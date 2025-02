Fliegender Wechsel

Schwedischer Verteidiger zum SCB + Dionicio verstärkt Biel, Delémont dafür zu Gottéron

Die Saison ist noch nicht besonders alt und trotzdem basteln die Klubs schon an ihren Teams fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2025/26.

Schwedischer Verteidiger zum SC Bern

Der SC Bern verpflichtet den schwedischen Verteidiger Hardy Häman Aktell. Der Vertrag mit dem 26-Jährigen läuft bis Ende der Saison 2026/27.

Der 1,92 Meter grosse Aktell wechselt per sofort vom AHL-Team Hershey Bears aus Pennsylvania zu den Bernern. Bei den Washington Capitals hatte er nur sechs NHL-Spiele bestritten. (riz/sda)

Dionicio verstärkt den EHC Biel

Der 20-jährige Verteidiger Rodwin Dionicio wechselt per sofort bis Ende Saison zurück zum EHC Biel.

Der schweizerisch-amerikanische Doppelbürger unterzeichnete vor rund einem Jahr einen Dreijahres-Vertrag bei den Seeländern, wurde dann aber im vergangenen Juni von den Anaheim Ducks gedraftet und wechselte im Sommer nach Nordamerika. Er kam bislang zu 24 Einsätzen in der AHL bei den San Diego Gulls.

Nun wurde entschieden, dass Dionicio, der 2021 aus der U20 des SC Bern nach Nordamerika zog, die restliche Saison in der Schweizer National League absolviert. Gemäss dem Communiqué des EHC Biel wird Dionicio nächste Woche in Biel erwartet.

Mit Noah Delémont gibt der EHC Biel gleichzeitig einen Verteidiger an Fribourg-Gottéron ab. Der ehemalige Junioren-Internationale wechselt bis zum Saisonende nach Freiburg. (dab/sda)

Zug verlängert mit Wingerli bis 2027

Der EV Zug hat den Vertrag mit dem Schweden Andreas Wingerli bis 2027 verlängert. Der 27-jährige Stürmer stiess 2023 von Skelleftea zu den Zentralschweizern. (abu/sda)

HCD-Urgestein Marc Wieser gibt Rücktritt bekannt

Marc Wieser beendet nach dieser Saison seine Karriere. Das gab der 37-jährige Stürmer des HC Davos am Mittwoch auf den Social-Media-Kanälen seines Klubs bekannt.

Das HCD-Urgestein debütierte in der Saison 2005/06 in der damaligen Nationalliga A. Mit Ausnahme eines dreijährigen Abstechers nach Biel verbrachte der gebürtige Prättigauer seine gesamte Karriere beim Rekordmeister.

Mittlerweile steht Marc Wieser, der mit dem HCD viermal Meister wurde und 2023 den Spengler Cup gewann, bei 991 Spielen in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga. Er dürfte also bald die 1000er-Marke knacken. (riz/sda)

Zwei Stürmer für Genève-Servette

Genève-Servette verpflichtet für die kommenden zwei Spielzeiten Stürmer Jason Akeson. Der 34-jährige Kanadier spielt momentan für den HC Pustertal im Südtirol und bringt Erfahrungen aus der deutschen Eishockeyliga und der NHL mit.

Neben Akeson wird auch Simas Ignatavicius ins Kader der ersten Mannschaft aufgenommen. Der 17-jährige Stürmer aus Litauen stösst aus dem Nachwuchs der Genfer zum Profiteam.

Das Kontingent an Ausländern wird bei Genève-Servette durch die Neuverpflichtungen nicht belastet werden. Akeson ist mit einer Schweizerin verheiratet und dürfte ab September den Schweizer Pass besitzen. Ignatavicius spielt mit einer Schweizer Lizenz. (riz/sda)

Aberg wechselt von Rappi zu Kloten

Der EHC Kloten hat erneut einen Ausländer verpflichtet. Von der Rapperswil-Jona Lakers wechselt der schwedische Stürmer Pontus Aberg nach Kloten.

Aberg bestritt in dieser Saison 33 Spiele für die Lakers und liess sich 18 Skorerpunkte (3 Tore, 15 Assists) gutschreiben. Damit erfüllte der Schwede die Erwartungen allerdings nicht und war in diesem Kalenderjahr jeweils überzählig. Bereits vor zwei Jahren stand Aberg bei Rapperswil-Jona unter Vertrag, bevor er im Sommer 2023 in die KHL zu den Barys Astana wechselte.



Bei Kloten hat Aberg einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben und wird wahrscheinlich am Freitag gegen Ajoie sein erstes Spiel für die Zürcher Unterländer bestreiten (riz)

Kloten holt kanadischen Stürmer

Der EHC Kloten hat bis zum Ende der Saison den kanadischen Stürmer Jayce Hawryluk unter Vertrag genommen. Der 29-Jährige wechselt vom slowakischen Team Nove Zamky zu den Zürcher Unterländern.

Hawryluk spielte während drei Saisons in der NHL. Klotens Sportchef Ricardo Schödler bezeichnet den Kanadier als «äusserst torgefährlichen variabel einsetzbaren Stürmer, der mit einem tollen Skill-Set auffällt».

Wie der EHC Kloten mitteilt, steht Hawryluks Verpflichtung nicht im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen um Topskorer Miro Aaltonen, dessen Vertrag wegen eines Dopingvergehens aufgelöst wurde. Der Kontrakt mit Hawryluk sei bereits zuvor unterschrieben worden. (riz/sda)

Diaz zurück zum EV Zug

Raphael Diaz kehrt auf die nächste Saison hin zu seinem Stammverein EV Zug zurück. Der seit Donnerstag 39 Jahre alte frühere NHL-Spieler (214 Spiele in fünf Saisons), der zurzeit bei Fribourg-Gottéron tätig ist, hat einen Einjahresvertrag unterzeichnet.

«Ich freue mich enorm, wieder für meinen Kindheitsverein zu spielen, wo alles angefangen hat», sagte Diaz zur Rückkehr. Zugs Sportchef Reto Kläy schwärmte über den 136-maligen Nationalspieler: «Er ist immer noch ein unglaublich guter Spieler.» Diaz sei eine Leaderfigur, die die Mannschaft besser mache. (ram/sda)



Bild: keystone

Verteidiger Honka von Davos zu Rapperswil-Jona

Die Rapperswil-Jona Lakers vermelden einen Erfolg an der Transferfront: Vom HC Davos wechselt der Topverteidiger Julius Honka an den Obersee. Der Finne unterschrieb einen Vertrag für die nächsten zwei Saisons.

Honka kam im letzten Jahr in die Schweiz und landete im Sommer via Bern und Genève-Servette im Bündnerland. In dieser Saison ist der 29-Jährige mit neun Toren und elf Assists einer der offensiv produktivsten Abwehrspieler. Im Februar hatte er mit Servette die Champions Hockey League gewonnen. (riz/sda)

Sprunger verlängert bei Fribourg

Der 38-jährige Stürmer verlängerte den Vertrag mit Fribourg bis 2026. Er ist seit der Spielzeit 2003/2004 fester Bestandteil der ersten Mannschaft von Gottéron und gehört als einer von 16 Feldspielern dem 1000er-Klub in der höchsten Schweizer Liga an. Seit 2014 führt er das Team als Captain an.

«Julien ist sowohl durch seine Erfahrungen aus der Vergangenheit als auch durch sein Verhalten in der Gegenwart ein echtes Vorbild in unserer Garderobe», lässt sich Fribourgs Sportchef Gerd Zenhäusern in einer Medienmitteilung zitieren. Sprunger sagt, dass er sich fit fühle und dem Team noch einiges an Fähigkeiten vermitteln könne. (riz/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Thierry Bader (Stürmer, 27)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭Yannick Zehnder (Stürmer, 26)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Marlon Graf (Stürmer, 22)

wechselt zu den SC Rapperswil-Jona Lakers

Gerüchte 💬

…

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

kommt vom EV Zug

Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Mats Alge (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers

🇫🇮 Miro Aaltonen (Stürmer, 31)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Philip Wüthrich (Torhüter, 26)

wechselt zum HC Ambri-Piotta

🇨🇭 Yanick Sablatnig (Stürmer, 25)

wechselt zum EHC Biel

🇺🇸 Austin Czarnik (Stürmer, 31)

wechselt zum HC Lausanne

🇸🇪 Patrik Nemeth (Verteidiger, 32)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 27)

wechselt zu den ZSC Lions



Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭Noah Delémont (Verteidiger, 22)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 39)

kommt vom HC Fribourg-Gottéron

Abgänge ❌

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Attilio Biasca (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron

🇨🇭Ludvig Johnson (Verteidiger, 18)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron

🇳🇴 Dan Tangnes (Trainer, 45)

offen



Gerüchte 💬

…

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭Attilio Biasca (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Ludvig Johnson (Verteidiger, 18)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Patrik Nemeth (Verteidiger, 32)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 39)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 32)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 29)

wechselt zu den SC Rapperswil-Jona Lakers



Gerüchte 💬

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

kommt vom Lausanne HC



Abgänge ❌

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 29)

geht nach Rapperswil

Gerüchte 💬

…

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Tim Bozon (Flügel, 30)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇦 Jason Akeson (Flügel, 34)

kommt vom HC Pustertal

Abgänge ❌

🇨🇭Christophe Cavalleri (Stürmer, 22)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬



...

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇺🇸 Austin Czarnik (Stürmer, 31)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Yannick Zehnder (Stürmer, 26)

kommt vom ZSC

Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Tim Bozon (Flügel, 30)

wechselt zu Genf-Servette





Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Philip Wüthrich (Torhüter, 26)

kommt vom SC Bern​

Abgänge ❌

🇮🇹 Davide Fadani (Torhüter, 23)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

kommt vom ZSC

🇨🇭 Matteo Wagner (Stürmer, 19)

kommt von AIK (Schweden)

🇨🇭 Robin Meyer (Goalie, 24)

kommt vom EHC Visp



Abgänge ❌

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

wechselt zu Genf-Servette

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

wechselt zum HC Lugano​

Gerüchte 💬

...





SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 29)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Marlon Graf (Stürmer, 22)

kommt von den ZSC Lions

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 29)

kommt von Davos​

Abgänge ❌

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Mats Alge (Stürmer, 21)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

…

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Christophe Cavalleri (Stürmer, 22)

kommt von Genf-Servette

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Noah Delémont (Verteidiger, 22)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

kommt vom HC Lugano

🇮🇹 Davide Fadani (Goalie, 23)

kommt von den Bellinzona Snakes

🇨🇭 Ewan Huet (Goalie, 19)

kommt von den Regina Pats (Kanada)

🇨🇭 Simon Meier (Stürmer, 19)

kommt von den Penticton Vees (Kanada)



Abgänge ❌

🇫🇮 Miro Aaltonen (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Sandro Zurkirchen (Goalie, 34)

offen

Gerüchte 💬

...