Basel gewinnt das Heimspiel gegen Apollon Limassol 3:2



Europa League, Playoffs, Hinspiele, ausgewählte Partien Basel – Apollon Limassol 3:2 (1:0)

Zenit St.Petersburg – Molde 3:1 (0:1)

Suduva Marijampole – Celtic 1:1 (1:1)

Sigma Olmütz – Sevilla 0:1 (0:0)

F91 Düdelingen – Cluj 2:0 (2:0)

Olympiakos – Burnley 3:1 (1:1)

Atalanta – FC Kopenhagen 0:0

Partizan Belgrad – Besiktas 1:1 (1:1)

Sorja Lugansk – RB Leipzig 0:0

Rapid Wien – Steaua 3:1 (2:0)

Genk – Bröndby 5:2 (2:0)

Glasgow Rangers – Ufa 1:0 (1:0)



Basel pennt im Heimspiel zwei Mal und schlägt Apollon Limassol zu knapp

Die Teilnahme des FC Basel an der Gruppenphase der Europa League ist noch in Frage gestellt. Die Basler gewinnen das Playoff-Hinspiel gegen Apollon Limassol 3:2 und gehen mit einem mageren Polster ins Rückspiel.

Der FC Basel hat nach einem Rückstand das Hinspiel der Playoffs in der Europa League zu Hause gegen Apollon Limassol 3:2 gewonnen. Das Siegestor schoss Verteidiger Eray Cömert sechs Minuten vor dem Ende. Der Niederländer Ricky von Wolfswinkel hatte den FCB früh in Führung gebracht und in der 69. Minute mit dem 2:2-Ausgleich die Basler Schlussoffensive eingeleitet. Am Ende holte Basel im sechsten Pflichtspiel unter Marcel Koller den sechsten Sieg.

Die Tore

«Wir sprachen in der Pause davon, dass wir keine Konter kriegen wollten. Und dann kassierten wir gleich zwei. Das war nicht optimal.» Teleclub

Ein schwacher Start in die zweite Halbzeit brachte den FC Basel gegen den Aussenseiter aus Zypern im Hinblick auf das Rückspiel auswärts am kommenden Donnerstag um eine noch bessere Ausgangslage. Innerhalb von drei Minuten schafften die an sich deutlich unterlegenen Zyprer die zwischenzeitliche Wende zur überraschenden 2:1-Führung.

Im Rückspiel in Nikosia reicht dem FC Basel ein Unentschieden, um sich für die Gruppenphase der Europa League zu qualifizieren. (ram/sda)

Das Telegramm

Basel - Apollon Limassol 3:2 (1:0)

10'743 Zuschauer. - SR Jug (SLO).

Tore: 6. Van Wolfswinkel (Zuffi) 1:0. 49. Maglica (Freistoss) 1:1. 53. Papoulis 1:2. 69. Van Wolfswinkel (Corner Zuffi) 2:2. 84. Cömert (Bua) 3:2.

Basel: Hansen; Widmer, Cömert, Balanta (66. Xhaka), Petretta; Serey Die, Frei; Zuffi; Van Wolfswinkel, Ajeti (87. Campo), Kalulu (59. Bua).

Apollon Limassol: Valé; João Pedro, Yuste, Roberge, Vasilou; Sachetti, Kyriakou; Bru (39. Carayol); Adrian, Maglica (72. Zelaya), Papoulis (80. Markovic).

Bemerkungen: Basel ohne Suchy und Stocker (beide verletzt) sowie Oberlin und Zambrano (beide nicht im Aufgebot). Torhüter Omlin verletzte sich beim Einspielen. Apollon Limassol komplett. 39. Bru verletzt ausgeschieden. Verwarnungen: 45. Van Wolfswinkel (Foul). 54. Papoulis (Unsportlichkeit). 73. Kyriakou (Foul). 92. Zelaya (Foul). 92. Xhaka (Unsportlichkeit). (sda)

Das war der Liveticker:

Ticker: 23.8.2018 Basel – Apollon Limassol

