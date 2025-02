Le Chili crie au scandale en Coupe Davis

Eliminé au premier tour de la célèbre compétition par équipes, le Chili est autant scandalisé par le comportement du Belge Zizou Bergs, qui a percuté son adversaire Christian Garin à un moment crucial du match, que par la décision des officiels.

Le Chili perdait 2-1 lorsque Zizou Bergs et Christian Garin sont entrés dimanche sur le court, pour disputer un match de Coupe Davis possiblement décisif. La rencontre fut accrochée: 6-3 pour le Belge dans le premier set, 4-6 en faveur du Chilien en deuxième manche.

Il y a eu ensuite 6-5 dans le troisième set, quand Bergs a breaké son adversaire d'un sublime passing, et pris une sérieuse option sur la victoire. Problème: en regagnant ivre de joie son banc, sous les hourras du public local, le Belge a percuté de manière non intentionnelle Christian Garin, à toute vitesse devant l'arbitre de chaise. Le Chilien s'est alors écroulé, et son équipe a immédiatement réclamé la disqualification du maladroit.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: twitter

L'arbitre n'a toutefois pas accédé à cette demande, et Bergs, qui s'est aussitôt excusé, a uniquement écopé d'un avertissement, pendant que son adversaire était pris en charge par les soigneurs. Irrité par cette décision, le Chili a décidé de ne pas reprendre la partie. Christian Garin a alors été sanctionné d'un dépassement de temps et un jeu de pénalité lui a été attribué, ce qui a conduit à la fin du match, étant donné le score.

Le comité olympique chilien, qui a réagi aux événements par un communiqué, a déploré une «agression» envers son joueur. «Nous n'avons pas de mots pour décrire la situation antisportive qui s'est produite en Coupe Davis, lorsque Zizou Bergs a agressé Cristian Garin lors d'un changement de côté. Intentionnellement ou non – à vous d'en juger –, il l'a frappé à l'œil et à l'épaule. L'arbitre du match s'en est lavé les mains, ruinant la série et tous les efforts de "Gago". La blessure n'a pas permis à Cristian de continuer à jouer (et le Chili a perdu suite aux avertissements), dans l'un des épisodes les plus tristes et les plus injustes de mémoire d'homme», a regretté l'instance.

Qualifiée après cette scène rocambolesque, la Belgique affrontera au deuxième tour l'Australie, double finaliste de la Coupe Davis depuis la refonte de l'événement.

(roc)