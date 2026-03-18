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Ski: le fondeur ivre Gabriel Gledhill est dans la panade

Le skieur ivre est dans la panade

Gabriel Gledhill s’est fait remarquer dimanche en terminant le 50 km d’Oslo en état d’ébriété. Mais la fête est désormais terminée.
18.03.2026, 16:4418.03.2026, 16:44
Nikolai Stübner / t-online
Un article de
t-online

Gabriel Gledhill s’est fait un nom le week-end dernier lors du 50 kilomètres d’Oslo, non pas en remportant la course, mais parce qu’il l’a terminée en état d’ébriété, à plus de 20 minutes du vainqueur Einar Hedegart.

Pris dans l’ambiance festive de l’épreuve organisée sur le site emblématique d'Holmenkollen, le fondeur britannique a communié avec le public, qui n’a pas manqué de le ravitailler en bord de piste.

«C'était incroyablement amusant. J'ai dû boire 10 à 12 bières et cinq à six schnaps. J'étais complètement ivre. J'ai commencé à boire dès le troisième tour», a-t-il déclaré au média suédois Expressen, reconnaissant ensuite qu’il avait eu du mal à franchir la ligne d’arrivée et qu’il avait vomi. «C’était assez difficile, mais à Holmenkollen, il s’agit de s’amuser.»

La «descente» de Gledhill ⬇️

Vidéo: instagram

Cependant, la fête est désormais terminée pour Gledhill. Et pour cause: l’Office norvégien de l’immigration (UDI) a rejeté sa demande de permis de séjour, comme l’indique la radio télévision publique norvégienne NRK.

La raison tient aux règles norvégiennes en matière d’immigration. L’UDI exige de toute personne demandant un permis de séjour permanent qu’elle justifie de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. Or Gabriel Gledhill ne serait pas en mesure de remplir cette condition.

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Dans une lettre adressée au fondeur, consultée par la NRK, il est écrit: «Vous n’avez pas prouvé que vous remplissez actuellement les conditions nécessaires pour obtenir un droit de séjour. Conformément à l’article 112 de la loi sur l’immigration, votre demande est rejetée».

L’Office de l’immigration a ajouté que Gledhill n’entretient «aucun lien particulier avec la Norvège». En outre, «aucune raison humanitaire majeure» ne peut être invoquée.

D'après la NRK, Gabriel Gledhill a réagi avec déception et craint désormais pour sa carrière: «Pour un athlète de mon niveau, un départ forcé de Norvège pourrait pratiquement signifier la fin de ma carrière sportive. Tout mon environnement d’entraînement se trouve à Lillehammer. Si je devais quitter la Norvège maintenant, cela reviendrait à mettre un terme à ma carrière de fondeur et à mon parcours sportif».

Gledhill s’était installé en Norvège il y a plusieurs années pour s’entraîner aux côtés des meilleurs fondeurs du monde et accéder au circuit scandinave. Il suivait ses études et travaillait parallèlement tout en menant sa carrière de fondeur. Officiellement, il peut rester en Norvège jusqu'au 28 mars.

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