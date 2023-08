La délivrance du Serbe après sa victoire contre Carlos Alcaraz dimanche. Image: FR171400 AP

Djokovic dépasse Nadal mais reste très loin de Federer

Splendide vainqueur de Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnatti dimanche, Novak Djokovic a encore amélioré ses stats personnelles. Mais il y a un domaine dans lequel Roger Federer le devance toujours.

Plus de «Sport»

La magnifique victoire de Novak Djokovic contre Carlos Alcaraz, dimanche, en trois sets (5-7, 7-6, 7-6) et après avoir disputé «l'un des matchs les plus durs» de sa vie, a offert un 39e titre ATP Masters 1000 au Serbe. Elle lui a aussi permis de dépasser Rafael Nadal et Ivan Lendl au nombre de victoires sur le circuit ATP. Mais dans ce registre, le natif de Belgrade (1069 succès) reste très loin de deux géants de son sport.

Il est en effet largement battu par un Américain et un Suisse:

Jimmy Connors est l'homme ayant remporté le plus de matchs sur le circuit avec 1274 succès .

. Roger Federer arrive en 2e position de ce classement puisqu'il compte 1251 victoires.

Novak Djokovic est donc 3e avec 1069 parties remportées.

Concrètement, «Djoko» est ce matin à 182 succès de Federer. Est-ce beaucoup? Oui. C'est même énorme, et presque irrattrapable. Car le Serbe a déjà 36 ans. On peut imaginer qu'il va terminer cette saison et qu'il en disputera encore deux en pleine possession de ses moyens.

Avec le trophée dimanche. Image: FR171400 AP

Or Djokovic a gagné 42 fois en 2022 et 55 fois en 2021. Cette année, il en est à 37 victoires et pourrait sans doute atteindre, voire dépasser légèrement, la barre des 45 succès. Mais cela le situerait toujours à plus de 170 matchs victorieux de Federer. Un gouffre, surtout que ce père de deux enfants (Stefan et Tara) a considérablement réduit son calendrier ces dernières années.

Ainsi cette saison, il n'a participé qu'à neuf tournois jusqu'à présent, dont le Masters 1000 de Cincinnati. La raison est très simple: il a donné la priorité au repos et au temps passé avec sa famille.

Photo de famille à Wimbledon. Image: wimbledon

Il est certain aussi que Djokovic aurait bien plus de victoires s'il avait pu se rendre aux Etats-Unis durant la pandémie, mais son statut vaccinal ne l'y a pas autorisé. Maintenant qu'il peut à nouveau traverser l'Atlantique, les succès s'enchaînent, mais ils ne devraient pas lui permettre de rattraper Federer et Connors au nombre de victoires sur le circuit.