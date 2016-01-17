6 Whisky-Drinks, die bei einer Erkältung helfen. Nein, im Ernst jetzt
So. Wie habt ihr da gemotzt, letzthin nach der Weihnacht! Zu warm sei es. Und wo ist denn der Schnee? Nun, hier ist er, der Winter – mit der dahzugehörigen Kälte, Schnee und Nässe. Und den Erkältungen. Und der Grippe. Seid ihr nun zufrieden?
Man sagt, eine Erkältung dauere in der Regel eine Woche, sofern man nichts dagegen unternimmt. Und wenn man Neo-Citran, Lemsip und Konsorten literweise reinlässt, dauert sie ... eine Woche.
Aber diese Whisky-Cocktails – die helfen! Echt jetzt. Auf irgendeine Weise ... glaub. Am besten, wir probieren's alle aus – bei der nächsten Erkältung (die garantiert kommt)!
Anti-Erkältungs-Cocktails: Taugen die was?
Offenbar schon, wie sich herausstellt! Hot Toddies und ähnliche Drinks, die traditionell Whisky, Zitrone und Honig enthalten, können tatsächlich die Symptome einer Erkältung oder Wintergrippe lindern. Eine Erkältung oder Grippe abwenden oder gar heilen können sie aber nicht. «Der Drink hätte keinen Einfluss auf das Virus als solches», so Dr. William Schaffner, Vorsitzender der Fakultät für Präventivmedizin am Vanderbilt University Medical Center in Nashville, «doch die Auswirkungen auf den Körper tragen zur Linderung der Krankheitssymptome bei. Alkohol erweitert die Blutgefässe etwas, was den Schleimhäuten dabei hilft, mit der Entzündung fertigzuwerden». Allerdings: Fast jedes Heissgetränk nützt, wenn es darum geht, Grippesymptome zu lindern. «Dies ist auch der Grund, weshalb Hühnersuppe bei einer Erkältung helfen soll», so Schaffner.
Der Klassiker: Irish Medicine
2 cl Irish Whiskey (oder mehr, je nach Lust und Laune)
Saft einer halben Zitrone
2 TL Zucker
Kochendes Wasser
Saft einer halben Zitrone
2 TL Zucker
Kochendes Wasser
Whiskey, Zitronensaft und Zucker in einem Glas oder Tasse vermischen, mit kochendem Wasser auffüllen. Im warmen Winterpyjama ins Bett steigen, alles austrinken und ins Koma fallen. Am nächsten Tag geht's einem dann markant besser.
Old Irish Cure
4 cl Irish Whiskey
1 cl dunkler Rum
1 cl Calvados
1 cl frischer Zitronensaft
1 Schuss Sirop de Gomme
Etwas Honig
Saft von etwas frisch geriebenem Ingwer
1 Schuss Angostura Bitters
1 dünne Apfelscheibe, zum Garnieren
1 cl dunkler Rum
1 cl Calvados
1 cl frischer Zitronensaft
1 Schuss Sirop de Gomme
Etwas Honig
Saft von etwas frisch geriebenem Ingwer
1 Schuss Angostura Bitters
1 dünne Apfelscheibe, zum Garnieren
Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und schütteln; in ein gekühltes Champagner-Coupe-Glas abgiessen und mit der Apfelscheibe garnieren.
In einer Tasse eingeschenkt und mit etwas kochendem Wasser aufgefüllt, wird dieser Drink zu einem hervorragenden Bettmümpfeli.
In einer Tasse eingeschenkt und mit etwas kochendem Wasser aufgefüllt, wird dieser Drink zu einem hervorragenden Bettmümpfeli.
Auld Alliance
3 cl Single Malt Scotch (Islay bevorzugt)
3 cl grüne Chartreuse
1 TL Grand Marnier
1 TL Bénédictine
2 Schuss Orange Bitters
Etwas frischer Thymian zum Garnieren
3 cl grüne Chartreuse
1 TL Grand Marnier
1 TL Bénédictine
2 Schuss Orange Bitters
Etwas frischer Thymian zum Garnieren
Alle Zutaten in einem mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker vorsichtig rühren; in ein gekühltes Coupe-Glas abgiessen; mit einem Thymian-Zweigchen garnieren.
Marmalade Whiskey Sour
6 cl Bourbon
2 cl frischer Zitronensaft
1 cl Sirop de Gomme
1 TL Orangenmarmelade
1 Eiweiss
1 Schuss Orange Bitters
1 Orangenschnitz
2 cl frischer Zitronensaft
1 cl Sirop de Gomme
1 TL Orangenmarmelade
1 Eiweiss
1 Schuss Orange Bitters
1 Orangenschnitz
Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben, 30 Sekunden lang energisch schütteln, damit sich die Marmelade auflöst, und in ein gekühltes Cocktailglas abgiessen. Mit dem Orangenschnitz garnieren.
Casting Aspersions
6 cl White Whiskey (zum Bsp. MBR Black Dog Kentucky)
2 cl frischer Zitronensaft
2 cl Grapefruitsaft
2 TL flüssiger Honig
1 cl Amaro Nonino
1 Schuss Angostura Bitters
2 cl frischer Zitronensaft
2 cl Grapefruitsaft
2 TL flüssiger Honig
1 cl Amaro Nonino
1 Schuss Angostura Bitters
Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein mit Eiswürfeln gefülltes Whiskeyglas abgiessen und mit einem Minze-Zweig garnieren.
Bourbon Hot Toddy
Zitronenscheiben
1 Zimtstange
4 cl Bourbon
2 cl Zitronensaft
2 cl Zuckersirup
Kochendes Wasser
1 Zimtstange
4 cl Bourbon
2 cl Zitronensaft
2 cl Zuckersirup
Kochendes Wasser
Zitronenscheiben mit Zimtstange, Bourbon, Zitronensaft und Zuckersirup in ein hitzebeständiges Glas geben und mit kochendem Wasser auffüllen. Kurz ziehen lassen und servieren.
Somit wird jede Erkältung einiges erträglicher! Und bald kommt der Frühling ... mit anderen, frühlingshafteren Cocktails!
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