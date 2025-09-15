recht sonnig20°
Sport
Fliegender Wechsel

National-League-Transfers: Dominik Egli kehrt 2026 zum HC Davos zurück

Der HCD holt Egli zurück aus Schweden – im nächsten Winter

Die neue National-League-Saison hat erst gerade begonnen. Hier findest du schon die Transfers für 2026/27.
15.09.2025, 11:0815.09.2025, 11:08
Sportredaktion
Sportredaktion
Mehr «Sport»

Egli zurück nach Davos

Der HC Davos hat Dominik Egli verpflichtet. Der Verteidiger kehrt in der kommenden Saison ins Bündnerland zurück. Dort unterschrieb der 27-jährige Egli einen Vertrag über sechs Saisons bis im Sommer 2032.

Der Ostschweizer spielte schon zwischen 2021 und 2024 für Davos. Dann wechselte der Nationalspieler nach Schweden zu Frölunda, wo er in der vergangenen Saison 23 Skorerpunkte sammelte. Eglis Wiederverpflichtung sei für den Klub von einer grossen Priorität gewesen, lässt sich HCD-Sportchef Jan Alston zitieren: «Dominik hat in Schweden den nächsten Schritt gemacht, und wirsind überzeugt, dass er unser Team ab nächster Saison bereichern wird.» (ram)

ODENSE, DENMARK - MAY 16: Dominik Egli of Switzerland in action during the 2025 Ice hockey, Eishockey World Championship, WM, Weltmeisterschaft match between Switzerland and Norway at Jyske Bank Arena ...
Bild: IMAGO/justpictures.ch
Inhaltsverzeichnis
ZSC LionsLausanne hCSC BernEV ZugHC DavosFribourg-GottéronEHC KlotenSCL TigersRapperswil-Jona LakersAmbri-PiottaEHC BielGenf-Servette HCHC LuganoHC Ajoie

ZSC Lions

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Aller guten ZSC-Dinge sind drei – mindestens

Lausanne hC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Lausanne und das Unmögliche möglich machen – Teil III

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
kommt von den SCL Tigers

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Der Eismeister-Check
Der SC Bern – ein Titan auf dünnem Eis

EV Zug

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Der EV Zug und die Rückkehr zum Spektakel

HC Davos

Zugänge ✅

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
kommt vom Lausanne HC
🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)
kommt von Frölunda (Schweden)

Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
wechselt zum Lausanne HC

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Meisterliche Morgenröte zieht in Davos herauf

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Fribourg und ein schwedisches Drehbuch für die Traumfabrik

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
kommt von Fribourg-Gottéron

Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
wechselt zu Fribourg-Gottéron

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Klotens zerbrechliche Renaissance

SCL Tigers

Zugänge ✅

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Ein neues Fundament und eine Milchbüchlein-Rechnung bei den SCL Tigers

Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Taktik gegen schwindendes Talent bei den Lakers

Ambri-Piotta

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

EHC Biel

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Stresstest für Biels Jugendstil

Genf-Servette HC

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team

Der Eismeister-Check
Servette – der lange Kater nach dem Goldrausch

HC Lugano

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team

Der Eismeister-Check
Der HC Lugano, verloren zwischen Romantik und Realität

HC Ajoie

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team

Der Eismeister-Check
Ajoie und der Charme der unvermeidlichen Niederlagen
Themen
