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6 Whisky-Drinks, die bei einer Erkältung helfen. Nein, im Ernst jetzt

Oliver Baroni Folge mir

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So. Wie habt ihr da gemotzt, letzthin nach der Weihnacht! Zu warm sei es. Und wo ist denn der Schnee? Nun, hier ist er, der Winter – mit der dahzugehörigen Kälte, Schnee und Nässe. Und den Erkältungen. Und der Grippe. Seid ihr nun zufrieden?

Man sagt, eine Erkältung dauere in der Regel eine Woche, sofern man nichts dagegen unternimmt. Und wenn man Neo-Citran, Lemsip und Konsorten literweise reinlässt, dauert sie ... eine Woche.

Aber diese Whisky-Cocktails – die helfen! Echt jetzt. Auf irgendeine Weise ... glaub. Am besten, wir probieren's alle aus – bei der nächsten Erkältung (die garantiert kommt)!

Anti-Erkältungs-Cocktails: Taugen die was? Offenbar schon, wie sich herausstellt! Hot Toddies und ähnliche Drinks, die traditionell Whisky, Zitrone und Honig enthalten, können tatsächlich die Symptome einer Erkältung oder Wintergrippe lindern. Eine Erkältung oder Grippe abwenden oder gar heilen können sie aber nicht. «Der Drink hätte keinen Einfluss auf das Virus als solches», so , wie sich herausstellt! Hot Toddies und ähnliche Drinks, die traditionell Whisky, Zitrone und Honig enthalten, können tatsächlich die Symptome einer Erkältung oder Wintergrippe lindern.. «Der Drink hätte keinen Einfluss auf das Virus als solches», so Dr. William Schaffner , Vorsitzender der Fakultät für Präventivmedizin am Vanderbilt University Medical Center in Nashville, «doch die Auswirkungen auf den Körper tragen zur Linderung der Krankheitssymptome bei. Alkohol erweitert die Blutgefässe etwas, was den Schleimhäuten dabei hilft, mit der Entzündung fertigzuwerden». Allerdings: Fast jedes Heissgetränk nützt, wenn es darum geht, Grippesymptome zu lindern. «Dies ist auch der Grund, weshalb Hühnersuppe bei einer Erkältung helfen soll», so Schaffner.

Der Klassiker: Irish Medicine

2 cl Irish Whiskey (oder mehr, je nach Lust und Laune)

Saft einer halben Zitrone

2 TL Zucker

Kochendes Wasser​ Whiskey, Zitronensaft und Zucker in einem Glas oder Tasse vermischen, mit kochendem Wasser auffüllen. Im warmen Winterpyjama ins Bett steigen, alles austrinken und ins Koma fallen. Am nächsten Tag geht's einem dann markant besser.

Old Irish Cure



1 cl dunkler Rum

1 cl Calvados

1 cl frischer Zitronensaft

1 Schuss

Etwas Honig

Saft von etwas frisch geriebenem Ingwer

1 Schuss

1 dünne Apfelscheibe, zum Garnieren 4 cl Irish Whiskey1 cl dunkler Rum1 cl Calvados1 cl frischer Zitronensaft1 Schuss Sirop de Gomme Etwas HonigSaft von etwas frisch geriebenem Ingwer1 Schuss Angostura Bitters 1 dünne Apfelscheibe, zum Garnieren Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und schütteln; in ein gekühltes Champagner-Coupe-Glas abgiessen und mit der Apfelscheibe garnieren.

In einer Tasse eingeschenkt und mit etwas kochendem Wasser aufgefüllt, wird dieser Drink zu einem hervorragenden Bettmümpfeli.

Auld Alliance



3 cl grüne

1 TL Grand Marnier

1 TL

2 Schuss

Etwas frischer Thymian zum Garnieren 3 cl Single Malt Scotch (Islay bevorzugt)3 cl grüne Chartreuse 1 TL Grand Marnier1 TL Bénédictine 2 Schuss Orange Bitters Etwas frischer Thymian zum Garnieren Alle Zutaten in einem mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker vorsichtig rühren; in ein gekühltes Coupe-Glas abgiessen; mit einem Thymian-Zweigchen garnieren.

Marmalade Whiskey Sour

6 cl Bourbon

2 cl frischer Zitronensaft

1 cl Sirop de Gomme

1 TL Orangenmarmelade

1 Eiweiss

1 Schuss Orange Bitters

1 Orangenschnitz Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben, 30 Sekunden lang energisch schütteln, damit sich die Marmelade auflöst, und in ein gekühltes Cocktailglas abgiessen. Mit dem Orangenschnitz garnieren.

Casting Aspersions



2 cl frischer Zitronensaft

2 cl Grapefruitsaft

2 TL flüssiger Honig

1 cl

1 Schuss Angostura Bitters 6 cl White Whiskey (zum Bsp. MBR Black Dog Kentucky 2 cl frischer Zitronensaft2 cl Grapefruitsaft2 TL flüssiger Honig1 cl Amaro Nonino 1 Schuss Angostura Bitters Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein mit Eiswürfeln gefülltes Whiskeyglas abgiessen und mit einem Minze-Zweig garnieren.

Bourbon Hot Toddy

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Zitronenscheiben

1 Zimtstange

4 cl Bourbon

2 cl Zitronensaft

2 cl Zuckersirup

Kochendes Wasser Zitronenscheiben mit Zimtstange, Bourbon, Zitronensaft und Zuckersirup in ein hitzebeständiges Glas geben und mit kochendem Wasser auffüllen. Kurz ziehen lassen und servieren.

Somit wird jede Erkältung einiges erträglicher! Und bald kommt der Frühling ... mit anderen, frühlingshafteren Cocktails!