi. "J'espère que ce sera l'inverse qui se produira quand je me retrouverai dans une situation similaire." Pas de pression supplémentaire" N'a-t-elle pas ressenti une pression supplémentaire en s'élançant lors de la dernière partie ? "Les sensations étaient les mêmes qu'hier (red: vendredi). La pression n'était pas plus grande, c'est mon jeu qui était moins bon", a assuré la Vaudoise, qui a entamé sa journée par deux bogeys. "J'ai eu la même attitude sur tout le parcours, la même stratégie. J'ai juste réussi deux bons trous consécutifs", les nos 15 et 16, sur lesquels elle a réussi deux birdies. "Je n'ai pas changé d'attitude, même si à ce moment-là je pensais que c'était fini pour les médailles. Mais je donne toujours le maximum jusqu'au bout", a-t-elle encore expliqué. A-t-elle cru à un podium ? "Les Jeux olympiques, c'est une médaille ou rien, entre guillemets. J'avais envie de ramener une médaille pour mon pays. J'avais une chance à saisir. Rien que de m'être trouvée dans cette position, c'était vraiment génial. C'est une expérience que je n'oublierai jamais", a-t-elle encore souligné.

Cela a passé cette fois pour Manuel Akanji Manuel Akanji devance Marcus Rashford dans un match qui a dû lui faire le plus grand bien. Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN Manuel Akanji a retrouvé le sourire. Le héros malheureux de l’Euro a donné la victoire à Manchester City lors du derby mancunien du Community Shield dans l’exercice si particulier des tirs au but. Huitième frappeur de City, le Zurichois a transformé la balle de match provoquée par le raté de Johnny Evans. Il a frappé plein centre alors que le portier André Onana était parti sur sa gauche. On rappellera que Manuel Akanji avait ouvert la séance des tirs au but du quart de finale de l'Euro contre l’Angleterre sur un échec fatal face à Jordan Pickford. Le fait qu'il ne fût que le huitième frappeur samedi à Wembley laisse penser qu'il n'avait pas encore évacué le traumatisme de Düsseldorf. Ce succès de City à Wembley est également dû à l’égalisation providentielle de Bernardo Silva à la 89e. De la tête, le Portugais a su répondre à l’ouverture du score magnifique d’Alejandro Garnacho à la 82e.

Métraux craque, et termine derrière Valenzuela Morgane Métraux a craqué dans le dernier tour, samedi. Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Morgane Métraux n'a pas tenu le choc samedi sur le parcours de Guyancourt. En tête du tournoi des JO après le 2e puis le 3e tour, elle a rendu une ultime carte de 79 (+7) pour reculer au 18e rang. La Vaudoise (-2 au total) a même été devancée par la Genevoise Albane Valenzuela, 13e au final. La nervosité de Morgane Métraux (27 ans) fut palpable dès le départ samedi en début d'après-midi. Elle a ainsi commis un bogey sur chacun des deux premiers trous du parcours du Golf national, son premier coup terminant dans l'eau. Pour comparaison, elle avait entamé ses 2e et 3e tours par un birdie sur le no 1. Mais la pression était immense samedi - et a fait d'autres victimes. Sa journée a même viré au cauchemar sur le green du trou no 5, avec pour sanction un triple bogey qui la faisait reculer au 9e rang provisoire à cet instant. A +5 sur la journée après moins d'un tiers du parcours, ses espoirs de médaille étaient réduits à néant. La perspective d'un podium olympique s'éloignant, Morgane Métraux a ensuite limité la casse, reprenant même des couleurs avec un birdie sur le 15 et un autre sur le 16. Mais elle a retrouvé bien trop tard cette légèreté qui lui avait permis de renverser des montagnes jeudi. Et un double bogey au no 17 l'a éjectée du top 10. Lydia Ko, qui partageait la tête avec Métraux au départ samedi, a elle aussi souffert. La Néo-Zélandaise, plus jeune no 1 de l'histoire en février 2005 à 17 ans et 9 mois, a rendu une dernière carte de -1. Suffisant toutefois pour se parer d'or, après avoir conquis l'argent à Rio 2016 et le bronze à Tokyo 2021. Valenzuela à -7 samedi Deuxième Suissesse en lice dans ce tournoi, Albane Valenzuela s'est quant à elle refait une santé samedi après trois premiers tours bien compliqués. La Genevoise, 33e vendredi soir, n'avait plus rien à perdre et elle a su en profiter: elle a rendu une carte de 65 (-7), la meilleure de la journée, pour un total de -3. "J'avais vécu un calvaire sur mon putting les trois jours précédents. Mais c'est enfin rentré", a lâché Albane Valenzuela, qui a cumulé six birdies et un eagle - contre un seul bogey - samedi. Et dire qu'elle accusait pas moins de 13 coups de retard sur sa compatriote la veille au soir!