Sport

Analyse

So gut sind die neuen Ausländer in der National League



So gut sind die 17 neuen Ausländer der National-League-Klubs

Am Freitag geht endlich die neue National-League-Saison los. Mit dabei sind auch 17 neue ausländische Spieler, welche die Klubs verstärken sollen. Wir stellen dir sie genau vor.

Nicht nur Schweizer Eishockeyspieler haben im Sommer munter den Klub gewechselt. Die meisten Vereine waren auch auf dem ausländischen Transfermarkt aktiv und haben sich neue Import-Verstärkungen in die Mannschaft geholt. Wir verschaffen dir den Überblick, welche Spieler bei welchem Team im Einsatz stehen.

ZSC Lions

Der Schweizer Meister hat auf den Ausländerpositionen aufgerüstet, ist aber dennoch eines der wenigen Teams, das nur auf solche Spieler setzt, die in der Liga bereits bestens bekannt sind. Deshalb fällt die Analyse auch etwas kürzer aus.

Roman Cervenka (32), Stürmer

Bild: KEYSTONE

Der Tscheche stiess von Fribourg-Gottéron zu den Zürchern. Dank ihm haben sie zum ersten Mal seit Auston Matthews wieder einen ausländischen Topcenter in ihren Reihen. Cervenka bringt das, was Mattias Sjögren nicht konnte: Viele Skorerpunkte. Bei Fribourg erzielte er in zwei Jahren immer mehr als einen Punkt pro Spiel. Mit seiner Übersicht und seinen guten Pässen ist der 32-Jährige eine echte Verstärkung.

Maxim Noreau (31), Verteidiger

Bild: KEYSTONE

Auch die Verteidigung hat der amtierende Meister nochmals verstärkt. Maxim Noreau wechselte von Bern nach Oerlikon. Auch bei ihm ist klar, was man erwarten kann: Der Offensivverteidiger mit seinem guten Schuss ist ein äusserst gefährlicher Powerplay-Spieler.

Die Imports: Kevin Klein (bisher), Drew Shore (bisher), Fredrik Pettersson (bisher), Maxim Noreau (Bern), Roman Cervenka (Fribourg).

HC Lugano

Taylor Chorney (31), Verteidiger

Bild: TI-PRESS

Luganos einziger ausländischer Neuzugang betrifft die Verteidigung. Der US-Amerikaner Taylor Chorney ersetzt dort Bobby Sanguinetti, der im Tessin nicht restlos überzeugen konnte. Chorney, der 2005 in der 2. Runde gedraftet wurde, wird als guter Skater und Passer beschrieben. Er ist laut den Tessiner Analytikern von Leading-Sport allerdings kein klassischer Offensivverteidiger. Der 31-Jährige kann durchaus das Spiel seines Teams aufbauen. Seine Schwäche ist schnelles Umstellen in die Rückwärtsbewegung. Wenn ein Stürmer mit viel Tempo kommt, ist Chorney zu schlagen.

In der NHL absolvierte der Verteidiger 166 Partien (für Edmonton, Washington und Columbus), wurde dort allerdings nur in den hinteren Verteidigungspaaren eingesetzt und kam auf wenig Eiszeit. Wenn er regelmässig eingesetzt wird, ist er aber äusserst verlässlich und trifft intelligente Entscheidungen. Chorney «kennt» bereits einige seiner neuen Teamgefährten. 2005 bei den Juniorenweltmeisterschaften spielte er mit den USA gegen die Schweiz und traf dabei auf Dario Bürgler, Julian Walker und Alessandro Chiesa.

Die Imports: Linus Klasen (bisher), Jani Lajunen (bisher), Maxim Lapierre (bisher), Taylor Chorney (Columbus Blue Jackets/NHL).

SC Bern

Adam Almquist (27), Verteidiger

Bild: KEYSTONE

Der Schwede Adam Almquist soll in der SCB-Verteidigung den Abgang von Maxim Noreau vergessen machen. Der 27-Jährige zeichnet sich durch seine hervorragende Übersicht und gute Pässe aus. Letztere bezeichnet er auch selbst als seine grösste Stärke. So sammelt der Verteidiger auch fleissig Punkte. In der letzten Saison gelangen ihm für das schwedische Spitzenteam Frölunda sechs Tore und 23 Assists.

Wenn man bei Almquist eine Schwäche suchen müsste, wäre es wohl seine Beweglichkeit. Obwohl er nicht allzu gross und schwer ist (181 cm / 79 kg), ist seine Mobilität nicht überragend. Dafür mag er es, zwischendurch auch hart auf den gegnerischen Körper zu spielen.

Jan Mursak (30), Stürmer

Bild: KEYSTONE

Mit Jan Mursak hat der SC Bern einen slowenischen Nationalspieler verpflichtet. Er ist damit der erste Slowene seit über zehn Jahren, der in der National League zum Einsatz kommen wird. Der letzte war Ivo Jan, der 2007/08 zwei Spiele für Ambri absolvierte.

Mursak ist allerdings ein anderes Kaliber. Der 30-Jährige spielte den grössten Teil seiner Karriere in der KHL, wechselte nun von Frölunda zum SCB. In Schweden brillierte er mit zehn Toren und zehn Assists in 15 Spielen. An den Olympischen Spielen in Südkorea führte er Slowenien mit zwei Toren zum Sieg gegen die USA. Mursak ist ein sehr schneller und kreativer Center und wird die gegnerischen Abwehrreihen vor Probleme stellen.

Die Imports: Mark Arcobello (bisher), Andrew Ebbett (bisher), Adam Almquist (Frölunda/SHL), Jan Mursak (Frölunda/SHL).

EHC Biel

Anssi Salmela (34), Verteidiger

Bild: KEYSTONE

Der neue Finne des letztjährigen Playoff-Halbfinalisten Biel stammt aus der Ortschaft Nokia in der Nähe von Tampere. Obwohl er Verteidiger ist, gehört das Defensivspiel nicht zu seinen Stärken. Der 34-Jährige geht teilweise grosse Risiken ein und verursacht so Puckverluste.

Dafür ist Salmela ein wertvoller Spieler für die Offensive. Er verfügt über einen guten Schuss und ein solides Passspiel. Auch an der Scheibe ist er gut, wenn auch nicht überragend. Im Powerplay ist er eine Waffe. Das Unterzahlspiel gehört dagegen nicht zu seinen Stärken.

Die Imports: Robbie Earl (bisher), Marc-Antoine Pouliot (bisher), Toni Rajala (bisher), Anssi Salmela (Dinamo Riga/KHL).

HC Davos

Da sich mit Sami Sandell einer der neuen Imports beim HCD bereits verletzt hat und die Rückkehr von Perttu Lindgren immer noch unsicher ist, suchen die Bündner derzeit noch eine weitere ausländische Verstärkung. Bislang haben sie fünf ausländische Spieler unter Vertrag.

Shane Prince (25), Stürmer

bild: instagram.com/shaneprince18

Anton Rödins Glück ist auch das Glück von Shane Prince. Nachdem der Schwede Rödin den HCD im Sommer überraschend in Richtung NHL verlassen hatte, war Prince der Wunschkandidat von Arno Del Curto. Der US-Amerikaner ist ein Zweitrundendraft (2011), hatte sich in der NHL aber nie durchgesetzt, weil er in den hinteren Linien in eine Rolle gedrängt wurde, die ihm nicht entsprach. Nach einer Saison mit vielen Verletzungen erhielt er von den New York Islanders keinen Vertrag mehr und wagt deshalb den Sprung nach Europa.

Bei Davos dürfte dem 25-Jährigen eine tragende Rolle zukommen. Prince kann sowohl Center als auch Flügel spielen und sorgt mit seinem guten Handgelenkschuss für viel Torgefahr. Das hat er unlängst auch in der Vorbereitung bewiesen, als er gegen Dinamo Minsk vier Tore in einem Drittel erzielte. Prince ist mit 180 Zentimetern nicht sonderlich gross. Doch das hat auf dem grösseren Eisfeld in Europa einen noch kleineren Einfluss als in der NHL.

Sami Sandell (31), Stürmer

Der zweite neue HCD-Ausländer, der Finne Sami Sandell, ist ganz anders gebaut als Shane Prince. Sandell ist gross (188 cm) und auch ziemlich schwer (94 kg). Trotz dieser Masse ist er ein ein schneller Skater und verfügt über gute technische Fertigkeiten. Obwohl er nicht über den besten Schuss verfügt, gelangen ihm letzte Saison für das finnische Ilves 16 Tore in 53 Spielen. Dazu kamen noch 32 Assists.

Der 31-Jährige hat sich mit einem Probevertrag und guten Trainingseinsätzen bei den Bündnern empfohlen. Für Davos bleibt zu hoffen, dass Sandell seine Knieprobleme, die ihn zwischen 2015 und 2017 beinahe für zwei komplette Saisons ausser Gefecht gesetzt hatten, überwunden hat. Übrigens: Nach Biels Anssi Salmela ist Sami Sandell bereits der zweite neue Finne, dessen Heimatort Nokia ist.

Anders Lindbäck (30), Torhüter

Bild: AP/AP

Diese Transfermeldung erschütterte am Samstag die Schweizer Eishockey-Welt. Der HC Davos beendet sein Experiment mit den jungen Torhütern Gilles Senn und Joren van Pottelberghe und holt sich mit Anders Lindbäck einen erfahrenen AHL-Torhüter in die Mannschaft.

Lindbäck zeichnet sich durch seine Torhüter-Gardemasse aus. Der Schwede ist 198 Zentimeter gross und 98 Kilogramm schwer. Er lässt sich also nicht einfach wegschieben. Trotz seiner Grösse ist der 30-Jährige ziemlich mobil. Er hat allerdings die Tendenz, sich im Tor klein zu machen. Zudem schreiben Kritiker, dass er nicht sehr konstant sei. Lindbäck hat Abende, an denen er alles hält, und Abende, an denen er grosse Mühe bekundet.

Die Imports: Magnus Nygren (bisher), Perttu Lindgren (bisher), Shane Prince (New York Islanders/NHL), Sami Sandell (Ilves/Liiga), Anders Lindbäck (Milwaukee Admirals/AHL).

Genève-Servette HC

Die eigentlich wichtigste Veränderung bei Servette ist, dass Chris McSorley wieder an der Bande steht. Und damit kann Sportchef McSorley auch wieder die Spieler holen, die Trainer McSorley will. So hat sich Genf auf diese Saison hin mit zwei gestandenen NHL-Namen verstärkt.

Tommy Wingels (30), Stürmer

Bild: KEYSTONE

Einer der beiden ist Tommy Wingels. Sechs Jahre lang hatte er für die San Jose Sharks gespielt, danach waren kurze Stationen in Ottawa, Chicago und Boston gefolgt, bevor er diesen Sommer in Genf unterschrieb. Der US-Amerikaner ist gelernter Center, kann aber auch als Flügel eingesetzt werden. Bei ihm verhält es sich ähnlich wie bei Shane Prince: Er wurde in der NHL in die Rolle eines Viertlinienspielers mit wenig Eiszeit gedrängt.

Mit seinen Körpermassen (183 cm / 91 kg) konnte er diese Rolle aber einigermassen ausfüllen, allerdings litt seine Produktion beträchtlich. In seinen besten NHL-Saisons skorte Wingels 38 und 36 Punkte. Damals bekam er aber auch deutlich mehr Eiszeit. Wingels kann also auch eine offensivere Rolle übernehmen, und genau das wird er bei Servette auch machen.

Lance Bouma (28), Stürmer

Bild: KEYSTONE

Der zweite NHL-Spieler, der ab sofort für Servette spielt, ist der Kanadier Lance Bouma. Der 28-Jährige ist auf dem linken Flügel und als Center einsetzbar und gilt eher als defensiv verlässlicher Stürmer denn als grosse Skoringmaschine. Er ist zudem ein Spieler, der seinen Körper (188 cm/ 94 kg) gerne und effektiv einsetzt, Checks austeilt und Schüsse blockt – wertvoll also auch im Boxplay.

Das hatte zur Folge, dass er oft in der vierten Linie als «Checker» eingesetzt wurde. In seiner Zeit bei Calgary startete der Stürmer beispielsweise nur etwa 40 Prozent aller Einsätze in der offensiven Zone und er erhielt nur wenig Eiszeit. Bouma hatte nur eine produktive Saison, als er 2014/15 in 78 Spielen 16 Tore und 18 Assists erzielte. Chris McSorley wird einen Spieler wie ihn aber kaum für eine rein defensive Rolle geholt haben. Hier muss der Kanadier beweisen, dass er auch offensiv immer noch zu gebrauchen ist.

Die Imports: Johan Fransson (bisher), Henrik Tömmernes (bisher), Lance Bouma (Rockford Icehogs/AHL), Tommy Wingels (Boston Bruins).

Fribourg-Gottéron

Andrew Miller (29), Stürmer

Die einzige neue Import-Verstärkung von Fribourg kommt aus der AHL. Dort war Andrew Miller aber eine grosse Nummer. Vergangene Saison war er mit 52 Punkten aus 55 Spielen einer der besten Skorer der Liga gewesen, ehe ihn eine Verletzung ausser Gefecht setzte.

Der 29-jährige Miller ist ein Allrounder. Er kann Tore genauso gut selber erzielen wie vorbereiten. Mit 178 Zentimetern und 82 Kilogramm ist er eher klein und schmal gewachsen. Dafür ist er flink, beweglich und für die gegnerischen Verteidiger nur schwer zu fassen. Bei den Charlotte Checkers wird man den Stürmer vermissen. Headcoach Mike Vellucci sagt: «Er arbeitet und trainiert hart. Er war definitiv einer unserer Leader.»

Die Imports: Jonas Holos (bisher), Michal Birner (bisher), Jim Slater (bisher), Andrew Miller (Charlotte Checkers/AHL).

EV Zug

Der EVZ setzt auf den Ausländerpositionen auf die genau gleichen Spieler wie in der vergangenen Saison und hat deshalb keine neuen Importe im Kader, denn Pontus Widerström (24) ist für die EVZ Academy vorgesehen. Zu NL-Einsätzen wird er nur kommen, falls sich ein Stamm-Ausländer verletzen sollte.

Die Imports: Carl Klingberg (bisher), David McIntyre (bisher), Garrett Roe (bisher), Viktor Stalberg (bisher).

SCL Tigers

Chris DiDomenico (29), Stürmer

Bild: PPR

Er ist ein alter Bekannter. Mit Chris DiDomenico kehrt der Aufstiegsheld von 2015 zu den Tigers zurück. Die SCL Tigers wissen genau, was sie mit dem kanadischen Stürmer erwartet: viele Tore und Assists (bei seiner letzten Station in der AHL skorte er in 35 Spielen 41 Punkte), vermutlich aber auch noch die eine oder andere umstrittene Szene wie Schwalben oder andere Unsportlichkeiten.

Harri Pesonen (30), Stürmer

Bild: KEYSTONE

Der zweite neue Ausländer in den Reihen der Tigers ist in der Liga ebenfalls bereits bekannt. Von Lausanne wechselt der Finne Harri Pesonen ins Emmental. Der 30-jährige Stürmer spielte vor allem in seiner zweiten Saison bei Lausanne (2015/16) überragend und skorte damals 46 Punkte in 53 Spielen. Seither hat sich seine Ausbeute aber stetig reduziert (16/17: 37 Punkte, 17/18: 29 Punkte). Die wichtigste Frage wird sein, ob Pesonen diesen Trend noch einmal umkehren kann.

Die Imports: Eero Elo (bisher), Mikael Johansson (bisher), Aaron Gagnon (bisher), Chris DiDomenico (Rockford Ice Hogs/AHL), Harri Pesonen (Lausanne).

Lausanne HC

Torrey Mitchell (33), Stürmer

Bild: AP/The Canadian Press

Mit Torrey Mitchell hat Lausanne einen neuen Stürmer direkt aus der NHL geholt. Der 33-Jährige wird bald in die Hall of Fame der University of Vermont aufgenommen und wagt nun zum ersten Mal den Sprung nach Europa. Wie viele Neuzugänge in der National League aus der besten Liga der Welt war der Kanadier in Übersee kein grossartiger Skorer.

In seiner Zeit in der NHL wurde er ausschliesslich als Checker in der vierten Linie eingesetzt. Mitchell zeichnet sich laut Leading-Sport dadurch aus, dass er sehr schnell ist und nie eine Scheibe aufgibt. Zudem ist er ein sehr guter Boxplay-Spieler und gewinnt viele Bullys.

Petteri Lindbohm (24), Verteidiger

Bild: AP/FR171020 AP

Eigentlich hätte die Karriere von Petteri Lindbohm anders verlaufen sollen. Mit 21 Jahren hatte der Verteidiger eigentlich bereits einen Fuss in der NHL, kam bei den St.Louis Blues zu Beginn der Saison 14/15 regelmässig zum Einsatz. Davor war er Captain Finnlands an der U20-Weltmeisterschaft. Doch dann verstärkten die Blues ihre Defensive und irgendwann war für den Finnen einfach kein Platz mehr.

Lindbohm ist zwar ein solider, kompletter Verteidiger – kein Offensivwunder, dafür einer der auch Checks austeilen und Schüsse blockieren kann. Doch für die NHL reichte das nicht. Dabei kam erschwerend hinzu, dass der heute 24-Jährige sich letzte Saison eine Schulterverletzung zuzog und selbst in der AHL nur wenige Partien spielte. Deshalb wechselte er im Sommer ins Waadtland zu Lausanne. Dort versucht er, seine Karriere neu zu lancieren. Ein Borderline-NHL-Verteidiger ist für den Playout-Klub der letzten Spielzeit sicher eine Verstärkung.

Die Imports: Jonas Junland (bisher), Dustin Jeffrey (bisher), Petteri Lindbohm (Chicago Wolves/AHL), Torrey Mitchell (LA Kings).

HC Ambri-Piotta

Bryan Lerg (32), Stürmer

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Es ist nicht das erste Mal, dass der US-Amerikaner in der Schweiz spielt. 2010 stand Lerg zum Saisonbeginn im Kader von Servette, spielte aber nur eine einzige Partie. Diese verloren die Genfer mit 0:1 gegen den EHC Kloten. Nach diesem kurzen Gastspiel kehrte der heute 32-Jährige nach Nordamerika in die AHL zurück, wo er den grössten Teil seiner Kariere verbrachte. In der NHL erhielt der Stürmer nie eine richtige Chance. Zuletzt spielte er dann bei Rögle in der schwedischen Liga.

Mit Lerg hat sich Ambri einen Skorer ins Team geholt. Zu seinen Stärken gehören der starke Handgelenkschuss und seine Fähigkeit, auch für Mitspieler Torchancen zu kreieren. Er bringt viel Tempo und Energie mit und ist deshalb auch gut im Forechecking. Allerdings ist der Amerikaner nicht immer sehr konstant. Manchmal hat er Phasen, in denen er kaum mehr trifft.

Die Imports: Nick Plastino (bisher), Mat D'Agostini (bisher), Dominik Kubalik (bisher), Bryan Lerg (Rögle/SHL).

SC Rapperswil-Jona Lakers

Die Lakers haben bereits vier Ausländer unter Vertrag. Da Jared Aulin aber nach einer Bänderverletzung immer noch nicht fit ist, sind die St.Galler noch auf der Suche nach einem weiteren Import-Spieler.

Casey Wellman (30), Stürmer

Bild: X02835

Rappi hat den US-Amerikaner aus der KHL an den oberen Zürichsee geholt. Wellman ist ein vielseitiger Stürmer und kann sowohl auf dem Flügel wie auch als Center spielen. Allerdings fühlt er sich auf dem Flügel etwas wohler. Bevor er nach Europa wechselte, hatte der 30-Jährige den grössten Teil seiner Karriere in der AHL verbracht (300 Spiele, 96 Tore, 130 Assists). Er kommt aber auch auf insgesamt 56 NHL-Einsätze (sechs Tore).

Eine Saison hat Wellman in der schwedischen Liga gespielt und dort hat man ihn in bester Erinnerung. Journalisten beschreiben ihn als «grossartigen Skorer», der sogar zu gut für die SHL gewesen sei. Der Stürmer lasse nur wenige Chancen aus und verfüge über starke technische Fähigkeiten.

Matt Gilroy (34), Verteidiger

Bild: EPA/EPA

Auch der zweite Neuzugang der Lakers kommt aus der KHL. Der amerikanische Verteidiger Matt Gilroy stösst von Jokerit Helsinki zu den «Seebuben». Der 34-Jährige hat die USA auch an den Olympischen Spielen von Südkorea vertreten und war dort gar einer der Assistenz-Captains. Er ist es sich also gewohnt, eine Leaderrolle zu übernehmen.

Gilroy ist ein Offensivverteidiger. Letzte Saison skorte er 27 Punkte (sieben Tore) in 55 Spielen. Dazu war er der produktivste Verteidiger der letztjährigen KHL-Playoffs. Der Amerikaner ist zudem ein Arbeitstier, das viel Eiszeit abspulen kann. Seine grösste Stärke ist seine Übersicht. Er schafft es sehr gut, seine Mitspieler einzusetzen, und trifft kluge Entscheidungen. Seine grösste Schwäche ist seine Geschwindigkeit. Mit seinen 34 Jahren hat er bereits viel von seinem Speed eingebüsst.

Die Imports: Jared Aulin (bisher), Dion Knelsen (bisher), Matt Gilroy (Jokerit/KHL), Casey Wellman (HK Sotschi/KHL).

So schön kann man im Garten Hockey spielen

Eishockey mit Glasboden-Effekt Video: watson/nico franzoni

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare