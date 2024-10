Un premier but pour Philipp Kurashev ++ Murat Yakin déçu

Un premier but pour Philipp Kurashev Philipp Kurashev: un premier but pour place Chicago sur la bonne orbite Image: KEYSTONE/AP/Christian Gooden Après Nico Hischier et Timo Meier, Philipp Kurashev a, à son tour, trouvé le chemin des filets cette saison en NHL. Le Bernois a ouvert le score lors du succès 5-2 de Chicago à Edmonton. Auteur de 18 buts lors du dernier exercice, Philipp Kurashev a dévié un envoi de Wyatt Kaiser pour battre le portier Calvin Pickard à la 16e et pour placer son équipe sur la bonne orbite. Battus par Utah à Salt Lake City lors de leur premier match, les Blackhawks ont réagi de la plus belle des manières avec ce succès probant dans l’antre du grand favori de la saison. Avec deux buts et deux assists, Teuvo Teravainen, transfuge de Carolina, a été le grand homme de la soirée. Nico Hischier et Timo Meier ont également soigné leurs statistiques samedi soir. Le Valaisan et l’Appenzellois ont été crédités d’un assist à Washington où New Jersey s’est imposé 5-3. Avec trois victoires contre une défaite, les Devils ont vraiment entamé leur saison de bon patin. Ils recevront lundi Utah, la seule formation qui a gagné ses trois premiers matches. Roman Josi et Nashville connaissent en revanche une entame bien laborieuse. Battus 4-3 à domicile par Dallas lors de leur premier match, les Predators se sont inclinés 3-0 à Detroit. Auteur de 41 arrêts pour le 32e blanchissage de sa carrière, Cam Talbot a signé une performance de choix pour sa première titularisation dans la cage des Red Wings. Aligné durant... 27’02’’, Roman Josi a accusé un bilan de -1.

Murat Yakin: "Nous nous sommes mis nous-mêmes dans l'embarras" Murat Yakin: une soirée à oublier à Leskovac. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER "Pendant 40 minutes nous avons contrôlé la rencontre. Avant de nous mettre nous-mêmes dans l’embarras... " Murat Yakin se demandera encore longtemps comment la Suisse a pu perdre le fil de son football. "Nous n’avons pas fait ce qu’il fallait dans les duels, poursuit le sélectionneur pour expliquer les raisons de cette défaite 2-0 à Leskovac face à la Serbie qui fait vraiment tache. L’autogoal du 1-0 était bien "inutile". Les Serbes ont su faire dos rond et témoigner d’une très grande patience et intelligence pour nous contrer. Comme si la domination exercée en début de rencontre a laissé penser aux joueurs que rien de fâcheux ne pouvait leur arriver ce soir..." Toujours à la recherche d’un but depuis le début de la saison, Breel Embolo symbolisait bien cette équipe de Suisse en perdition. Le Bâlois a raté le penalty qui aurait pu permettre à la Suisse de revenir dans le match. "Il voulait forcer son destin en le tirant, lâche Murat Yakin. Il a pris ses responsabilités. Il s’est excusé ensuite auprès de l’équipe. On ne peut pas lui en vouloir." En revanche, on peut en vouloir au sélectionneur dans son refus de désigner les hommes chargés de frapper les penalties, pour laisser le libre choix à son capitaine. Cette sorte d’autogestion n’a pas vraiment court à ce niveau.

Le Portugal gagne, Cristiano Ronaldo marque A 39 ans, Cristiano Ronaldo est toujours décisif sous le maillot du Portugal. Image: KEYSTONE/AP/Czarek Sokolowski Le Portugal a signé une troisième victoire en trois matches en Ligue des nations en battant la Pologne (3-1) samedi à Varsovie. Auteur du 2-0, Cristiano Ronaldo a inscrit son 133e but en sélection. A la 37e minute, CR7 a repris victorieusement un tir de Rafael Leao repoussé par le poteau. Bernardo Silva avait ouvert le score pour la Seleçao quelques minutes plus tôt (26e). En deuxième mi-temps, la Pologne a réduit la marque par Piotr Zielinski (78e) avant de concéder un autogoal. Le Portugal compte trois points d'avance sur la Croatie en tête du groupe 1 de la Ligue A. Les Croates ont de leur côté battu l'Ecosse 2-1 grâce à des buts d'Igor Matanovic et d'Andrej Kramaric.

La Suisse se bat toute seule Granit Xhaka et la Suisse se sont sabordés en Serbie. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La Suisse a sans doute concédé la défaite de trop à Leskovac. Battue 2-0 par la Serbie, elle a désormais besoin d’un petit miracle pour conserver sa place dans le top 16 de la Ligue des nations. Après les revers concédés devant le Danemark et l’Espagne, cette troisième défaite de rang place la Suisse dans une situation bien précaire. Dernière de son groupe à désormais 4 points de la Serbie, elle devra impérativement battre le Danemark mardi à St. Gall pour entretenir l’espoir d’échapper à la relégation directe. Les Danois ont cédé la première place du groupe à l’Espagne, qui les a battus 1-0 à Murcie grâce à une réussite de Martin Zubimendi. A Leskovac dans une ambiance plus feutrée qu’hostile même si l’hymne suisse a été sifflé et Granit Xhaka hué lors de ses premières touches de balle, la Suisse s’est presque battue toute seule. L’autogoal de Nico Elvedi pour l’ouverture du score juste avant la pause et le 2-0 presque improbable d’Aleksandar Mitrovic traduisaient bien les errements d’une équipe qui a perdu la flamme. Sans oublier le penalty raté de Breel Embolo, qui aura eu tout faux samedi, à la 72e qui aurait pu la remettre sur les rails. Malheureux Elvedi Malgré une domination sans partage lors des vingt premières minutes et une occasion en or pour Breel Embolo à la 32e, la Suisse était bien menée au score à la pause. La faute à des sautes de concentration qui ont coûté des cartons jaunes à Silvan Widmer et à Elvedi et conduit Michel Aebischer à commettre une faute presque inutile qui a provoqué le coup franc du 1-0. Botté par Lazar Samardzic, il finissait sa course dans la cage après une déviation malheureuse d’Elvedi. Expulsé à Copenhague, le défenseur de Mönchengladbach traverse vraiment un début de saison difficile. Resté sur le banc durant tout l’Euro, il n’a dû sa place à Leskovac qu’au forfait de Denis Zakaria. A la peine dans les duels, il est bien le maillon faible d’une défense qui n’arrive décidément pas à offrir le moindre clean-sheet à Gregor Kobel. Pour sa huitième sélection, le portier zurichois a, encore une fois, ramassé au moins une fois le ballon dans ses filets. Il ne cessera pas de sitôt à souffrir de la comparaison avec Yann Sommer. Une seule possibilité Mais à la reprise, c'est bien lui qui sauvait le 2-0 après une erreur de Manuel Akanji. Kobel pouvait gagner son duel face à Luka Jovic et permettre à la Suisse de rester dans le match. Avec l'introduction de Fabian Rieder pour Silvan Widmer pour donner à Dan Ndoye le rôle de piston droit, Murat Yakin prenait une première mesure pour insuffler un nouvel allant. A la 54e, la Suisse portait à son tour le danger avec une frappe de Xhaka repoussée par Predrag Rajkovic dans les pieds de Ndoye qui était toutefois hors-jeu. Ce fut la seule possibilité offerte aux Suisses de revenir à la hauteur des Serbes. Déjà buteur contre la Suisse en 2018 à Kaliningrad et en 2022 à Doha, Aleksandar Mitrovic enfonçait cette fois le coup juste après l'heure de jeu avec un but magnifique. L'ancien attaquant de Fulham a tout d'abord récupéré un ballon qui semblait perdu sur le côté gauche pour fixer Akanji avant d'armer une frappe imparable. L'arrêt de Rajkovic sur le penalty d'Embolo à la 72e rendait sans doute encore plus belle cette revanche que les Serbes espéraient depuis bientôt deux ans.

Sprunger vole au secours des Dragons Fribourg a trouvé des ressources pour vaincre Ambri au bout du suspense. Image: KEYSTONE/� Adrien Perritaz Fribourg a enregistré samedi son troisième succès de la saison de National League au terme d'un match électrique contre Ambri. Lausanne a aussi gagné, alors que Genève et Ajoie ont courbé l'échine. La déroute d'un soir peut parfois provoquer un déclic. Au lendemain de sa gifle subie aux mains de Lausanne (6-0), les Dragons ont relevé la tête pour battre Ambri-Piotta 4-3. Alors qu'ils avaient été transparents la veille, les Fribourgeois ont montré qu'ils étaient aussi capables de mettre le feu sur la glace. Pied au plancher, ils ont asphyxié les Tessinois, deuxièmes avant ce duel, durant tout le premier tiers. Dorthe ouvre son compteur L'ouverture du score est tombée sur un tir de Wallmark en power-play (9e). Dorthe a ensuite pu doubler la mise avec son premier but en National League, sur un service lumineux de Rathgeb (16e). Juste avant la pause, Marchon s'est échappé en infériorité numérique pour marquer le 3-0 (20e). Mais rien n'est jamais facile pour les Dragons, en ce début d'exercice. Les Léventins, en double supériorité numérique, ont en effet riposté dès le retour des vestiaires par Bürgler (22e). Ce dernier a même ramené les siens à une longueur avec un homme de plus sur la glace (35e), avant que Heim n'égalise dans la foulée (37e). Il a fallu toute l'abnégation de Julien Sprunger pour permettre à Fribourg de s'en sortir. Le capitaine aux plus de mille matches pour son équipe a surgi au bon moment pour faire basculer la partie (49e). Le GSHC en difficulté En déplacement dans la capitale, Genève-Servette a été battu 5-2. Les Aigles ont vécu une entame aux antipodes de celle de Fribourg. Beaucoup plus tranchant, le CP Berne a lui aussi fait trembler trois fois les filets durant la première période grâce à Czarnik (12e), Ritzmann (14e) et Baumgartner (16e). La réponse genevoise est survenue de la crosse de Manninen au cours d'un jeu de puissance bien mené à la reprise (21e). Mais l'espoir des champions d'Europe n'a pas duré, puisque Lehmann a ensuite inscrit en contre le 4-1 (27e), avant que Sablatnig ne sale l'addition (34e). La réduction du score signée Hartikainen (39e), encore à 5 contre 4, n'a apporté que peu de réconfort aux hommes de Jan Cadieux. Lausanne sur le tard A Langnau, où Lausanne comptait vaincre pour se maintenir dans le trio de tête, il a fallu attendre un but longtemps. Après deux tiers au score vierge, c'est Jäger qui a fini par trouver la faille (52e). Cette unique réussite a suffi pour permettre au LHC de l'emporter et se glisser provisoirement à la deuxième place du classement. Quant au HC Ajoie, il a essuyé son 8e revers en temps réglementaire de la saison. La formation jurassienne a été dominée 3-0 par Davos, qui a profité d'une réussite de Zadina (7e) et deux de Fora (24e, 30e) pour remonter aux portes du top 6. La lanterne rouge reste quant à elle figée à 4 points. Au repos samedi, le HC Bienne affrontera pour sa part Kloten dimanche à 15h45 devant son public.

Zéki Amdouni préféré à Fabian Rieder Zeki Amdouni: il bénéficie à nouveau de la confiance de Murat Yakin. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Buteur le mois dernier contre l’Espagne, Zeki Amdouni sera bien titulaire ce soir à Leskovac contre la Serbie. Le Genevois a été préféré à Fabian Rieder. Murat Yakin a maintenu son système en 3-4-3 pour ce match qui est déjà capital. On le sait, la Suisse ne doit pas perdre si elle entend conserver sa place parmi les seize meilleures équipes de la Ligue des Nations. Expulsés à Copenhague, Nico Elvedi et bien sûr le capitaine Granit Xhaka sont de retour. Au centre de toutes les attentions, Granit Xhaka devra à la fois orchestrer le jeu de l’équipe de Suisse et ne pas répondre aux éventuelles provocations auxquelles il pourrait être confronté. Sa... 132e sélection ne s’annonce pas de tout repos. La Suisse évoluera dans la composition suivante : Kobel ; Elvedi, Akanji, Rodriguez ; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer ; Ndoye, Embolo, Amdouni.

Fribourg remporte le premier trophée de la saison Eric Nottage (avec le ballon) et Fribourg ont montré leur supériorité face à Massagno. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg Olympic s'est adjugé samedi la Supercoupe pour la quatrième fois en cinq ans. Les champions de Suisses en titre ont battu Massagno 98-70. La supériorité de l'effectif fribourgeois a fait la différence à Saint-Léonard. Onze des douze basketteurs de l'effectif de Thibaut Petit ont ainsi tous marqué des points. Avec 19 unités, Ross Williams a mené la danse. Massagno, qui s'était imposé il y a un an dans la même affiche, a manqué d'adresse face au panier. Elijah Morgan (2/10 au tir) et Marko Mladjan (4/14) se sont montrés bien trop imprécis pour que les Tessinois puissent rivaliser. Fin de série pour Elfic La Supercoupe féminine est quant à elle revenue à Nyon, vainqueur d'Elfic Fribourg (71-68). Les Vaudoises ont pris leur revanche sur les Fribourgeoises, qui les avaient battues en cinq matches en finale du championnat la saison dernière. Elfic avait pourtant remporté l'imposant trophée de la Supercoupe lors des six dernières années.

Team New Zealand domine Britannia d'entrée Team New Zealand (à gauche) a été plus rapide que Britannia (à droite) sur le plan d'eau de Barcelone samedi. Image: KEYSTONE/EPA/Siu Wu En ouverture de la 37e Coupe de l'America samedi à Barcelone, les tenants du titre néo-zélandais ont pris l'avantage sur les britanniques. Ils ont remporté les deux premières manches sans trembler. En route pour un incroyable triplé - le premier depuis les Etats-Unis en 1987 et 1992 - les Kiwis ont pris le meilleur départ au coup d'envoi de la première course, avant de creuser l'écart jusqu'à la ligne d'arrivée. "On a fait un super départ, j'étais un peu nerveux avant la course vu qu'il n'y avait pas de vent", a expliqué Peter Burling, 33 ans et plus jeune barreur à soulever la Coupe de l'America en 2017, juste après son premier succès du jour. Britannia pas assez rapide Vainqueur de la Coupe Louis Vuitton la semaine dernière, Britannia est allé vite sur le plan d'eau, dépassant les 33 noeuds de moyenne (61 km/h) sur la journée... mais pas suffisamment. Ben Ainslie et ses hommes affichaient 41 secondes de retard sur l'AC75 néo-zélandais à l'issue de la première manche et le scénario s'est répété quasiment à l'identique lors du 2e affrontement (+24 secondes à l'arrivée). "Ce n'est pas le résultat que l'on voulait, mais bravo aux Kiwis. On doit encore travailler. On savait que cela allait être difficile face à eux. Mais j'ai confiance en notre équipe", a dit le barreur anglais de 47 ans après sa 2e défaite samedi. Deux nouvelles manches doivent avoir lieu dimanche à Barcelone. La première équipe à remporter sept points soulèvera le plus vieux trophée sportif du monde. Les Italiennes victorieuses Samedi, les Italiennes de Luna Rossa sont devenues la première équipe de l'histoire à remporter la Coupe de l'America féminine, une épreuve inédite, en dominant les Britanniques d'Athena Pathway en finale.

Tadej Pogacar s'impose pour la quatrième fois de suite Tadej Pogacar a profité du travail de son équipe pour s'imposer sur le Tour de Lombardie. Image: KEYSTONE/AP/Marco Alpozzi Et de quatre pour Tadej Pogacar! Le Slovène a remporté samedi le Tour de Lombardie pour la quatrième fois de suite. Il s'est imposé en solitaire à Côme après avoir attaqué à 48 km de l'arrivée. Après avoir remporté entre autres, Liège-Bastogne-Liège, le Tour d'Italie, le Tour de France et la course sur route des Mondiaux à Zurich, Pogacar a conclu une saison stratosphérique en s'adjugeant la classique des feuilles mortes. Il a franchi la ligne avec plus de trois minutes d'avance sur Remco Evenepoel, qui a tenté de revenir sur son rival, sans succès. Cette septième victoire dans un Monument, Tadej Pogacar la doit aussi à ses coéquipiers. Dans l'ascension du col de Sormano, Marc Hirschi, Adam Yates, et surtout Pavel Sivakov, ont ramené le peloton sur l'échappée et mis Pogacar sur orbite. Comme souvent cette saison, personne n'a ensuite été capable de suivre l'attaque du Slovène. Avec ce quatrième succès de rang, "Pogi" égale Fausto Coppi, quadruple vainqueur entre 1946 et 1949. L'Italien s'est toutefois imposé cinq fois sur le Tour de Lombardie. Un record qui ne devrait pas résister très longtemps à l'ogre slovène.

La passe de 100 pour Novak Djokovic face au no 1 2024 ? Un 100e titre dimanche pour Novak Djokovic ? Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI La finale du Masters 1000 de Shanghaï opposera le no 1 mondial Jannik Sinner à Novak Djokovic. Malgré une gêne à la hanche, Novak Djokovic rêve de cueillir en Chine le 100e titre de sa carrière. En demi-finale, le Serbe s’est imposé 6-4 7-6 (8/6) devant Taylor Fritz. Après une véritable démonstration au premier set, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a ressenti une douleur à la hanche qui a nécessité la venue du soigneur. Mais malgré une balle de set sur le service de Fritz à 6/5 au jeu décisif, Novak Djokovic a pu couper la ligne d’arrivée. Il s’est imposé pour la dixième fois en... dix rencontres face à l’Américain. Plus tôt dans la journée et en présence de Roger Federer, Jannik Sinner n’avait pas connu les mêmes tourments pour se qualifier. L’Italien a battu 6-4 7-5 le finaliste du Geneva Open Tomas Machac (ATP 33), "bourreau" jeudi de Carlos Alcaraz A la faveur de ce succès sur le Tchèque, Jannik Sinner est - déjà – assuré de terminer l’année à la place de no 1 mondial. Forte à ce jour de 64 victoires et couronnée par ses deux titres du Grand Chelem à Melbourne et à New York, son année 2024 est exceptionnelle. L’Italien de 23 ans est devenu le 19e joueur de l’histoire à boucler une année civile au premier rang. Il entend, bien sûr, terminer le travail à Shanghaï, à Paris-Bercy et au Masters de Turin pour marquer encore plus les esprits. Et pour faire oublier peut-être son double contrôle positif au clostébol qui pourrait ruiner sa carrière si l’appel de l’AMA est accepté par le Tribunal du Sport.

Janis Moser réussit sa grande première Janis Moser (au premier plan): une première victoire sous le maillot du Lightning. Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Janis Moser a réussi sa grande première sous le maillot de Tampa Bay. Le Lightning s’est imposé 4-1 à Raleigh face à Carolina grâce à un hat-trick parfait de Nikita Kucherov dans l’ultime période. Le Russe a signé le 2-1 à la 52e avant d’inscrire deux buts dans la cage vide. Cette victoire n’est pas une victoire comme les autres dans la mesure où Tampa Bay a été frappé par l’ouragan Milton. Les joueurs et leur famille avaient quitté la Floride lundi soir déjà pour Raleigh. "Nous n’avons pas d’autre choix envers nos concitoyens que de donner le meilleur de nous-mêmes", avait lâché le capitaine Victor Hedman jeudi. Transfuge d’Arizona, Janis Moser a bénéficié d’un temps de jeu de 18’54’’. Le Biennois a été crédité d’un bilan de + 1. Mardi, Tampa Bay ouvrira sa saison à domicile face à Vancouver. Nino Niederreiter a également quitté la glace dans la peau du vainqueur. Après son succès probant à Edmonton, Winnipeg s’est imposé 2-1 face au Chicago de Philipp Kurashev. Mark Scheifele a inscrit le but de la victoire après 38’’ de jeu dans la prolongation pour déjà son troisième but de la saison. Enfin Pius Suter et Vancouver se sont inclinés 3-2 à domicile au tirs au but face à Philadelphia. Absent pour l’ouverture de la saison contre Calgary, le Zurichois a délivré un assist pour le 2-1 de Teddy Blueger à la 32e.

Kyshawn George une nouvelle fois à son avantage Kyshawn George (à droite) à la lutte avec Jahmi'us Ramsey. Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Promu pour la première fois dans le cinq de base, Kyshawn George a encore brillé lors du succès 113-95 de Washington à domicile face à Toronto. Le Valaisan est l’heureuse surprise de cette pré-saison. Aligné durant 22 minutes au lendemain d'une performance de choix à New York, Kyshawn George a inscrit 9 points grâce à son 3 sur 3 derrière la ligne pour être l’un des artisans du premier succès des Wizards lors de cette campagne de préparation. Enrichies de 4 rebonds, de 5 assists et de 3 ballons volés pour un différentiel de +12, ses statistiques disent combien son apport est déjà précieux. "Une très belle soirée, se félicite Kyshawn George dans les colonnes du Washington Post. Un premier match à domicile pour ma première victoire dans la peau d’un joueur de NBA." La saison régulière débutera le 24 octobre pour Washington avec la venue du Champion en titre Boston.

Tadej Pogacar pour parachever son oeuvre Une dernière démonstration pour la route? Le Tour de Lombardie, ultime Monument de la saison, offre samedi à Tadej Pogacar l'occasion de parachever l'une des plus grandes saisons de l'histoire. Sur les bords du lac de Côme, où se dénouera la 118e édition de la "classique des feuilles mortes", le Slovène, triple vainqueur sortant, peut écrire un nouveau chapitre de son livre "A la poursuite des plus grands" en égalant Fausto Coppi. Le "Campionissimo" est le seul à avoir gagné la course quatre années de rang, à la fin des années 1940. Que "Pogi" soit le grandissime favori tombe sous le sens. Parce qu'il sent que "les jambes sont encore très bonnes" au départ du plus montagneux des cinq Monuments, alors que ses rivaux comme Remco Evenepoel commencent à rouler sur la jante et que Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel ou Julian Alaphilippe sont déjà en vacances. Mais surtout parce qu'il a encore changé de dimension en 2024 pour atteindre un niveau stratosphérique lui permettant de signer une des plus grandes saisons de tous les temps. Un bilan effrayant Au final, le bilan est tout simplement effrayant: il s'est aligné sur dix épreuves en 2024 et en a gagné huit, pour 24 succès au total en comptant les étapes. Soit le meilleur total sur une année depuis le sprinteur italien Alessandro Petacchi en 2005. Il a été battu seulement par Jasper Philipsen à Milan-Sanremo (3e), Michael Matthews au GP de Québec, où sa septième place est son pire résultat de l'année, et... la pluie mardi au Trois Vallées varésines lors d'une course arrêtée par les intempéries. Parcours inédit Au Tour de Lombardie, sur un parcours inédit mais toujours très difficile, tout le monde s'attend à un nouveau récital du Slovène. La principale - voire l'unique - interrogation semble porter sur l'endroit précis entre Bergame et Côme où il placera son accélération. Le col de Sormano (12,9 km à 6,4%) clignote en rouge sur tous les radars. On sera alors à un peu moins de cinquante kilomètres de l'arrivée. Une distance devenue banale pour le Pogacar 2024.

Ligue des nations: la Suisse joue sa peau La Suisse joue sa peau en Ligue des Nations ce samedi à Leskovac (20h45). L'acte III de Serbie – Suisse risque d’être aussi farouche que les deux premiers à Kaliningrad et à Doha. Battue par le Danemark et par l’Espagne, la Suisse ne peut pas se permettre une troisième défaite de rang dans cette phase de poules de la Ligue des nations. Elle serait pratiquement synonyme de relégation en Ligue B même si le précédent de 2022 est l’exception qui confirme la règle. La Suisse avait assuré son maintien aux dépens de la République tchèque après avoir pourtant perdu ses trois premières rencontres. Après avoir été dominée par la Suisse lors des deux dernières Coupes du monde, la Serbie reste sur un Euro 2024 raté avec une élimination sans gloire au premier tour. Malgré le talent de leurs individualités, les Serbes n’en finissent pas de décevoir. Des joueurs sur le grill La Suisse, en revanche, a conquis bien des cœurs cet été en Allemagne. A Leskovac, Murat Yakin et ses joueurs doivent toutefois se faire pardonner les deux défaites de septembre. Sans Yann Sommer, sans Fabian Schär et sans Xherdan Shaqiri, trois joueurs qui n’ont pas – encore – été vraiment remplacés, les Suisses devront élever le curseur. On pense en premier lieu à Gregor Kobel, qui a tout de même encaissé six buts lors de ses deux premières rencontres dans la peau du no 1. A Nico Elvedi également qui n’aurait pas retrouvé le statut de titulaire samedi si Denis Zakaria avait été en mesure de tenir sa place. A Zeki Amdouni, que Murat Yakin tient en grande estime et qui doit s’affirmer vraiment comme, à l’image de Xherdan Shaqiri, un joueur capable de jouer entre les lignes pour provoquer le déséquilibre. Et à Breel Embolo enfin, dont la performance à Copenhague fut trop affligeante pour être vraie...