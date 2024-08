Yverdon-Sport contre Young Boys samedi soir

"Je ne changerais rien, et c'est ce dont je suis le plus fier. Avec Philippe Lucas (coach qu'il a rejoint après Tokyo 2021 mais a quitté fin 2023), ça n'a pas marché dans l'eau car je n'avais plus la même motivation. Mais j'ai rencontré un mec en or. Les choses se sont toujours bien passées, humainement ou sportivement", apprécie-t-il.

"Il était important de disputer ces Jeux sans aucune appréhension par rapport à la suite", poursuit-il. "Ca fait peur de me dire que je peux tout faire. Cette liberté est tellement nouvelle pour moi, je dois la dompter et adopter une nouvelle ligne de conduite", lâche-t-il.

"Je peux prendre le temps de voir ce qui me plaît. Ca fait seulement quatre jours que je commence à penser à ma reconversion. J'essayais de ne pas y penser, car quand on pense à la suite on ne vit pas dans le présent", explique le champion d'Europe 2018 et vice-champion du monde 2019 du 200 m 4 nages.

N'aurait-il donc pas dû songer plus tôt à son après-carrière? "Je m'étais interdit d'y penser pendant ma carrière, car tout ne tenait qu'à un fil ces dernières années. Avec notre voyage de noces qui va durer plusieurs mois et la décompression, je ne vais pas être dans le monde de l'emploi avant un an", estime-t-il.

"Le soir je commence à regarder quelles formations sont possibles, lesquelles m'intéresseraient. Mais ça part dans tous les sens car tout m'intéresse, et ensuite je me mets à divaguer", glisse-t-il. "Ce vide est assez effrayant. Mais cela signifie aussi que j'ai un éventail de possibilités assez large."

S'il va nager jusqu'à fin 2024 - "pas au niveau actuel, mais pour préparer les Mondiaux militaires" - tout en préparant le marathon de New York et s'il va ensuite effectuer un long voyage de noces avec son épouse Charlotte Bonnet, Jérémy Desplanches se prépare à un nouveau chapitre. "La peur du vide commence à venir", concède-t-il.

"Une 12e ou une 13e place, ce n'est évidemment pas ce qui je visais il y a quelques années. Je devais donc m'y préparer", souligne le médaillé de bronze des JO 2021. "Mais terminer ici avec un tel engouement populaire, devant mes proches et ma famille, c'est assez dingue", rayonne-t-il.

"Je profite de ces Jeux, de voir les athlètes suisses et les autres à leur meilleur niveau. Et je fais un peu la fête aussi", se marre-t-il.

Pour les joueurs du Nord vaudois, qui ont obtenu leur premier point le week-end dernier à Winterthour (0-0), l'occasion est belle d'enfin décrocher ce soir (20h30) trois unités, et d'enfoncer encore plus des Bernois en pleine crise. Tout comme les protégés d'Alessandro Mangiarratti, les joueurs de la capitale ont récolté dimanche leur premier point, en tenant Zurich en échec (2-2). Mais le champion en titre n'occupe ni plus ni moins que la dernière place avec, déjà, huit unités de retard sur la tête. Sous haute pression, YB n'a pas le droit à l'erreur au Stade municipal.

Un marathon qui casse les codes

Un dénivelé positif de 436 m avec une côte à 13,5%: les organisateurs ont voulu "casser les codes" pour les marathons des JO, qui promettent, samedi et dimanche, d'être spectaculaires.

Il ne faudra pas s'attendre à des records sur les 42,195 km de l'épreuve masculine (samedi à 8h) et féminine (dimanche à 8h) dans les rues de Paris, mais il devrait y avoir du suspense. Avec la chaleur qui s'ajoutera aux difficultés du parcours - pour la première fois, les organisateurs ont cherché à le rendre difficile et non pas le plus plat possible -, tout pourrait, plus que jamais, se jouer dans les derniers kilomètres.

Les favoris et favorites n'en viendront pas moins, comme toujours, de la côte Est de l'Afrique. Avec, chez les hommes, deux légendes des courses de fond, le Kényan Eliud Kipchoge, en quête d'un troisième sacre sur la distance, et l'Ethiopien Kenenisa Bekele (41 ans).

La Suisse ne sera pas dépourvue d'atouts. Septième aux JO de Rio en 2016, Tadesse Abraham (41 ans), qui a abaissé en début d'année son record national à 2h05'01, voudra finir en beauté sa grande carrière. Le multiple champion du monde de course d'orientation Matthias Kyburz (record à 2h07'44, cette année à... Paris, sur un autre parcours), a l'habitude des tracés casse-patte et ne devrait pas démériter non plus. Sa tactique sera de "ramasser les défaillants" (ou les "morts", dans le jargon) sur les 10 derniers km.

Les meilleures chances, dans les rangs suisses, sont cependant à chercher dans la course féminine de dimanche. Fabienne Schlumpf, 12e à Tokyo il y a trois ans et qui dispute ses troisièmes Jeux, est dans la forme de sa vie. Un top 10 semble possible. La néo-Genevoise Helen Bekele peut viser assez haut aussi.