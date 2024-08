Un alléchant Lugano-Servette ++ Premier point pour le SLO

Revanches à prendre pour les Etats-Unis sur 100 m Les Etats-Unis n'ont plus gagné la finale olympique du 100 m depuis 2004 chez les hommes et 1996 chez les femmes. Ce week-end, Noah Lyles, Sha'Carri Richardson & Cie veulent réparer cette anomailie. Championne du monde en titre, Richardson a annoncé la couleur vendredi en dominant sa série en 10''94, mais la puissante et flamboyante fusée texane a pu mesurer la qualité de l'opposition dans les autres séries. Toujours aussi forte à 37 ans, Shelly-Ann Fraser-Pryce, sacrée en 2008 et 2012 et flashée en 10''92 en séries vendredi, a les moyens de prolonger la domination jamaïcaine aux JO, qui dure depuis 16 ans. Et de reprendre ainsi le flambeau après la défection de la double tenante du titre, sa compatriote Elaine Thompson-Herah, blessée. Mais gare à Julien Alfred de Sainte-Lucie (10''95 en séries) et au défi africain représenté par l'Ivoirienne Marie Josée Ta Lou, auteure du meilleur temps des séries (10''87) et qui peut devenir, samedi soir, la première Africaine couronnée sur la ligne droite. Quant à la Bernoise Mujinga Kambundji, elle aura besoin d'un exploit pour rééditer sa 6e place de Tokyo en 2021. La dernière Américaine sacrée avait été Gail Devers en 1996. La menace Thompson L'Afrique aussi se profile de plus en plus chez les hommes (finale dimanche soir). Avec le Botswanais Letsile Tebogo, médaille d'argent aux Mondiaux 2023, le Kényan Ferdinand Omanyala (no 2 mondial cette année en 9''79) et les Sud-Africains Akani Simbele et Benjamin Richardson (9''86 tous les deux en 2024), le continent noir peut troubler les Amériques. Les trois Américains Noah Lyles - qui vise le triplé 100, 200 et 4x100 m, voire encore le 4x400 m -, Kenneth Bednarek et le champion du monde 2022 Fred Kerley auront du fil à retordre. D'autant que la nouvelle pépite jamaïcaine Kishane Thompson, no 1 mondial 2024 en 9''77, et son compatriote Oblique Seville (9''82 cet été) veulent permettre à leur pays de reprendre la main sur le 100 m, après les années Usain Bolt auquel a succédé en 2021 l'Italien Marcell Jacobs, tenant du titre et toujours là. Le dernier Américain couronné avait été Justin Gatlin en 2004.

Super League: un alléchant Lugano - Servette ce soir Les yeux des amateurs de football suisse seront tournés dès 18h00 vers le Cornaredo: Lugano y recevra Servette pour un remake de la finale de la Coupe de Suisse. Ce choc de la 3e journée de Super League mettra aux prises deux clubs qui ont fait le plein jusqu'ici. Lugano a remporté ses deux matches et Servette, qui a joué un match en avance, compte trois succès. Simultanément, un classique du ballon rond helvétique aura lieu au Letzigrund de Zurich où Grasshopper (1 point) accueillera le FC Bâle (0). Ce duel entre les deux clubs les plus titrés du pays (GC a été champion à 27 reprises et Bâle 20) sera déjà d'une grande importance pour les Rhénans, qui ne peuvent pas se permettre un troisième revers consécutif. A 20h30, le promu Sion se rendra à Lucerne avec la confiance emmagasinée après ses deux victoires initiales. Les Lucernois, qui comptent 1 point, sont avertis: les Valaisans ne viendront pas pour faire du tourisme en Suisse centrale.

Hirschi et Ponti parmi les candidats aux médailles samedi Les forçats de la route tiendront Paris en haleine samedi, à l'occasion de la course en ligne masculine de cyclisme. Marc Hirschi fait partie des outsiders. Noè Ponti espère quant à lui offrir une deuxième médaille à la natation helvétique dans ces JO 2024. Sélectionné à la suite de la blessure de Stefan Bissegger, Marc Hirschi est bien plus qu'en remplaçant. Le Bernois adore les côtes nerveuses comme celle de la butte Montmartre (1 km à 6,5%), qui doit servir de juge de paix dans le circuit urbain à parcourir trois fois pour conclure les 278 km de course. Hirschi pourra compter sur un équipier de luxe dévoué en la personne de Stefan Küng. Cette aide ne sera pas de trop face aux grandes nations du cyclisme telles que la Belgique, qui peut miser sur un Remco Evenepoel extrêmement ambitieux après son sacre dans le contre-la-montre. Médaillé de bronze en 2021 à Tokyo, Noè Ponti vise quant à lui un deuxième podium consécutif sur 100 m papillon, sa discipline de prédilection. Sa tâche sera compliquée, même si le champion olympique 2021 Caeleb Dressel est passé à la trappe. Les candidats au podium sont nombreux, Kristof Milak demeurant le favori. Sixième sur 100 m à Tokyo, Mujinga Kambundji espère elle aussi rééditer son exploit nippon samedi soir au Stade St-Denis. Mais la Bernoise fait face à une concurrence redoublée, et elle devra peut-être déjà s'approcher de son record de Suisse (10''89) pour faire partie des huit finalistes à 21h20. La terre battue de Roland-Garros sera par ailleurs le théâtre de la première finale de simple samedi, en attendant le choc Carlos Alcaraz-Novak Djokovic programmé dimanche. L'outsider croate Donna Vekic défiera pour l'or la Chinoise Zheng Qinwen, tombeuse du no 1 mondial Iga Swiatek en demi-finale.

Course sur route: Hirschi pourra compter sur l'aide de Küng Marc Hirschi, sélectionné de dernière minute, nourrit de grosses ambitions pour la course sur route des JO de Paris cet après-midi. Le Bernois pourra compter sur l'aide du Thurgovien Stefan Küng. Un peloton très international de 90 coureurs seulement, des équipes nationales avec un maximum de quatre éléments, pas d'oreillette et une distance colossale de 273 km: c'est une course complètement atypique qui attend les chercheurs d'or sur la route à Paris. Le parcours est une attraction en soi. Après un départ en face de la Tour Eiffel, le peloton va se diriger vers la vallée de Chevreuse pour un enchaînement de petites bosses qui le ramènera ensuite vers Paris et un circuit urbain passant notamment trois fois par les rues pavées de la butte Montmartre (1 km à 6,5%), avant une arrivée au Trocadéro. Le dernier passage au sommet de la butte se situera à 10 km de la ligne. Hirschi en forme Appelé pour remplacer Stefan Bissegger blessé, Marc Hirschi sera le numéro un suisse. Il est en forme puisqu'il a récemment remporté le Tour de Tchéquie. Stefan Küng, pour sa part, a connu divers problèmes de santé ces derniers temps. "Je suis prêt à me sacrifier pour Marc", affirme-t-il. Le Bernois veut essayer de garder des forces durant les 180 premiers km, mais il devra rester attentif. Par ailleurs, il ne sera pas possible de courir derrière tout le monde. "Les Danois et les Néerlandais vont travailler s'ils n'ont personne devant. A l'opposé, ce sera difficile de contrôler les Belges avec leurs plusieurs atouts", relève Küng. Van der Poel confiant Le grand favori sera Mathieu van der Poel, qui raffole de ce genre de tracés. Champion du monde 2023 à Glasgow, déjà sur un circuit urbain, le petit-fils de Raymond Poulidor possède à la fois l'endurance, l'explosivité et la dextérité nécessaires pour y briller. "Etre le favori ne me dérange pas. Dans une classique, la course est plus prévisible parce qu'on a son équipe pour contrôler. Là, ça risque de partir dans tous les sens. Mais le but est le même", explique le vainqueur du Tour des Flandres et de Paris - Roubaix ce printemps. Des Belges très ambitieux Mais que dire de la Belgique ? Avec Evenepoel, champion olympique du chrono, Van Aert, troisième samedi dernier sur le pont Alexandre III, Jasper Stuyven, en grande forme sur le Tour, et Tiesj Benoot, l'équipe du plat pays fait peur. En grande forme, Evenepoel est retourné quelques jours en Belgique après sa victoire dans le chrono et peut présenter une option de loin. Van Aert, médaillé d'argent à Tokyo, peut mettre tout le monde d'accord sur un sprint. "On a plusieurs cartes à jouer avec une équipe très forte et un Wout en grande forme", prévient Evenepoel qui peut devenir le premier coureur de l'histoire moderne à gagner chrono et course en ligne aux JO. En l'absence de Tadej Pogacar et de Jonas Vingegaard, le Danois Mads Pedersen sera également à surveiller de près. Tout comme l'Erythréen Biniam Girmay, triple vainqueur d'étape sur le Tour de France, mais qui présente le désavantage d'être le seul de son pays, comme 33 autres coureurs au départ. Devant leur public, les Français miseront sur Julian Alaphilippe.

La France redescend sur terre Franz Wagner a dominé la France Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill La France a connu un coup d'arrêt dans le tournoi olympique de basket. Passés tout près de la correctionnelle contre le Japon, les Tricolores ont cette fois été dominés par l'Allemagne 85-71. La victoire après prolongation contre les Nippons était clairement un avertissement et les joueurs de Vincent Collet ne l'ont donc pas pris au sérieux. A Lille, Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont été punis par les champions du monde. Ils ont surtout livré un deuxième quart désastreux, se faisant laminer 24-9. Forts de leurs 21 points de marge à la mi-temps (48-27), les Allemands ont pu contrôler cette partie. Les deux stars de l'équipe germanique, Franz Wagner et Dennis Schroeder ont été au rendez-vous en inscrivant chacun 26 points. Wembanyama s'est montré plus discret avec 14 points et 12 rebonds. mais il n'a surtout pas été vraiment secondé par ses coéquipiers puisque Fournier et Cordinier n'ont marqué que dix points chacun. L'Allemagne remporte donc ce groupe B devant la France et le Brésil. Dans le groupe A, c'est le Canada qui a devancé l'Australie et la Grèce, tandis que l'Espagne a été éliminée.

La France élimine l'Argentine et retrouve l'Egypte en demies Adrien Truffert saute par-dessus le gardien argentin Geronimo Rulli et la France s'est qualifiée pour les demi-finales Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell L'équipe de France de Thierry Henry, victorieuse de l'Argentine 1-0 vendredi à Bordeaux, s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi olympique. Elle retrouvera l'Egypte. Une tête croisée de Jean-Philippe Mateta dès la 5e minute sur un corner de Michael Olise a suffi pour dominer les joueurs de Javier Mascherano au terme d'un match tendu, en raison de la rivalité entre les deux nations exacerbée par les récents propos racistes tenus par les Argentins à l'encontre des Bleus. La fin de match, juste après le coup de sifflet final, fut d'ailleurs particulièrement houleuse entre les deux équipes.

Un point mérité pour un séduisant Stade Lausanne-Ouchy Toute l'équipe du Stade Lausanne-Ouchy a jubilé après l'égalisation de Breston Malula. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Relégué de Super League, le Stade Lausanne-Ouchy a décroché son premier point de la saison en Challenge League. Le SLO a fait match nul à Thoune (1-1). Stade Lausanne-Ouchy a décroché son premier point de la saison en Challenge League. Les hommes de Ricardo Dionisio ont partagé l'enjeu sur la pelouse de Thoune (1-1). Un match nul mérité pour le SLO, qui aura su se montrer plus dangereux que son adversaire. Les footballeurs de l'Oberland ont ouvert la marque par Miguel Castroman (14e), prompt à profiter des larges de la défense adverse. Arrivé en milieu de semaine depuis Yverdon Sport, Breston Malula a égalisé à la 43e seconde de la seconde période, sur une tête plongeante. Durant 90 minutes, les Lausannois ont démontré de réels progrès dans leur jeu. Ils auraient même pu l'emporter si un coup franc d'Hugo Fargues n'avait pas touché le poteau (82e). Le Stade Nyonnais a, lui, connu la défaite, sa première de la saison, contre Schaffhouse (3-0). Si un match nul à Vaduz et un succès à domicile contre Bellinzone avaient idéalement lancé sa saison, l'équipe de la Côte a déçu, vendredi soir à domicile (0-3). Dans leur antre de Colovray, les Vaudois ont encaissé l'ouverture du score à la 44e minute (but de Giger) puis se sont retrouvés à dix, moins de deux minutes plus tard (expulsion de Koré). Les hommes de Christophe Caschili ne se sont jamais relevés de ce double coup du sort, concédant un deuxième but avant l'heure de jeu, puis un troisième en fin de partie.

Zoé Claessens en bronze, Cédric Butti en chocolat Zoé Claessens en bronze en BMX Racing Image: KEYSTONE/AP/Ricardo Mazalan Zoé Claessens s'est parée de bronze en finale du BMX Racing à Paris. La Vaudoise a parfaitement négocié la finale et n'a été battue que par l'Australienne Saya Sakakibara et la Batave Manon Veenstra. Claessens, double championne d'Europe et 2e aux championnats du monde, a su se faire sa place en finale après avoir choisi la porte numéro 8. Il a donc fallu qu'elle réalise un excellent départ puisqu'elle allait attaquer le premier virage à l'extérieur. La Vaudoise aurait peut-être pu viser l'argent si elle n'avait pas été un peu "tassée" lors de ce premier virage. Elle a dû se montrer très vigilante pour ne pas connaître la même mésaventure que la Britannique Bethany Shriever, pourtant irrésistible en séries et en demi-finales. Si la victoire de Saya Sakikabara est totalement méritée, Zoé Claessens a su monter en puissance tout au long de la compétition. Triplé français chez les messieurs La délégation suisse aurait même pu fêter une autre médaille si Cédric Butti n'était pas tombé sur un trio français survolté. Le Thurgovien a pris la 4e place derrière Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mahieu. La 3e place de Mahieu était la plus jouable pour Butti à qui il a manqué 0''102. Victime d'une touchette, Simon Marquart n'a pas pu se battre à la régulière dans cette finale et le Zurichois a finalement pris la 7e place. Dernière représentante du quatuor suisse, Nadine Aeberhard n'a pas passé le cut des demi-finales un peu plus tôt dans la soirée. La Bernoise de 22 ans a chuté lors de la première des trois manches et n'a pu faire mieux que 6e lors de la deuxième, il était alors presque impossible de se qualifier.

L'Ougandais Cheptegei terrasse les Ethiopiens Joshua Cheptegei a terrassé les Ethiopiens sur 10'000 m à Paris Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Extraordinaire Joshua Cheptegei! L'Ougandais, triple champion du monde, est devenu champion olympique du 10'000 m grâce à un fantastique dernier tour, "fatal" aux Ethiopiens. Cheptegei, double recordman du monde et désormais double champion olympique (5000 et 10'000 m) en plus de ses titres mondiaux, se hisse parmi les plus grands fondeurs de tous les temps, aux côtés des Kenenisa Bekele, Haile Gebrselassie ou Mo Farah, pour ne prendre que les dernières générations. L'homme avait très peu couru cette saison. Mais il a surgi au bon moment, après avoir laissé les trois Ethiopiens (Berihu Aregawi, Yomif Kejelcha et le tenant du titre Selemon Barega) se relayer - en vain - en tête pour tenter une course d'équipe. Au finish, dans un stade comble, Cheptegei (26'43''14, record olympique) était irrésistible. L'argent est pour Aregawi et le bronze pour Grant Fisher, tous deux à moins de 0''4 de l'Ougandais. Au décathlon, la nouvelle star, l'Allemand Leo Neugebauer, est en tête après la 1re journée avec 4650 points, devant le Porto-Ricain Ayden Owens-Delerme (4608) et le Norvégien Sander Skotheim (4588). Le suspense est total: les dix premiers se tiennent en 269 points.

Objectif primaire atteint pour Noè Ponti Noè Ponti transpire la sérénité Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti était détendu au micro de la RSI après sa qualification pour la finale du 100 m papillon des JO 2024. "Mon objectif avant d'arriver à Paris était de me qualifier pour la première fois pour deux finales olympiques. C'est réussi", a-t-il lâché. "Sur cette demi-finale (red: la deuxième), je fais le meilleur second 50 mètres de tous les nageurs présents dans ma série", a souligné le Tessinois, auteur du 5e temps total en 50''60. "J'ai cependant dû faire un mouvement supplémentaire en fin de course, ce qui m'a fait perdre 3-4 dixièmes de seconde", a-t-il analysé. Le recordman de Suisse (50''16 réalisés en avril) est confiant quant à ses chances de médaille. "Je pense qu'il me reste encore une petite marge de progression. Je suis capable de faire 50'' bas. Je vais tout faire pour monter sur le podium en touchant devant un maximum d'adversaires possible", a-t-il conclu.

Ponti jouera les médailles sur 100 m papillon Noè Ponti jouera les médailles samedi soir sur 100 m papillon Image: KEYSTONE/EPA/RITCHIE B. TONGO Noè Ponti nagera bien pour les médailles sur 100 m papillon samedi soir dès 20h30 aux JO de Paris. Le Tessinois s'est hissé en finale en signant le 5e temps des demi-finales vendredi. Auteur du 3e chrono des séries matinales dans La Défense Arena en 50''65, le médaillé de bronze de Tokyo 2021 a réalisé 50''60 en soirée, produisant son effort sur le retour. Comme il s'y attendait, la bataille pour les huit tickets de finaliste fut serrée: il fallait nager en 51''08 pour poursuivre l'aventure. Deuxième meilleur performeur de la saison grâce à ses 50''16 réalisés en avril à Uster, Noè Ponti devra peut-être battre son record national pour se hisser sur l'estrade. La concurrence sera féroce, même si le champion olympique 2021 et recordman du monde Caeleb Dressel (13e des demies en 51''57) est passé à la trappe. Kristof Milak, vice-champion olympique et recordman d'Europe (49''68) depuis la finale des Jeux de Tokyo et 1er des demi-finales en 50''38, sera en revanche bien là samedi soir dès 20h30. Et Maxime Grousset (2e en 50''41), Josh Liendo (3e en 50''42) ou Ilya Kharun (6e en 50''68) ont aussi les moyens de briser le rêve du Tessinois.

Un quatrième titre pour Léon Marchand Léon Marchand a remporté les quatre courses individuelles qu'il a disputées à Paris 2024 Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Léon Marchand a réussi son fabuleux pari parisien. Le Français a cueilli vendredi son quatrième titre en quatre épreuves individuelles disputées aux JO 2024 en s'adjugeant le 200 m 4 nages. Déjà sacré sur 400 m 4 nages, sur 200 m papillon et sur 200 m brasse - à deux heures d'intervalle mercredi soir pour ces deux dernières courses - avec à chaque fois un record olympique à la clé, Léon Marchand (22 ans) n'a pas non plus tremblé sur 200 m 4 nages. Il s'est imposé en 1'54''06, là aussi un record des Jeux. Marchand efface ainsi la meilleure marque olympique établie par Michael Phelps lors des JO 2008, manquant le record du monde de Ryan Lochte pour 0''06 seulement. Il a devancé de plus d'une seconde son dauphin, le Britannique Duncan Scott (1'55''31), le champion olympique 2021 Shun Wang obtenant le bronze en 1'56''00. D'autres médailles possibles Le Toulousain, qui s'entraîne à Austin sous la férule de l'ex-coach de Michael Phelps Bob Bowman, restera probablement comme le grand homme de ces Jeux. Il a déjà écrit l'histoire en devenant le premier athlète tricolore, hommes et femmes confondues, à cueillir quatre titres olympiques individuels lors d'une même édition. S'il devrait en rester à quatre titres dans ces JO, Marchand pourrait néanmoins avoir l'occasion d'améliorer sa récolte. Il sera aligné au sein du 4x100 m 4 nages masculin en cas de qualification pour la finale dominicale, et a laissé entendre qu'il pourrait participer à la finale du 4x100 m 4 nages mixte samedi. Un autre Français s'est illustré vendredi soir. Le vétéran Florent Manaudou (33 ans) s'est paré de bronze sur 50 m libre en 21''56, décrochant ainsi un quatrième podium de suite dans la spécialité (or en 2012, argent en 2016 et 2021). L'Australien Cameron McEvoy a triomphé en 21''25, devant le Britannique Benjamin Proud (21''30).

Rachel Pellaud file en demi-finale du 800 m, mais pas Werro On reverra Rachel Pellaud en demi-finale du 800 m,. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Rachel Pellaud s'est qualifiée pour les demi-finales du 800 m des JO. La championne de Suisse s'est montrée convaincante, contrairement à Audrey Werro, 5e de sa série. Audrey Werro devra en passer par les repêchages - une nouveauté en athlétisme - samedi matin pour avoir une chance d'accéder aux demi-finales de lundi. La Fribourgeoise, 5e de sa série en 1'59''38, a manqué de jus, même si son chrono n'est pas mauvais. Rachel Pellaud, auteure d'une belle course sur le plan tactique et à l'aise dans la dernière ligne droite, a mieux géré sa série. La Biennoise a fini 3e (2'00''07), qualification directe en poche. Comme Werro, l'Argovienne Valentina Rosamilia passera par les repêchages. Quatrième de sa série en 2'00''45, il lui a manqué 3 millièmes pour accrocher la 3e place salvatrice. La photo-finish ne lui a pas souri.

Records du monde et de Suisse en séries du 4x400 m mixte Lionel Spitz, un pilier du relais suisse. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La première soirée d'athlétisme a commencé en fanfare au Stade de France. En 3'07''41, le relais américain du 4x400 m mixte a pulvérisé en séries son record du monde, dans une course marquée aussi par un record de Suisse. La formation helvétique, composée de Charles Devantay, Giulia Senn, Lionel Spitz et Yasmin Giger a été éliminée en prenant la 6e place de la série (la 11e en tout), mais le record national a été explosé de plus de 1''3, en 3'12''77. Pour se qualifier directement, il eût fallu courir en 3'10''74 Nouvelle discipline, le relais mixte progresse vite mais les chronos réalisés vendredi, devant 77'000 spectateurs, laissent présager une folle semaine d'athlétisme sans doute riche en autres records. Le relais américain était formé de Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon et Kaylyn Brown. Un relais sans grande star, ce qui indique encore une forte marge d'accélération. L'ancienne marque a été améliorée d'environ une seconde et demie.