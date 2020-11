Was wir jetzt wissen: Protokoll der unglaublichen Tat von Rupperswil

Feuerwehr in Brugg AG befreit zwei Waldkauze aus dem Cheminée

Die Feuerwehr Brugg hat am Sonntagmittag in einem Mehrfamilienhaus in Schinznach-Bad zwei Waldkauze aus einem Cheminée befreit. Die beiden Kauze konnten nach der Rettung in die Freiheit entlassen werden, wie die Feuerwehr Brugg AG auf Twitter mitteilte.

Die Feuerwehr sei am Sonntag um 11.00 Uhr via kantonale Notrufzentrale alarmiert worden. Demnach steckte ein Waldkauz in einem Cheminée fest. Der Kauz konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Zwei Feuerwehrleute rückten darauf hin aus.

Da …