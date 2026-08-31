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Mirka Federer affiche Andy Roddick avec une pique savoureuse

NEWPORT, RHODE ISLAND - AUGUST 29: Mirka Federer introduces Inductee Roger Federer (not pictured) while on stage during the International Tennis Hall of Fame 2026 Induction Ceremony on August 29, 2026 ...
Mirka Federer lors de l’intronisation de «Rodgeur» au Hall of Fame du tennis.image: Getty

Mirka Federer affiche Andy Roddick avec une pique savoureuse

Mirka Federer a fait sensation avec son discours en l'honneur de son mari, intronisé au panthéon du tennis. Une prise de parole qui contenait un petit tacle croustillant envers Andy Roddick.
31.08.2026, 05:3531.08.2026, 05:35

Qui d’autre que Mirka pour présenter Roger lors de la cérémonie qui lui était consacrée, à Newport, dans la nuit de samedi à dimanche, pour son intronisation au Hall of Fame du tennis?

La femme de Roger Federer a livré un discours émouvant sur l’homme avec qui elle partage sa vie depuis tant d’années. «C’est un fils, un ami, un mari et un père. Ce qui me rend le plus fière, c’est la façon dont il se comporte quand personne ne le regarde», a-t-elle notamment déclaré avant de lui remettre un trophée en forme de raquette de tennis.

Tout sur la cérémonie ⬇️

Roger Federer a fondu en larmes
Roger Federer a fondu en larmes

Mais l’ancienne joueuse professionnelle, qui a atteint le 76e rang mondial au meilleur de sa carrière, a aussi fait rire l’assemblée, notamment lorsqu’elle a raconté une vieille anecdote au sujet d’Andy Roddick, ancien numéro un mondial.

«A l’époque, je l’aidais (réd: Roger) parfois à s’échauffer avant les matchs. J’ai moi-même été professionnelle, donc Roger a pensé que je pouvais l’aider à se préparer», a expliqué Mirka pour donner un peu de contexte. Avant de poursuivre, en tentant de ne pas rigoler:

«Je me rappelle encore d’Andy Roddick blaguant après la finale de Cincinnati: "Je n’arrive pas à croire que j’ai perdu contre un mec dont la petite amie l’échauffe"»

La séquence en vidéo ⬇️

Vidéo: twitter

Présent à la cérémonie, Andy Roddick, surpris de voir son nom apparaître dans le discours de Mirka Federer, a paru un instant inquiet, se demandant ce qu’elle allait dire à son sujet.

Puis celui qui figure au panthéon du tennis depuis 2017 a éclaté de rire, comme beaucoup dans l’assemblée. Mirka a alors ajouté:

«Il a vraiment dit ça, je m’en souviens»

Cette finale entre Roger Federer et Andy Roddick remonte à 2005. Le Suisse s’était imposé en deux sets (6-3, 7-5) sur les terres de l’Américain, dans un tournoi que Roddick avait remporté deux ans plus tôt. A l'époque, Mirka Federer avait pris sa retraite sportive depuis plus de trois ans, une décision motivée par une blessure persistante au pied.

(roc)

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