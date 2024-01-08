Sinner qualifié pour la finale ++ La Suisse mène

Arsenal battu par Bournemouth, une aubaine pour Manchester City Arsenal a quitté son stade la tête basse Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland Arsenal a subi une très rare défaite à domicile en Premier League, samedi contre Bournemouth (2-1). De quoi relancer l'espoir de titre pour son dauphin Manchester City à six journées de la fin.

Les Londoniens conservent certes neuf points d'avance sur Manchester City, mais l'équipe de Pep Guardiola a disputé deux matches en moins et accueille les Gunners le week-end prochain à l'Etihad.

Concrètement, les Citizens (2e avec 61 points) peuvent revenir à hauteur des Gunners (70 pts) s'ils battent Chelsea dimanche, Crystal Palace dans leur match en retard (date encore indéterminée), et Arsenal dans ce qui ressemble de plus en plus à une "finale" pour le sacre.

En attendant, la quatrième défaite subie cette saison en Premier League - la deuxième seulement à domicile après celle contre Manchester United en janvier - va faire ressurgir le débat récurrent en Angleterre sur la capacité d'Arsenal à résister à la pression dans le sprint final.

Des buts du Français Junior Kroupi (17e), son 10e en Premier League, et d'Alex Scott (74e), ont mis à terre les Gunners et leur avant-centre Viktor Gyökeres, qui a égalisé sur penalty entretemps (35e).



La Suisse mène 2-1 face à la Tchéquie Belinda Bencic et Viktorija Golubic ont donné un 2e point à la Suisse Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a repris l'avantage (2-1) face à la République tchèque en qualifications de la Billie Jean King Cup.

Belinda Bencic et Viktorija Golubic ont remporté le double samedi en début d'après-midi à Bienne.

Les vice-championnes olympiques 2021 de la spécialité se sont imposées 6-7 (4/7) 7-6 (7/0) 6-1 en 2h21 devant la paire tchèque composée de Tereza Valentova et de la gauchère Marketa Vondrousova, lauréate de Wimbledon 2023. Elles ont pourtant frôlé la correctionnelle dans la deuxième manche.

Menées 5-4 dans le deuxième set après avoir perdu trois jeux consécutifs, Bencic/Golubic se sont retrouvées à deux reprises à deux points de la défaite dans ce dixième jeu. La St-Galloise et la Zurichoise ont ensuite survolé le deuxième jeu décisif, avant d'enfoncer le clou avec un break signé d'entrée de troisième set.

Belinda Bencic (WTA 11), laquelle avait commis une double faute fatale à 4/4 dans le tie-break de la première manche, aura donc l'occasion de donner la victoire à son équipe dans le premier simple de cette deuxième journée. La St-Galloise doit affronter la 14e joueuse mondiale Linda Noskova dans le choc des nos 1.



Sinner expédie Zverev et se qualifie pour la finale Sinner s'est aisément imposé samedi face à Zverev Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le no 2 mondial Jannik Sinner s'est qualifié pour la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, la troisième en autant de tournois de cette catégorie cette année.

L'Italien a éliminé facilement l'Allemand Alexander Zverev 6-1 6-4.

Sinner (24 ans) est le premier joueur à se hisser trois fois en finale lors des trois premiers Masters 1000 de l'année depuis Novak Djokovic en 2015. Il pourrait retrouver en finale en Principauté le no 1 mondial et tenant du titre Carlos Alcaraz, qui affronte samedi après-midi le Monégasque Valentin Vacherot (ATP 23).

Comme à Indian Wells et Miami, Jannik Sinner retrouvait en demi-finale Alexander Zverev (ATP 3), qui ne l'a plus battu depuis septembre 2023 en huitième de finale de l'US Open. Très agressif d'entrée, il a breaké trois fois Zverev qui n'a jamais existé dans le premier set.

Alexander Zverev a mieux résisté dans la deuxième manche en retrouvant sa première balle, mais a dû batailler à chaque fois pour conserver sa mise en jeu. L'Allemand a fini par céder en 1h22 sur un dernier coup droit foudroyant de Sinner, lequel n'a perdu qu'un set lors de ses 21 derniers matches en Masters 1000.



Von Gunten nouveau directeur sportif de la fédération Le successeur de Lars Weibel a été désigné Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Patrick von Gunten est le futur directeur sportif de Swiss Ice Hockey, a annoncé la fédération samedi matin.

L'ancien défenseur international va succéder à Lars Weibel, qui deviendra à l'issue du Mondial à domicile directeur sportif d'Ambri-Piotta.

Ancien joueur de Bienne, Kloten ou Frölunda, médaillé d'argent avec la Suisse au Mondial 2013, Patrick von Gunten (41 ans) occupe actuellement les fonctions de responsable des sports et de responsable du site de Zurich pour le Championnat du monde 2026. Il "apporte une vaste expérience dans le sport de haut niveau, la gestion d'événements et le travail au sein d'une fédération", souligne Swiss Ice Hockey dans son communiqué.

Au terme de sa carrière de joueur en 2018, von Gunten avait intégré le staff technique de l'équipe de Suisse. Titulaire d’un master en gestion du sport ainsi que d’un bachelor en finance, il a aussi été responsable de la gestion des bénévoles pour le Mondial prévu en 2020 à Zurich à Lausanne - mais annulé à cause du Covid - et a travaillé de 2021 à mars 2024 en tant que consultant en gestion au sein d'u cabinet de conseil en stratégie.



Incendie au Parc St-Jacques, Thoune-Bâle reporté Shaqiri et le FCB n'affronteront pas B稷e samedi Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le match de Super League prévu samedi entre le leader Thoune et le FC Bâle est reporté, a annoncé la SFL samedi matin.

La décision a été prise à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans les vestiaires de l'équipe première du FCB au Parc Saint-Jacques.

L'incendie survenu vendredi soir a causé d'importants dégâts matériels, souligne le communiqué, ce qui fait que le FC Bâle ne dispose actuellement d'aucun matériel de jeu et médical en état de fonctionner.

La Swiss Football League a donc accédé à la demande de report formulée par le FC Bâle. Elle n'a pas encore fixé de nouvelle date pour cette rencontre, comptant pour la dernière journée avant la séparation en deux groupes. La prochaine journée est prévue les 25 et 26 avril.



Fin de série pour Capela et les Rockets Amen Thompson (1) et les Rockets ont subi la loi de Minnesota vendredi Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren La belle série de Houston a pris fin vendredi en NBA. Vainqueurs de leurs huit matches précédents, les Rockets de Clint Capela ont été battus par Minnesota.

Houston s'est incliné 136-132 devant les Timberwolves pour leur avant-dernier match de la saison régulière. La dernière défaite de la franchise texane avait déjà été enregistrée face aux T-Wolves d'Anthony Edwards (22 points vendredi).

Du côté de Houston, Amen Thompson a réussi 41 points (ainsi que 9 rebonds et 7 assists), Kevin Durant 33. Aligné durant 8 minutes seulement, l'intérieur genevois Clint Capela a pour sa part inscrit 4 points et capté 1 rebond dans cette partie.

Les Rockets, qui ont plié dans un ultime quart-temps remporté 33-26 par Minnesota, affichent un bilan de 51 succès pour 30 défaites avant d'affronter Memphis dimanche. Ils termineront au 5e rang de la Conférence Ouest et n'auront donc pas l'avantage du parquet au 1er tour des play-off, où ils affronteront soit Denver soit les Lakers.



Steve Guerdat 2e avant l'ultime épreuve de la finale Steve Guerdat et Iashin Sitte pointent au 2e rang de la finale de la Coupe du monde Image: KEYSTONE/DPA/JAN WOITAS Steve Guerdat peut toujours espérer décrocher un historique quatrième sacre en finale de la Coupe du monde à Fort Worth. Le Jurassien pointe au 2e rang avant l'ultime épreuve prévue dimanche.

Troisième de la première épreuve de cette finale jeudi, Steve Guerdat a signé vendredi sur Iashin Sitte son deuxième parcours sans-faute du week-end. Le cavalier jurassien a néanmoins fait tomber une perche dans le barrage, terminant 5e de la deuxième épreuve de cette finale.

Le champion olympique 2012 et vice-champion olympique 2024 abordera la troisième partie de cette finale, qui se disputera sur deux manches, avec un retard de 4 points sur le leader américain Kent Farrington. Montant Toulayna, ce dernier a conservé la tête en remportant également la deuxième épreuve au menu.

La 3e place est occupée par le Français Kevin Staut, avec 6 points de pénalité, la 4e par l'Allemand Daniel Deusser et le Japonais Eiken Sato (7 points). Deuxième Suisses en lice au Texas, Martin Fuchs pointe au 16e rang avec 17 points. Le Zurichois et Lorde ont commis une faute vendredi, se classant 20e de la deuxième épreuve.



McIlroy, phénoménal, s'envole en tête à mi-parcours Rory McIlroy possède 6 coups d'avance en tête du Masters après 2 des 4 tours Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER En quête d'un rare doublé, Rory McIlroy a réussi un deuxième tour magnifique pour s'envoler au classement du Masters d'Augusta vendredi. Le Nord-Irlandais possède une avance record de six coups.

Enfin titré en 2025 sur le plus prestigieux tournoi du monde, ce qui lui avait permis de compléter sa collection de majeurs, Rory McIlroy s'est placé avant le week-end en très bonne position pour réussir un doublé seulement validé par les légendes Jack Nicklaus (1965 et 1966), Nick Faldo (1989 et 1990) et Tiger Woods (2001 et 2002).

Le no 2 mondial partageait déjà la tête du classement jeudi soir avec l'Américain Sam Burns. Grâce à une carte de 65, la meilleure du jour, il pointe désormais seul en 1re position avec six coups d'avance sur Burns et son compatriote Patrick Reed, champion en 2018, un matelas jamais vu à Augusta à mi-parcours. Les Anglais Justin Rose et Tommy Fleetwood ainsi que l'Irlandais Shane Lowry suivent à la 4e place un coup plus loin.

Après un début de journée parfait (trois birdies en quatre trous), puis un milieu de partie dans le rang (deux bogeys et cinq trous dans le par du no 5 au no 11), McIlroy a fini très fort avec six birdies lors des sept derniers trous. Impeccable sur les greens, il a réussi un chip magnifique au no 17 de plus de 26 mètres roulant jusqu'au trou pour un birdie, avant de parachever sa grande journée d'un nouveau birdie au no 18, sous la lumière tombante d'Augusta.

Scheffler à 12 coups de la tête Le no 1 mondial Scottie Scheffler, titré en 2022 et 2024, a lui reculé au classement à la 24e place à cause d'une mauvaise journée deux coups au-dessus du par, et pointe à douze coups de McIlroy. Le double vainqueur en majeur Bryson DeChambeau a manqué le cut, comme les hommes en forme J.J. Spaun, Akshay Bhatia et Robert MacIntyre.



Les clubs fribourgeois pour un doublé en Coupe de Suisse Gümligen accueille samedi les finales de la Patrick Baumann Swiss Cup. Tous deux déjà sacrés en Coupe de la Ligue en début d'année, Olympic et Elfic Fribourg poursuivent leur opération reconquête.

Malmenée en 2024/24, les équipes fribourgeoises ont repris cette saison leur domination sur la scène nationale. Tant Olympic chez les messieurs qu'Elfic chez les dames n'ont connu qu'une seule défaite en Suisse durant cet exercice 2025/26. La saison passée, ces deux clubs avaient dû se contenter d'un trophée, celui de la SBL Cup.

Grands rivaux d'Olympic, les Lions de Genève, battus par Fribourg en finale de la Coupe de la Ligue, vont manquer ce deuxième grand rendez-vous de la saison. Ils ont été sortis en demi-finale de la Patrick Baumann Swiss Cup par Union Neuchâtel.

Union, finaliste malheureux l'an dernier face à Genève, n'a donc rien volé. Les joueurs du coach Chad Timberlake peuvent rêver d'offrir leur club un premier trophée depuis celui conquis en Coupe de la Ligue 2013/14. Ils sont d'ailleurs la seule équipe à avoir battu Olympic cette saison en Suisse, à la mi-décembre.

Le scenario est presque identique chez les dames. Sauf que ce n'est pas Genève LPLO, adversaire d'Eflic samedi, qui a sorti le Nyon Basket Féminin au stade des demi-finales, mais bien les Elfes, qui retrouveront les Nyonnaises en finale des play-off dès mercredi prochain.

Genève LPLO a ainsi infligé aux Fribourgeoises leur seule défaite de la saison sur la scène nationale, une large défaite qui plus est (100-64). Mais c'était à la fin novembre. Depuis, Elfic a retrouvé son basket, remportant notamment aisément le dernier duel en date face aux Genevoises le 11 février (107-88).



Thoune peut faire un grand pas vers le titre de champion Leader de Super League, Thoune accueille Bâle samedi (20h30) pour la dernière journée avant la séparation en deux groupes. Le promu pourrait même être sacré dimanche en cas de faux-pas de St-Gall.

Avec 15 points d'avance en tête, les Bernois filent tout droit vers le titre de champion de Suisse et l'officialisation ne devrait plus tarder. Elle pourrait avoir lieu dimanche, si Saint-Gall obtient moins de points à Lucerne (16h30) que Thoune contre Bâle.

En bas du classement, c'est un duel sous haute tension qui s'annonce samedi entre la lanterne rouge Winterthour et le barragiste Grasshopper (18h00). Les deux équipes ne sont séparées que de cinq points et une victoire de "Winti" donnerait un peu de piquant au tour de relégation.

Enfin, Lugano se rend chez le FC Zurich (18h00) pour tenter de se rapprocher du podium et des places européennes. Les Tessinois ont un point de retard sur le troisième rang occupé par le FC Bâle.



Odermatt: "A Kvitfjell, je me suis dit 'Ca me saoule de courir'" Absente lors des deux dernières éditions, Belinda Bencic est prête à en découdre face aux Tchèques en Billie Jean King Cup. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Au siège de Stöckli, Marco Odermatt est revenu sur sa saison avec ses hauts et ses bas. Le Nidwaldien a expliqué pourquoi à Kvitfjell il n’a eu pour la première fois de sa vie aucune envie de courir.

Au siège de son équipementier Stöckli, Marco Odermatt est revenu sur sa saison avec ses hauts et ses bas. Le Nidwaldien a aussi expliqué pourquoi à Kvitfjell il n’a eu pour la première fois de sa vie aucune envie de courir.

- Marco, avec un peu de recul, quel bilan tirez-vous de cette saison?

"Une saison très positive. J’ai signé neuf victoires, notamment à Adelboden, Wengen et Kitzbühel. J’ai aussi remporté trois globes de cristal et trois médailles aux JO."

- Quel fut le moment le plus fort?

(il réfléchit longtemps) "Je dirais Adelboden. Quand j’étais petit, je rêvais déjà d’y gagner un jour. Maintenant, je suis le recordman sur le Chuenisbärgli avec cinq succès. C’est vraiment cool. Mais la descente de Garmisch fait aussi partie des moments forts. Pouvoir enchaîner juste après les JO et gagner une descente aussi légendaire, c’était également énorme. Le fait que Alexis Monney et Rogi (Stefan Rogentin) soient aussi montés sur le podium a rendu ce moment encore plus spécial."

- Quel fut le moment le plus difficile?

"La descente de Kitzbühel. Ce fut la 2e place la plus triste de ma carrière. Je n’ai jamais caché que la victoire sur la Streif était mon grand objectif cette saison. Après la course, tout le monde disait: 'Oui, oui, tu as encore le temps.' A Kitzbühel, se présenter au départ avec des sensations parfaites et savoir que tout est possible, que le matériel est bon, que la météo est bonne, que tu te sens bien et en sécurité pour attaquer la descente à 100%... Ce feeling, tu ne le vis pas cent fois dans ta vie."

- Comment gardez-vous la faim de gagner malgré tous vos succès?

"C’est le grand défi. Ce n’est pas simple, à chaque course, de sentir honnêtement cette faim. Au départ, on se convainc déjà qu’on veut gagner. Mais si je repense à Kvitfjell cette année, j’ai eu pour la première fois de ma vie, lors de la reconnaissance, l’impression de me dire: 'Aujourd’hui, ça me saoule d’aller courir.' Le ciel était couvert, la neige molle. Tu refais un virage pour la 20e fois pendant la reconnaissance, la sueur te coule dessus... Au départ, tu te pousses quand même et tu te motives comme à chaque autre course. Mais ce n’est peut-être pas l'envie la plus sincère."

- Est-ce la raison principale de votre "mauvaise" performance lors des finales?

"Je ne dis pas que c’est la seule raison pour laquelle cette course a mal tourné. Mais c’en est en partie une. Les courses des finales, aussi mauvaises qu’elles aient été, ont aussi quelque chose de positif. Elles montrent à tous les autres, et à moi aussi, que rien n’est acquis. Même pour moi, il faut toujours que tout s’assemble pour être devant."

- Vous êtes un skieur complet, avec trois disciplines et un programme énorme. Vous avez déjà dit vouloir, non pas dès la saison prochaine mais dans un avenir proche, mettre encore davantage l’accent sur la vitesse. Est-ce possible que vous sautiez déjà un ou deux géants l’hiver prochain?

"Le plan, c’est de tout faire. Il se peut que, si nécessaire, je manque un géant. Je dois bien écouter mon corps. Parfois, on risque de se mettre en pilote automatique, d’enchaîner sans plus vraiment en profiter."

- L'hiver prochain sera marqué par les Mondiaux à domicile à Crans-Montana. Comment abordez-vous ce grand rendez-vous?

"Evidemment que je veux gagner des médailles d’or. Ramener des médailles, c’est beau, mais si je suis en bonne santé, je veux y aller pour devenir champion du monde. Le fait d’avoir déjà été champion du monde dans toutes les disciplines me donne une certaine légèreté."

- Vous posez aussi les bases de vos succès futurs en été. Allez-vous lever le pied?

"Je reste encore quelques jours à la maison, parce que j'ai quelques rendez-vous. Je vais ensuite partir deux semaines en vacances."



Le Real Madrid accroché par Gérone avant le retour contre le Bayern Kylian Mbappe et le Real accrochés par Gérone Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Accroché (1-1) par Gérone vendredi, le Real Madrid a enchaîné un troisième match consécutif sans victoire. Le club madrilène perd du terrain dans la course au titre en Liga.

Un résultat peu rassurant à cinq jours du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich.

Le Real (2e, 70 points), donne ainsi l'opportunité à son éternel rival, le FC Barcelone (1er, 76 points), de prendre neuf longueurs d'avance samedi en cas de succès dans le derby catalan face à l'Espanyol (10e, 38 points). Un écart quasiment impossible à combler lors des sept journées restantes.

Maladroit devant le but, le géant espagnol avait fini par trouver la faille en deuxième mi-temps grâce à un tir du droit de l'Uruguayen Federico Valverde, bien aidé par une faute de main du gardien adverse Paulo Gazzaniga (51e, 1-0).

Mais il a ensuite été surpris par une superbe frappe brossée du champion du monde français Thomas Lemar pour doucher le stade Santiago Bernabéu (62e, 1-1).

Son ex-coéquipier chez les Bleus, Kylian Mbappé, peu inspiré offensivement, a eu plusieurs opportunités de marquer (6e, 54e, 61e, 86e), mais il a soit manqué de justesse, soit buté sur le portier argentin.

Accroché par le défenseur brésilien Vitor Reis dans la surface, il a réclamé un pénalty à la 90e, en vain.



Fribourg se rapproche de la finale Jeremi Gerber auteur du 2-1 fribourgeois Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Fribourg mène 3-1 en demi-finale des play-off de National League. A Genève, les Dragons ont remporté l'acte IV vendredi soir 4-3.

Mis sous pression par Genève en fin de rencontre, Fribourg a joué les roseaux en pliant mais en ne rompant pas. Recroquevillés devant Berra, les Dragons ont su empêcher Genève d'aller arracher une égalisation somme toute méritée. La solidarité des Fribourgeois et un Reto Berra solide ont permis aux joueurs de Rönnberg de croire à une finale. Dimanche à domicile, Gottéron pourra clore cette série. Mais ce sera dur.

Aux Vernets, les Fribourgeois ont ouvert le score à la 20e et alors qu'ils évoluaient avec un homme de moins sur la glace à la suite d'une pénalité contre Rathgeb. Mais même en infériorité numérique, Gottéron a pu compter sur un Berstchy de gala. Grâce à sa vitesse, l'attaquant a mis à mal la défense des Aigles.

Malgré cette ouverture du score, Fribourg a connu quelques errances. Comme à la 23e lorsque Puljujärvi a pu égaliser alors que les Dragons se trouvaient en power-play. Seulement cette réaction genevoise n'aura pas l'effet escompté. Les joueurs de Ville Peltonen vont gentiment mais sûrement se faire dominer par ceux de Roger Rönnberg.

A la 30e, c'est Jeremi Gerber qui a redonné un but d'avance à ses couleurs. Puis à la 35e, Bertschy a encore utilisé sa vitesse et la passivité des Grenat pour le 3-1. Le 4-1 est tombé à la 39e, juste après un jeu de puissance, avec Borgström qui a trouvé Walser depuis derrière la cage. Comme si Fribourg avait découvert le secret de la potion magique face à ce Genève-là.

Comme lors de l'acte VI à Lausanne, Peltonen a remplacé Charlin par Robert Mayer et les Aigles sont soudainement revenus dans le match. A la 43e, le jeu de puissance a repris vie et Praplan a pu marquer. En poussant, les Grenat ont encore réduit le score à la 53e par le jeune Simas Ignatavicius et Jooris a manqué une grosse occasion dans la foulée. Le momentum a changé et Genève a fait trembler Fribourg. Mais comme lors de l'acte II, l'équipe qui avait un bel avantage a su le conserver jusqu'au bout. Et dimanche, Genève n'aura plus le choix, il faudra gagner pour ne pas partir en vacances.



Davos a trois pucks de finale Davos jubile car le club grison a réussi à battre Zurich chez lui Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Davos n'est plus qu'à un succès de la finale des play-off de National League. A Zurich, les Grisons se sont imposés 5-2 lors du 4e acte pour mener 3-1 dans la série.

C'est un petit exploit qu'ont réussi les Davosiens. Zurich n'avait plus courbé l'échine à domicile en play-off depuis 2023 et les quarts de finale contre Bienne. Ont suivi sept séries et deux titres pour des Lions traditionnellement très difficiles à piéger à domicile au printemps.

C'est finalement ce Davos à qui tout semble réussir qui est parvenu à plonger l'enceinte garnie de 12'000 spectateurs dans un certain mutisme. Et pourtant, Dean Kukan avait ouvert le score à la 7e et tout semblait bien parti pour le double champion en titre.

Mais lors du tiers médian, Tino Kessler à la 24e et Brendan Lemieux à la 32e, avec l'aide de Simon Hrubec, ont pu remettre les Davosiens sur les bons rails. Le 3-1 d'Andersson (51e) a fait mal, même si Lammikko (55e) a pu réduire le score. Sauf qu'Asplund a inscrit le 4-2 45 secondes plus tard.

Davos aura un premier puck de match dimanche soir à domicile.

