Comment Djokovic et Kyrgios sont passés de pires ennemis à partenaires

Novak Djokovic et Nick Kyrgios ont joué – et gagné – leur premier match de double ensemble, ce lundi à Brisbane. Un duo improbable, tant ces deux stars du tennis se détestaient.

Voir Novak Djokovic et Nick Kyrgios jouer ensemble en double et se prendre dans les bras: la scène aurait été inimaginable il y a encore quatre ans, tant les deux hommes se détestaient.

Elle a pourtant bel et bien eu lieu ce lundi au tournoi ATP de Brisbane, où le Serbe et l'Australien ont battu au premier tour le duo Alexander Erler/Andreas Mies (6-4, 6-7 (4/7), 10/8). Depuis trois ans, le recordman de titres en Grand Chelem (24) et le natif de Canberra vivent une véritable «bromance». Mais ça n'a pas du tout toujours été le cas.

Un «crétin» et un «drôle d'animal»

La faute, surtout, à Nick Kyrgios. Le fantasque Australien, grand habitué des déclarations incendiaires en public, avait fait de Djokovic sa cible privilégiée. En 2019, dans un podcast, il attaquait directement la personnalité du Serbe, comme le rappelle L'Equipe: «J'ai l'impression qu'il a un besoin maladif d'être aimé. Il veut être Federer. Ça en devient embarrassant». Kyrgios allait encore plus loin, en sous-entendant l'hypocrisie du «Djoker»:

«Il ne dit jamais ce qu'il pense vraiment, juste ce qu'il pense être le discours qu'on attend de lui»

Il y avait aussi les piques sur le niveau de jeu. Et l'Australien, qui a remporté leurs deux premiers duels (à Acapulco et Indian Wells, en 2017), a su tirer la corde sensible: il a joué de la comparaison entre Federer, Nadal et Djokovic pour savoir lequel de ces trois tennismen est le plus grand de tous les temps – thème omniprésent ces dernières années – pour titiller la susceptibilité du Serbe:

«Désolé, mais pour moi, Djokovic ne sera jamais le "GOAT" (Greatest Of All Time, le meilleur de tous les temps). Peu importe combien de tournois du Grand Chelem il gagne, mais je ne pourrais jamais le considérer comme le plus grand, simplement parce que je l'ai joué deux fois et je l'ai battu deux fois. Si tu n'es même pas capable de me battre, tu ne peux pas être le "GOAT".» Nick Kyrgios, début 2021

Mais les montées au filet les plus féroces de Kyrgios sont liées à la pandémie de Covid-19. Alors que le circuit était à l'arrêt en mai 2020, Djokovic organisait une compétition exhibition à Belgrade – l'Adria Tour – avec des tribunes remplies, des gestes barrières inexistants et une grosse fiesta entre tennismen. Conséquences? Des joueurs contaminés, dont Novak Djokovic, et des critiques aussi virulentes que nombreuses contre ce dernier.

Kyrgios n'avait pas raté si belle occasion d'enfoncer son pire ennemi, en commentant sur X la vidéo de la fête à l'Adria Tour:

«Organiser cette exhibition, c'était une décision stupide. Mes prières à tous les joueurs infectés. Mais ce n’est plus la peine de mentionner mes agissements comme des actes irresponsables. L'Adria Tour surpasse tout»

Peu après, l'Australien franchissait la limite en insultant Djokovic de «crétin» lorsque celui-ci – non-vacciné contre le Covid – réclamait des assouplissements de quarantaine en vue de l'Open d'Australie à venir, rappelle Eurosport.

Il a fallu justement attendre cet Open d'Australie 2021 pour entendre une réaction de Novak Djokovic face aux attaques de son meilleur détracteur. «En dehors du court, je n'ai pas beaucoup de respect pour lui pour être honnête. Et je vais m'arrêter là. Je n'ai pas plus de commentaires à faire», avait asséné le natif de Belgrade. Sobre, mais aussi tranchant que son revers longline.

La réponse de Kyrgios, dans la foulée?

«C'est un drôle d'animal, Novak. Immense joueur de tennis, mais malheureusement, quelqu'un qui fait la fête torse nu en pleine pandémie mondiale, je ne sais pas s'il y a quelque chose à tirer de cet homme. Pour moi, c'est difficile de faire pire.»

Détente à Melbourne

Mais c'est paradoxalement le Covid, indirectement, qui va sérieusement réchauffer la relation entre les deux stars. Cette détente arrive soudainement à Melbourne, en 2022. En pleine saga Djokovic, pendant que le Serbe (toujours non-vacciné) est retenu captif dans un hôtel miteux pour requérants d'asile et dans l'attente de savoir s'il peut entrer sur le sol australien, c'est Kyrgios, à la surprise générale, qui endosse le costume de son principal avocat.

Premier match et premier succès pour le duo Kyrgios/Djokovic. Image: keystone

L'Australien fait part de son écœurement, notamment au sujet du traitement médiatique dont est victime son confrère:

«Nous traitons mal la situation de Novak, vraiment mal. Tous ces memes et ces gros titres... C'est l'un de nos plus grands champions, mais au bout du compte, il est humain. Faites mieux»

Alors que le sort de Djokovic était encore incertain (finalement, il sera renvoyé du pays), Kyrgios est même aller encore plus loin, deux jours avant cet Open d'Australie 2022:

«Honnêtement, je veux qu'il (Djokovic) gagne le tournoi. Ce serait énorme! Je veux marcher dans Melbourne Park avec mon T-shirt "Idemo" ("Allez", en serbe). Je veux me balader avec un masque de Novak sur mon visage.»

Peu après, le «Djoker» expliquait avoir apprécié le soutien de son ex-détracteur.

Complicité à Wimbledon

Six mois plus tard, les deux hommes se retrouvaient en finale de Wimbledon. Cette fois, plus de doute: ils étaient déjà totalement rabibochés. Preuve en est, leur échange sur Instagram, un jour avant leur match. «On est amis maintenant?», questionnait Kyrgios dans une story, en taguant Djokovic. La réponse de celui-ci: «Si tu m'invites pour un verre ou un diner, j'accepte. PS: Le vainqueur de demain paie». L'Australien validait: «Deal. Allons en boîte et faisons les fous».

Une nouvelle étape de leur rapprochement a eu lieu à Wimbledon cet été. Toujours en pause (il reprend la compétition cette semaine, après un an et demi de break lié à des blessures), Nick Kyrgios en a profité pour s'entraîner avec le Serbe et a même échangé des balles avec les enfants de celui-ci. C'est aussi sur le gazon londonien qu'a émergé leur idée de jouer ensemble en double.

Elle a donc été concrétisée ce lundi, et Novak Djokovic a même laissé penser que les deux hommes pourraient désormais faire la paire lors des tournois du Grand Chelem. Mais avant de soulever un premier trophée ensemble, ils auront fort à faire à Brisbane dès le deuxième tour, où ils défieront les têtes de série n°1 Nikola Mektic/Michael Venus.