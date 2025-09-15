Der HC Davos hat Dominik Egli verpflichtet. Der Verteidiger kehrt in der kommenden Saison ins Bündnerland zurück. Dort unterschrieb der 27-jährige Egli einen Vertrag über sechs Saisons bis im Sommer 2032.
Der Ostschweizer spielte schon zwischen 2021 und 2024 für Davos. Dann wechselte der Nationalspieler nach Schweden zu Frölunda, wo er in der vergangenen Saison 23 Skorerpunkte sammelte. Eglis Wiederverpflichtung sei für den Klub von einer grossen Priorität gewesen, lässt sich HCD-Sportchef Jan Alston zitieren: «Dominik hat in Schweden den nächsten Schritt gemacht, und wirsind überzeugt, dass er unser Team ab nächster Saison bereichern wird.» (ram)
🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
wechselt zum HC Davos
🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
kommt von den SCL Tigers
🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
kommt vom Lausanne HC
🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)
kommt von Frölunda (Schweden)
🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
wechselt zum Lausanne HC
🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
kommt vom EHC Kloten
🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
wechselt zum EHC Kloten
🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
kommt von Fribourg-Gottéron
🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
wechselt zu Fribourg-Gottéron
🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
wechselt zum SC Bern
