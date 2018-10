Spass

Cute News

Cute News: Die lustigsten Bilder und GIFs von Tieren aus dem Internet



Nein, das ist nicht, was du denkst. Hier geht es um lustige Tierbilder. Wirklich! 😁

Cute news everyone! Der heutige Beitrag ist ein bisschen länger als sonst. Also am besten gebt ihr eurem Chef oder eurer Chefin schon einmal Bescheid, dass ihr für ein Weilchen nicht verfügbar seid.

Umfrage Und warum sind die heutigen Cute News länger? Weil ich nächste Woche Ferien habe.

Haha, nur Spass.

Er ist nicht wirklich speziell lang.

Bereit? Dann los!

Ist das nicht ein schnuckeliger Hundewelpe? bild: imgur

Der Welpe ist die kleine Version eines Peruanischen Nackthundes. Bild: Wikipedia

Schön lange Beine sind anscheinend auch bei Vögeln beliebt. bild: imgur

Irgendetwas an diesem neuen Huhn ist faul! bild: imgur

Falls du schon immer wissen wolltest, wie man ein Capybara paralysiert: Bild: Giphy

Wer ist ein braver Drogenhund? Er hier: bild: imgur

Währenddessen posiert Miss Piggy für ein Foto. bild: imgur

Dieser Blick. Als wüsste er genau, was er da macht. bild: imgur

Leg dich nicht mit Gänsen an! Bild: giphy

Nicht einmal mit einer einzigen Gans. Bild: Giphy

Du kannst werden, was du willst, haben sie gesagt. Also wurde ich ein Ranger. bild: imgur

Ein gutes Beispiel dafür, wie man das Beste aus einer Situation macht. bild: imgur

Beste Photobomb ever! bild: imgur

Eine nicht ganz so gute Photobomb, aber immer noch okay. bild: imgur

Währenddessen haben die Tierpfleger in China mit einer Pandemie Pandamie zu kämpfen. (Badum-ts)! Bild: Giphy

Warum Polizeihunde-Trainer wirklich Schutzanzüge tragen: bild: imgur

Die Natur hat den Menschen schon immer inspiriert. bild: imgur

Wenn du das Foto genau im richtigen Moment schiesst. bild: imgur

Schadenfreude muss manchmal sein. bild: imgur

Wenn die Party so richtig lahm ist. bild: imgur

Stellt euch mal vor, Vertreter würden so aussehen. Wir würden dutzende Versicherungen abschliessen, zu Sekten konvertieren und immer den neusten Staubsauger besitzen. bild: imgur

Wenn du dich als Mann schon ein paar Wochen nicht mehr rasiert hast. bild: imgur

In den USA ist das Waffengesetz so locker, dass selbst Hamster sich Waffen kaufen können. bild: imgur

BBF <3 bild: imgur

Easy. Ich kann sonst auch später auf das Sofa sitzen. bild: imgur

Wir würden wohl alle gerne die Fotos sehen, die danach geschossen wurden. bild: imgur

Was die zwei genau zu klären haben, werden wir auch nie erfahren. Bild: Giphy

Wenn dein Hund mehr Futter will und weiss, wo du deine Waffe versteckt hast. bild: imgur

Zwei herzige Eichen für zwischendurch. bild: imgur

Die schwerste Prüfung für jeden Hundefan. bild: imgur

Anscheinend ist dieses Trampolin ein beliebter Treffpunkt bei Wild. bild: imgur

Wenn du es bereust, dass du einen neuen Haarschnitt ausprobiert hast. bild: imgur

Jeder hat diesen einen Freund, der die ganze Gruppendynamik durcheinander bringt. Bild: Giphy

Hatten wir schon lange nicht mehr: Tiere mit Anime-Augen. bild: imgur

Das war bestimmt ein aufschlussreiches Interview. bild: imgur

Wer hier wohl wen nachäfft? bild: imgur

Neu aufgetaucht: erste Entwürfe von Snoopy. bild: imgur

Kleiner Mindfuck für zwischendurch. bild: imgur

Der obligatorische Flund. Bild: Giphy

Und hopp! bild: imgur

Das berühmte Foto des ersten Schultags. Bild: Imgur

Schreckhafter Emu zum Abschluss. Bild: Giphy

