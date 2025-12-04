stratus fréquent
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Tennis: pourquoi les joueurs font leurs vacances aux Maldives

Alexander Zverev et Belinda Bencic font partie des nombreuses vedettes du tennis à avoir passé leurs vacances aux Maldives.
Alexander Zverev et Belinda Bencic font partie des nombreuses vedettes du tennis à avoir passé leurs vacances aux Maldives. image: watson

Pourquoi les stars du tennis vont presque toutes en vacances aux Maldives

Beaucoup des meilleurs joueurs et joueuses du monde – dont Belinda Bencic – passent leurs vacances dans l'archipel de l'Océan Indien. Et ce n'est pas un hasard.
04.12.2025, 05:3804.12.2025, 05:38
Yoann Graber
Yoann Graber

Si vous suivez les stars du tennis sur Instagram, vous êtes à coup sûr tombé, ces jours, sur certaines de leurs photos de vacances au bord de la mer. Actuellement, les meilleurs joueurs et joueuses de la planète se reposent avant d'entamer leur préparation pour la nouvelle année, dont la première grosse échéance sera l'Open d'Australie (12 janvier au 1er février).

Sur ces photos, une chose frappe: le lieu. Ces joueurs et joueuses de tennis sont nombreux à avoir choisi la même destination: les Maldives. Voici une liste non exhaustive: Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Casper Ruud, Matteo Berrettini, Denis Shapovalov, Marton Fucsovics, Tallon Griekspoor, Aryna Sabalenka, Belinda Bencic, Jelena Ostapenko, Paula Badosa, Marketa Vondrousova ou encore Donna Vekic.

La numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, a pris du bon temps aux Maldives.
La numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, a pris du bon temps aux Maldives. image: instagram

L'archipel dans l'Océan Indien, au sud de l'Inde, est évidemment réputé pour ses décors paradisiaques, avec ses plages de sable blanc et ses eaux turquoise. Sans parler du soleil, qui redonne de l'énergie et un joli bronzage, pendant que l'Europe plonge dans la grisaille. Mais si beaucoup de stars de la balle jaune choisissent les Maldives, ce n'est pas seulement pour leurs cadres idylliques. D'ailleurs, on retrouve ce genre de décor dans de nombreux autres endroits de la planète (Caraïbes, Seychelles, Ile Maurice, Mexique, etc.)

Dans le podcast Nothing Major Show qu'il anime avec d'autres anciens tennismen américains (dont John Isner), Sam Querrey a expliqué pourquoi les Maldives sont si prisées, dans des propos repris par Tennis Temple:

«Les chambres sont gratuites, pendant cinq nuits par exemple. Une heure de tennis par jour, et c’est payé»

Autrement dit: ces stars du tennis servent d'influenceurs. En échange de quelques belles photos – sur le court de l'hôtel ou sa plage – sur les réseaux sociaux, qui mentionnent évidemment le nom de l'hôtel, les tennismen et tenniswomen (avec leur copain/copine ou enfants) se font offrir leur séjour aux Maldives, tous frais payés.

L'exemple de Belinda Bencic

Dans sa publication Instagram, la Saint-Galloise a tagué l'hôtel où elle a résidé aux Maldives.
Dans sa publication Instagram, la Saint-Galloise a tagué l'hôtel où elle a résidé aux Maldives. image: instagram

Et celui d'Alexander Zverev

L'Allemand a, lui aussi, mentionné le nom de son hôtel aux Maldives.
L'Allemand a, lui aussi, mentionné le nom de son hôtel aux Maldives. image: instagram

Sam Querrey assure que c'est le même procédé pour tous, et que ces cadeaux – contre de la pub sur les réseaux sociaux – incluent tout: les chambres, la nourriture et les billets d'avion.

L'ancien 11e joueur mondial (38 ans) précise que «meilleur est le classement, meilleures sont les conditions du contrat». Donc même en vacances, la hiérarchie au classement mondial fait foi. L'Américain ajoute:

«Les dix meilleurs vont dans les établissements les plus chers. Ceux classés 30 à 50 vont au Hilton ou au Sheraton»

L'épisode du podcast Nothing Major Show

Vidéo: YouTube/Nothing Major Show

Opelka s'insurge de ce procédé

Malgré ces deals des plus intéressants, une vedette du tennis n'y succombera pas: Reilly Opelka. Invité dans cet épisode du podcast, l'Américain (actuel 50e mondial), connu autant pour son gabarit (211 cm) que ses sorties polémiques, ne comprend pas que ses confrères et consœurs partent si loin en vacances, «alors qu'on voyage déjà 40 semaines par année». Le géant (28 ans) préfère, lui, profiter de ces rares moments à la maison.

«Même si on m’offrait un séjour de six jours tous frais payés, dans le meilleur hôtel, pour une heure de tennis par jour aux Maldives, je dirais non. Je paierais même 25 000 dollars pour rester à la maison.»

Une déclaration, certainement sincère, qui a en tout cas bien fait rire les quatre hôtes du podcast. Mais elle a le mérite de souligner le besoin, pour certains tennismen, de savourer les jours à la maison, profiter des proches et, comme le dit Opelka, «avoir pour une fois une routine pendant quelques jours». Ce que n'offre jamais le circuit et ses aléas.

En parlant de Reilly Opelka👇

Opelka crée la polémique avec sa proposition pour révolutionner le tennis

Et puis, Reilly Opelka aura le temps de rattraper son retard de bronzage sur les «Maldiviens» dès l'entame de la saison, puisque celle-ci débutera sous le cagnard australien.

Plus d'articles sur le sport
La patinoire des JO de Milan-Cortina inquiète
La patinoire des JO de Milan-Cortina inquiète
de Romuald Cachod
Le coach du CP Berne est victime d'une malédiction
Le coach du CP Berne est victime d'une malédiction
de Klaus Zaugg
La Nati est mal barrée
La Nati est mal barrée
Djokovic a un nouvel outil pour reconstruire son corps
Djokovic a un nouvel outil pour reconstruire son corps
de Yoann Graber
Ce Suisse de NHL est expulsé pour une raison à peine croyable
Ce Suisse de NHL est expulsé pour une raison à peine croyable
de Yoann Graber
Cette badiste a une méthode insolite pour battre ses rivales
Cette badiste a une méthode insolite pour battre ses rivales
de Yoann Graber
Le nouveau rival de Marco Odermatt a rompu la malédiction
Le nouveau rival de Marco Odermatt a rompu la malédiction
de Romuald Cachod
Le Tour du monde à l’envers devient un duel franco-suisse
Le Tour du monde à l’envers devient un duel franco-suisse
Shaqiri pourrait perdre un privilège
Shaqiri pourrait perdre un privilège
de Yoann Graber
Les hooligans plombent le foot suisse dans ce classement UEFA caché
2
Les hooligans plombent le foot suisse dans ce classement UEFA caché
de Stefan Wyss
Les ZSC Lions ont un dilemme avec leur coach
Les ZSC Lions ont un dilemme avec leur coach
de Klaus Zaugg
Red Bull provoque ses adversaires en F1 avec une blague malicieuse
1
Red Bull provoque ses adversaires en F1 avec une blague malicieuse
de Lisa Slomka
Ce tennisman suisse fait une révélation aussi rare que courageuse
Ce tennisman suisse fait une révélation aussi rare que courageuse
de Yoann Graber
Ce club a réussi ce que Thoune rêve de faire
Ce club a réussi ce que Thoune rêve de faire
de Romuald Cachod
Shaqiri: «Je ne me sens pas assez protégé sur le terrain»
Shaqiri: «Je ne me sens pas assez protégé sur le terrain»
de Christoph Kieslich, Céline Feller
Comment Verstappen a réussi son improbable retour et rêve de titre
1
Comment Verstappen a réussi son improbable retour et rêve de titre
de Jasmin Steiger
Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs
1
Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs
de Ralf Meile
«Je suis confiant»: Hakan Yakin veut retrouver un banc
«Je suis confiant»: Hakan Yakin veut retrouver un banc
de Daniel Wyrsch
On a cuisiné la joueuse de la Nati qui a tout lâché pour la Floride
On a cuisiné la joueuse de la Nati qui a tout lâché pour la Floride
de fred valet, marine brunner
Ce club va tester un modèle de billetterie inédit
Ce club va tester un modèle de billetterie inédit
de Romuald Cachod
Lara Gut-Behrami sort du silence et évoque son avenir
2
Lara Gut-Behrami sort du silence et évoque son avenir
de Ralf Meile
Un matériel révolutionnaire agite le monde du ski
Un matériel révolutionnaire agite le monde du ski
de Romuald Cachod
La Suisse a «un retard» qui prétérite ses chances aux JO
La Suisse a «un retard» qui prétérite ses chances aux JO
de Ralf Streule
Pourquoi les joueurs de NHL vont toucher 105% de leur salaire
Pourquoi les joueurs de NHL vont toucher 105% de leur salaire
de Adrian Bürgler
Les Emirats bâtiraient des montagnes pour propulser Pogacar
1
Les Emirats bâtiraient des montagnes pour propulser Pogacar
de Romuald Cachod
Thèmes
L'ironie en 22 images
1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
On a goûté le vin valaisain de Lionel Messi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Nati est mal barrée
«Opta» estime que la Suisse n'a quasi aucune chance d'être championne du monde en 2026. Et vous?
La Coupe du monde de football 2026 ne débute que dans 191 jours mais les choses sérieuses vont commencer dès ce vendredi avec le tirage au sort de la phase de groupes. Comme souvent lorsque le hasard intervient, certaines équipes seront mieux loties que d'autres, mais cela ne changera rien aux pronostics déjà établis par Opta quant aux chances de titre de chacune des nations engagées dans la compétition, puisqu'on peut partir du principe que les cadors du tournoi sortiront tous de la phase de groupes.
L’article