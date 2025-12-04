Alexander Zverev et Belinda Bencic font partie des nombreuses vedettes du tennis à avoir passé leurs vacances aux Maldives. image: watson

Pourquoi les stars du tennis vont presque toutes en vacances aux Maldives

Beaucoup des meilleurs joueurs et joueuses du monde – dont Belinda Bencic – passent leurs vacances dans l'archipel de l'Océan Indien. Et ce n'est pas un hasard.

Si vous suivez les stars du tennis sur Instagram, vous êtes à coup sûr tombé, ces jours, sur certaines de leurs photos de vacances au bord de la mer. Actuellement, les meilleurs joueurs et joueuses de la planète se reposent avant d'entamer leur préparation pour la nouvelle année, dont la première grosse échéance sera l'Open d'Australie (12 janvier au 1er février).

Sur ces photos, une chose frappe: le lieu. Ces joueurs et joueuses de tennis sont nombreux à avoir choisi la même destination: les Maldives. Voici une liste non exhaustive: Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Casper Ruud, Matteo Berrettini, Denis Shapovalov, Marton Fucsovics, Tallon Griekspoor, Aryna Sabalenka, Belinda Bencic, Jelena Ostapenko, Paula Badosa, Marketa Vondrousova ou encore Donna Vekic.

La numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, a pris du bon temps aux Maldives. image: instagram

L'archipel dans l'Océan Indien, au sud de l'Inde, est évidemment réputé pour ses décors paradisiaques, avec ses plages de sable blanc et ses eaux turquoise. Sans parler du soleil, qui redonne de l'énergie et un joli bronzage, pendant que l'Europe plonge dans la grisaille. Mais si beaucoup de stars de la balle jaune choisissent les Maldives, ce n'est pas seulement pour leurs cadres idylliques. D'ailleurs, on retrouve ce genre de décor dans de nombreux autres endroits de la planète (Caraïbes, Seychelles, Ile Maurice, Mexique, etc.)

Dans le podcast Nothing Major Show qu'il anime avec d'autres anciens tennismen américains (dont John Isner), Sam Querrey a expliqué pourquoi les Maldives sont si prisées, dans des propos repris par Tennis Temple:

«Les chambres sont gratuites, pendant cinq nuits par exemple. Une heure de tennis par jour, et c’est payé»

Autrement dit: ces stars du tennis servent d'influenceurs. En échange de quelques belles photos – sur le court de l'hôtel ou sa plage – sur les réseaux sociaux, qui mentionnent évidemment le nom de l'hôtel, les tennismen et tenniswomen (avec leur copain/copine ou enfants) se font offrir leur séjour aux Maldives, tous frais payés.

L'exemple de Belinda Bencic Dans sa publication Instagram, la Saint-Galloise a tagué l'hôtel où elle a résidé aux Maldives. image: instagram

Et celui d'Alexander Zverev L'Allemand a, lui aussi, mentionné le nom de son hôtel aux Maldives. image: instagram

Sam Querrey assure que c'est le même procédé pour tous, et que ces cadeaux – contre de la pub sur les réseaux sociaux – incluent tout: les chambres, la nourriture et les billets d'avion.

L'ancien 11e joueur mondial (38 ans) précise que «meilleur est le classement, meilleures sont les conditions du contrat». Donc même en vacances, la hiérarchie au classement mondial fait foi. L'Américain ajoute:

«Les dix meilleurs vont dans les établissements les plus chers. Ceux classés 30 à 50 vont au Hilton ou au Sheraton»

L'épisode du podcast Nothing Major Show Vidéo: YouTube/Nothing Major Show

Opelka s'insurge de ce procédé

Malgré ces deals des plus intéressants, une vedette du tennis n'y succombera pas: Reilly Opelka. Invité dans cet épisode du podcast, l'Américain (actuel 50e mondial), connu autant pour son gabarit (211 cm) que ses sorties polémiques, ne comprend pas que ses confrères et consœurs partent si loin en vacances, «alors qu'on voyage déjà 40 semaines par année». Le géant (28 ans) préfère, lui, profiter de ces rares moments à la maison.

«Même si on m’offrait un séjour de six jours tous frais payés, dans le meilleur hôtel, pour une heure de tennis par jour aux Maldives, je dirais non. Je paierais même 25 000 dollars pour rester à la maison.»

Une déclaration, certainement sincère, qui a en tout cas bien fait rire les quatre hôtes du podcast. Mais elle a le mérite de souligner le besoin, pour certains tennismen, de savourer les jours à la maison, profiter des proches et, comme le dit Opelka, «avoir pour une fois une routine pendant quelques jours». Ce que n'offre jamais le circuit et ses aléas.

Et puis, Reilly Opelka aura le temps de rattraper son retard de bronzage sur les «Maldiviens» dès l'entame de la saison, puisque celle-ci débutera sous le cagnard australien.