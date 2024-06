Tudor s'en va déjà ++ Un duel de novices et de patronnes

Les Lions de Genève tiennent leur nouvel entraîneur Patrick Pembele a entraîné le BBC Monthey durant quatre saisons, avant de rejoindre Fribourg en qualité d'assistant (archives). Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Lions de Genève ont trouvé leur nouvel entraîneur. Il s'agit de Patrick Pembele, qui a quitté son poste d'assistant à Fribourg-Olympic pour rejoindre le bout du Léman, selon les médiaux locaux. Le technicien fribourgeois de 32 ans a une bonne expérience du basketball suisse puisqu'il a entraîné le BBC Monthey durant quatre saisons, entre 2019 et 2023, avant de tout rafler avec Olympic la saison dernière. Il officie également comme assistant coach de l'équipe nationale. A Genève, il prend le relais du Serbe Dragan Andrejevic, parti après un seul exercice décevant. Les Lions ont terminé quatrièmes de la saison régulière avant de s'incliner en demi-finale des play-off contre le champion fribourgeois.

Trois mois après son arrivée à la Lazio, Igor Tudor s'en va Un petit tour et puis s'en va pour Igor Tudor. Image: KEYSTONE/EPA/FABIO FRUSTACI L'entraîneur Igor Tudor a mis fin à son contrat avec la Lazio Rome, a annoncé le club de Serie A dans un communiqué jeudi. Le Croate avait été engagé il y a trois mois. Selon la presse italienne qui avait annoncé dès mercredi le départ de Tudor, l'ancien joueur de la Juventus était en désaccord avec ses dirigeants sur la composition de son effectif et les cibles pour le renforcer. Sous la direction du technicien croate, arrivé mi-mars en remplacement de Maurizio Sarri, la Lazio n'a connu qu'une seule défaite en championnat pour cinq victoires et trois nuls. Elle a terminé à la 7e place de la Serie A et a décroché la dernière place qualificative pour l'Europe.

Un duel de novices et un duel de patronnes La logique aurait voulu qu'Elena Rybakina et Aryna Sabalenka se retrouvent en demi-finale de Roland-Garros. Mais ce sont bien les novices Jasmine Paolini et Mirra Andreeva, qui s'affrontent jeudi. Après avoir éliminé Rybakina (WTA 4) mercredi, Jasmine Paolini (WTA 15), joue jeudi sa première demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Cette semaine à Paris, la joueuse de 28 ans, qui avait brisé son plafond de verre à l'Open d'Australie en atteignant les 8es de finale, a fait plus que confirmer son éclosion tardive Paolini défie Mirra Andreeva (WTA 38) pour une place en finale. La prodige russe (17 ans) a, elle aussi, créé la surprise mercredi en battant la no 2 mondiale Aryna Sabalenka. Andreeva a confirmé tous les espoirs placés en elle depuis ses premiers pas sur le circuit la saison dernière. Il y a un à Roland-Garros, pour son baptême du feu en Grand Chelem, la jeune russe avait atteint le 3e tour, avant d'être stoppée par une autre joueuse précoce, l'Américaine Coco Gauff. Gauff revancharde face à Swiatek Mirra Andreeva pourrait d'ailleurs retrouver la no 3 mondiale en finale, puisque Gauff jouera jeudi la première demi-finale du tournoi face à l'archifavorite Iga Swiatek. L'Américaine de 20 ans, battue par la Polonaise sur la terre battue parisienne lors des deux dernières éditions (en finale en 2022, en quart en 2023), retrouve la meilleure joueuse du monde, toujours en qualité d'outsider, mais la maturité en plus. Victorieuse de l'US Open, elle apparaît donc mieux armée pour faire face à la tempête Swiatek, même si cette dernière garde l'avantage. En onze confrontations, la triple vainqueure de Roland-Garros s'est imposée à dix reprises, à chaque fois en deux sets. La dernière en date à Rome, il y a quelques semaines.

Alexander Zverev à nouveau dans le dernier carré Alexander Zverev est devenu un habitué du dernier carré de Roland-Garros. Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Alexander Zverev jouera les demi-finales de Roland-Garros pour la quatrième année de suite L'Allemand s'est qualifié mercredi en battant l'Australien Alex de Minaur en trois sets, 6-4 7-6 (7/5) 6-4. Tombeur de Daniil Medvedev au tour précédent, de Minaur (ATP 11) a manqué sa chance lors du tie-break du deuxième set, lors duquel il a mené 4-0. Malgré plusieurs erreurs directes, Zverev (ATP 4) est parvenu à inverser la tendance pour mener deux sets zéro, avant de conclure la partie sur sa première balle de match après 2h59' de jeu. L'Allemand de 27 ans, dont le procès en appel pour violences conjugales se tient à Berlin, en parallèle de Roland-Garros, affrontera Casper Ruud (ATP 7) en demi-finale vendredi. Le Norvégien, qui n'a pas disputé de quart de finale en raison du forfait de Novak Djokovic, l'avait battu au même stade de la compétition lors de la dernière édition du tournoi parisien.

Aryna Sabalenka battue par la sensation Mirra Andreeva Mirra Andreeva a créé la surprise en éliminant la no 2 mondiale. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Aryna Sabalenka (WTA 2) a été éliminée mercredi par Mirra Andreeva (WTA 38) en quarts de finale de Roland-Garros. La jeune Russe affrontera l'Italienne Jasmine Paolini pour une place en finale. Sabalenka, visiblement affaiblie par des douleurs abdominales, n'a pas tenu la longueur après avoir arraché la première manche au tie-break. La Bélarusse s'est inclinée en trois sets 7-6 (7/5) 5-7 4-6. Mirra Andreeva, 17 ans, jouera la première demi-finale de sa carrière en Grand Chelem face à une autre novice, Jasmine Paolini (WTA 15). Cette dernière a également créé la surprise en battant la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 4) 6-2 4-6 6-4. L'Italienne de 28 ans, qui rendait 21 cm à son adversaire, n'avait jamais dépassé les 8es de finale en Grand Chelem (atteints en Australie cette année). A Roland-Garros, elle n'avait jamais franchi le 2e tour.

Remco Evenepoel remporte le chrono et prend le maillot jaune Le champion du monde de contre-la-montre a fait coup double mercredi sur le Dauphiné (archives). Image: KEYSTONE/EPA EFE/MANUEL BRUQUE Remco Evenepoel frappe fort. Le Belge a remporté mercredi à Neulise la 4e étape du Critérium du Dauphiné, un contre-la-montre de 34,4 km, et s'est emparé de la tête du classement général. Le coureur de l'équipe Soudal-Quick Step a devancé le Britannique Josh Tarling et le Slovène Primoz Roglic de respectivement 17 et 39 secondes sur un parcours exigeant dans le département de la Loire. De quoi largement rassurer le champion du monde du chrono en titre qui dispute cette semaine sa première course depuis sa grave chute au Tour du Pays basque début avril. Le Canadien Derek Gee, qui s'était emparé de la tunique de leader mardi, a terminé sixième, à 1'24'' d'Evenepoel. Au général, le Belge compte 33'' d'avance sur Roglic et 1'04'' sur l'Américain Matteo Jorgenson, 4e mercredi.

Djokovic opéré et incertain pour Wimbledon Novak Djokovic s'est blessé au genou droit lors du 8e de finale contre l'Argentin Francisco Cerundolo lundi. Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Selon "L'Equipe", Novak Djokovic aurait décidé de subir une opération du ménisque à Paris mercredi matin, au lendemain de son forfait à Roland-Garros. Il devrait faire l'impasse sur Wimbledon. Le quotidien français révèle en effet qu'une intervention de ce genre impose une période de trois semaines de convalescence. La présence du Serbe au Grand Chelem londonien (du 1er au 14 juillet), qu'il a remporté à sept reprises, serait donc plus que compromise. La décision rapide du "Djoker" de se faire opérer lui permettrait toutefois d'être remis à temps pour le tournoi olympique, la seule compétition manquant à son palmarès. Cela dépendra toutefois de sa réaction à l'intervention chirurgicale, précise "L'Equipe".

Naples et Conte s'associent pour rebondir Antonio Conte sur le banc de Naples Image: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO Naples a choisi Antonio Conte. Le champion 2023 veut rebondir après une saison catastrophique terminée à la 10e place et sans qualification européenne pour la première fois depuis 2010. Selon la presse italienne, Conte, 54 ans et au chômage depuis un an, s'est engagé avec Naples jusqu'en 2027, avec un salaire annuel de huit millions d'euros. L'ancien sélectionneur italien est le cinquième entraîneur du Napoli sur les douze derniers mois après Luciano Spalletti, parti après le titre de champion 2023, Rudi Garcia, limogé en novembre, Walter Mazzarri, remercié en février, et Francesco Calzona, recruté pour finir la saison. Pour tourner la page de cette saison calamiteuse, en termes de résultats, de jeu pratiqué et d'image, Naples s'offre un entraîneur de renom qui a remporté quatre titres de champion d'Italie (trois avec la Juventus, un avec l'Inter), un titre de champion d'Angleterre et une Coupe d'Angleterre avec Chelsea.

Marc Marquez pilotera pour l'équipe d'usine Ducati dès 2025 Marc Marquez rejoindra l'équipe officielle Ducati en 2025 Image: KEYSTONE/EPA/ALEJANDRO GARCIA L'Espagnol Marc Marquez, sextuple champion du monde de MotoGP, rejoindra en 2025 l'équipe d'usine de Ducati. Il fera équipe avec le double champion en titre Francesco Bagnaia. Le constructeur italien a annoncé mercredi que Marquez avait signé un contrat de deux ans. Actuellement engagé chez Gresini, écurie satellite de Ducati qu'il a rejoint début 2024 après onze saisons passées chez Honda, Marquez remplacera l'Italien Enea Bastianini. Depuis son arrivée dans les rangs de Ducati-Gresini, Marquez n'a jamais été aussi proche de renouer avec la victoire, après avoir tourné la page de plus de dix ans d'histoire avec Honda, qui peine aujourd'hui à revenir au meilleur niveau. Le sextuple champion du monde de la discipline, qui ne s'est plus imposé depuis octobre 2021 (GP d'Emilie-Romagne), multiplie les podiums et pointe après sept manches à la 3e place au championnat, à 35 points du leader espagnol Jorge Martin et 17 points de l'italien Bagnaia, 2e du général. Retombées marketing L'arrivée de Marquez dans les rangs de l'équipe championne du monde en titre était attendue après l'annonce surprise lundi de l'arrivée chez Aprilia en 2025 de Jorge Martin, qui évolue depuis quatre saisons chez Ducati-Pramac, autre équipe satellite de la firme italienne. Comme Marquez, le vice-champion du monde en titre était pressenti pour obtenir le guidon de Bastianini dans l'équipe officielle Ducati. Le jeu des chaises musicales lancé, Marquez avait affirmé en marge du Grand Prix d'Italie disputé le week-end dernier que rejoindre Pramac (réd: sous-entendu en remplacement de Martin) "n'était pas une option" pour son avenir et qu'il privilégierait les offres des équipes officielles. Ducati a donc choisi la piste Marquez, attiré à la fois par son immense talent mais aussi probablement par les énormes retombées marketing que pourrait générer la star du paddock.

Mbabu et Ugrinic quittent le camp de l'équipe de Suisse Kevin Mbabu doit rentrer à la maison, mais il sera de piquet pour l'Euro Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Murat Yakin a procédé à la deuxième réduction de cadre après le match contre l'Estonie. Malgré de bonnes prestations à l'entraînement, Filip Ugrinic et Kevin Mbabu quittent l'équipe. Murat Yakin a justifié sa décision dans un communiqué: "Ils se sont impliqués de manière exemplaire, mais en fin de compte j'ai donné la préférence à d'autres joueurs pour des raisons tactiques et stratégiques. Filip a beaucoup de concurrence au milieu. Sur le côté droit de la défense, j'ai donné la préférence à Leonidas Stergiou, qui a couronné s'est qualifié en Ligue des champions avec Stuttgart et qui peut être utilisé de manière flexible aussi bien dans une défense à trois comme défenseur central que dans d'autres systèmes sur le côté droit." Mbabu et Ugrinic seront de piquet pour le tournoi. Il en va de même pour Uran Bislimi et Albian Hajdari, qui étaient encore en lice dimanche avec Lugano en finale de la Coupe de Suisse. Les joueurs se maintiendront en forme en cas d'appel a posteriori. Il reste encore un poste à pourvoir dans la sélection définitive en vue de l'Euro. L'ASF doit communiquer le cadre final à l'UEFA jusqu'au vendredi 7 juin à 23h59. Si un joueur devait se blesser avant le premier match de groupe, un remplaçant pourrait être nommé. A noter que le gardien Gregor Kobel (engagé en finale de la Ligue des champions avec Dortmund) et Renato Steffen (finaliste de la Coupe avec Lugano) ont rejoint l'équipe

Marlen Reusser doit renoncer au Tour de Suisse Marlen Reusser ne défendra pas son titre lors du Tour de Suisse Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marlen Reusser ne sera pas au départ du Tour de Suisse. La Bernoise, victorieuse de la boucle nationale l'an dernier, souffre depuis deux bonnes semaines d'une infection qui lui procure de la fièvre. Reusser s'est vue contrainte de modifier son programme. "Je suis bien sûr très triste de devoir renoncer, explique la triple championne d'Europe du contre-la-montre dans un communiqué. Mais je n'ai pas fait de vélo depuis deux bonnes semaines et je dois d'abord me rétablir." Elle se concentre actuellement sur son rétablissement complet, puis sur la préparation des JO de Paris. Reusser n'a fait son retour que fin avril, un mois après une terrible chute au Tour des Flandres, au cours de laquelle elle s'était cassé la mâchoire, les deux canaux auditifs et huit dents.

Narvik choisi pour 2029, Val Gardena pour 2031 La FIS et son président Johan Eliasch ont attribué les Championnats du monde pour la première fois à la Norvège. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Fédération Internationale de Ski (FIS) a, lors de son congrès de Reykjavik, attribué les Championnats du monde 2029 à Narvik. La station norvégienne a été préférée à Val Gardena et à Soldeu. Narvik a recueilli 11 voix contre 8 à Val Gardena et 1 à Soldeu. Les mondiaux se disputeront ainsi pour la première fois de leur histoire en Norvège dans une station qui n'a pas encore organisé une seule course Coupe du monde mais qui a accueilli les Championnats du monde juniors en 2020. Val Gardena se consolera de cet échec avec l'attribution des Championnats du monde de 2031. La candidature italienne a obtenu 14 voix contre 6 à Soldeu. Les Championnats du monde 2025 se dérouleront à Saalbach-Hinterglemm en Autriche, ceux de 2027 à Crans-Montana.

"Le résultat est là. La manière aussi." Zeki Amdouni: l'un des grands gagnants de la soirée. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER "Je ne peux être que satisfait. Le résultat est là. La manière aussi. Les joueurs ont également témoigné d’une extrême concentration." Que demander de plus serait tenté d’ajouter Murat Yakin ? Le sélectionneur a tiré des enseignements précieux à Lucerne malgré la faiblesse de l’opposition. Xherdan Shaqiri l’a rassuré – "son pied gauche est toujours magique", dit-il – et Dan Ndoye l’a comblé. "Dan a progressé énormément depuis son transfert à Bologne. Il a désormais le tempo, la vitesse et le volume pour tenir ce poste de piston gauche, dit-il- Je l’ai trouvé aussi très discipliné dans ses tâches défensives." Avec Zuber et Ndoye, le troisième gagnant de la soirée se nomme Zeki Amdouni. Buteur pour le 2-0, le Genevois a provoqué la faute qui a amené le penalty du 4-0. "Zeki est à nouveau en pleine confiance. Il a marqué 5 buts lors de notre opposition contre les juniors de St. Gall. Ce soir, il a joué sur ses qualités, le dribble et l’efficience devant le but.", souligne Murat Yakin. Aux yeux du sélectionneur, le doute n’existe plus. Amdouni sera à la pointe de l’équipe de Suisse si Breel Embolo n’est pas opérationnel. Le Bâlois n’a toujours pas participé à sa première séance collective. "Nous ne voulons prendre aucun risque avec Breel. Nous devons même le freiner. Mais j’ai bon espoir qu’il puisse revenir pour l’Euro", indique le sélectionneur. "Seule compte la performance livrée sur le terrain. Ma grande force a toujours été de tout donner, lâche le premier buteur Steven Zuber. Murat Yakin me connait depuis longtemps. Nous n’avons pas besoin d’échanger beaucoup pour nous comprendre." Cette relation particulière qu’il a nouée au fil des ans avec le sélectionneur est l’une des raisons de sa probable sélection pour l’Euro. Murat Yakin l’a d’ailleurs avalisée à demi-mot devant la presse. "J’ai réalisé un rêve ce soir, avoue enfin le néophyte Kwadwu Duah. Il y a quelques semaines, j’espérais être à l’Euro, mais je ne pensais pas pouvoir l’approcher de si près. Maintenant, il ne me reste plus qu’à attendre le choix final du sélectionneur."

La Hongrie battue sur le fil Adam Lang le buteur hongrois Image: KEYSTONE/EPA/Tibor Illyes Premier adversaire de la Suisse le 15 juin lors de l'Euro 2024 en Allemagne, la Hongrie s'est inclinée. A Dublin, les Hongrois ont été battus 2-1 sur le fil. C'est un but de Troy Parrott dans les arrêts de jeu qui a permis aux Irlandais de fêter un succès devant leur public. Avant cette réussite tardive, c'est en première mi-temps que les débats avaient été animés. A la 36e, Adam Idah avait ouvert le score pour les Verts. Et quatre minutes plus tard, Adam Lang avait égalisé. A noter que les Magyars ont eu davantage de possession de balle (56%).