Coéquipiers et adversaires de Bas Dost ont protégé l'intimité du joueur pendant que celui-ci recevait un message cardiaque. Image: EPA ANP

Scène dramatique aux Pays-Bas

Un joueur de NEC Nimègue s'est effondré sur la pelouse cinq minutes avant la fin du match contre l'AZ Alkmaar. La partie n'a jamais repris.

On jouait la 85e minute et le NEC Nimègue menait 2-1 sur la pelouse de l'AZ Alkmaar lorsque la partie a été interrompue par l'arbitre, qui s'est précipité au centre du terrain, où venait de s'écrouler le pauvre Bas Dost.

L'ancien international des Pays-Bas (18 sélections, 1 but), auteur d'un but et d'une passe décisive lors de cette rencontre comptant pour la 10e journée d'Eredevisie, a été soudain pris de convulsions. L'équipe médicale s'est elle aussi portée rapidement au chevet du joueur de NEC Nimègue, lequel a pu être réanimé après dix minutes d’angoisse.

Peu avant de quitter le terrain afin de rejoindre l'hôpital le plus proche, Bas Dost a tenu a rassuré ses coéquipiers et le public en levant le pouce, signe qu'il allait bien.

L’ancien buteur de Wolfsbourg ou du Sporting (34 ans) a ensuite donné de ses nouvelles depuis son lit d'hôpital:

«Je m'en sors bien. L'aide que j'ai reçue sur le terrain a été fantastique. Je suis à l'hôpital et je me sens bien. Merci pour tout le soutien!»

Image: X

L'accident dont Bas Dost a été victime a rappelé le terrible malaise cardiaque du Danois Christian Eriksen à l'Euro 2021. Le joueur s'était lui aussi écroulé sur la pelouse durant le match face à la Finlande avant de recevoir des soins, entouré par ses coéquipiers pour préserver son intimité des spectateurs et des caméras. Dans les deux cas, le joueur a pu compter sur le formidable soutien de son équipe et la réactivité du staff médical pour s'en sortir.