World Boxing confirme les tests de genre ++ Schwizer suspendu

Teichmann sèchement battue en 8e de finale à Cleveland Jil Teichmann s'est inclinée au 2e tour à Cleveland mercredi Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Jil Teichmann (WTA 85) s'est arrêtée en 8e de finale du WTA 250 de Cleveland. La Seelandaise s'est inclinée 6-1 6-1 en 62 minutes devant Sorana Cirstea (WTA 112) mercredi en Ohio.

Tombeuse de la demi-finaliste de Roland-Garros Loïs Boisson (WTA 46) au 1er tour, Jil Teichmann n'a pas eu l'ombre d'une chance face à la Roumaine de 35 ans. La Seelandaise a pourtant signé le break d'entrée, mais elle a perdu les... 10 jeux suivants.

Jil Teichmann, qui a perdu six fois son service dans cette partie, peut donc d'ores et déjà mettre le cap sur New York. Elle est, avec Belinda Bencic et Viktorija Golubic, l'une des trois Suissesses admises directement dans le tableau final de l'US Open qui démarre dès dimanche.



World Boxing confirme les tests de genre avant les Mondiaux L'Algérienne Imane Khelif se soumettra-t-elle au test de genre rendu obligatoire par World Boxing à deux semaines des Mondiaux? Image: KEYSTONE/AP/ARIANA CUBILLOS La nouvelle fédération mondiale, World Boxing, a confirmé l'introduction de tests de genre obligatoires pour toutes les participantes.

Cette décision intervient à moins de deux semaines du début des championnats du monde de Liverpool.

La nouvelle directive s'applique dès maintenant et prévoit un test génétique unique pour déterminer le sexe à la naissance. Selon la fédération, l'objectif est de garantir des conditions de compétition équitables et la sécurité de toutes les athlètes féminines.

Le cas de la championne olympique 2024 Imane Khelif, qui avait été exclue l'année précédente par la fédération IBA compétente à l'époque en raison d'un test controversé, rend cette décision particulièrement explosive. On ne sait pas encore si l'Algérienne se soumettra à la nouvelle procédure.

World Boxing a été reconnue comme partenaire officiel par le CIO en 2024 et est donc responsable de l'organisation du tournoi olympique de boxe de 2028 à Los Angeles.



Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite Une mauvaise période pour Pius Schwizer Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Pius Schwizer (63 ans) a été suspendu avec effet immédiat du cadre suisse élite de saut d'obstacles. La décision émane de la Commission de sélection de Swiss Equestrian, a indiqué la Fédération.

Récemment, des procédures judiciaires à l'encontre du cavalier ont été rendues publiques dans les médias. Pius Schwizer connaît de sérieux problèmes financiers.

Sa situation actuelle "n'est plus compatible avec les exigences nécessaires pour représenter la Suisse au plus haut niveau en tant que membre de l'équipe suisse élite de saut d'obstacles", a indiqué Swiss Equestrian dans un communiqué. La suspension du cavalier est prononcée pour une durée indéterminée, mais elle sera régulièrement réexaminée par la Commission en fonction de l'évolution de la situation de Pius Schwizer.

Le sexagénaire peut cependant participer à des concours nationaux et internationaux, mais uniquement à titre individuel.



National League: les matches diffusés sur MySports jusqu'en 2035 Les matches de National League sur MySports jusqu'en 2035 Image: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI Les droits TV en Suisse sont réglés pour les dix prochaines années. La National League et MySports, qui fait partie de Sunrise, ont prolongé leur contrat jusqu'au terme de la saison 2034/35.

Comme jusqu'ici, le contrat englobe tous les matches en live sur MySports. Il contient aussi les droits des résumés pour l'ensemble des parties de la qualification et des play-off dans l'élite du hockey suisse, que ce soit en TV payante ou en clair.

Pour les matches en direct de la saison régulière et des play-off, MySports, diffuseur payant de Sunrise, continue sa coopération avec CH Media en Suisse alémanique (TV24), avec Léman Bleu et La Télé en Suisse romande ainsi qu'avec Teleticino au Tessin. Ces chaînes retransmettront une sélection de matches lors de la qualification, ainsi qu'une rencontre de play-off par tour. Les négociations pour les droits de diffusion des résumés sont encore en cours.

Les conditions financières du nouvel accord n'ont pas été dévoilées. Les droits de la Swiss League et des matches de l'équipe nationale ne font pas partie du contrat. Ils sont négociés séparément.



Athletissima: Audrey Werro a pris une autre dimension Mercredi soir à Athletissima, le 800 m féminin sera très attendu. S'il lui sera difficile de battre la championne olympique Keely Hodgkinson, Audrey Werro ambitionne d'améliorer son record de Suisse.

La Fribourgeoise de 21 ans se réjouit bien entendu de courir en Diamond League "à la maison". "Je sors d'un bon bloc d'entraînements, je me sens en forme", a-t-elle confié mardi en marge d'une conférence de presse, un exercice nouveau pour elle. Mais après avoir couru le 400 m à Fribourg en 51''03, la coureuse de Belfaux se sait attendue.

"Ce chrono, c'est un marqueur qui dit qu'on s'est bien entraîné, explique-t-elle. C'est bien de s'entraîner sur 400 m pour avoir cette pointe de vitesse nécessaire à la fin d'un 800 m."

Hodgkinson en super favorite Mais à Lausanne, Audrey Werro va devoir jouer des coudes pour bien se placer dès les premiers mètres de course. La Fribourgeoise le sait, la course devrait se jouer dans des temps très rapides. "Parce que les athlètes présentes sont toutes autour des 1'57 et même 1'54 pour Keely Hodgkinson, précise-t-elle. C'est ce que j'attends en fait: avoir une course rapide pour faire un bon temps. Je me réjouis de courir contre elle (réd: Hodgkinson), ce sera une belle bataille."

La Britannique de 23 ans est un phénomène. Championne olympique en titre, elle a dû se battre contre des blessures aux ischio-jambiers pendant plusieurs semaines. Mais pour sa rentrée à Silesia samedi, elle a frappé très fort en coupant la ligne en 1'54''74, à seulement 0''13 de son record personnel, signant au passage la 9e meilleure performance mondiale de tous les temps.

Avec une locomotive pareille, Audrey Werro espère descendre sous les 1'57. "Ce serait le rêve de finir la saison avec un temps en-dessous, avoue la Fribourgeoise. C'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête. Je vise un record personnel sur cette fin de saison et je pense que je peux le faire ici ou au Weltklasse. En vrai, il faut juste attendre la bonne course et que toutes les conditions soient réunies."



Deux 800 m qui promettent Pour sa 50e édition ce soir à la Pontaise (20h), Athletissima propose une fois encore un très beau plateau. Les courses de 800 m, dames et messieurs, promettent beaucoup.

Est-ce que le public lausannois peut vivre un quatrième record du monde après ceux de Leroy Burrell en 1994 (100 m), Yelena Isinbayeva en 2005 (perche) et Liu Xiang en 2006 (110 m haies) ? Possible. Dans quelle discipline ? Le 800 m masculin où le favori numéro un s'appelle Emmanuel Wanyonyi. L'année passée, le tout frais champion olympique avait profité de son pic de forme pour couper la ligne en 1'41''11, à seulement 0''20 du record du monde de David Rudisha. Le Kényan de 21 ans était devenu le deuxième homme le plus rapide sur la distance, égalant la légende Wilson Kipketer.

Wanyonyi détient les trois meilleurs temps de l'année et une MPM de 1'41''44 à Monaco en juillet. Avec le Canadien Marco Arop et les Américains Joey Hosh et Bryce Hoppel, le Kényan aura une belle concurrence pour le pousser. Présent également sur cette course, le Zurichois de 24 ans Ivan Pelizza aura la chance de partager la scène avec les meilleurs du monde.

Audrey Werro pour un record ? Sur le double tour de piste féminin, le public aura les yeux rivés sur Audrey Werro et sur Keely Hodgkinson. Dans une course très relevée, la Fribourgeoise de 21 ans aura certainement la possibilité d'améliorer son record de Suisse (1'57''25) et descendre pourquoi pas sous les 1'57. Mais pour la victoire, difficile d'imaginer une autre lauréate que Hodgkinson. La championne olympique britannique de 23 ans évolue un ton au-dessus, comme en témoignent ses 1'54''74 réussis en Pologne il y a quelques jours. Sa dauphine, la Kényane Lilian Odira, a obtenu la 2e meilleure performance mondiale de l'année en 1'56''52, soit près de deux secondes derrière.

Même si la lumière se trouve sur le demi-fond, les courses de sprint vaudront le détour et notamment les 100 et 110 m haies. La recordwoman de Suisse Ditaji Kambundji fera face à une concurrence extrêmement relevée, puisqu'avec ses 12''43 cette saison elle sera la moins rapide des huit coureuses engagées ! Forte de ses 12''19 réussis samedi à Chorzow, la championne olympique Masai Russell se profile comme la super favorite.

Chez les messieurs, Jason Joseph devra lui se battre face à une cohorte américaine emmenée par le meilleur performeur mondial, Cordell Tinch (12''87).

Plusieurs forfaits A noter que le meeting a dû faire face cette année à plusieurs forfaits de dernière minute comme celui de Julien Alfred. Annoncée sur 200 m pour un duel attendu avec Shericka Jackson, la sprinteuse de Sainte-Lucie, championne olympique sur 100 m, a renoncé à ses participations aux meetings Silesia et Athletissima.

Présent en Pologne où il a dominé Noah Lyles sur 100 m (9''87 contre 9''90), le Jamaïcain Kishane Thompson a lui aussi préféré éviter la réunion vaudoise pour se soigner. Il faut dire qu'avec les Mondiaux de Tokyo agendés du 13 au 21 septembre prochains, les athlètes ne veulent courir aucun risque.

Lyles aura tout de même des adversaires redoutables sur le tartan ultra rapide de la Pontaise. Les Jamaïcains Seville (9''83) et Blake (9''88) ou encore l'Américain Courtney Lindsey (9''82) ont tous fait mieux que le champion olympique cet été (9''90) sur la ligne droite.



L'heure de vérité pour Ludovic Magnin L’heure de vérité sonne pour Ludovic Magnin. Après un début de championnat mitigé avec deux défaites en quatre rencontres, le nouvel entraîneur du FC Bâle jouera très gros face au FC Copenhague.

Dans leur antre du Parc Saint-Jacques, les Rhénans se doivent de prendre ce soir une option sur leur qualification pour la phase de Ligue de la Ligue des Champions face au FC Copenhague avant le match retour au Danemark dans une ambiance que l’on promet incandescente. Le Vaudois et ses joueurs n’abordent pas vraiment cette double confrontation dans la peau du favori. Le FC Copenhague bénéficie à la fois du meilleur classement UEFA – 49e contre 66e – et d’une valeur marchande plus grande selon Transfermarkt – 75,15 millions d’euros contre 68,70 -.

Un drôle de pari Auteur du doublé la saison dernière contre le FC Bâle, le FC Copenhague s’est qualifié pour ce barrage à la faveur d’un large succès 5-0 la semaine dernière face à Malmoe. Les Danois avaient obtenu le nul 0-0 en Suède. Après le départ pour 20 millions d’euros à Porto de leur joyau Victor Froholdt, ils ont tenté le pari Youssoufa Moukoko. Agé de 20 ans, l’international allemand qui appartenait au Borussia Dortmund, sort d’un prêt infructueux à Nice. Trouvera-t-il à Copenhague le contexte pour justifier enfin toutes les folles promesses qu’il a pu susciter ?

En la personne de Xherdan Shaqiri, Ludovic Magnin pourra compter sur un homme bien plus aguerri que Moukoko pour ce barrage. A bientôt... 34 ans - il les fêtera le 10 octobre prochain -, le capitaine rhénan peut toujours à chaque instant armer une frappe imparable ou délivrer une passe décisive. Sa performance contre les Young Boys il y a deux semaines a vraiment marqué les esprits.

Une longue attente de huit ans Grand artisan du doublé, il rêve de mener "son" FCB vers une neuvième campagne en Ligue des Champions, la première depuis une longue attente de huit ans. Xherdan Shaqiri et Ludovic Magnin mesurent parfaitement l’enjeu financier de ce barrage. Chaque club qui disputera la phase de Ligue touchera un chèque de 18,62 millions d’euros. En phase de Ligue, une victoire rapportera 2,1 millions d’euros, un nul 700'000 euros.

Même s’il faut manier ces chiffres avec une extrême prudence après le zéro pointé des Young Boys la saison dernière, le FC Bâle n’entend pas passer son tour. La pression sur les épaules de Ludovic Magnin sera donc immense. Le technicien vaudois risque, en effet, de traverser des heures difficiles en cas d’échec. Aux yeux de son président David Degen, le repêchage en phase de Ligue de l’Europa League qui est promis au perdant de ce barrage, ne sera pas vraiment un lot de consolation...



Kylan Mbappé délivre le Real Madrid contre Osasuna Première journée et premier but pour Kylian Mbappé. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Real Madrid a lancé sa saison 2024/2025 par une victoire mardi à domicile. Les Merengue ont battu Osasuna 1-0 grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé.

Jusqu'ici remuant mais peu en réussite devant le but, le capitaine de l'équipe de France, meilleur buteur du championnat espagnol l'an passé pour sa première saison au Real, a pris ses responsabilités pour transformer un pénalty qu'il avait lui-même provoqué. Il a ainsi ouvert son compteur en Liga cette saison (51e, 1-0) avec son nouveau numéro 10.

Avec cette première victoire, le Real rejoint le FC Barcelone et six autres équipes qui ont gagné lors de la première journée en tête du classement. Le Barça s'était imposé 3-0 samedi sur la pelouse de Majorque.



Bencic et Zverev éliminés d'entrée au double mixte de l'US Open Belinda Bencic ne se sera pas éternisée dans le tableau du double mixte de l'US Open (archives). Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Belinda Bencic et Alexander Zverev, qui s'alignaient ensemble pour le double mixte revisité de l'US Open, ont été éliminés d'entrée mardi. Ils ont été battus par les Américains Collins/Harrison.

La Suissesse et l'Allemand n'ont pas vraiment eu voix au chapitre dans ce duel qui n'a duré que 42 minutes, le temps pour le duo étasunien de s'imposer 4-0 5-3. Danielle Collins et Christian Harrison ont remplacé au pied levé la paire Jannik Sinner/Katerina Siniakova après le forfait de l'Italien, qui a abandonné lundi en finale du Masters 1000 de Cincinnati face à son rival espagnol Carlos Alcaraz.

Traditionnellement organisé en parallèle des tournois de simple féminin et masculin, le tournoi de double mixte de l'US Open a été avancé à la semaine des qualifications et considérablement raccourci cette année. L'épreuve se dispute en effet sur deux jours seulement et en quatre tours, la paire lauréate se partageant un juteux chèque d'un million de dollars.

Un tournoi critiqué Une évolution qui a suscité des critiques parmi les spécialistes de l'exercice, comme l'Italienne Sara Errani. "Pourquoi est-ce qu'on exclut les joueurs de double?", s'était interrogée la tenante du titre en mai à Roland-Garros.

"Ce sont les spécialistes de l'exercice! C'est un peu comme si au concours de saut en hauteur des Jeux olympiques, on excluait les sauteurs et qu'on les remplaçait par des basketteurs", s'était étonnée Errani, qui a malgré tout obtenu avec son partenaire de double mixte Andrea Vavassori le droit de défendre leur titre à l'US Open.

Les deux Italiens ont d'ailleurs remporté leurs deux premiers matches et sont déjà qualifiés pour les demi-finales, tout comme la paire composée d'Iga Swiatek et de Casper Ruud. La finale est programmée mercredi à 19h00 à New York (jeudi 01h00 en Suisse).



Qualifs: Jérôme Kym et Leandro Riedi passent le 1er tour Jérôme Kym, ici lors du Swiss Open de Gstaad en juillet, vise une première qualification dans un tournoi du Grand Chelem (archives). Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Jérôme Kym (ATP 176) et Leandro Riedi (ATP 436) ont tous deux franchi le premier tour des qualifications de l'US Open mardi, comme Marc-Andrea Hüsler la veille. Dominic Stricker est lui déjà out.

Kym a réussi une belle performance pour écarter l'Espagnol Carlos Taberner (ATP 100), tête de série numéro 3 de ces qualifications. L'Argovien de 22 ans, qui était passé à deux points d'intégrer le tableau principal du dernier Grand Chelem de l'année en 2024, s'est imposé en deux manches, 7-6 (7/2) 6-1.

Un mois après sa première participation à un Majeur à Wimbledon, où il a été éliminé au premier tour, Riedi ambitionne de passer à nouveau le cap des qualifications. Il a bien commencé sa mission en battant le Français Luka Pavlovic (ATP 199), aussi en deux sets 6-2 7-6 (7/3).

Stricker bloque toujours Lundi, le Zurichois Marc-Andrea Hüsler (ATP 228) avait lui aussi franchi le premier obstacle des qualifs, tout comme la Grisonne Simona Waltert (WTA 104). Ce n'est en revanche pas passé pour Dominic Stricker (ATP 214). Le gaucher bernois, qui avait atteint les huitièmes de finale à Flushing Meadows en 2023, a décidément bien du mal à relancer la machine.



Sans Duplantis, Karalis a logiquement triomphé à la perche Emmanouil Karalis a passé les 6 m pour la 10e fois cette saison Image: KEYSTONE/AP/Jean-Christophe Bott Emmanouil Karalis a remporté le concours de la perche du City Event en marge d'Athletissima mardi à Ouchy. Le sauteur grec a franchi une barre à 6m02.

Sans Mondo Duplantis, qui a logiquement privilégié le centenaire du Finnkampen (réd: un duel sportif historique entre la Suède et la Finlande) à venir ce week-end à Stockholm, Emmanouil Karalis était le favori désigné. Avant ce concours, le Grec avait en effet effacé neuf fois les 6 mètres cette saison.

Après ses 6m02, le Grec a préféré dire stop pour faire le show en faisant des selfies avec les gens massés autour du sautoir.

Mais sous la pluie qui a sévi au bord du Léman, difficile pour les autres athlètes de tutoyer d'incroyables sommets. Dans ces conditions, les Français ont plutôt bien réussi. Derrière Karalis, on retrouve en effet deux Tricolores. Dauphin de Karalis, Renaud Lavillenie a prouvé qu'à 39 ans et pour sa seizième participation, il n'avait pas encore envie de raccrocher.

Après deux essais réussis à 5m62 et 5m82, l'ancien recordman du monde a échoué à 5m92. Le vétéran a partagé sa deuxième place avec son compatriote Thibaut Collet, qui a fait quasiment le même concours, ajoutant juste une barre à 5m72.



Une dernière saison pour Julie Zogg Julie Zogg va vivre une derni鑽e saison professionnelle avant de prendre sa retraite (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Julie Zogg rangera son snowboard à l'issue de la saison à venir. La Saint-Galloise, qui fêtera ses 33 ans en octobre, a annoncé mardi qu'elle prendrait sa retraite sportive à la fin de l'hiver.

La double championne du monde du slalom parallèle (2019 et 2023) clôturera sa belle carrière par une saison olympique. Les Jeux de Milan-Cortina constitueront le point d'orgue de son ultime saison professionnelle.

Outre ses deux médailles d'or mondiales, la Saint-Galloise a remporté six fois le classement général de la Coupe du monde de snowboard alpin ainsi que six petits globes de cristal. Seule une médaille olympique manque encore à son remarquable palmarès.



Xherdan Shaqiri veut "revivre des soirées magiques" à Bâle Xherdan Shaqiri se réjouit d'entendre à nouveau l'hymne de la Ligue des champions résonner dans le Parc Saint-Jacques. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le retour de Xherdan Shaqiri au FC Bâle a déjà été couronné par un doublé Coupe-championnat la saison dernière. Mais le Bâlois veut maintenant revivre des soirées magiques en Ligue des champions.

La dernière apparition de "XS" en C1 avec les Rhénans remonte au 13 mars 2012. Ce soir-là, après avoir surpris le Bayern Munich en huitième de finale aller au Parc Saint-Jacques (victoire 1-0), le FC Bâle s'inclinait 7-0 en Bavière. Quelques mois plus tard, Shaqiri quittait la Suisse pour rejoindre le "Rekordmeister" allemand.

Double vainqueur de la Ligue des champions (en 2013 avec le Bayern, en 2019 avec Liverpool), l'attaquant de 33 ans connaît bien la plus grande des compétitions européennes. "L'hymne déclenche toujours beaucoup d'émotions chez moi", a-t-il déclaré mardi en conférence de presse à la veille du barrage aller contre Copenhague. "Je suis revenu à Bâle avec un objectif clair: revivre des soirées magiques au Parc Saint-Jacques."

Un adversaire solide Le rêve de l'homme aux 125 sélections en équipe de Suisse se heurte toutefois aux ambitions du champion du Danemark. Il estime d'ailleurs que Copenhague aborde cette double confrontation dans la peau du favori, étant donné que les Danois ont régulièrement évolué au plus haut niveau européen ces dernières saisons.

Pour relever ce défi, les Bâlois ont bien étudié leur adversaire. "Nous avons présenté brièvement chaque joueur", a expliqué l'entraîneur Ludovic Magnin mardi. La solidité actuelle des "Loverne" (les Lions) n'a pas échappé au Vaudois, qui n'a pas manqué de relever que Copenhague n'avait pas encaissé le moindre but en quatre matches déjà disputés dans ces qualifications de la C1. L'absence de son attaquant Bénie Traoré, blessé, n'en est donc que plus regrettable.

Seulement 23'000 billets vendus Alors que le match retour est prévu dans la capitale danoise (27 août), Ludovic Magnin a assuré que son équipe ne fera pas de calculs dans son antre, mais jouera à fond pour gagner. "Nous voulons enflammer les fans et créer une ambiance électrique", a-t-il dit.

La fièvre de la Ligue des champions ne semble toutefois pas avoir encore (re)gagné les supporters bâlois. Mardi soir, seulement 23'000 billets avaient été vendus, alors que l'enceinte bâloise peut en accueillir plus de 38'000. Magnin et Shaqiri espèrent sans doute que la jauge de remplissage augmente un peu d'ici mercredi soir.



Vincent Sierro quitte Toulouse pour l'Arabie saoudite Vincent Sierro va découvrir le championnat saoudien (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Vincent Sierro va désormais évoluer en Arabie saoudite. Le milieu de terrain valaisan quitte Toulouse FC pour rejoindre Al-Shabab, club basé à Riyad.

Arrivé au Téfécé en janvier 2023 en provenance de Young Boys, Sierro était devenu un élément-clé du club du sud-ouest de la France. Le Sierrois de 29 ans portait le brassard de capitaine lors des deux dernières saisons et ses bonnes performances lui avaient ouvert les portes de l'équipe de Suisse (13 sélections, 1 but).

A un an de la fin de son contrat, Vincent Sierro a donc fait le choix de rejoindre le championnat saoudien, qui attire toujours plus de joueurs en provenance des grands championnats européens. Il a signé un contrat portant sur les deux prochaines saisons avec Al-Shabab, club aux six titres de champion d'Arabie saoudite et 6e du dernier exercice.

Un choix "mûrement réfléchi" Dans les colonnes du Nouvelliste, son agent Michel Urscheler a justifié ce choix de quitter la Ligue 1 et l'Europe. "Al-Shabab nous avait déjà contactés en été 2024. Malgré le choix de demeurer à Toulouse, le club a toujours suivi Vincent. C’est un transfert mûrement réfléchi", a-t-il assuré.

A voir si cette décision aura un impact sur son avenir en équipe de Suisse. Le sélectionneur Murat Yakin doit annoncer jeudi 28 août la liste des joueurs sélectionnés pour les duels prévus face au Kosovo (5 septembre) et la Slovénie (8 septembre) à Bâle - premiers matches des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

