29 brutal ehrliche Karikaturen, die uns das Desaster in Afghanistan vor Augen führen

Nette Taliban? Diese Videos zeichnen ein anderes Bild

Während die Taliban beteuern, dass sie den Frieden im Land währen wollen, zeichnen Videos im Netz ein anderes Bild. Immer wieder greifen die Taliban zu Gewalt und treiben die Verzweiflung der Bevölkerung immer mehr in die Höhe.

Die Menschen wollen raus. Weg aus dem Land, das nun wieder von den Taliban regiert wird. Zu Tausenden strömen sie an den Flughafen in Kabul, wo sie mit dem reinsten Chaos konfrontiert werden. Der Ansturm ist riesig, die Chance, einen Flug in die Freiheit zu ergattern, verschwindend klein.

So kommt es am Flughafen in der Hauptstadt immer wieder zu unschönen Szenen. Auf Videos ist zu sehen, wie sich verängstigte Menschen zusammenkauern, während um sie herum geschossen wird.

Während die Taliban den …