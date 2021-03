Sport

Suisse

Les cages de football posent parfois problème



Image: KEYSTONE

Retour sur ces cages devenues folles

Dimanche soir, le match entre la Suisse et la Lituanie a été retardé d'un quart d'heure à cause d'un but à la mauvaise hauteur. Ce n'est pas la première fois qu'une cage pose problème en football. Retour sur quelques scènes cocasses.

Le règlement est net et précis: chaque but lors des matchs de football officiels adultes doit mesurer 7m32 de largeur et 2m44 de hauteur. Mais dimanche soir à Saint-Gall, ces dimensions n'étaient pas respectées sur l'une des cages du kybunpark. L'enceinte accueillait le match des qualifications pour le Mondial 2022 entre la Suisse et la Lituanie (victoire des Helvètes 1-0).

Image: KEYSTONE

Durant l'échauffement, le portier de la Nati Yann Sommer et son entraîneur Patrick Foletti ont fait part à l'arbitre de leur observation: le but leur semblait déséquilibré. Les mesures ont validé cette intuition. La latte était plus haute de quelques centimètres d'un côté par rapport à l'autre. Il a fallu procéder à un remplacement de la cage par une autre, entraînant un retard du coup d'envoi de 15 minutes.

Même le goal de remplacement a morflé dimanche à Saint-Gall... Wenn ich und meine Freunde beim Umzug helfen, einfach weitergehen und den Kratzer an der Decke gekonnt ignorieren. pic.twitter.com/S28m8ltLnD — Lars Nay (@_larsnay) March 28, 2021

Ce n'est pas la première fois qu'un match de football est perturbé par des problèmes sur un but. La preuve avec ces 5 situations cocasses.

Lucerne enchaîne le(s) but(s)

Ce 6 mars 2019, le FC Lucerne reçoit Young Boys en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Le début du match est fixé tôt, à 18h00. L'horaire a été décalé à cause de la Ligue des champions qui se joue le même soir. De quoi énerver les fans lucernois, qui font part de leur colère en... cadenassant le but devant leur virage avant le match.

Image: KEYSTONE

Une chaîne et un cadenas entourent la cage. Impossible donc de commencer la partie à l'heure prévue. Sur une banderole dans leur tribune, les fans ont laissé un message à destination de l'arbitre: «La clé est ici. PS: Viens la chercher!»

La chaîne sera finalement retirée par le staff de la Swissporarena. Et Lucerne fera sauter le verrou de Young Boys, avec une large victoire 4-0 et une qualification pour les demi-finales.

Il casse tout

Direction l'Australie, pour un match de première division le 31 décembre 2018 entre les Central Coast Mariners – l'ancien club d'Usain Bolt – et Perth Glory. A la 10e minute, les visiteurs bénéficient d'un coup franc. Leur défenseur Tomislav Mrcela place une tête victorieuse. Il poursuit sa course et termine dans la cage, accroché aux filets. Mauvaise idée: sous son poids, les montants craquent et se déforment.

Résultat? Une interruption de 45 minutes pour remplacer la cage. Pour la petite histoire, le but de Mrcela a été annulé pour un hors-jeu. Mais son équipe de Perth s'imposera malgré tout 4-1.

But fantôme

Ce 18 octobre 2013, Hoffenheim reçoit le Bayer Leverkusen en Bundesliga. Les visiteurs gagnent 1-0 avant ce corner de la 70e minute. L'attaquant des «rouge et noir» Stefan Kiessling reprend de la tête. Il ne manifeste aucune joie, et c'est normal. Le ballon est passé à côté du but. Sauf que l'arbitre valide la réussite! C'est 2-0 pour Leverkusen... Il s'agit bel et bien d'un but fantôme, qui n'a jamais été inscrit. Et qui a son importance: le vice-champion d'Europe 2002 remportera le match 2-1. Il ne sera pas rejoué, malgré la demande d'Hoffenheim auprès de la fédération allemande.

Passage entre les mailles du filet

Beaucoup moins de chance que Stefan Kiessling pour le jeune Brésilien Emerson. Lors d'un match de Copinha en 2011 – l'équivalent brésilien de la Coupe Gambardella française (prestigieux tournoi juniors), l'attaquant du Gremio Porto Alegre ne laisse aucune chance sur penalty au portier de Marika. Mais le ballon troue les filets. Du coup, l'arbitre pense que le cuir n'a pas été cadré. Au lieu d'un but, ça sera un dégagement aux six mètres. Saudade do Brasil.

CC monte à la barre

30 septembre 1997. Le FC Sion affronte le Spartak de Moscou dans la capitale russe au premier tour de la coupe de l'UEFA (ancêtre de l'Europa League). Les Valaisans ont été battus à l'aller à Tourbillon 1-0. Mais avant le match à Moscou, quelque chose tracasse le président sédunois Christian Constantin:

«Je me retrouve sur la pelouse avant le match et quelque chose me contrarie dans le décor. Je me place sur la ligne de l’un des buts, je lève la main et je touche la transversale avec ma paume. Habituellement, c’est avec le bout des doigts. Il y a matière à protêt»

Le staff du FC Sion trouve une chevillère pour mesurer la cage. Christian Constantin informe le délégué de l'UEFA du protêt, qui ne veut rien savoir. La mesure indique une hauteur de 2m37 au lieu de 2m44. Frédéric Chassot tirera sur la transversale de cette même cage à quelques minutes de la fin, alors que le score est de deux partout. Le tableau d'affichage gardera cette marque. Constantin se dépêche de rentrer à Genève pour valider son protêt le lendemain matin. L'UEFA décide de faire rejouer ce match deux semaines plus tard. Les Sédunois seront giflés 5-1.

Plus d'articles sur le thème «Sport» Le cérémonial des JO de Tokyo aura lieu, mais il faudra se taire Link zum Artikel Y'a pas que le sport dans la vie: la paella de Jil Teichmann Link zum Artikel