Nur wenige abgeschobene Asylsuchende kehren in die Schweiz zurück

Im Vergleich zu Deutschland kehren nur wenige abgeschobene Asylbewerber wieder in die Schweiz zurück. Laut Justizministerin Karin Keller-Sutter beträgt die Rückkehrquote bei sogenannten Dublin-Fällen weniger als 10 Prozent.

In den vergangenen zwei Jahren seien 328 abgeschobene Personen in die Schweiz zurückgekehrt, sagte Keller-Sutter am Montag in der Fragestunde des Nationalrats. Sie beantwortete damit eine Frage von SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann (SVP/ZH). Demnach wurden in der gleichen Zeit 4057 Asylbewerbende in verschiedene Dublin-Staaten abgeschoben.

In Deutschland kehren offenbar ein Drittel bis die Hälfte aller abgeschobenen Flüchtlinge wieder dorthin zurück. Bei den Dublin-Abschiebungen liegt die Rückkehrquote in Deutschland zwischen 30 und 40 Prozent. (aeg/sda)

