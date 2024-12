Tramezzani nouveau coach d'Yverdon ++ Jan Cadieux viré

Tour de Ski: deux podiums suisses en sprint lors de la 1re étape Retour en forme pour Nadine Fähndrich Image: KEYSTONE/EPA Les Suisses ont brillé à Dobbiaco en ouverture du Tour de Ski, avec deux podiums dans les sprints en style classique. Tant Nadine Fähndrich que Janik Riebli ont fini au 3e rang. C'est la première fois de l'hiver que Nadine Fähndrich se classe dans le top 3, et la neuvième de sa carrière. La Lucernoise, qui n'avait plus connu ce bonheur depuis mars 2023 à Tallinn, n'a été devancée que par l'Américaine Jessie Diggins, qui a fêté le premier succès de sa carrière en sprint, et la Finlandaise Jasmi Joensuu. Autre Suissesse en finale, Anja Weber a pris une belle 5e place lors de sa première apparition à ce niveau. Elle a fini devant la favorite suédoise Maja Dahlqvist, qui a perdu toutes ses chances en cassant un bâton. Dans la finale messieurs, Riebli a lui aussi convaincu en montant sur la boîte derrière l'inévitable Norvégien Johannes Klaebo et le Français Lucas Chavanat. Valerio Grond, qui pouvait lui aussi prétendre au podium, a chuté après s'être accroché avec le Français Richard Jouve et a terminé au 5e rang.

Tramezzani nouveau coach d'Yverdon Paolo Tramezzani est le nouveau coach d'Yverdon Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Yverdon tient son nouveau coach. Le club du Nord vaudois annonce avoir engagé Paolo Tramezzani, ancien entraîneur de Lugano et de Sion. Le contrat porte jusqu'à l'été 2025, avec option pour une saison supplémentaire. Paolo Tramezzani (54 ans) succède à Alessandro Mangiarratti, limogé onze jours plus tôt après avoir passé un peu plus d'un an à ce poste. Le technicien italien reprend les rênes d'un club qui pointe au 10e rang du classement de Super League et devra donc lutter pour son maintien durant la deuxième partie de saison. Passé quatre fois (!) par Sion, la dernière pour un mandat de six semaines au printemps 2023 à l'issue duquel le club avait été relégué en Challenge League, Paolo Tramezzani était libre de tout contrat depuis quelques jours. Il dirigeait depuis le mois de février le NK Istra en Croatie. "Le nouvel entraîneur d'YS s’envolera avec ses nouveaux joueurs le 2 janvier au Portugal, pour un stage d’entraînement de dix jours, afin de préparer dans les meilleures conditions la reprise du championnat" le 19 janvier à Zurich, écrit le club dans un communiqué. Tramezzani débarque en outre avec son assistant, Attila Malfatti.

Genève-Servette vire son coach Jan Cadieux Jan Cadieux a été démis de ses fonctions samedi Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Genève-Servette se sépare de son entraîneur principal Jan Cadieux, annoncent les Grenat dans un communiqué. La gestion de l'équipe première est confiée de manière intérimaire au Suédois Rikard Franzen et aux Français Yorick Treille, ses assistants. La qualification en demi-finale de la Ligue des champions, compétition dont le GSHC est le tenant du titre, n'a donc pas suffi à "sauver" Jan Cadieux. Les mauvais résultats en National League (12e place à 10 points du top 6) ont pesé plus lourd dans la balance. "Il est toujours très difficile de tourner une page avec une personne avec qui tant de moments historiques ont été partagés", écrit dans son communiqué Genève-Servette, qui a fêté son premier titre de champion de Suisse sous la férule de Jan Cadieux en 2023. Fils du regretté Paul-André Cadieux, Jan Cadieux (44 ans) occupait les fonctions d'entraîneur en chef du côté des Vernets depuis l'automne 2021. Il avait alors succédé à Pat Emond, dont il était l'assistant depuis 2019.

Gut-Behrami 9e en géant, Brignoni victorieuse Lara Gut-Behrami a terminé 9e du géant de Semmering Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Deuxième à l'issue de la première manche, Lara Gut-Behrami doit se contenter d'une 9e place dans le géant de Coupe du monde de Semmering. La victoire est revenue à l'Italienne Federica Brignone. En quête d'un premier succès cet hiver - et d'un premier podium en géant, Lara Gut-Behrami a tout perdu en accrochant une porte dans le mur. Elle semblait alors encore en mesure d'améliorer le temps de la Suédoise Sara Hector, finalement 2e à 0''57 de la gagnante. La Tessinoise a concédé au final 1''83 sur Brignone. Cet échec est rageant pour "LGB", qui voulait boucler la boucle à Semmering où elle avait cueilli il y a désormais 16 ans le premier de ses 25 podiums en géant et où elle s'alignait pour la dernière fois. Elle a également manqué l'occasion de prendre les commandes du classement général. Federica Brignone (34 ans), qui avait conclu le premier tracé avec une marge de 0''15 sur Gut-Behrami, n'a en revanche pas failli. L'Italienne a réussi le 2e chrono en deuxième manche pour aller chercher son 29e succès en Coupe du monde. Elle prend en outre la tête du classement général, avec 18 points d'avance sur Camille Rast et 50 sur Lara Gut-Behrami. Rast seulement 17e Leader du général avant cette course et 3e du géant de Killington, Camille Rast n'a pas trouvé la solution sur la neige autrichienne. La Valaisanne, 15e à l'issue de la première manche, a reculé au 17e rang. Elle tentera de se relancer dimanche en slalom, où elle reste sur une victoire à Killington et où elle arborera le dossard rouge de leader de la discipline. Les deux autres Suissesses présentes dans le top 30 samedi ont également manqué leur affaire sur le second parcours. Wendy Holdener a perdu trois places pour terminer 21e, Simone Wild conservant pour sa part le 24e rang obtenu sur le tracé initial. A noter par ailleurs l'absence à Semmering de Michelle Gisin, qui a décidé de s'accorder un break.

Alexis Monney crée la sensation à Bormio, von Allmen 2e Alexis Monney a signé l'exploit en gagnant la descente de Bormio Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Alexis Monney a cueilli samedi un sensationnel premier succès en Coupe du monde. Le Fribourgeois de 24 ans a remporté la difficile descente de Bormio en devançant de 0''24 Franjo von Allmen pour un deuxième doublé suisse consécutif dans la discipline-reine. Si la 2e place de von Allmen, 2e à Val Gardena derrière Marco Odermatt une semaine plus tôt, était envisageable, qui aurait osé parier sur un tel exploit d'Alexis Monney ? Le skieur de Châtel-St-Denis affichait jusqu'ici un 8e rang - sur la non moins exigeante Streif de Kitzbühel en janvier dernier - comme meilleur résultat à ce niveau. Victime en mars 2023 d'une rupture partielle du ligament interne du genou droit, Monney avait certes pris la 3e place du premier entraînement sur la Stelvio après avoir terminé 13e en descente et 17e en super-G à Beaver Creek. Mais rien ne laissait présager une victoire si éclatante. Le champion du monde junior 2020 de descente a survolé les débats pour son 36e départ en Coupe du monde. Le Bernois Franjo von Allmen (23 ans) a fait jeu égal sur la majorité du parcours, mais il a perdu 0''18 sur le dernier secteur et se contentera d'un troisième podium sur le Cirque blanc. Troisième, le Canadien Cameron Alexander a concédé 0''72 au vainqueur du jour. Le patron du ski masculin Marco Odermatt a quant à lui fini 5e à 0''80, juste devant le Valaisan Justin Murisier (6e à 0''81). Marco Kohler (9e) et Stefan Rogentin (11e) complètent la superbe performance d'ensemble des descendeurs suisses.

1re manche: Gut-Behrami 2e à 0''15 de Brignone Lara Gut-Behrami a signé le 2e temps de la 1re manche du géant à Semmering Image: KEYSTONE/EPA/TIL BUERGY Lara Gut-Behrami peut viser un 46e succès en Coupe du monde samedi à Semmering. En quête d'une première victoire cet hiver, la Tessinoise a signé le 2e temps de la première manche en géant, à 0''15 de Federica Brignone. En avance sur l'Italienne au dernier intermédiaire, Lara Gut-Behrami a concédé 0''23 sur les 13 dernières secondes d'un tracé extrêmement court (1'02''28 pour Brignone). Elle veut boucler la boucle à Semmering, où elle avait cueilli il y a 16 ans le premier de ses 25 podiums en géant et où elle s'aligne pour la dernière fois. Mais les places sur l'estrade seront chères. Troisième, la Suédoise Sara Hector n'a concédé que 0''09 à "LGB", laquelle reste sur trois podiums consécutifs en vitesse mais affiche un 13e rang (à Killington) comme seul résultat de l'hiver en géant. Quatre autres skieuses pointent à moins de huit dixièmes de Gut-Behrami. Les autres Suissesses ont en revanche manqué leur affaire. Leader du général de la Coupe du monde, Camille Rast a lâché 1''88 sur Federica Brignone, sans commettre de faute. Wendy Holdener, qui a pour sa part perdu 2''09, est 18e après le passage de 30 concurrentes, alors que Simone Wild est 22e à 2''45.

L'opération de Cyprien Sarrazin s'est bien passée L'opération de Cyprien Sarrazin s'est bien passée Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati L'opération pour décomprimer l'hématome intracrânien dont souffre Cyprien Sarrazin après sa lourde chute vendredi à l'entraînement à Bormio s'est "bien passée". "Cyprien Sarrazin a été opéré dans la nuit pour décomprimer l'hématome intracrânien. L'opération s'est bien passée, il reste sous anesthésie pour le moment", a indiqué la Fédération française (FFS) en précisant que de plus amples informations seraient communiquées "dans la journée". Sarrazin, no 2 mondial en descente l'hiver dernier, a chuté vendredi lors du second entraînement pour la descente de Coupe du monde de Bormio. Meilleur temps du premier entraînement la veille et en tête lors de chaque chrono intermédiaire de ce second entraînement, le Français a perdu le contrôle de ses skis sur la dernière difficulté de la piste Stelvio. Sarrazin s'est littéralement envolé sur un mouvement de terrain avant d'atterrir brutalement et d'être arrêté par les filets de protection au terme d'une longue glissade. Après vingt minutes de soins, Sarrazin, il a été héliporté vers l'hôpital d'une commune voisine de Bormio. La FFS avait rapidement indiqué qu'il était "conscient", avant d'expliquer vendredi en fin d'après-midi qu'il souffrait d'un hématome intracrânien, nécessitant une intervention pour le drainer.

Le Canada battu par la Lettonie Linards Feldbergs (29) a effectué 55 arrêts face au Canada veendredi au Mondial M20 Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick La Lettonie a créé une immense surprise vendredi dans le championnat du monde M20. Les Baltes se sont imposés 3-2 aux tirs au but face au Canada, qui avait pourtant maîtrisé son sujet pour son entrée en lice face à la Finlande (4-0) devant son public d'Ottawa. Les joueurs à la feuille d'érable, qui avaient laminé ce même adversaire 10-0 un an plus tôt dans la même compétition, ont survolé les débats avec 57 tirs cadrés contre 27 pour la Lettonie. Mais ils n'ont pas été suffisamment solides en défense et, surtout, se sont heurtés à un gardien en état de grâce. Linards Feldbergs a en effet été crédité de 55 arrêts, avant de garder sa cage inviolée durant le "shootout" malgré huit tentatives canadiennes. L'unique but de cette séance de tirs au but a été l'oeuvre d'Eriks Mateiko, qui a permis à la Lettonie de décrocher simplement le troisième succès de son histoire dans un Mondial M20.

Un 3e succès de suite pour les Devils, un 18e but pour Hischier Le capitaine Nico Hischier est félicité par Stefan Noesen après avoir marqué son 18e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger La courte pause de Noël n'a pas stoppé l'élan de New Jersey en NHL. Les Devils ont battu Carolina 4-2 vendredi à Newark pour décrocher un troisième succès consécutif, le sixième dans leurs sept dernières sorties. Deux des trois "Swiss Devils" se sont illustrés. Le capitaine Nico Hischier a marqué son 18e but de la saison pour permettre à son équipe de prendre pour la première fois l'avantage (17e, 2-1. Le défenseur Jonas Siegenthaler a quant à lui été crédité d'un assist 42 secondes plus tôt sur le 1-1 signé Ondrej Palat. Timo Meier est en revanche resté "muet" après avoir inscrit au moins 1 point dans ses trois précédentes rencontres. Comme ses deux compatriotes, il n'était pas sur la glace lorsque les Devils ont forcé la décision au deuxième tiers sur des réussites de Luke Hughes (25e, 3-2) et de Dawson Mercer (29e, 4-2). Cette victoire, sa 24e de la saison en 38 matches disputés, permet à New Jersey de conforter sa 1re place dans la Conférence Est avec 51 points. Les Devils possédaient vendredi soir 3 unités d'avance sur les Washington Capitals, qui ont toutefois joué quatre matches de moins. La reprise fut plus difficile pour les autres Suisses engagés vendredi. Roman Josi et les Predators ont été battus 7-4 à St. Louis, le Bernois affichant un bilan de -3 à l'issue de cette partie. Lian Bichsel et les Stars se sont inclinés 3-2 après prolongation face à Minnesota, alors que Philipp Kurashev et les Blackhawks ont été écrasés 6-2 à Buffalo.

La Suisse bat la France 2-1 à Sydney Belinda Bencic a brillé en simple comme en double mixte samedi à Sydney Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker La Suisse a battu la France 2-1 samedi à Sydney pour son entrée en lice dans la poule D de la United Cup. Belinda Bencic et Dominic Stricker ont raflé la mise en battant Elixane Lechemia/Edouard Roger-Vasselin 6-1 7-6 (7/4) dans le double mixte décisif. La journée fut particulièrement belle pour Belinda Bencic (WTA 487). La championne olympique 2021 a en effet offert le premier point à la Suisse en écrasant Chloé Paquet (WTA 123) 6-3 6-1 en moins de 90' de jeu, enchaînant ensuite sans difficulté un deuxième match pour se rassurer pleinement sur son physique. Dominic Stricker (ATP 300) a quant à lui souffert en simple, s'inclinant 6-3 7-5 en 73' face au 14e joueur mondial Ugo Humbert. Mais le gaucher bernois a parfaitement tenu son rôle en double face à une paire française emmenée par le no 40 mondial de double Edouard Roger-Vasselin. "C'était important de gagner et c'était un plaisir de jouer avec Dominic", a déclaré Belinda Bencic, citée sur le site internet de la United Cup. "C'est tellement facile quand il est au service. Je suis tranquille au filet, je ne touche pas la balle. C'est super cool de jouer avec lui, nous avions une super énergie sur le court." La Suisse aura l'occasion de valider son ticket pour les quarts de finale dès dimanche. Mais sa tâche s'annonce difficile face à l'Italie de Jasmine Paolini (WTA 4) et de Flavio Cobolli (ATP 30), troisième équipe figurant dans ce groupe D.

Tour de Ski: Des Suisses en quête de rachat Organisé pour la première fois exclusivement en Italie, le Tour de Ski démarre samedi. Il doit permettre à Beda Klee de revenir au premier plan. Remarquable cinquième l'an dernier, le Saint-Gallois de 26 ans reste toutefois sur une très décevante 26e place sur le 20 km classique de Davos. Klee est convaincu qu'il répondra présent lors de ce Tour de Ski dont les trois coups seront donnés samedi à Dobbiaco avec un sprint. Il nourrit l'ambition de retrouver au plus vite une place parmi les dix premiers. A l'aise dans le sprint, Valerio Grond et Janik Riebli peuvent également tirer leur épingle du jeu dans le camp suisse. Nadine Fähndrich espère, elle aussi, retrouver un rang plus conforme à son standing. Troisième du sprint par équipes de Davos avec Anja Weber, la Lucernoise a, en revanche, déçu en sprint individuel et sur le 20 km. "Je veux me classer dans le top ten. Mes derniers résultats, je sais, ne plaident pas en ma faveur", lâche-t-elle. Ce Tour de Ski se terminera comme chaque année avec l'ascension du Mont Cermis. Mais cette 18e édition innove dans la mesure où elle ne comprendra pour la première fois depuis 2013 aucune étape en Suisse. Elle semble promise à Johannes Klaebo et à Thérèse Johaug. Les deux Norvégiens peuvent égaler le record des quatre victoires de Dario Cologna et de Justyna Kowalczyk.

Semmering: Camille Rast étrenne son dossard rouge Camille Rast étrenne ce week-end le dossard rouge de leader du général de la Coupe du monde. La Valaisanne de 25 ans aborde en confiance mais avec une certaine pression les épreuves de Semmering. Victorieuse pour la première fois sur le Cirque blanc le 1er décembre à Killington en slalom, Camille Rast n'a pas encore eu l'occasion d'arborer ce dossard distinctif. Qu'elle a conservé malgré son absence lors des épreuves de vitesse de Beaver Creek et de St-Moritz. La skieuse de Vétroz n'a d'ailleurs disputé qu'une seule course depuis sa prise de pouvoir, un super-G de Coupe d'Europe à Zinal dont elle a pris la 23e place. Elle a donc largement eu le temps de digérer son premier succès au plus haut niveau et de recharger ses batteries. En l'absence de Mikaela Shiffrin et de Petra Vlhova, Camille Rast sera forcément l'une des femmes à battre à Semmering, tant en géant samedi qu'en slalom dimanche. Mais les prétendantes ne manquent pas, à commencer par ses compatriotes Lara Gut-Behrami en géant et Wendy Holdener en slalom.

Odermatt désormais dans la peau du chassé Marco Odermatt a pris le pouvoir au classement général de la Coupe du monde. Le Nidwaldien, qui a signé deux victoires consécutives avant Noël, en descente à Val Gardena et en géant à Alta Badia, peut profiter de l'étape de Bormio pour prendre le large. Une descente puis un super-G sont prévus samedi et dimanche dans la station de la Valteline, que Marco Odermatt retrouve avec plaisir. Il a en effet remporté les deux derniers super-G disputés sur la piste Stelvio (en 2022 et en 2023), et y a terminé deux fois 2e en descente (en 2021 et en 2023). Vainqueur en descente un an plus tôt, Cyprien Sarrazin devait à nouveau être son grand rival mais il a lourdement chuté vendredi à l'entraînement. Le Valaisan Justin Murisier espère quant à lui confirmer son succès de Beaver Creek dans la discipline, lui qui avait terminé 4e l'an dernier à Bormio. Mattia Casse ou Cameron Alexander peuvent aussi jouer les premiers rôles.

Un cavalier seul pour le HC Davos Calle Andersson savoure: il vient d'ouvrir la marque pour le HC Davos. Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Comme Fribourg quelques heures plus tôt, le HC Davos a su rebondir. Les Grisons ont effacé la défaite 6-2 concédée devant le Team Canda jeudi avec leur succès 5-0 devant les Straubin Tigers. Face à des Bavarois qui n’ont sans doute pas offert la réplique espérée, le HC Davos a pris son temps pour concrétiser une supériorité très marquée. C’est Calle Andersson qui a sonné la charge à la 28e avec un tir du poignet imparable dans une séquence à cinq contre quatre. Le plus dur était fait pour les Grisons qui ont réussi un véritable festival offensif dans l’ultime période. Après la performance en demi-teinte de Sandro Aeschlimann face au Team Canada, Luca Hollenstein a signé un blanchissage pour récompenser une performance de choix. L’ancien Zougois a sans doute placé son entraîneur Josh Holden devant un choix cornélien pour le quart de finale de dimanche. Quel gardien aura désormais sa préférence ?