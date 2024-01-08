Un accord «historique» trouvé dans le basket US

Un 60 m haies de rêve pour Ehammer Simon Ehammer a réussi un 60 m haies de rêve samedi Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Simon Ehammer a frappé fort lors de la première épreuve de la deuxième journée de l'heptathlon aux Mondiaux en salle de Torun.

L'Appenzellois a couru le 60 m haies en 7''52, soit le meilleur temps jamais réalisé dans cette discipline lors d'un heptathlon.

Ce chrono lui rapporte 1106 points, soit plus que les 8m15 réussis vendredi à la longueur (1099). Il lui permet de reprendre le large après cinq épreuves: Simon Ehammer possède 214 points d'avance sur son dauphin américain Kyle Garland. Avec 4804 points au total, il est toujours sur les bases du record de Suisse (6506 points) et du record d'Europe de Sander Skotheim (6558).



Un accord "historique" sur les revenus trouvé avec les joueuses A'ja Wilson et les joueuses de WNBA vont voir leurs revenus augmenter fortement Image: KEYSTONE/AP Las Vegas Sun Un accord financier qualifié d'"historique" a été trouvé entre la WNBA, la ligue féminine nord-américaine, et le syndicat des joueuses.

Les deux parties l'ont annoncé vendredi, après des mois d'âpres négociations.

La nouvelle convention collective, qui va être signée pour sept saisons et entrera en vigueur dès 2026, lie pour la première fois les revenus des joueuses à un pourcentage du revenu total de la ligue, en pleine expansion.

La commissionnaire de la WNBA Cathy Engelbert, durement critiquée à l'automne dernier par les joueuses, a salué "un moment fondateur pour la WNBA et ses 30 ans d'histoire, ainsi que pour le sport professionnel féminin".

L'accord, décrit comme "historique" dans un communiqué commun, permet aux joueuses de "reprendre possession de leur valeur et de leur futur, au côté d'une ligue qui grandit grâce à elles", souligne la présidente du syndicat des joueuses Nneka Ogwumike, dix fois All-Star du championnat.

Les revenus des joueuses doivent grandement augmenter. Le plafond salarial doit ainsi passer de 1,5 million de dollars en 2025 à 7 millions de dollars par équipe dès 2026, avec une projection à 11 millions de dollars en 2032.

Le montant maximal qu'une joueuse peut percevoir passera à 1,4 million de dollars annuels contre environ 250'000 dollars en 2025, avec une projection à 2,4 millions en 2032. Le salaire moyen devrait passer de 120'000 à 583'000 dollars annuels, jusqu'à 1 million de dollars en 2032, le minimum passant lui de 66'000 à 270'000 dollars annuels dès en 2026.

La nouvelle convention doit encore être ratifiée par une majorité des joueuses et par le conseil d'administration de la WNBA. Le championnat doit reprendre le 8 mai avec deux nouvelles équipes, Toronto et Portland, portant le total à 15 franchises.



OKC ne se rendra pas à la Maison Blanche Le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander ne se rendra pas à la Maison Blanche Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Le Thunder, sacré champion NBA l'an passé, ne se rendra pas à la Maison Blanche comme le veut la tradition. Oklahoma City évoque des problèmes "de calendrier", écrivent plusieurs médias vendredi.

"Nous avons été en contact avec la Maison Blanche et nous sommes reconnaissants de nos échanges, mais le calendrier ne fonctionnait tout simplement pas", a déclaré la franchise auprès de The Athletic notamment.

Le Thunder, en tête de la Conférence Ouest à l'approche de la fin de la saison régulière, joue à Washington sur le parquet des Wizards samedi, son seul déplacement de la saison dans la capitale. OKC se rendra ensuite à Philadelphie lundi.

Les champions NBA sont conviés à la Maison Blanche depuis la visite des Boston Celtics en 1963, mais la tradition n'a pas toujours été respectée ces dernières années, dans un geste politique. Les Golden State Warriors avaient émis des réserves quant à une visite auprès de Donald Trump lors de son premier mandat en 2017.

Le dirigeant républicain avait alors déclaré avoir retiré l'invitation, comme en 2018 lors de leur nouveau sacre. La franchise californienne avait en revanche bien rendu visite à Joe Biden en 2022 lors de son dernier titre.

Plusieurs équipes professionnelles américaines avaient décliné une visite à la Maison Blanche lors du premier mandat de Trump, qui a récemment accueilli en grande pompe l'équipe nationale masculine de hockey sur glace championne olympique à Milan.



L'Avalanche, première équipe qualifiée pour les play-off Nathan MacKinnon (à gauche) et l'Avalanche sont assurés de disputer les play-off Image: KEYSTONE/AP/Erin Hooley L'Avalanche est devenue vendredi la première équipe à valider son ticket pour les play-off de NHL. Colorado s'est assuré une place dans les séries finales en allant s'imposer 4-1 à Chicago.

Leader de la Conférence Ouest, la franchise de Denver a atteint la barre des 100 points grâce à cette victoire, sa 45e en 68 matches. Colorado compte 4 longueurs d'avance sur les Dallas Stars de Lian Bichsel, 2es de la très relevée Central Division.

L'Avalanche s'appuie notamment sur sa superstar Nathan MacKinnon. Le centre canadien a réussi trois assists vendredi. Il en est désormais à 114 points (dont 45 buts), soit 1 de moins que le meilleur compteur de la ligue Connor McDavid.

Sauf miracle, les Devils de Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ne joueront en revanche pas les play-off. Battu 2-1 à Washington vendredi, New Jersey reste à 12 points de la 8e place à l'Est, alors qu'il lui reste 13 matches à disputer.



Les Rockets stoppent les Hawks Kevin Durant fut l'homme du match face à Atlanta Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Houston a dominé Atlanta 117-95 vendredi en NBA. Les Rockets ont ainsi mis fin à la belle série des Hawks, qui restaient sur onze victoires consécutives.

Clint Capela n'a guère eu l'occasion de s'exprimer sur le plan offensif face à son ancienne équipe. Le pivot genevois des Rockets a eu droit à 14 minutes de jeu, réussissant 3 points et 5 rebonds. Mais il a fait son job, terminant avec un différentiel de +8.

Houston, qui restait pour sa part sur deux défaites consécutives face aux Lakers, ont forcé la décision dans un troisième quart remporté 39-22. De 62-54 à la mi-temps, le score est passé à 101-76 à l'issue du troisième quart-temps.

Auteur de 25 points et 6 passes décisives, Kevin Durant fut une nouvelle fois l'homme du match pour les Rockets. La franchise texane (42 victoires-27 défaites) s'accroche à la 4e place de la Conférence Ouest, mais la lutte s'annonce chaude avec Denver (43-28) et Minnesota (43-28).



Une 11e victoire d'affilée pour les Suissesses Xenia Schwaller et son équipe ont conclu le Round Robin sur un 11e succès d'affilée Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh L'équipe de Suisse a conclu le Round Robin du championnat du monde dames de Calgary sur une 11e victoire consécutive vendredi.

La skip Xenia Schwaller et ses équipières se sont imposées 7-3 devant la Suède, qu'elles pourraient retrouver au stade des demi-finales.

Les néophytes Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner et Xenia Schwaller, dont la seule défaite dans cette phase préliminaire a été concédée lors de son premier match face au Japon, ont maîtrisé leur sujet face à la Suède d'Isabelle Wranaa.

Les joueuses du CC Grasshopper Club Zurich ont pris d'entrée les commandes avec un coup de deux dans le premier end. Elles ont assommé leurs adversaires en inscrivant trois points dans la sixième manche pour mener 6-2. La Suède a abandonné après le huitième end.

Les Suissesses pourraient donc retrouver les Suédoises en demi-finales samedi (dès 23h heure suisse). Quatrième du Round Robin, la Suède se mesurera en quart de finale à la Corée du Sud, que la Suisse avait difficilement battue 7-6 dimanche dernier.



Un quart lémanique au demeurant très équilibré Dès samedi, Genève et Lausanne vont se retrouver en quarts de finale des play-off de National League, pour leur première série disputée dans l'élite.

Et au moment d'évaluer forces et faiblesses, les deux formations sont très proches.

Vingt-six ans après, Genève et Lausanne se retrouvent dans une série de quarts de finale des play-off. En 2000, les deux clubs végétaient en deuxième division, et le GSHC était sorti vainqueur de ce duel en quatre manches (3-1).

En 2026, le contexte est très différent. Les deux organisations ont travaillé juste depuis des années et font partie des ténors de la catégorie. Genève a soulevé la coupe de champion en 2023, alors que le LHC a perdu les deux dernières finales face à Zurich.

Cette saison, les Lions sont partis comme des avions, mais l'année 2026 fut plus compliquée avec tout de même une qualification directe pour les play-off grâce à cette sixième place. Parti plus doucement, Genève a dû se séparer de Yorick Treille en route pour mettre Ville Peltonen à la barre avant de voir un changement et des Aigles atteindre leur vitesse de croisière. Tout ne fut pas parfait, mais le GSHC est devenu très solide à domicile pour finalement terminer la saison régulière au troisième rang.

Une impressionnante ligne de parade Ville Peltonen a surtout assemblé une ligne 100% "Suomi" qui a torturé les défenses de National League. Le trio finlandais Puljujärvi-Manninen-Granlund a terminé dans le top 6 de la ligue. Granlund a remporté le titre de meilleur compteur avec 54 points (dont 22 buts) en 49 matches, Puljujärvi a fini 3e avec 52 points en autant de rencontres, alors que Manninen a réussi 45 points en 46 parties. Si l'on ajoute les 37 points du défenseur Vili Saarijärvi, on peut dire que les Nordiques ont fait la loi chez Calvin.

Mais attention, résumer Genève à sa première ligne serait une erreur, comme le rappelle le capitaine grenat Noah Rod, soldat dévoué du quatrième trio: "Chacun a son rôle dans l'équipe. C'est évident qu'ils amènent quelque chose, mais les autres lignes sont tout aussi nécessaires à la bonne marche du groupe."

Dans le camp genevois, le fait d'avoir manqué les play-off lors des deux dernières saisons donne des raisons supplémentaires aux joueurs d'être excités. "Affronter Lausanne ajoute un petit truc en plus sur le plan des émotions, pour nous c'est génial", glisse Rod.

Le meilleur moment de la saison Sur les quatre duels en saison régulière, Genève en a enlevé trois, après avoir subi l'humiliation d'un 11-0. Fessé quelques jours plus tard par Bienne 8-0, Genève a opéré un changement au terme de cette défaite, comme l'explique Noah Rod: "A Bienne, on a eu un gros meeting entre les joueurs. Je pense que l'on n'est pas sorti du vestiaire pendant 45 minutes. En fait, il n'y avait plus d'excuses pour les joueurs une fois que le coach avait été limogé."

A Lausanne, on trépigne également. Geoff Ward dispose d'un groupe au complet. Le capitaine Damien Riat raconte que les joueurs ont mis l'emphase sur "l'exécution". Le Genevois évoque également "l'intensité et les émotions qui vont ressortir". "C'est le meilleur moment de la saison, où l'on se lève chaque matin pour aller gagner un titre", précise-t-il.

Et ce derby, comment le vit-il, lui l'ancien de la maison grenat? "Honnêtement, ma réponse va peut-être vous surprendre, mais cela ne me fait pas grand-chose. C'est une série comme une autre. Lors des deux dernières saisons, on a joué des derbies contre Fribourg. On a appris à se concentrer sur nous. Un sentiment de revanche? Non, juste l'envie de remporter chaque match."

Geoff Ward d'un calme olympien Lorsque Geoff Ward arrive devant les micros, la question de la première ligne genevoise se pose immédiatement. Rompu à l'exercice de l'interview, le Canadien n'a livré aucun secret concernant sa tactique: "Ce sont de bons joueurs. Ils vont créer des actions de jeu, et notre objectif sera d'en limiter au maximum le nombre. C'est la meilleure ligne de la ligue pour une bonne raison."

Reconnaître la valeur de l'adversaire ne signifie pas qu'on le craint. Des lignes adverses de très grande qualité, Ward en a vu passer une kyrielle. Lorsqu'il a remporté la Coupe Stanley en tant qu'assistant en 2011 avec Boston face à Vancouver, les Bruins faisaient face à une ligne de parade composée des jumeaux Henrik et Daniel Sedin et du Québécois Alex Burrows, et ils avaient trouvé le moyen de gagner. "Cela arrive souvent d'affronter une excellente ligne, estime Ward. Honnêtement, je peux penser à une super ligne de chaque adversaire que l'on a rencontré en play-off."

Hors de question toutefois de disséquer l'adversaire devant la presse. Geoff Ward et Ville Peltonen gardent ça pour les séances tactiques avec leurs protégés. Lorsque l'on évoque l'avantage de la glace pour Genève, le coach du LHC ne s'en émeut vraiment pas: "On va vraiment y aller un match à la fois. Ils ont ce match "en plus", mais lors des play-off, je ne pense pas que cela joue un aussi grand rôle." Vivement que le duel commence pour pouvoir juger autre chose que des mots.



Descente: Pirovano pour un globe inattendu Les finales de la Coupe du monde démarrent samedi, à Kvitfjell, avec les descentes.

Si Marco Odermatt est déjà assuré de remporter le petit globe de la discipline chez les messieurs, qui seront en lice à 10h45, le suspense est entier chez les dames.

Laura Pirovano mène la Coupe du monde de la spécialité avant l'ultime descente de la saison (à 12h30) avec 28 points d'avance sur Emma Aicher, laquelle peut également encore espérer déloger Mikaela Shiffrin de la 1re place du général dans ces finales. Elle est une leader plus qu'inattendue.

L'Italienne de 28 ans a en effet pris les commandes grâce à son doublé signé deux semaines plus tôt à Val di Fassa, où elle s'était imposée à chaque fois avec un centième d'avance sur sa dauphine. Ce double exploit est de taille: son meilleur résultat en Coupe du monde était auparavant une 4e place.

En pleine forme, Corinne Suter espère jouer les trouble-fête. La Schwytzoise a enchaîné trois podiums en six courses après des JO compliqués pour elle, avec notamment une victoire dans la première descente de Soldeu. Sixième du super-G de Val di Fassa, la Valaisanne Malorie Blanc espère quant à elle retrouver également le top 10 en descente.



SL: Sion peut assurer sa place dans le top 6 Les trois premiers matches de la 31e journée de Super League figurent au programme samedi. Deux clubs romands sont en lice: Sion et Servette.

Le FC Sion, qui accueille St-Gall à 20h30, a l'occasion d'assurer définitivement sa place dans le top 6 (Championship Group). Les Valaisans restent sur un succès au Letzigrund face à Zurich. Les joueurs de Didier Tholot pointent au 5e rang, à égalité avec Young Boys avec une marge de 9 unités sur Lucerne et Lausanne à trois matches de la séparation en deux groupes.

Condamné au Relegation Group, le Servette FC reçoit pour sa part Grasshopper à 18h. Les Grenat n'ont désormais plus qu'un objectif, assurer au plus vite le maintien. Enfin, le leader Thoune se déplace à Zurich pour y affronter à 18h également le FCZ, 10e du classement à 2 points de Servette. Les Thounois abordent cette journée avec 16 longueurs d'avance sur leur dauphin St-Gall et 21 sur Lugano (3e).



Pogacar pour briser la malédiction A quatre reprises déjà, Tadej Pogacar a frôlé la victoire à Milan-Sanremo, sans parvenir à ses fins. L'ogre slovène devrait réparer cette anomalie samedi.

La malédiction qui pèse sur le champion du monde Tadej Pogacar lors de la classique printanière préoccupe même la légende du cyclisme Eddy Merckx. Le "Cannibale", détenteur du record de victoires dans "La Classicissima" avec sept succès, a même donné à son héritier quelques conseils sur le moment idéal pour lancer une attaque. Le talent exceptionnel slovène s'en inspirera-t-il ?

En tout cas, Tadej Pogacar a fait régulièrement des détours vers l’Italie depuis son domicile de Monaco pour s'entraîner. Il doit connaître le final par cœur. Le Slovène aurait même gravi la Cipressa, l’avant-dernière ascension avec une pente moyenne de 4,2 % sur 5,6 km, en 8 minutes et 51 secondes à l'entraînement. Ce serait six secondes de mieux que lors de la course de l'année dernière.

Il manque encore deux classiques à Pogacar Samedi, ça devrait enfin fonctionner. Milan-Sanremo, avec son parcours de près de 300 km, est l'une des rares courses qui manquent encore au palmarès déjà impressionnant de Pogacar. Avec Paris-Roubaix, son deuxième grand objectif du printemps. Pogacar préférerait même une victoire dans ces monuments du cyclisme à un nouveau triomphe au Tour de France.

"J'ai déjà remporté le Tour quatre fois, et quant à savoir si je le remporterai une cinquième fois... Je pense qu'il y a une plus grande différence entre zéro et un qu'entre quatre et cinq", a ainsi déclaré Tadej Pogacar, avant de souligner: "Remporter Milan-Sanremo et Paris-Roubaix serait un moment fort de ma carrière. Si jamais je gagnais ces courses, je penserais qu'on ne pourrait pas faire beaucoup mieux dans une carrière."

Van der Poel, le trouble-fête Cinquième, quatrième, troisième, troisième: Pogacar a du mal à se faire à ce bilan plutôt solide des quatre dernières années. Il n'est pas obsédé par l'idée de gagner chaque course, assure-t-il. Mais pour Milan-Sanremo, c'est un peu différent. La plupart du temps, c'est le roi des classiques, Mathieu van der Poel, qui lui a barré la route. Le Néerlandais s'est imposé deux fois sur la Via Roma (2023 et 2025) et a une fois mené son coéquipier Jasper Philipsen, spécialiste du sprint (2024), à la victoire.

Et "MVDP" est à nouveau en grande forme. Il vient tout juste de remporter deux étapes de la Tirreno-Adriatico, après s'être également montré imbattable pour ses débuts sur route cette saison, lors de la classique Omloop Nieuwsblad fin février. Et son huitième titre mondial de cyclocross - un record - était une question d'honneur.

"Il n'y a plus grand-chose à faire", déclare Mathieu van der Poel avant son nouveau duel avec Tadej Pogacar, à qui il donne néanmoins l'espoir de mettre fin à la malédiction. "L'année dernière, il était déjà tout près. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne remporte la course."

Dans la Cipressa, Pogacar avait creusé un petit écart l'année dernière, mais van der Poel avait réussi à revenir. Et au sprint, le champion du monde 2023 est pratiquement imbattable. D'ailleurs, Eddy Merckx lancerait l'attaque décisive seulement dans la dernière ascension, le Poggio: "Même s'il est capable de longues échappées, à Sanremo, la probabilité de se faire rattraper est nettement plus élevée", a déclaré la légende belge à la "Gazzetta dello Sport".

L'héritier en soutien Que ce soit dans la Cipressa ou le Poggio, la tactique sera claire. L'équipe de Pogacar, UAE, doit attaquer la montée à un rythme infernal pour que le Slovène puisse porter le coup de grâce. Comme son précieux coéquipier Tim Wellens est forfait en raison d'une fracture de la clavicule, c'est son héritier désigné, Isaac del Toro - tout de même deuxième du Giro - qui doit prendre le relais.

"Je cours Milan-Sanremo uniquement pour Tadej", a assuré le Mexicain, qui sera également le principal soutien de Pogacar lors du Tour de France. Un jour, il devrait prendre la relève. Mais cela pourrait prendre du temps. Selon son directeur sportif Mauro Gianetti, Pogacar est "plus fort que jamais", comme il l'a déclaré après sa victoire dans les Strade Bianche il y a un peu plus de deux semaines. Cela devrait porter ses fruits au printemps.

Tadej Pogacar souhaite également disputer et remporter à nouveau les autres grandes classiques: le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège. A l'instar de Merckx, qui a déjà souligné par le passé: "C'est mon héritier. C'est aussi un tueur sur le vélo."

Les Suisses en équipiers Les Suisses ne devraient pas jouer les premiers rôles samedi. Jan Christen sera l'un des coéquipiers de Tadej Pogacar lors de la 117e édition de Milan-Sanremo. Mathieu van der Poel pourra d'ailleurs lui aussi compter sur un coéquipier suisse au sein de l'équipe Alpecin-Premier Tech, en la personne de Silvan Dillier.

C'est Mauro Schmid qui a les meilleures chances de s'illustrer. Chez les femmes, les espoirs helvétiques reposent sur Noemi Rüegg, qui n'avait dû s'incliner l'année dernière que devant la reine du sprint Lorena Wiebes et Marianne Vos, pour terminer troisième.



Fribourg piégé par Rappi, Davos a eu chaud Rapperswil tout sourire Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les play-off de National League ont commencé par une surprise vendredi soir. Fribourg s'est incliné 5-2 contre Rapperswil, alors que Davos a eu chaud contre Zoug (4-3).

A Fribourg, la venue de Rapperswil ne rassurait pas les supporters fribourgeois amateurs de statistiques, puisque les St-Gallois avaient battu Gottéron deux fois chez eux durant la saison régulière. Mais avec quatre matches dans les jambes pour arriver en quarts de finale, on imaginait volontiers les Dragons plus frais que les Lakers.

Cette imagination s'est à vrai dire assez vite dissipée puisque les St-Gallois ont ouvert le score à la 14e par Wetter. Et dire que deux minutes avant, Borgström a manqué la transformation d'un penalty!

Cette incapacité fribourgeoise à profiter des pénalités adverses va être le fil rouge de cette partie. Pire, à la 25e, les Dragons vont encaisser le 2-0 de Zangger alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique. Même après cette réussite, les joueurs de Rönnberg vont gâcher deux autres possibilités de réduire le score.

Certainement galvanisés par ce résultat après quarante minutes, les joueurs de Rapperswil ont pu utiliser les espaces laissés par un Gottéron bien décidé à marquer. A la 43e, c'est Rask qui a pu battre Berra. Et à la 46e, Strömwall a pu ajouter un quatrième but. Le 1-4 de Rathgeb à la 56e a permis de sauver l'honneur, mais les Fribourgeois n'ont pas été très beaux joueurs sur le 5-1 de Jelovac dans la cage vide en allant s'en prendre au défenseur vaudois après qu'il a mis son gant à l'oreille pour provoquer les fans de St-Léonard.

A Fribourg de reprendre ses esprits dès dimanche dans la cité de Knie pour retrouver l'avantage de la glace.

Davos s'en sort miraculeusement Dans l'autre quart de finale de la soirée, le leader du championnat Davos est passé par tous les états d'âme. Mais les hommes de Josh Holden ont finalement tenu leur rang en s'imposant 4-3 face à Zoug.

Mais les Grisons ont bien failli se faire piéger. Ne perdaient-ils pas 3-1 à la 52e lorsque Herzog a mis une minute à répondre à la réduction du score de Ryfors? Seulement les Davosiens ont cette capacité à toujours trouver un moyen de gagner et les joueurs de Benoît Groulx l'ont appris à leurs dépens. Fora (54e) et Lemieux (59e) ont permis au HCD de revenir à hauteur des Zougois. Et 33 secondes après le 3-3, c'est Frehner qui a pu fêter la prolongation de son contrat jusqu'en 2031 en inscrivant le but gagnant en glissant le puck entre les jambières d'un Genoni pas tout blanc sur cette affaire.



Bencic qualifiée pour les seizièmes de finale Belinda Bencic a remporté son premier match à Miami Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Belinda Bencic s'est qualifiée pour les seizièmes de finale du WTA 1000 de Miami. La St-Galloise (WTA 12) a dominé la Turque Zeynep Sonmez (WTA 83) 6-3 6-2.

Bencic a classé l'affaire en 76 minutes. Au premier set, Bencic a réussi deux breaks pour mener 2-1 puis pour enlever la manche sur sa première opportunité.

Dans la deuxième manche, Bencic s'est montrée expéditive pour mener 5-0 avant de voir la Turque jeter toutes ses forces dans la bataille pour rendre la vie de la St-Galloise un peu moins facile. Sonmez a d'abord remporté sa mise en jeu pour la première fois du set avant de dérober le service de Bencic également pour la première fois, en sauvant au passage deux balles de match.

Seulement la championne olympique 2021 a serré sa garde et a fini par décrocher la victoire sur sa troisième balle de match en subtilisant une dernière fois le service de son adversaire.

Au prochain tour, la St-Galloise affrontera la vainqueure du duel entre la Russe Diana Shnaider (WTA 20) et la Tchèque Tereza Valentova (WTA 49).



Portugal: Cristiano Ronaldo forfait contre le Mexique et les USA Cristiano Ronaldo n'a pas été convoqué en équipe du Portugal pour les matches amicaux à venir Image: KEYSTONE/AP/ARMANDO FRANCA Cristiano Ronaldo est absent de la liste de 27 joueurs convoqués en équipe du Portugal pour les deux matches amicaux de préparation à la Coupe du monde 2026, contre le Mexique et les Etats-Unis.

Le sélectionneur du Portugal, l'Espagnol Roberto Martinez, a cependant assuré vendredi que la participation de Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde cet été en Amérique du nord n'était "pas en risque". Le quintuple Ballon d'or s'est blessé au tendon des ischio-jambiers le 28 février avec son club d'Al-Nassr en Saudi Pro League.

"C'est une blessure légère" et le joueur de 41 ans pourrait être rétabli "dans une ou deux semaines", a déclaré Martinez en conférence de presse. "Tout ce que Cristiano a fait physiquement pendant cette saison montre qu'il n'y a pas de problème physique".

"Au Mondial, le poste d'avant-centre sera pour Cristiano Ronaldo et Gonçalo Ramos. Nous sommes à la recherche d'un troisième attaquant avec un profil différent", a souligné le sélectionneur en évoquant l'hypothèse Gonçalo Guedes, convoqué vendredi.

La Seleçao affrontera le Mexique le 28 mars à Mexico puis les Etats-Unis le 31 mars à Atlanta. Au Mondial 2026 (11 juin-19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada), le Portugal a été placé dans le groupe K avec la Colombie, l'Ouzbékistan et le vainqueur d'un barrage entre la Nouvelle-Calédonie, la Jamaïque et la RD Congo.



Heptathlon: Ehammer en route vers l'or Simon Ehammer pointe en tête de l'heptathlon après trois épreuves Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Simon Ehammer a parfaitement entamé l'heptathlon des Championnats du monde en salle à Torun vendredi. L'Appenzellois pointe en tête après les trois premières épreuves, avec 2876 points.

Sur 60 m, Simon Ehammer a amélioré de trois centièmes son meilleur chrono pour le porter à 6''69. A la longueur, sa discipline de prédilection, il a bondi à 8m15 pour distancer d'un demi-mètre son plus proche concurrent et prendre le large.

Le vice-champion d'Europe 2022 du décathlon a ensuite bien limité la casse en lançant le poids à 14m87 (record de la saison). Il possède encore 150 points d'avance sur son dauphin, l'Américain Kyle Garland, bien plus performant au poids (16m21).

Le titre est l'objectif principal, mais Simon Ehammer lorgne également le record d’Europe. Celui-ci est détenu depuis les Européens d’Apeldoorn il y a un an par Sander Skotheim (6558), qui s'était imposé devant l'Appenzellois (6506, record de Suisse).

Werro assure Deuxième meilleure performeuse mondiale de l'année sur 800 m, Audrey Werro s'est par ailleurs qualifiée sans difficulté pour les demi-finales, prévues samedi en début d'après-midi. La Fribourgeoise a signé le 2e temps des séries en 1'59''91.

L'Argovienne Valentina Rosamilia, 2e de la première série - en 2'01''15 - derrière la favorite Keely Hodgkinson, sera elle aussi de la partie en demi-finales. Tour comme le Zurichois Ivan Pelizza, qui s'est qualifié à la place sur le 800 m masculin (14e en 1'46''53).

