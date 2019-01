Sport

Fussball

Premier League: Tore und Highlights im Video



Premier League, 23. Runde Wolves – Leicester 4:3 (2:0)

Bournemouth – West Ham 2:0 (0:0)

Liverpool – Crystal Palace 4:3 (0:1)

Manchester United – Brighton 2:1 (2:0)

Newcastle – Cardiff 3:0 (1:0)

Southampton – Everton 2:1 (0:0)

Watford – Burnley 0:0

18:30 Uhr

Arsenal – Chelsea



Bild: AP/AP

Fabian Schär trifft für Newcastle doppelt (einmal nach Solo über den halben Platz)

Grosser Auftritt von Fabian Schär! Der Schweizer Internationale trifft in der 23. Runde der Premier League beim 3:0 von Newcastle gegen Cardiff City gleich doppelt. Leader Liverpool siegt ebenfalls.

Newcastle – Cardiff 3:0

Wow! Was für eine Show von Nati-Spieler Fabian Schär. Beim 3:0 gegen Cardiff City avancierte der Innenverteidiger mit einer Doublette zum Matchwinner für Newcastle.

Besonders sehenswert war der Führungstreffer in der 24. Minute, als Schär ein spektakuläres Solo hinlegte und den Ball souverän in die lange Ecke schlenzte. 40 Minuten nach seiner Torpremiere in der Premier League doppelte der Ostschweizer gleich nach. Nach einem Corner lenkte er den Ball mit dem Oberschenkel zum 2:0 über die Linie.

Newcastle - Cardiff City 3:0 (1:0)

49'864 Zuschauer. -

Tore: 24. Schär 1:0. 63. Schär 2:0. 93. Perez 3:0. - Bemerkung: Newcastle mit Schär.

Liverpool – Crystal Palace 4:3

Der FC Liverpool schlägt Crystal Palace trotz 0:1-Rückstand. Die Reds, bei denen Xherdan Shaqiri in der 72. Minute eingewechselt wurde, konnten das Spiel dank Mohamed Salah und Roberto Firmino drehen. Auf den 2:2-Ausgleich fanden sie durch Salah und Sadio Mané die passende Antwort. Das 4:3 durch Max Meyer fiel erst in der 95. Minute.

Liverpool - Crystal Palace 4:3 (0:1)

53'171 Zuschauer.

Tore: 34. Townsend 0:1. 47. Salah 1:1. 53. Firmino 2:1. 65. Tomkins 2:2. 75. Salah 3:2. 93. Mané 4:2. 95. Meyer 4:3. -

Bemerkungen: Liverpool ab 72. mit Shaqiri, 89. Gelb-Rote Karte Milner (Liverpool/Foul).

Manchester United – Brighton 2:1

Manchester United gewinnt unter Ole Gunnar Solskjaer weiter. Gegen Brighton gibt es dank Toren von Paul Pogba und Marcus Rashford einen 2:1-Heimsieg.

Manchester United - Brighton & Hove Albion 2:1 (2:0)

74'532 Zuschauer.

Tore: 27. Pogba (Foulpenalty) 1:0. 42. Rashford 2:0. 72. Gross 2:1. (sda)

Die Tabelle

tabelle: srf

«Mario World» meets the Premier League

Abonniere unseren Newsletter