Le mystère plane autour du retour de Roger Federer à la Laver Cup

Roger Federer n'est plus apparu en compétition depuis le 7 juillet 2021. Il avait été éliminé par Hubert Hurkacz à Wimbledon .

Le quotidien alémanique estime que le Bâlois pourrait revoir les plans de son retour. «Il est envisageable qu'il choisisse une entrée en matière en douceur à la Laver Cup et ne joue qu'un seul double. Cela pourrait certainement s'arranger, puisqu'il est co-organisateur. Ensuite, il aurait encore un mois pour s'entraîner en vue des Swiss Indoors.»

L'envoyé spécial du Tagi à New York, Simon Graf, révèle que plusieurs sources relatent des problèmes dans la préparation de Federer. « Il a de nouveau de l'eau dans son genou droit, qui a été opéré trois fois, la dernière fois à la fin de l'été 2021 . Après une longue phase de préparation physique, il a pu s'entraîner à nouveau avec la raquette et la balle, entre autres avec l'ancien joueur Ivo Heuberger, avec lequel il est très ami. Mais pas aussi intensément qu'il l'avait imaginé.»

Roger Federer est attendu dans 16 jours à Londres pour la Laver Cup. Puis du 22 au 30 octobre à Bâle pour les Swiss Indoors. Mais sera-t-il en mesure de participer à ces deux évènements? Si l'on en croit la presse alémanique, ce n'est pas du tout certain.

Casper Ruud, futur numéro un mondial qui ferait grincer des dents

Finaliste à Roland Garros et solide sur cette année 2022, le Norvégien est à un match de devenir numéro un mondial. Un bon signe pour le monde du tennis? Marc Rosset répond et décrit l'hypothétique règne de Casper Ruud, lui qui s'apprête à croiser le fer en demi-finale contre Karen Khachanov, vendredi soir.

Performant sur terre battue et désormais sur dur, Casper Ruud trace son chemin vers la finale de Flushing Meadows, et vers la place très convoitée de numéro un de l'ATP. La qualité de son coup droit lifté, un constat prégnant si vous prenez le temps de vous déplacer le voir jouer, et son jeu de jambes sont des armes qui lui permettent de faire son trou dans le top 10 mondial.