So geht Espresso Martini ... und 6 weitere Kaffee-Cocktails gegen die Frühjahrs-Müdigkeit
«Give me something that will wake me up and fuck me up», ...
... sagte das junge Model, das an die Bar trat.
Zeitpunkt ist Ende der 80er-Jahre in London; Ort des Geschehens ist der Sohoer Privatclub Fred's und der Adressat ist die Bartender-Legende Dick Bradsell.
Und der Drink, der dort an Ort und Stelle kreiert wurde, ging als Espresso Martini in die Annalen der Gastro-Geschichte ein. Und der geht so:
Espresso Martini
5 cl Wodka (beim Original war's Wyborowa)
2 cl Kahlua
1 frisch gebrühter starker Ristretto
1 cl Sirop de Gomme (oder ähnlicher Zuckersirup)
3 Kaffeebohnen
2 cl Kahlua
1 frisch gebrühter starker Ristretto
1 cl Sirop de Gomme (oder ähnlicher Zuckersirup)
3 Kaffeebohnen
Wodka, Kahlua, Kaffee und Sirup in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein Cocktail-Glas abseihen. Drei Kaffeebohnen als Glücksbringer obenauf schwimmen lassen.
Ach ja, das Model? Nun, Bradsell verriet ihren Namen nie. Doch wenn man auf Naomi Campbell tippt, liegt man vermutlich richtig.
Aber darum geht's jetzt nicht. Es geht um weitere Cocktails – Klassiker und Neumodige gleichermassen –, die alle mit Koffein-Kick, einem die Frühjahresmüdigkeit besser überstehen lassen. Los geht's!
Irish Coffee
4 cl Irish Whiskey
8 cl frisch gebrühter heisser Kaffee
3 cl Vollrahm (falls möglich, leicht geschlagen)
1 TL brauner Zucker
8 cl frisch gebrühter heisser Kaffee
3 cl Vollrahm (falls möglich, leicht geschlagen)
1 TL brauner Zucker
In einem hitzebeständigen Glas den Zucker im heissen Kaffee auflösen. Whiskey vorsichtig untermischen und mit Rahm toppen. Heiss servieren.
Dark and Stormy Coffee Cocktail
3 cl dunkler Rum
3 cl Tequila
Ginger Beer
2 EL frisch gebrühter Espresso
3 cl Tequila
Ginger Beer
2 EL frisch gebrühter Espresso
Rum und Tequila in ein mit Eisstücken gefülltes Highball-Glas geben und vorsichtig umrühren. Mit Ginger Beer auffüllen. Espresso vorsichtig über die Unterseite eines Kaffeelöffels über den Drink geben. Mit einem Mandarinenschnitz garnieren.
Hot White Russian
1 dl frisch gebrühter heisser Kaffee
5 cl Kahlua
3 cl Wodka
5 cl Rahm, erhitzt
5 cl Kahlua
3 cl Wodka
5 cl Rahm, erhitzt
Zuerst den Kaffee, danach den Kahlua und schliesslich den Wodka vorsichtig in ein hitzebeständiges Glas geben. Vorsichtig den sanft erhitzten Rahm dazugeben.
Siciliano
6 cl süsser roter Vermouth
4 cl Averna
4 cl frisch gebrühter Espresso
2 cl Sirop de Gomme (oder ähnlicher Zuckersirup)
4 cl Averna
4 cl frisch gebrühter Espresso
2 cl Sirop de Gomme (oder ähnlicher Zuckersirup)
Alle Zutaten in ein mit Eiswürfeln gefülltes Mixglas geben und umrühren. In ein Cocktailglas abseihen und mit Orangenzeste garnieren.
Coffee Old Fashioned
6 cl frisch gebrühter Espresso
3 cl Bourbon oder Rye Whiskey
1 cl Sirop de Gomme (oder ähnlicher Zuckersirup)
1 Schuss Peychaud's Bitters
1 ordentlich grosses Stück Zitronenzeste
3 cl Bourbon oder Rye Whiskey
1 cl Sirop de Gomme (oder ähnlicher Zuckersirup)
1 Schuss Peychaud's Bitters
1 ordentlich grosses Stück Zitronenzeste
Espresso, Bourbon, Sirup und Bitters in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktail-Shaker geben und umrühren. In einen mit Eis gefüllten Whisky-Tumbler abseihen. Zitronenschale über das Getränk drehen und damit den Rand des Glases abreiben.
Dublin Iced Coffee
6 cl starker Kaffee
6 cl Guinness (oder ähnlicher Stout)
4 cl Irish Whiskey
2 cl Sirop de Gomme (oder ähnlicher Zuckersirup)
2 cl Vollrahm
etwas gemahlener Zimt
6 cl Guinness (oder ähnlicher Stout)
4 cl Irish Whiskey
2 cl Sirop de Gomme (oder ähnlicher Zuckersirup)
2 cl Vollrahm
etwas gemahlener Zimt
Kaffee, Stout, Whiskey und Sirup in einen Highball-Glas geben und umrühren. Mit Eiswürfel auffüllen zum Füllen hinzufügen. Vorsichtig den Rahm dazugeben, ohne den Drink zu mischen. Mit etwas Zimt bestreuen.
Trinken mit Stil
Soso, du willst für zu Hause eine kleine Bar? Okay, wir sagen dir, was du brauchst
von Oliver Baroni
Wie viel Porno steckt im Pornstar Martini?
von Oliver Baroni
Das ist die beste Cola der Schweiz – gemäss dem grossen watson-Cola-Test
von Oliver Baroni, Lucas Zollinger
Die grossen Fragen des Lebens: Wieso ist eine Weinflasche genau 75 cl?
von Oliver Baroni
Bialetti – wenn eine Ikone Opfer ihres Erfolgs wird
von Oliver Baroni
Lust auf einen Slow Comfortable Screw Against the Wall? WAAAS? Ich meine den DRINK, imfall
von Oliver Baroni
«Frauen mögen keinen Whisky.» Echt jetzt?
von Oliver Baroni
Comeback eines Klassikers – weshalb der Dry Martini weiterhin der beste Cocktail ist
von Oliver Baroni
«1x einen Screaming Orgasm für mich bitte!» Eine Kulturgeschichte des Sex-Cocktails
von Oliver Baroni
Autostrada-caffè für 1.30 Euro ist besser als jeglicher Gourmet-Kaffee
von Oliver Baroni
Ich habe einen Tag lang versucht, so viel wie Winston Churchill zu trinken. So war's
von Oliver Baroni, Emily Engkent
9 Cocktail-Klassiker – mit ausschliesslich Schweizer Zutaten
von Oliver Baroni
12 berühmte Cocktails der Filmgeschichte
von Oliver Baroni