«C'est la lose»: ce skipper du Vendée Globe a un très gros problème

Alors qu'il poursuivait sa remontée de l'Atlantique Nord, le skipper de La Mie Câline Arnaud Boissières a perdu son mât.

Coup dur pour l'Arcachonnais Arnaud Boissières. 27e du Vendée Globe il y a encore peu de temps, le skipper de La Mie Câline a démâté jeudi matin, à un peu plus de 2'500 milles de l'arrivée.

Le marin se trouvait en plein océan Atlantique, à 700 milles à l’ouest de l’archipel du Cap Vert, lorsqu'il a subi son avarie majeure, dans un peu plus de 20 nœuds de vent. Après avoir informé l'organisation de sa mésaventure, Boissières a partagé une vidéo dans laquelle il dévoile son pont, sur lequel repose une partie de son mât, complètement sorti de son puit.

La majeure partie de sa grand-voile est également à l'eau.

Abattu par ce qu'il s'est produit, le navigateur français, visiblement exténué, a aussi révélé à l'image toute sa détresse. «C'est la lose, je viens de démâter. C'est la misère, il y a tout qui est en vrac», dit-il dans un premier temps, avant de jurer à plusieurs reprises, alors qu'il a réussi à sécuriser son bateau.

Si l'abandon semble proche et presque inévitable, Arnaud Boissières n'a pas encore demandé la moindre assistance, et reste donc en course. Il serait selon Ouest-France «parvenu à sauver une de ses voiles d'avant et à identifier une partie du matériel qui pourrait lui servir pour construire un gréement de fortune». On en attendait pas moins d'un skipper aussi expérimenté, le seul à avoir achevé quatre Vendée Globe consécutifs.

