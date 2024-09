Sinner en quart de finale ++ Swiatek déroule

Sinner passe l'obstacle Tommy Paul en trois sets Jannik Sinner défiera Daniil Medvedev en quart de finale à New York Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Jannik Sinner (no 1) a maîtrisé son sujet lundi à l'US Open. L'Italien a dominé Tommy Paul (no 14) 7-6 (7/3) 7-6 (7/5) 6-1 en 2h42 pour gagner le droit d'affronter Daniil Medvedev (no 5) dans un quart de finale qui sent la poudre. Tommy Paul a pourtant eu sa chance dans cette "night session". Porté par le public d'un Stade Arthur Ashe forcément entièrement acquis à sa cause, il a ainsi mené 4-1 service à suivre dans la première manche, après avoir empoché 11 points d'affilée. L'Américain de 27 ans n'allait toutefois plus se procurer la moindre balle de break jusqu'au dernier jeu d'un match dont son adversaire a parfaitement géré les moments décisifs. Jannik Sinner a, ainsi, gagné les quatre derniers points du premier tie-break et les trois derniers points du second jeu décisif. L'Italien de 23 ans, qui s'est très vite détaché (3-0) dans la dernière manche, jouera ainsi son neuvième quart de finale de Grand Chelem, le quatrième de l'année. A l'exception du premier set de son 1er tour, il a témoigné d'une sacrée maîtrise alors que son contrôle antidopage positif a été annoncé juste avant le début du tournoi. Vainqueur de son premier Majeur en janvier à Melbourne, stoppé en demi-finale à Roland-Garros puis en quart de finale à Wimbledon, Jannik Sinner retrouvera comme à Londres Daniil Medvedev sur sa route en quart de finale. Le Russe s'était imposé en cinq sets sur le gazon de Church Road.

Swiatek déroule en 8e de finale Iga Swiatek 'a pas perdu le moindre set dans ses quatre premiers matches Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Iga Swiatek (no 1) continue son brillant parcours à l'US Open. La Polonaise a signé un succès expéditif contre la Russe Liudmila Samsonova (no 16), battue 6-4 6-1 lundi soir en 8e de finale. Implacable, Iga Swiatek n'a toujours pas perdu un set dans un tournoi qu'elle avait remporté en 2022. Une statistique est particulièrement marquante: elle n'a pas dû faire face à la moindre balle de break dans ses trois derniers matches. Contre Liudmila Samsonova, après huit premiers jeux accrochés (4-4), la Polonaise a accéléré en fin de première manche pour marquer sept jeux d'affilée. Elle s'est montrée trop précise et trop solide pour la Russe, qu'elle a désormais battue quatre fois en quatre rencontres. "J'ai d'abord eu du mal à tenir son service, mais je savais que si je continuais à être agressive je pourrais m'en sortir, je suis heureuse du résultat", a déclaré dans le Stade Arthur Ashe la Polonaise, quadruple vainqueure de Roland-Garros, qui affrontera en quart de finale l'Américaine Jessica Pegula (no 6).

Luis Suarez annonce sa retraite internationale à 37 ans Luis Suarez jouera son dernier match avec le Celeste vendredi Image: KEYSTONE/AP/Matilde Campodonico Luis Suarez mettra fin à sa carrière internationale vendredi. Légende de la sélection uruguayenne, l'attaquant de 37 ans a annoncé lundi en conférence de presse qu'il jouerait son dernier match avec la Celeste contre le Paraguay à Montevideo, dans son pays. "Vendredi sera mon dernier match avec la sélection de mon pays", a déclaré dans la soirée Luis Suarez, unanimement considéré comme l'un des meilleurs avant-centre du XXIe siècle. Rusé, explosif et combatif, voire totalement dans l'excès comme le jour où il a mordu l'Italien Giorgio Chiellini en plein match de Coupe du monde en 2014, il rangera le maillot bleu ciel de l'Uruguay après un ultime rendez-vous en éliminatoires pour le Mondial2026. Les rumeurs sur son avenir allaient bon train depuis la convocation par la fédération uruguayenne (AUF) d'une conférence de presse à l'intitulé qui ne laissait pas vraiment place au doute: "Luis Suarez a quelque chose à vous dire". "Le bon moment" Le "Pistolero" a craqué à plusieurs reprises en confirmant son départ. Au terme d'une "analyse" de la situation qui lui a pris un certain temps, l'emblématique no 9 a estimé que "c'était le bon moment". Il se retirera en tant que meilleur réalisateur de la Celeste, avec 69 buts en 142 capes, marque qu'il pourrait améliorer vendredi soir au stade Centenario de la capitale Montevideo. "La décision n'a pas été facile, mais (je l'ai prise) en toute sérénité", a dit Suarez, promettant d'entrer sur le terrain une ultime fois "avec le même enthousiasme" que celui qui l'anime depuis ses débuts en sélection, il y a 17 ans. L'ancien de l'Atlético Madrid, du FC Barcelone et de Liverpool notamment, a fait ses premiers pas en équipe nationale sous la houlette de l'entraîneur Oscar Washington Tabarez (2006-2021), au côté des deux autres illustres attaquants uruguayens de ce siècle, Diego Forlan et Edinson Cavani. Une main salvatrice Loué pour son sens du but partout où il est passé, ses qualités d'attaquant n'ont jamais été discutées, au contraire de son comportement sur le terrain. Incarnation de la "garra" uruguayenne, la hargne, une valeur nationale, le natif de Salto n'a pas perdu les pédales qu'une seule fois. Avant l'affaire Chiellini qui lui a valu une suspension de plusieurs mois, il avait déjà mordu deux adversaires: Otman Bakkal en 2010 dans le championnat néerlandais, quand il jouait à l'Ajax Amsterdam, et Branislav Ivanovic en 2013 en Premier League. Dans un autre registre, en quart de finale du Mondial 2010 contre le Ghana, il arrête de la main une tête à bout portant, geste sanctionné d'un carton rouge. Un acte pur antijeu, mais payant, puisque les Ghanéens manqueront le penalty accordé et perdront ensuite aux tirs au but.

Medvedev lâche quatre jeux face à Borges Daniil Medvedev n'a lâché que quatre jeux en 8e de finale Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Daniil Medvedev (no 5) est toujours en course pour une quatrième finale à l'US Open. Le vainqueur de l'édition 2021 s'est hissé en quart de finale en dominant Nuno Borges (ATP 34) en trois sets. Seul ancien lauréat du tournoi encore en lice dans le simple messieurs, Daniil Medvedev a écrasé Nuno Borges 6-0 6-1 6-3 lundi dans le Stade Arthur Ashe. Il n'a pas eu à forcer son talent face au Portugais, qui est passé à côté de son match (pas moins de 51 fautes directes commises, pour 19 coups gagnants). Finaliste malheureux en 2019 et en 2021 à Flushing Meadows, Medvedev devra très certainement s'approcher de son meilleur niveau pour atteindre une cinquième fois le dernier carré à New York. Le Russe affrontera en quart de finale le no 1 mondial, l'Italien Jannik Sinner, ou l'Américain Tommy Paul (no 14).

Cristiano Ronaldo n'envisage pas encore sa retraite sportive Cristiano Ronaldo ne pense pas encore à sa retraite Image: KEYSTONE/EPA/MANUEL DE ALMEIDA Cristiano Ronaldo ne souhaite pas encore mettre un terme à sa carrière. L'attaquant portugais estime pouvoir encore aider sa sélection, a-t-il déclaré lundi lors d'une conférence de presse à Lisbonne avant la rencontre de Ligue des Nations prévue jeudi contre la Croatie. "Le moment venu, je passerai à autre chose (...) Ce ne sera pas une décision difficile à prendre", a déclaré le joueur de 39 ans devant les journalistes. "Si j'ai l'impression de ne plus rien apporter, je serai le premier à partir", a-t-il ajouté, citant l'exemple de son compagnon de route Pepe, "qui est parti par la grande porte", après avoir annoncé sa retraite sportive en aout dernier à l'âge de 41 ans. Le quintuple Ballon d'or, qui évolue depuis bientôt deux ans à Al-Nassr en Arabie saoudite, a traversé son sixième Championnat d'Europe comme une ombre, sans marquer un seul but et échouant en quart de finale contre la France aux tirs au but. Interrogé sur les critiques le visant après son parcours à l'Euro 2024, CR7 a répondu qu'il n'avait "jamais envisagé de quitter la sélection". "Les attentes des gens à l'égard de l'équipe nationale étaient trop élevées", a estimé le capitaine de la Seleçao, ajoutant que les mauvais moments dans la vie d'un footballeur "permettent d'évoluer".

Un premier quart majeur pour Draper Jack Draper figure pour la 1re fois en quart de finale d'un Majeur Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Jack Draper (no 25) figure pour la première fois en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Le Britannique a dominé Tomas Machac (ATP 39) en trois sets lundi en 8e de finale de l'US Open. Stoppé en 8e de finale l'an dernier à New York, Jack Draper n'a laissé aucune chance au finaliste du dernier Geneva Open. Le gaucher de 22 ans a écrasé le Tchèque 6-3 6-1 6-2 dans le Stade Louis Armstrong. Il n'a pas concédé son service dans cette partie, effaçant les six balles de break auxquelles il a fait face. Assuré d'améliorer son meilleur classement - 25e jusqu'ici - au terme de ce tournoi, Jack Draper aura un coup à jouer en quart de finale. Le no 1 britannique, qui n'a pas perdu le moindre set dans ses quatre premiers tours, se mesurera au vainqueur du derby australien entre Alex De Minaur (no 22) et Jordan Thompson (ATP 32).

Muchova sort Paolini en deux sets à New York Karolina Muchova a battu Jasmine Paolini en deux sets lundi Image: KEYSTONE/AP Jasmine Paolini (no 5) ne disputera pas une troisième finale consécutive en Grand Chelem. L'Italienne a connu l'élimination en 8e de finale de l'US Open lundi en début d'après-midi à New York. Finaliste surprise à Roland-Garros puis à Wimbledon, Jasmine Paolini s'est inclinée 6-3 6-3 devant Karolina Muchova (WTA 52) dans le Stade Louis Armstrong. Elle a été nettement dominée par la Tchèque, qui avait atteint les demi-finales l'an dernier à Flushing Meadows avant de se retrouver au repos forcé pendant neuf mois. Karolina Muchova, qui n'a repris la compétition qu'à la fin juin après sa blessure à un poignet, a pourtant concédé le premier break du match. La finaliste de Roland-Garros 2023 s'est retrouvée menée 1-3, avant d'empocher cinq jeux d'affilée. Elle a également fini la deuxième manche en trombe, gagnant les quatre derniers jeux. Karolina Muchova affrontera en quart de finale la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (no 22) ou la Danoise Caroline Wozniacki (WTA 71). La Tchèque de 28 ans, qui avait grimpé jusqu'à la 8e place mondiale après l'US Open 2023, est simplement assurée de rester parmi les 100 premières du classement grâce à ce quart de finale. Jasmine Paolini pourrait quant à elle se retrouver 4e lundi prochain.

Tami veut voir une confirmation dans la jouerie Pierluigi Tami veut que la Suisse confirme ce qu'elle a montré à l'Euro Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS L'équipe de Suisse entame cette semaine un nouveau cycle qui doit la mener au Mondial 2026, avec deux matches de la Ligue des Nations. Directeur de l'équipe nationale, Pierluigi Tami ne veut pas juger la sélection de Murat Yakin uniquement sur les résultats dans les jours, semaines et mois à venir. Le Tessinois a insisté sur l'aspect du jeu au premier jour du premier rassemblement suivant l'Euro et les retraites internationales de Xherdan Shaqiri, Yann Sommer et Fabian Schär. Tous trois seront par ailleurs honorés le 15 octobre à St-Gall à l'occasion de la réception du Danemark, a-t-il lâché. "Nous voulons confirmer le football que nous avons montré à l'Euro", a souligné Pierluigi Tami devant la presse à Bâle. Les attentes et les exigences envers l'équipe de Suisse sont élevées après un remarquable championnat d'Europe, qui s'est achevé en quart de finale (défaite aux tirs au but face à l'Angleterre). Pour Shaqiri, Sommer et Schär, il s'agit de trouver des remplaçants tant dans le jeu que dans la hiérarchie au sein de l'équipe. La Ligue des Nations doit aussi être utilisée pour intégrer des joueurs, comme le prévise Tami. Avec Gregory Wüthrich, un seul nouveau venu fait partie de la sélection actuelle de 23 joueurs, mais d'autres n'ont que peu d'expérience en équipe A. Les matches contre le Danemark jeudi à Copenhague et contre l'Espagne dimanche dans un Stade de Genève à guichets fermés constituent selon lui un coup d'envoi intéressant et en même temps exigeant de la nouvelle campagne. "Ne pas descendre" Jusqu'à la mi-novembre, l'équipe de Suisse disputera ses six matches de la phase de groupes de la Ligue des Nations, dont le dénouement est prévu en 2025. Le Final Four se déroulera l'été, comme lors des dernières éditions. "L'objectif premier est de ne pas descendre", glisse Murat Yakin. "Mais ce serait bien de terminer parmi les deux premiers pour avoir l'occasion de jouer la phase à élimination directe. Nous prenons la Ligue des Nations très au sérieux", souligne-t-il. Le sélectionneur est conscient que cette compétition permettra de se retrouver - ou non - en bonne position pour le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Etre présent dans ce Mondial en Amérique du Nord est d'ailleurs "l'objectif principal" du prochain cycle de l'équipe de Suisse, conclut Tami.

Les billets visiteurs plafonnés à 60 euros cette saison Les supporters d'YB paieront au maximum 60 euros pour suivre leur équipe en C1 à l'extérieur Image: KEYSTONE/EPA/THOMAS HODEL Les supporters débourseront au maximum 60 euros par match de Ligue des champions cette saison pour accompagner leur équipe en déplacement. "Après une vaste consultation" avec la puissante Association européenne des clubs et l'organisation Football Supporters Europe, l'UEFA a réduit le prix maximum de 70 euros prévu depuis deux saisons pour les visiteurs. Les clubs recevants, auxquels la prestigieuse compétition européenne rapporte de la billetterie en plus des dotations et droits TV, devront encore diminuer ce plafond la saison prochaine à 50 euros, précise l'UEFA dans un communiqué. La même tendance s'applique aux deux autres compétitions masculines de clubs: en Europa League, les billets pour les supporters visiteurs seront limités à 40 euros cette saison puis 35 en 2025/26, contre 45 lors des deux dernières éditions. En Conference League, le plafond, déjà abaissé à 25 euros la saison dernière, passera à 20 cette saison et la prochaine. "En introduisant des politiques plus favorables aux supporters, nous poursuivons notre mission, qui est de faire en sorte que le football reste un sport inclusif, dans lequel les supporters qui parcourent l'Europe pour suivre leur équipe sont appréciés et reconnus", s'est félicité Aleksander Ceferin, le patron de l'UEFA.

Le Turc Yusuf Dikeç veut protéger sa pose devenue virale Yusuf Dikeç (à droite( veut protéger sa pose devenue virale pendant les JO 2024 Image: KEYSTONE/EPA/VASSIL DONEV Le tireur turc Yusuf Dikeç a déposé une demande auprès de l'institut turc de la propriété intellectuelle pour protéger l'utilisation commerciale de la pose qui l'a rendu célèbre aux Jeux de Paris. "Après avoir été informés de nombreuses initiatives de dépôt de marque effectuées à l'insu de Yusuf Dikeç, nous avons soumis une demande il y a environ une semaine (...). D'autres demandes ont ainsi été rejetées", a déclaré à l'AFP l'entraîneur de l'athlète, Erdinç Bilgili. Yusuf Dikeç, médaillé d'argent au tir au pistolet à 10 m, est devenu une star mondiale après que des images le montrant effectuer ses tirs de manière presque nonchalante, main gauche dans la poche, sans lunettes de protection ni casque, ont fait le tour des télévisions et des réseaux sociaux. De nombreux athlètes ont copié sa pose après avoir remporté une médaille aux JO, comme la star suédoise de la perche, Armand Duplantis. De nombreux produits, parmi lesquels des t-shirts, des tasses ou des coques de téléphone portable, reprenant sa pose semblant mêler nonchalance et confiance en soi, ont été mis en vente, a rapporté la chaîne d'information publique turque TRT Haber. "Certains ont pensé que ma main dans la poche était un signe d'arrogance. Je le fais uniquement pour tenir mon corps plus stable. Il ne faut pas chercher plus loin", avait confié Yusuf Dikeç début août dans un entretien à l'AFP.

Zurich prête Labinot Bajrami à Winterthour Ricardo Moniz ne voulait plus de Labinot Bajrami Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Indésirable au FCZ après l'esclandre lors du match de Coupe de Suisse à Zoug, Labinot Bajrami rebondit dans un club rival de Super League. L'attaquant zurichois de 19 ans est prêté pour le reste de la saison à Winterthour, annonce Zurich dans un communiqué. L'entraîneur Ricardo Moniz avait remplacé Bajrami contre Zoug seulement 18 minutes après l'entrée en jeu de l'attaquant, qui l'aurait auparavant engueulé après avoir reçu une consigne. Alors que Bajrami rentrait furieux dans les vestiaires, son père avait jeté un parapluie sur Moniz. Après cet incident, Bajrami avait été "relégué" chez les M21 du FC Zurich, et son père avait été interdit de stade. Moniz a laissé entendre que Bajrami n'avait pas d'avenir dans l'équipe sous ses ordres.

Sion: Chouaref prolonge jusqu'en 2028 Ilyas Chouaref est désormais lié au FC Sion jusqu'en 2028 Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Ilyas Chouaref se plaît à Sion. L'attaquant français de 23 ans a prolongé de deux ans le contrat le liant au club valaisan, annonce celui-ci. Les deux parties sont désormais liées jusqu'à l'été 2028. Arrivé en Valais à l'été 2022, Chouaref a réussi sept buts et onze assists sous le maillot sédunois, toutes compétitions confondues. Meilleur passeur de Challenge League la saison passée, il a grandement contribué au retour du FC Sion dans l'élite, souligne le club valaisan dans son communiqué.

Badminton: le bronze pour Ilaria Renggli Une petite finale expéditive pour Ilaria Renggli. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La Suisse a cueilli une médaille de plus aux Jeux paraolympiques de Paris. Ilaria Renggli a remporté le bronze en badminton. Moins de seize heures après avoir perdu la petite finale du double aux côtés de Cynthia Mathez, l'Argovienne de 24 ans a battu 21-13 21-14 la Japonaise Yuma Yamazaki. Elle s'est imposée en seulement 34 minutes grâce à des débuts de manches fort réussis. Elle a, ainsi, mené 6-1 dans la première et 8-3 dans la seconde.