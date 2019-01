In dieser Talkshow aus den 90ern sitzt ein AFD-Mitglied (Okay, es ist Didi Hallervorden)

Didi Hallervorden gründete die AFD schon vor Jahren. Damals allerdings – wie so ziemlich alles, was er tat – nur als Witz. Mit der «Aktionsgemeinschaft Freunde der Diktatur», kurz AFD, zeigt er, wie man rechte Parolen – mehr oder weniger – geschickt verpacken kann. So, dass man sie sogar im Fernsehen sagen kann. Das Video stammt aus den 90er Jahren.

Die satirische WDR-Talkshow trägt den Titel «Die Innenseite der Aussenseiter». Einer dieser Aussenseiter ist «Alois Moosbrecher», …