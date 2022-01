A sa grande surprise, Rafael Nadal est en finale de l'Open d'Australie

«Le masque me donne des boutons et me fait moins bien jouer au volley»

Cette finale sera la 29e que Nadal dispute en Grand Chelem. Il tentera de vaincre une veille malédiction: depuis son sacre en 2009, il a perdu quatre finales à Melbourne, deux contre Novak Djokovic, une contre Stan Wawrinka et une contre Roger Federer . A 35 ans et 241 jours, il est le cinquième finaliste le plus âgé du tournoi.

«Il était très charmeur et pingre». Les Suisses racontent Roy Hodgson

A 74 ans, l'ex-entraîneur de la Nati sort de sa retraite pour reprendre Watford. Nous avons collecté des petits secrets sur celui qui se définit lui-même comme «un dictateur sympathique».

Il avait coutume de dire aux journalistes qu'«avec de la démocratie, dans le football, on ne va pas loin». Mais au fond, Roy Hodgson n'était pas méchant. Il se décrivait lui-même comme un «dictateur sympathique», Roy-gosse bienveillant, et c'est exactement le souvenir que laissera sa carrière légendaire, commencée à 29 ans dans un gourbi suédois et reprise ce mardi 25 janvier dans le marasme de Watford, avant-dernier de Premier League, à l'âge vénérable et record de 74 ans: il sait «convaincre».