wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Spass
Leben

7 Kaffee-Cocktails gegen die Frühjahrs-Müdigkeit!

So geht Espresso Martini ... und 6 weitere Kaffee-Cocktails gegen die Frühjahrs-Müdigkeit

Bild: shutterstock
28.03.2018, 16:0515.03.2026, 15:12
Oliver Baroni
Oliver Baroni
«Give me something that will wake me up and fuck me up», ...

... sagte das junge Model, das an die Bar trat.

Zeitpunkt ist Ende der 80er-Jahre in London; Ort des Geschehens ist der Sohoer Privatclub Fred's und der Adressat ist die Bartender-Legende Dick Bradsell.

Und der Drink, der dort an Ort und Stelle kreiert wurde, ging als Espresso Martini in die Annalen der Gastro-Geschichte ein. Und der geht so:

Espresso Martini

espresso martini cocktail kaffee wodka trinken drinks espresso
Bild: shutterstock
5 cl Wodka (beim Original war's Wyborowa)
2 cl Kahlua
1 frisch gebrühter starker Ristretto
1 cl Sirop de Gomme (oder ähnlicher Zuckersirup)
3 Kaffeebohnen
Wodka, Kahlua, Kaffee und Sirup in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein Cocktail-Glas abseihen. Drei Kaffeebohnen als Glücksbringer obenauf schwimmen lassen.

Ach ja, das Model? Nun, Bradsell verriet ihren Namen nie. Doch wenn man auf Naomi Campbell tippt, liegt man vermutlich richtig.

Aber darum geht's jetzt nicht. Es geht um weitere Cocktails – Klassiker und Neumodige gleichermassen –, die alle mit Koffein-Kick, einem die Frühjahresmüdigkeit besser überstehen lassen. Los geht's!

Irish Coffee

irish coffee whisky whiskey kaffee cocktail drink trinken alkohol
Bild: shutterstock
4 cl Irish Whiskey
8 cl frisch gebrühter heisser Kaffee
3 cl Vollrahm (falls möglich, leicht geschlagen)
1 TL brauner Zucker
In einem hitzebeständigen Glas den Zucker im heissen Kaffee auflösen. Whiskey vorsichtig untermischen und mit Rahm toppen. Heiss servieren.

Dark and Stormy Coffee Cocktail

coffee dark and stormy drinks trinken cocktail tequila espresso kaffee https://www.floatingkitchen.net/coffee-dark-and-stormy-a-recipe-for-homemade-coffee-liqueur/
Bild: floatingkitchen.net
3 cl dunkler Rum
3 cl Tequila
Ginger Beer
2 EL frisch gebrühter Espresso
Rum und Tequila in ein mit Eisstücken gefülltes Highball-Glas geben und vorsichtig umrühren. Mit Ginger Beer auffüllen. Espresso vorsichtig über die Unterseite eines Kaffeelöffels über den Drink geben. Mit einem Mandarinenschnitz garnieren.
5 einfache Tipps, mit denen dein Kaffee-Alltag markant verbessert werden kann

Hot White Russian

hot white russian cocktail drinks trinken alkohol wodka kaffee espresso https://thespicyapron.com/recipe/hot-white-russian-cocktail-warm/
Bild: thespicyapron.com
1 dl frisch gebrühter heisser Kaffee
5 cl Kahlua
3 cl Wodka
5 cl Rahm, erhitzt​
Zuerst den Kaffee, danach den Kahlua und schliesslich den Wodka vorsichtig in ein hitzebeständiges Glas geben. Vorsichtig den sanft erhitzten Rahm dazugeben.

Siciliano

https://www.pinterest.co.uk/gfsaguto/happy-hour/ siciliano cocktail kaffee trinken drinks alkohol
bild: pinterest
6 cl süsser roter Vermouth
4 cl Averna
4 cl frisch gebrühter Espresso
2 cl Sirop de Gomme (oder ähnlicher Zuckersirup)
Alle Zutaten in ein mit Eiswürfeln gefülltes Mixglas geben und umrühren. In ein Cocktailglas abseihen und mit Orangenzeste garnieren.

Coffee Old Fashioned

coffee old fashioned cocktail trinken drinks alkohol kaffee black russian
Bild: shutterstock
6 cl frisch gebrühter Espresso
3 cl Bourbon oder Rye Whiskey
1 cl Sirop de Gomme (oder ähnlicher Zuckersirup)
1 Schuss Peychaud's Bitters
1 ordentlich grosses Stück Zitronenzeste
Espresso, Bourbon, Sirup und Bitters in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktail-Shaker geben und umrühren. In einen mit Eis gefüllten Whisky-Tumbler abseihen. Zitronenschale über das Getränk drehen und damit den Rand des Glases abreiben.
15 Retro-Cocktails, die schleunigst ein Comeback verdienen

Dublin Iced Coffee

dublin iced coffee drinks alkohol trinken kaffee https://twitter.com/trishm/status/842835869233004550
Bild: twitter
6 cl starker Kaffee
6 cl Guinness (oder ähnlicher Stout)
4 cl Irish Whiskey
2 cl Sirop de Gomme (oder ähnlicher Zuckersirup)
2 cl Vollrahm
etwas gemahlener Zimt
Kaffee, Stout, Whiskey und Sirup in einen Highball-Glas geben und umrühren. Mit Eiswürfel auffüllen zum Füllen hinzufügen. Vorsichtig den Rahm dazugeben, ohne den Drink zu mischen. Mit etwas Zimt bestreuen.
Trinken mit Stil
Soso, du willst für zu Hause eine kleine Bar? Okay, wir sagen dir, was du brauchst
43
Soso, du willst für zu Hause eine kleine Bar? Okay, wir sagen dir, was du brauchst
von Oliver Baroni
Wie viel Porno steckt im Pornstar Martini?
7
Wie viel Porno steckt im Pornstar Martini?
von Oliver Baroni
Das ist die beste Cola der Schweiz – gemäss dem grossen watson-Cola-Test
292
Das ist die beste Cola der Schweiz – gemäss dem grossen watson-Cola-Test
von Oliver Baroni, Lucas Zollinger
Die grossen Fragen des Lebens: Wieso ist eine Weinflasche genau 75 cl?
114
Die grossen Fragen des Lebens: Wieso ist eine Weinflasche genau 75 cl?
von Oliver Baroni
Bialetti – wenn eine Ikone Opfer ihres Erfolgs wird
192
Bialetti – wenn eine Ikone Opfer ihres Erfolgs wird
von Oliver Baroni
Lust auf einen Slow Comfortable Screw Against the Wall? WAAAS? Ich meine den DRINK, imfall
12
Lust auf einen Slow Comfortable Screw Against the Wall? WAAAS? Ich meine den DRINK, imfall
von Oliver Baroni
«Frauen mögen keinen Whisky.» Echt jetzt?
138
«Frauen mögen keinen Whisky.» Echt jetzt?
von Oliver Baroni
Comeback eines Klassikers – weshalb der Dry Martini weiterhin der beste Cocktail ist
16
Comeback eines Klassikers – weshalb der Dry Martini weiterhin der beste Cocktail ist
von Oliver Baroni
«1x einen Screaming Orgasm für mich bitte!» Eine Kulturgeschichte des Sex-Cocktails
11
«1x einen Screaming Orgasm für mich bitte!» Eine Kulturgeschichte des Sex-Cocktails
von Oliver Baroni
Autostrada-caffè für 1.30 Euro ist besser als jeglicher Gourmet-Kaffee
224
Autostrada-caffè für 1.30 Euro ist besser als jeglicher Gourmet-Kaffee
von Oliver Baroni
Ich habe einen Tag lang versucht, so viel wie Winston Churchill zu trinken. So war's
65
Ich habe einen Tag lang versucht, so viel wie Winston Churchill zu trinken. So war's
von Oliver Baroni, Emily Engkent
9 Cocktail-Klassiker – mit ausschliesslich Schweizer Zutaten
16
9 Cocktail-Klassiker – mit ausschliesslich Schweizer Zutaten
von Oliver Baroni
12 berühmte Cocktails der Filmgeschichte
13
12 berühmte Cocktails der Filmgeschichte
von Oliver Baroni

Und hier: Trinken ohne Stil

Video: watson/Emily Engkent, Oliver Baroni

Und NUN: Vintage-Damen mit Vinyl-Platten (weil das aus irgendeinem unerfindlichen Grund in unserer Suchfunktion auftaucht, wenn man den Begriff «Drinks» eingibt ... 🧐)

1 / 69
Und NUN: Vintage-Damen mit Vinyl-Platten!
ER: Hey leg' was Geiles auf!ICH: ...
quelle: hifahsoul.com / hifahsoul.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
Die beliebtesten Kommentare
avatar
TheLaenz
28.03.2018 16:13registriert März 2014
Ich nenn den Espresso Martini ja gerne Koks im Glas... Wirkt Wunder
10
Melden
Zum Kommentar
3
26 schlicht grossartige Plattencover aus dem ehemaligen Jugoslawien
Listicles mit, naja, sagen wir mal interessanten Plattencovern aus den dunkleren Ecken der Musikgeschichte gibt es einige in den Weiten des Internetzes. Doch diese Collection hier hat es in sich.
Zur Story