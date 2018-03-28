So geht Espresso Martini ... und 6 weitere Kaffee-Cocktails gegen die Frühjahrs-Müdigkeit Bild: shutterstock

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«Give me something that will wake me up and fuck me up», ...

... sagte das junge Model, das an die Bar trat.

Zeitpunkt ist Ende der 80er-Jahre in London; Ort des Geschehens ist der Sohoer Privatclub Fred's und der Adressat ist die Bartender-Legende Dick Bradsell.

Und der Drink, der dort an Ort und Stelle kreiert wurde, ging als Espresso Martini in die Annalen der Gastro-Geschichte ein. Und der geht so:

Espresso Martini

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5 cl Wodka (beim Original war's Wyborowa)

2 cl Kahlua

1 frisch gebrühter starker Ristretto

1 cl Sirop de Gomme (oder ähnlicher Zuckersirup)

3 Kaffeebohnen Wodka, Kahlua, Kaffee und Sirup in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein Cocktail-Glas abseihen. Drei Kaffeebohnen als Glücksbringer obenauf schwimmen lassen.

Ach ja, das Model? Nun, Bradsell verriet ihren Namen nie. Doch wenn man auf Naomi Campbell tippt, liegt man vermutlich richtig.

Aber darum geht's jetzt nicht. Es geht um weitere Cocktails – Klassiker und Neumodige gleichermassen –, die alle mit Koffein-Kick, einem die Frühjahresmüdigkeit besser überstehen lassen. Los geht's!

Irish Coffee

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4 cl Irish Whiskey

8 cl frisch gebrühter heisser Kaffee

3 cl Vollrahm (falls möglich, leicht geschlagen)

1 TL brauner Zucker In einem hitzebeständigen Glas den Zucker im heissen Kaffee auflösen. Whiskey vorsichtig untermischen und mit Rahm toppen. Heiss servieren.

Dark and Stormy Coffee Cocktail

3 cl dunkler Rum

3 cl Tequila

Ginger Beer

2 EL frisch gebrühter Espresso Rum und Tequila in ein mit Eisstücken gefülltes Highball-Glas geben und vorsichtig umrühren. Mit Ginger Beer auffüllen. Espresso vorsichtig über die Unterseite eines Kaffeelöffels über den Drink geben. Mit einem Mandarinenschnitz garnieren.

Hot White Russian

1 dl frisch gebrühter heisser Kaffee

5 cl Kahlua

3 cl Wodka

5 cl Rahm, erhitzt​ Zuerst den Kaffee, danach den Kahlua und schliesslich den Wodka vorsichtig in ein hitzebeständiges Glas geben. Vorsichtig den sanft erhitzten Rahm dazugeben.

Siciliano

6 cl süsser roter Vermouth

4 cl Averna

4 cl frisch gebrühter Espresso

2 cl Sirop de Gomme (oder ähnlicher Zuckersirup)

Alle Zutaten in ein mit Eiswürfeln gefülltes Mixglas geben und umrühren. In ein Cocktailglas abseihen und mit Orangenzeste garnieren.

Coffee Old Fashioned

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6 cl frisch gebrühter Espresso

3 cl Bourbon oder Rye Whiskey

1 cl Sirop de Gomme (oder ähnlicher Zuckersirup)

1 Schuss Peychaud's Bitters

1 ordentlich grosses Stück Zitronenzeste

Espresso, Bourbon, Sirup und Bitters in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktail-Shaker geben und umrühren. In einen mit Eis gefüllten Whisky-Tumbler abseihen. Zitronenschale über das Getränk drehen und damit den Rand des Glases abreiben.

Dublin Iced Coffee

6 cl starker Kaffee

6 cl Guinness (oder ähnlicher Stout)

4 cl Irish Whiskey

2 cl Sirop de Gomme (oder ähnlicher Zuckersirup)

2 cl Vollrahm

etwas gemahlener Zimt

Kaffee, Stout, Whiskey und Sirup in einen Highball-Glas geben und umrühren. Mit Eiswürfel auffüllen zum Füllen hinzufügen. Vorsichtig den Rahm dazugeben, ohne den Drink zu mischen. Mit etwas Zimt bestreuen.

Und hier: Trinken ohne Stil Video: watson/Emily Engkent, Oliver Baroni