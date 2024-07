La tête des mauvais jours pour le Serbe Novak Djokovic. image: Keystone

Djokovic s'incline lourdement et ne revient pas à hauteur de Federer

Le Serbe a perdu en trois sets en finale de Wimbledon face à Carlos Alcaraz. Il avait déjà subi les foudres de l'Espagnol au All England Lawn Tennis Club l'an passé. Le record de Roger Federer en Angleterre tient toujours.

Plus de «Sport»

Il n'y a presque pas eu match dimanche après-midi en finale de Wimbledon. Novak Djokovic, que personne n'attendait à ce stade de la compétition, après son opération au genou le 5 juin dernier, a perdu son pari audacieux, battu par un Carlos Alcaraz intraitable dans l'ultime combat ce dimanche.

Après deux premiers sets rondement menés, remportés par l'Espagnol 6-2/6-2, le match s'est équilibré durant la troisième manche. Le sixième jeu, sur le service d'Alcaraz, a longtemps été disputé, mais le protégé de Juan Carlos Ferrero s'en est finalement sorti. Il a par la suite breaké Djokovic, mais a coincé à 5-4 alors qu'il disposait de trois balles de match. L'Ibère s'est finalement imposé 7-6(4) au tie-break.

La bataille entre les deux joueurs a donc été moins rude cette année (2h27), puisqu'il avait fallu cinq sets et 4 heures et 43 minutes à «Carlitos» pour décrocher en 2023 le deuxième titre en Grand Chelem de sa carrière. Il en détient désormais deux de plus et peut réaliser cette année le trois sur quatre s'il gagne en septembre l'US Open.

Il est bien le plus talentueux de la nouvelle génération.

Alors qu'Alcaraz est désormais double vainqueur du tournoi de Wimbledon, Novak Djokovic en reste pour l'heure à sept succès au All England Lawn Tennis Club. Roger Federer conserve ainsi son record historique de huit victoires dans le simple messieurs. Rappelons que chez les dames, Martina Navratilova s'est imposée à neuf reprises entre 1978 et 1990.

Nole est également bloqué à 24 titres en Grand Chelem, le dernier remontant à l'US Open 2023. Il n'a remporté aucun tournoi en 2024. Il y a mieux pour aborder en confiance les Jeux olympiques, disputés cette année sur le terre battue de Roland-Garros.

(roc)