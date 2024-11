Novak Djokovic ne disputera pas le Masters de Turin. image: keystone/shutterstock

Djokovic économise 200 000 francs grâce à une mystérieuse blessure

Novak Djokovic a déclaré forfait pour les finales ATP à Turin (10 au 17 novembre). La justification de son absence soulage son porte-monnaie.

Simon Häring

Pour la première fois depuis 2006, Novak Djokovic (37 ans) termine une saison sans avoir remporté de tournoi sur le circuit ATP. Le point culminant de son année? Le sacre olympique à Paris. C'est le seul titre qui manquait encore au palmarès de l'homme aux 24 trophées du Grand Chelem. Après ces JO, Djokovic a encore disputé deux tournois: il a échoué au troisième tour de l'US Open et a atteint la finale à Shanghai.

Néanmoins, le Serbe se serait probablement qualifié pour les finales ATP de Turin (le Masters), qui débutent dimanche et regroupent les huit meilleurs tennismen de 2024. Il occupe le 6e rang de la Race, le classement annuel.

Mais Djokovic a déclaré forfait pour ce Masters. Mardi, il a écrit sur ses réseaux sociaux:

«Je me réjouissais vraiment d'être à Turin. Mais à cause d'une blessure persistante, je ne jouerai pas»

Il n'a toutefois pas précisé de quoi il souffrait.

Novak Djokovic a remporté cet été les JO, le seul grand titre qui lui manquait. Image: keystone

Ses trois concurrents directs, engagés cette semaine sur les tournois de Metz (Rublev et Ruud) et Belgrade (De Minaur), ne l'auraient sans doute pas dépassé. Après le forfait de Djokovic, ils sont tous trois assurés de disputer le Masters.

Présence obligatoire à Turin

Même si Rublev, Ruud et De Minaur (qui s'est retiré de Belgrade dès qu'il a su qu'il était qualifié pour Turin) l'avaient dépassé, le Serbe aurait été attendu dans le Piémont. En effet, les règles exigent que les neuvième et dixième du classement annuel se tiennent prêts sur place pour pouvoir remplacer l'un des huit qualifiés qui déclarerait forfait en raison d'une blessure. Et ce jusqu'à la fin de la phase de groupes, dans une semaine.

Celui qui ne se rend pas à Turin malgré sa qualification verra le total de ses gains de l'année réduit de 5%.

Avec 4,4 millions de dollars (3,8 millions de francs suisses), la somme perdue pour Djokovic aurait été d'environ 200'000 francs. Mais en faisant valoir une blessure pour justifier son absence, le Serbe évite cette sanction financière.

D'autres priorités

Dans un autre cadre, Novak Djokovic aura un manque à gagner en janvier prochain. Comme il n'a disputé en 2024 que la moitié du nombre de Masters 1000 obligatoires à jouer (huit), il n'aura pas accès aux bonus de l'ATP (20 millions de dollars) que les joueurs se répartissent.

Les huit qualifiés pour le Masters de Turin Jannik Sinner (Italie)

Alexander Zverev (Allemagne)

Carlos Alcaraz (Espagne)

Daniil Medvedev (Russie)

Taylor Fritz (Etats-Unis)

Casper Ruud (Norvège)

Alex De Minaur (Australie)

Andrey Rublev (Russie)



Remplaçants

Grigor Dimitrov (Bulgarie)

Stefanos Tsitsipas (Grèce)



Mais ce n'est pas du tout un problème pour le champion olympique en titre. Au cours de sa carrière, il a déjà empoché 185 millions de dollars comme gains en tournois. Et récemment, il a reçu 1,5 million de dollars pour sa participation au Six Kings Slam, un tournoi exhibition en Arabie saoudite.

La semaine dernière, Djokovic a renoncé à défendre son titre à Paris-Bercy sans donner de raison. Il a préféré passer des vacances avec sa famille aux Maldives et y fêter le huitième anniversaire de son fils, Stefan.

Il espérait probablement qu'en son absence, ses concurrents directs le rattraperaient au classement annuel. Raté!

Le dernier Djokovic-Nadal de l'Histoire a eu lieu en Arabie saoudite. Image: keystone

Désormais, Djokovic – venu en spectateur dimanche au tournoi de Belgrade – profite de son temps à la maison et avec sa famille. Interrogé sur les finales ATP, il avait déjà déclaré après sa défaite en finale à Shanghai:

«En ce qui me concerne, j'en ai fini avec ces tournois dans ma carrière»

Pour lui, seuls comptent désormais les tournois du Grand Chelem, les matchs de Coupe Davis avec la Serbie et les exhibitions, comme en Arabie saoudite, qui lui permettent de se changer les idées et de gagner des millions au passage.

D'habitude, il planifiait six mois à l'avance son calendrier, mais «ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, c'est plus spontané». «Nole» a besoin de se sentir en forme physiquement, émotionnellement et mentalement. Mais cela n'a été que rarement le cas cette année.

Pour l'heure, Novak Djokovic n'a pas précisé quand il reviendra sur le circuit.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber