Victoire des Predators ++ Masarova éliminée

Succès précieux pour les Predators de Josi Roman Josi (59) et les Predators lutteront jusqu'au bout pour une place en play-off Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Roman Josi et les Predators lutteront jusqu'au bout pour une place en play-off de NHL. Nashville a cueilli jeudi un nouveau succès précieux en battant l'un de ses concurrents directs, Seattle.

Les Preds se sont imposés 3-1 devant le Kraken, face à qui Roman Josi n'a pas inscrit de point. Les deux équipes sont à égalité (68 matches, 71 points), avec une longueur de retard sur les Kings de Los Angeles qui détiennent pour l'heure la deuxième wild card disponible à l'Ouest.

Nashville, qui reste sur deux victoires consécutives, a forcé la décision grâce notamment aux 25 arrêts de son gardien Justus Annunen. Celui-ci a été aligné après que son compatriote Juuse Saros s'est blessé à l'échauffement. Les Preds n'avaient d'ailleurs pas de gardien remplaçant avant le début du troisième tiers...

La soirée a également été belle pour Janis Moser. Le défenseur seelandais de Tampa Bay a été crédité d'un assist lors du match remporté 6-2 par le Lightning sur la glace de Vancouver. Auteur de 25 points cette saison, il affiche toujours le troisième meilleur différentiel général de toute la ligue (+42).



Masarova également sortie d'entrée à Miami Rebeka Masarova a été battue au 1er tour à Miami Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Issue des qualifications, Rebeka Masarova n'est pas parvenue à enchaîner un troisième succès dans le WTA 1000 de Miami.

La Bâloise s'est inclinée dès le 1er tour du tableau principal, subissant ainsi le même sort que Simona Waltert et Viktorija Golubic.

Rebeka Masarova (WTA 113) a été battue 6-2 7-5 par l'Américaine Caty McNally, qui la précède de 41 places dans la hiérarchie mondiale. Nettement dominée dans le premier set, elle a eu sa chance dans la seconde manche, mais n'a pas su la saisir.

La Bâloise - qui représentera pour la première fois la Suisse en Billie Jean King Cup les 10/11 avril face aux Thèques - a signé le break d'entrée dans le deuxième set. Elle a tenu jusqu'à 4-2, mais a perdu cinq des six derniers jeux du match.

Exemptée de 1er tour, Belinda Bencic (WTA 12) est donc la seule Suissesse encore engagée en simple dans le tournoi floridien. La St-Galloise doit affronter la Turque Zeynep Sönmez (WTA 83) vendredi pour son entrée en lice au 2e tour.

Swiatek battue d'entrée La journée de jeudi a par ailleurs été marquée par l'élimination d'Iga Swiatek (WTA 2). La Polonaise, qui a été battue par sa compatriote Magda Linette (WTA 50) au 2e tour, restait sur... 73 succès consécutifs dans son entrée en lice (United Cup et Masters WTA inclus). Elle n'avait plus connu la défaite dans un premier match depuis l'édition 2021 du Masters WTA.



Les Suissesses en play-off à Calgary Xenia Schwaller et son équipe joueront les médailles dans le Mondial à Calgary Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh L'équipe de Suisse dames jouera les médailles dans le Mondial à Calgary. Elle s'est assuré une place en play-off (top 6) après avoir fêté jeudi face aux Etats-Unis (8-2) sa 9e victoire consécutive.

Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner et la skip Xenia Schwaller ont dominé les débats face à une formation qui n'avait gagné qu'un seul de ses neuf précédentes parties dans ces joutes. Mais elles n'ont fait la différence qu'au sixième end.

Un coup de trois a alors permis les Suissesses, accrochées jusque-là, de mener 5-2. Elles ont ensuite "volé" une puis deux pierres dans les deux ends suivants pour prendre l'avantage 8-2, contraignant les Américaines à abandonner.

Seule en tête avec neuf victoires et une défaite, l'équipe de Suisse devrait logiquement accrocher l'une des deux premières places du Round Robin et se qualifier ainsi directement pour les demi-finales prévues samedi. Le quatuor du CC Grasshopper Club Zurich doit encore affronter l'Italie et la Suède vendredi dans la phase préliminaire.



Un quatuor suisse magique en Pologne Objectif officiel: au moins deux médailles. Les athlètes suisses partent avec de belles ambitions aux Mondiaux en salle qui ont lieu de vendredi à dimanche à Torun, en Pologne.

L'athlétisme suisse aura les yeux de Chimène pour Audrey Werro, Ditaji Kambundji, Simon Ehammer et Angelica Moser. La première nommée disposera d'une magnifique occasion de fêter un premier grand podium international sur 800 m, une discipline en pleine effervescence, "renouvelée" par la percée de Keely Hodgkinson. La Britannique, plus que jamais, paraît à même de faire tomber cet été l'"antique" et controversé record du monde en plein air de Jarmila Kratochvilova (1'53''28 en 1983).

En attendant, elle fera trembler les chronos à Torun et entraînera dans son sillage Audrey Werro, qui peut écrire un nouveau chapitre de sa belle histoire. Victorieuse l'an dernier de la Ligue de diamant, la Fribourgeoise est la no 2 mondiale cet hiver derrière Hodgkinson (1'57''27).

Longtemps, sa longue foulée et son inexpérience tactique l'ont handicapée dans ces espaces confinés que sont les pistes en indoor. Aux Mondiaux en salle 2025 à Nankin (Chine), Audrey Werro avait manqué le podium pour 1 centième. Elle est prête cette fois à bondir sur la boîte.

Ditaji Kambundji visera la plus haute marche sur 60 m haies, six mois après son titre mondial historique sur 100 m haies à Tokyo. Médaillée d'argent l'an dernier à Nankin, la Bernoise retrouvera sur sa route la Bahaméenne Devynne Charlton, qui ambitionnera un troisième titre consécutif. La course s'annonce chaude. Les trois stars européennes (Kambundji, Nadine Visser, Pia Skrzyszowska) en sont chacune à 7''78 cet hiver, contre 7''77 à Charlton.

Ehammer en pole Simon Ehammer aborde l'heptathlon (vendredi et samedi) en pleine confiance. Il a réalisé 8m12 à la longueur récemment et obtenu deux fois la limite mondiale sur 60 m haies, de quoi lui fournir une assise très solide en vue de son "hepta" qu'il aborde avec la meilleure performance 2026 parmi les engagés. En l'absence de quelques cadors, son grand rival sera l'Américain Kyle Garland.

Parmi ses autres atouts, Swiss Athletics comptera sur Angelica Moser. La perchiste zurichoise, domiciliée dans le Jura, médaillée de bronze l'an dernier, sait se sublimer dans les rendez-vous majeurs. Gênée ces dernières semaines par une blessure à un pied, puis par une élongation aux ischio-jambiers, elle a retrouvé la forme et abordera la finale (il n'y aura pas de qualifications) avec comme référence ses récents 4m66 de Rouen.

Pas de qualifications non plus à la longueur, où Annik Kälin figurera également parmi les outsiders. Surprenante médaillée d'argent à Nankin, la Grisonne n'a pas encore retrouvé toutes ses marques cet hiver mais son potentiel (record à 6m90) fait d'elle une athlète à surveiller.

Ajla Del Ponte lorgnera au moins les demi-finales sur 60 m, discipline comme toujours très dense. La championne d'Europe 2021, à Torun justement, retrouve avec émotion le plus haut niveau, après plusieurs saisons de blessures et de doutes. La championne nationale Léonie Pointet (7''12 cet hiver, contre 7''15 à Del Ponte) est aussi au départ.

Autre Romande parmi les 13 athlètes sélectionnés, Joceline Wind (Bienne Athletics) disputera le 1500 m (séries vendredi, finale dimanche) dans l'espoir de poursuivre ses progrès, elle dont le record de Suisse est à 4'06''55 (44e mondiale de l'hiver).

Sur les trois dernières éditions, à Belgrade en 2022, Glasgow en 2024 et Nankin en 2025, les Suisses et Suissesses ont décroché huit médailles en tout, dont un titre à chaque fois.



Sprunger: "L'année ou jamais pour moi, pas pour Gottéron" Capitaine de Gottéron, Julien Sprunger aborde non sans une certaine nervosité la dernière ligne droite de sa carrière. Mais "c'est l'année ou jamais pour moi, pas pour Gottéron", lâche-t-il.

"L'excitation est bien présente, et on se réjouit que ces play-off commencent. Mais je ne peux pas nier une certaine appréhension, une certaine nervosité par rapport à la fin de ma carrière", lâche le no 86 des Dragons, qui s'est confié à Keystone-ATS jeudi à l'occasion du "media day" de Gottéron.

"C'est un moment spécial", poursuit le centre fribourgeois de 40 ans, qui a annoncé sa décision de ranger ses patins le 15 décembre déjà. "Maintenant, c'est parti pour cette dernière ligne droite. Mais c'est bien sûr l'inconnu quant au nombre de matches qu'il me reste, et quant à l'issue de cette saison."

Pas question toutefois pour lui d'en faire trop. Il n'a ainsi pas prévu de discours particulier avant l'acte I du quart de finale face à Rapperswil-Jona vendredi. "Je prends de toute manière souvent la parole avant les matches. Mais je ne veux surtout pas que tout tourne autour de moi", souligne-t-il.

"Profiter de chaque instant" "On a un objectif commun. On a créé un bon groupe, une équipe, une identité depuis plus de 50 matches. C'est ce qui fait notre force. Mais on a conscience que c'est aussi la dernière ligne droite pour le groupe dans son ensemble, on en a parlé", explique celui qui vit sa 24e saison sous le maillot de son club de toujours.

"D'autres joueurs vont partir, comme Reto Berra qui s'en ira après de nombreuses années passées ici", souligne-t-il. "Notre état d'esprit, c'est de profiter de chaque instant afin de réaliser quelque chose tous ensemble. Mon discours, il sera pour la fin de ma carrière", sourit-il.

Si les Fribourgeois ont eu dix jours pour préparer leur quart de finale depuis la fin de la saison régulière, tout n'a pas été simple. Après la blessure de Sandro Schmid, le vestiaire a dû apprendre à vivre avec les rumeurs concernant un éventuel départ de l'attaquant suédois Lucas Wallmark.

"On ne peut pas mettre toute la poussière sous le tapis et dire que tout va bien", souligne Julien Sprunger. "La blessure de Sandro constitue avant tout un coup dur pour lui, mais aussi pour toute l'équipe. Il a été un pion essentiel de notre réussite, c'était notre meilleur compteur, il a disputé les JO", rappelle-t-il.

"Cette adversité fait partie du sport. C'est juste arrivé plus vite que prévu avec la blessure de Sandro et le cas Wallmark", estime encore l'ancien international suisse. "Mais notre groupe vit bien, c'est un groupe honnête. Ces sujets ont été abordés au cours d'une discussion à l'interne", assure-t-il.

"On a une mission, qui durera j'espère de longues semaines. Tout ce qui arrivera après la fin de la saison sera discuté après coup. On veut vraiment profiter de chaque instant. Ce serait dommage de tout gâcher pour des rumeurs ou des discussions de ce genre", affirme-t-il encore, extrêmement serein.

"Briser cette malédiction" Tous les voyants semblent au vert pour une équipe qui a terminé 2e de la phase qualificative, malgré ces contretemps. Est-ce donc l'année ou jamais pour Fribourg ? "Non", lâche-t-il. "C'est l'année ou jamais pour moi, pas pour Gottéron. Je suis le seul à savoir que cette saison est ma dernière", souligne-t-il.

"Gottéron est dans une phase hyper positive. Le club se développe. On a un nouvel entraîneur (Roger Rönnberg, en place depuis le début de la saison), on a de jeunes joueurs qui prennent de plus en plus de responsabilités et de place dans l'équipe. Et d'autres bons joueurs vont débarquer", se réjouit-il.

"Le club va dans la bonne direction. On a montré pendant la phase qualificative qu'on pouvait être des favoris pour le titre", explique encore Julien Sprunger. Mais "on n'aura pas cette chance chaque année", glisse-t-il, conscient qu'une telle opportunité ne se présente pas chaque printemps.

Le capitaine des Dragons mettra en tout cas tout en oeuvre pour saisir cette chance. "C'est un privilège d'avoir pu faire toute ma carrière dans un club si emblématique et historique, du mouvement juniors au poste de capitaine. On a ce rêve ultime, cette envie d'aller au bout", explique-t-il encore.

"On sait qu'on est un peu maudit, qu'on n'a jamais pu soulever la coupe. Je vais mettre tout ce que je peux au service de cette ambition. C'est le rêve ultime pas seulement pour nous joueurs, mais aussi pour les 9000 spectateurs et pour tout un canton. On veut briser cette malédiction", conclut-il.



Les Romands peuvent-ils contrer Zurich et Davos? Un jour avant un derby lémanique très attendu et Zurich-Lugano, les quarts de finale des play-off commencent vendredi avec Fribourg-Rapperswil et Davos-Zoug.

Les Romands peuvent viser haut, mais il faudra battre Zurich et Davos.

La rencontre entre le 3e et le 6e de la saison régulière ne devrait logiquement pas monopoliser l'attention. Sauf lorsqu'il s'agit du premier derby lémanique de l'histoire des play-off de première division. La dernière fois que les deux clubs s'étaient rencontrés dans des séries, ce fut lors des quarts de finale des play-off de LNB en 2000. A cette époque, les Aigles l'avaient emporté 3-1.

Aujourd'hui, le contexte est bien différent. Les deux organisations sont établies dans l'élite et ont participé aux trois dernières finales, Genève en gagnant celle de 2023 et Lausanne en perdant les deux dernières face à Zurich. Il y aura donc beaucoup d'expérience sur la glace dès samedi aux Vernets.

Si le LHC avait choqué le monde en dominant les Genevois 11-0 à la mi-septembre, les Aigles ont parfaitement redressé la barre en enlevant les trois duels suivants. Lausanne a davantage de profondeur et il sera intéressant de voir l'évolution de la tactique au fil des parties. Genève possède l'avantage de la glace, mais ce duel s'annonce très serré.

Enfin l'année du Dragon? Au terme de deux tours de play-in, Fribourg a enfin identifié son adversaire: Rapperswil. En se qualifiant face à Berne après avoir été battus par Zoug au premier tour, les St-Gallois ont déjà disputé quatre matches, alors que Gottéron attend sagement depuis le lundi 9 mars et un succès contre Berne. Deuxièmes de la saison régulière, les Dragons espèrent bien profiter de l'arrivée de Roger Rönnberg pour franchir enfin cette dernière marche.

Il faudra cependant malheureusement composer sans Sandro Schmid, blessé au bas du corps contre Berne, et sans doute quelque temps sans Marcus Sörensen, pas encore remis d'une blessure survenue début janvier. Et parce que sans histoire, cette période serait moins excitante, la rumeur d'un potentiel départ de Lucas Wallmark, malgré un contrat avec Fribourg jusqu'en 2027, n'amène pas la sérénité espérée du côté de St-Léonard. Mais à Fribourg cette saison, on a toujours su se relever en dépit des écueils et le club n'a jamais aligné plus de deux défaites de suite. De bon augure.

Le lion zurichois a-t-il encore faim? Ceci étant, les Romands devront certainement se battre à un moment contre Zurich et Davos. Champion ces deux dernières années, le Zurich de Marco Bayer n'a pas débuté en fanfare, mais il semble à nouveau redoutable. Et pour ne rien gâcher, le Finlandais Juho Lammikko est revenu à la suite d'une parenthèse NHL de quelques mois, et Denis Malgin est lui aussi de retour après avoir manqué les dernières semaines de jeu pour une blessure à l'épaule contractée aux JO.

Quatrième de la saison régulière, Zurich reçoit Lugano et ce sera tout sauf une partie de plaisir pour les Lions. Mais si le "Z" retrouve son appétit, difficile de parier contre lui. Même si Davos a réussi une saison exemplaire avec un total faramineux de 117 points.

Davos doit battre Genoni Le club des montagnes aborde ces play-off dans la peau de l'un des favoris. Ce qui pourrait faire défaut au Rekordmeister dans la quête d'un 32e titre de champion, c'est l'expérience dans le vestiaire. Au sein de ce groupe, seuls trois joueurs ont remporté le titre de champion de Suisse: Enzo Corvi (2015 avec Davos), Calle Andersson (2018 et 2019 avec Berne) et Nico Gross (2021 et 2022 avec Zoug).

A Zoug, l'après Dan Tangnes ne s'est pas fait sans heurt. La promotion de Michael Liniger d'assistant à coach principal n'a pas fonctionné et Zoug est allé chercher un Québécois de 58 ans, Benoît Groulx, pour remettre de l'ordre avant le printemps. Zoug est parvenu à dominer Rapperswil au premier tour du play-in pour se qualifier. Groulx peut compter sur des routiniers qui connaissent l'ambiance des play-off. Et avec Leonardo Genoni dans les buts, le club de Suisse centrale possède un septuple champion national et triple médaillé d'argent au Championnat du monde. Suffisant pour renverser les Grisons?



Une belle occasion manquée pour Viktorija Golubic Viktorija Golubic: tout aurait pu changer si elle avait gagné sa balle de premier set. Image: KEYSTONE/AP/DAR YASIN Viktorija Golublic (WTA 84) n’a pas déjoué les pronostics au 1er tour du WTA 1000 de Miami. Issue des qualifications, la Zurichoise s’est inclinée 7-6 (8/6) 6-4 devant Peyton Stearns (WTA 47).

Victorieuse au début du mois du tournoi WTA 250 d’Austin pour son premier titre sur le Circuit, l’Américaine a su témoigner du sang-froid nécessaire pour écarter une balle de premier set à 6/5 au jeu décisif. Elle a, ensuite, mené 4-1 dans la seconde manche pour prendre une option décisive sur la victoire.

Finaliste du WTA 125 d’Oreias au Portugal en février, Viktorija Golubic tire un bilan négatif de cette campagne américaine sur dur avec trois éliminations d’entrée de jeu, à Indian Wells au WTA 125 d’Austin et à Miami. Le retour sur terre battue lui fera sans doute le plus grand bien.



Mayence "venge" Lausanne Urs Fischer a fait mieux que Peter Zeidler... Image: KEYSTONE/EPA "Tombeur" du Lausanne-Sport au tour précédent, Sigma Olomouc n'a pas signé l'exploit. Les Tchèques ont été logiquement été éliminés par le Mayence d'Urs Fischer et de Silvan Widmer.

Après le 0-0 du match aller, Mayence s'est imposé 2-0 au retour. L'Autrichien Stefan Posch a ouvert le score juste après la pause pour placer son équipe sur la bonne orbite. Le 2-0 a été inscrit par Armindo Sieb en fin de match.

Comme Silvan Widmer, Dereck Kutesa disputera les quarts de finale. AEK Athènes et le Genevois n'ont toutefois pas vraiment livré la marchandise face à Celje. Victorieux 4-0 en Slovénie, ils se sont inclinés 2-0 lors du match retour...



Une victoire historique pour Johan Manzambi et Bruno Ogbus Johan Manzmabi (à droite) au duel avec Konstantinos Karetsas pour une qualification historique. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Pour la première fois de sa longue histoire, le SC Fribourg disputera les quarts de finale d’une compétition européenne. Il a passé un tour de plus en Europa League après sa victoire 5-1 devant Genk.

Battus 1-0 en Belgique, les Allemands ont été irrésistibles au retour. Avec ses deux Suisses, Johan Manzambi et Bruno Ogbus titularisés au coup d’envoi, Fribourg a mené 2-1 à la pause avant de forcer la décision sur des réussites de Vicenzo Griffo pour son 106e but sous ses couleurs. Manzambi a apporté sa contribution à ce succès qui fera date avec un assist sur le 4-1 de Yuko Suzuki à la 57e.

En quart de finale, le SC Fribourg affrontera le Celta Vigo. Les Espagnols ont obtenu leur qualification à Lyon où ils se sont imposés 2-0 après le 1-1 du match aller. L’expulsion sévère du défenseur lyonnais Moussa Niakhaté à la 19e leur a grandement facilité la tâche.



Une huitième victoire de rang pour les Suissesses Xenia Schwaller et les Suissesses vers une qualification directe pour les demi-finales. Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh La Suisse surfe toujours sur la vague du succès lors des Mondiaux dames de Calgary. Après son large succès mercredi contre l'Australie (10-1), elle a battu 8-4 la Norvège.

Avec ses huit victoires contre une seule défaite concédée lors de son entrée en lice, la formation de Xenia Schwaller peut nourrir l'ambition légitime d'une qualification directe pour les demi-finales. Après sa démonstration contre l'Australie, elle a forcé la décision face à la Norvège grâce à des coups de deux aux premier et troisième ends.

La Suisse rejouera ce jeudi. Elle sera opposée aux Etats-Unis qui ne comptent, comme l'Australie, qu'une seule victoire dans ce round-robin.



Thibaut Courtois va manquer plusieurs semaines avec le Real Madrid Pause forcée pour Thibaut Courtois Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Coup dur pour le Real Madrid: le gardien belge Thibaut Courtois (33 ans) est blessé. Il devrait manquer les deux quarts de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Une blessure musculaire "au quadriceps droit a été diagnostiquée", a indiqué le club madrilène dans un communiqué. La durée d'indisponibilité prévisible de l'international belge n'a pas été indiquée.

Selon le quotidien sportif AS, Courtois pourrait être absent six semaines. Il manquerait donc les quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern (match aller le 7 mars à Madrid, retour le 15 en Bavière). Son remplaçant numéro un est l'Ukrainien Andriy Lunin.

Courtois a été remplacé mardi à la mi-temps lors du match gagné 2-1 par le Real sur la pelouse de Manchester City.



Une statue de cire de Lando Norris exposée à Londres Lando Norris aura droit à sa statue chez Madame Tussauds Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Le champion du monde en titre de formule 1 Lando Norris aura bientôt droit à sa réplique en cire au musée de Madame Tussauds. L'information émane de la célèbre institution londonienne.

La statue de Norris sera exposée aux côtés de celles de son compatriote Lewis Hamilton, septuple champion du monde de F1, ainsi que d'autres stars du sport comme Cristiano Ronaldo, Mo Salah et Anthony Joshua. "C'est assez surréaliste de penser que j'aurai une statue chez Madame Tussauds, c'est un immense honneur", a déclaré le pilote britannique de 26 ans, cité dans le communiqué. Norris a travaillé avec les équipes du musée pour réaliser une réplique détaillée de lui-même, du casque aux orteils.



Equipe de Suisse: Murat Yakin rappelle Alvyn Sanches Alvyn Sanches: ses bonnes performances lui ont valu d'être appelé en équipe de Suisse Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Alvyn Sanches (23 ans) est de retour en équipe de Suisse après un an d'absence sur blessure. Le joueur des Young Boys a été appelé par Murat Yakin en vue du rassemblement de fin mars.

La Suisse affrontera l'Allemagne à Bâle (27 mars) et la Norvège à Oslo (31 mars) dans le cadre de sa préparation en vue de la Coupe du monde. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur a fait confiance à ses cadres habituels: aucun néophyte n'a été retenu dans une liste de 26 noms.

Appelé pour la première fois en mars 2025, Alvyn Sanches s'était gravement blessé à un genou (ligament croisé) en Irlande du Nord lors de ses débuts avec le maillot national. L'ancien joueur du Lausanne-Sport est désormais totalement remis et il a convaincu ces derniers mois avec YB. "C'est un joueur créatif qui est efficace devant le but. C'est bien qu'il soit de nouveau en forme", a notamment expliqué Murat Yakin.

Remo Freuler et Denis Zakaria, qui avaient raté le dernier rassemblement sur blessure, effectuent aussi leur retour dans la sélection. D'autres éléments retrouvent le groupe, à savoir Eray Cömert, Ardon Jashari et Joël Monteiro, ainsi que Filip Ugrinic, qui n'avait plus été sélectionné depuis novembre 2024.



NHL: les New Jersey Devils gardent un mince espoir de play-off 24 buts cette saison pour Nico Hischier en NHL Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Les New Jersey Devils espèrent encore jouer les play-off de NHL. Ils ont gagné 6-3 sur la glace des New York Rangers notamment grâce à un but chacun de Nico Hischier et Timo Meier.

Mais les espoirs restent minces. Les Devils accusent 10 points de retard sur une place pour les séries, alors que 14 restent en jeu. Hischier a inscrit le 1-1 en power play et marqué pour la 24e fois de la saison. Le Valaisan a aussi été crédité d'un assist sur le 3-2, aussi à cinq contre quatre.

Pour sa part, Meier s'est fait l'auteur du 4-2 lors de l'ultime période. L'Appenzellois compte désormais 19 buts à son actif cette saison.

